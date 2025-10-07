Новини
Важните новини във ФАКТИ на 07.10.2025 г.

Важните новини във ФАКТИ на 07.10.2025 г.

7 Октомври, 2025 23:40

Няколко месеца техническите екипи са се опитвали да открият повредата, но накрая се е стигнало до рекламация, обясни Атанас Запрянов

Важните новини във ФАКТИ на 07.10.2025 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Военният министър: Горивният резервоар на първия F-16 се е оказал дефектен

"Горивният резервоар на първия ни изтребител F-16 се е оказал дефектен", обясни министърът на отбраната Атанас Запрянов, цитиран от бТВ.

Външно: Българка е осъдена на 3 г. затвор в Русия, а друга е задържана за два месеца

Българска гражданка е осъдена на три години лишаване от свобода в Русия, а друга е задържана за два месеца. Това съобщи министърът на външните работи Георг Георгиев в отговори на въпроси от народните представители от ПП-ДБ Стела Николова и Ивайло Мирчев.

Бобчева: До края на седмицата ще имаме решение за цялата мегапоръчка за сметопочистването на София

До края на тази седмица ще обявим резултата за цялата поръчка за сметосъбирането на София и информацията ще бъде публична. Това заяви заместник-кметът по екология Надежда Бобчева в предаването на „Лице в лице“ по бТВ.

Младите лекари отново излязоха на протест: Стига лъжи!

Младите лекари отново излязоха на протест. Исканията им са за по-добри условия на труд, както и за минимално основно възнаграждение в размер на 150% от средната работна заплата, съобщи БНТ.

Цената на билета в София ще намалее от 1 януари

През следващата година цената на билета за градския транспорт в София ще претърпи символично намаление, съобщи председателят на БСП в Столичния общински съвет и шеф на транспортната комисия Иван Таков в студиото на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Четири пъти дневно ще спират изцяло трафика по АМ „Тракия“ към София

Четири пъти на ден ще спират изцяло трафика по АМ „Тракия“ към София край Вакарел, в участъка не ремонт - между 24-и и 33-и километър, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура.

МОСВ за „Елените“: Басейнова дирекция не е съгласувала строителство в коритото на реката

В МОСВ е постъпил докладът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна от проверката, разпоредена от министъра на околната среда и водите Манол Генов след наводнението от 3 октомври във ваканционно селище „Елените“.

270 000 лева глоби за ТЕЦ "Бобов дол"

Административният съд-Кюстендил потвърди глоби от 270 000 лева общо по две наказателни постановления, наложени от РИОСВ за ТЕЦ "Бобов дол". Решението на съда, потвърдил решение на Дупнишкия районен съд по двете дела, е окончателно, предаде БНР.

НАП с нова функционалност, улесняваща подаването на декларации за ДДС

От началото на октомври 2025 г. Националната агенция за приходите въведе нова функционалност в електронната услуга за подаване на справки-декларации за ДДС. Тя дава възможност на лицата, които не са извършвали търговска дейност, да посочат само периода, в който нямат нищо за деклариране.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Хаха

    0 0 Отговор
    Лекари на протест,наскоро ходих по лекари претупват прегледа и се държат грубо с пациентите

    00:02 08.10.2025

