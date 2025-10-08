Новини
Какви са щетите след пороите в Лозенец и Ахтопол

Какви са щетите след пороите в Лозенец и Ахтопол

8 Октомври, 2025 08:21 1 198 11

В най-ниската част на селото има построени хотели

Какви са щетите след пороите в Лозенец и Ахтопол - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Поройните дъждове на юг от Бургас наводниха улици и приземни етажи в Лозенец и Ахтопол. Дни след бедствието, което причини големи щети в Царево, районът все още е в капана на пороите.

Това описва "Нова телевизия".

Кметът Лозенец Женя Ганджиева обясни, че при всеки голям дъжд има проблеми в селото.

„Вчера деретата си работеха нормално, язовирите бяха под преливниците. 12 часа дъжд. Сутринта се изсипа страшно много вода, която дойде от неурбанизираните зони, прехвърли пътя и заля най-ниската точка на селото. Тук се намираме на 2 метра над морското равнище, а на места – дори на самото морско равнище”, обясни Ганджиева.

В най-ниската част на селото има построени хотели.

„Деретата са почистени. Хората бяха предупредени, предложихме да ги евакуираме. Ние поддържаме постоянен контакт с тях. Екипите на МВР бяха постоянно тук. Пожарната дойде и после отводнихме всички засегнати места”, обясни Ганджиева.

Тя обясни, че хората са притеснени, особено след наводнението от 2023 г. Днес ще се извършват огледи, защото има наводнени приземни етажи. Учениците се връщат на училище.

„Екипи на общината, на районното управление, на гранична полиция – всички бяха на терен. Следяха се реките, мостовете, всяко по-критично място. Изцяло спокойно премина нощта. Водите са се оттекли”, заяви зам.-кметът на Царево Денис Диханов. „Следва много работа”, допълни той.

Община Царево разкри кампания в помощ на пострадалите.


  • 1 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Всеки дъжд е бедствие в държавата с главно Д.

    08:22 08.10.2025

  • 2 Вашето мнение

    6 1 Отговор
    Да ама на роско водопада нищо му няма

    08:23 08.10.2025

  • 3 456

    9 0 Отговор
    Разбрах за Лозенец. И каква е обстановката в Ахтопол?

    08:25 08.10.2025

  • 4 Трол

    5 0 Отговор
    Това на снимката е най-новият язовир "Лозенец" за борба с безводието.

    08:35 08.10.2025

  • 5 1234

    7 0 Отговор
    никой не казва а мисирките не питат,потепевшите имат ли застраховки особено хотелите ,кой освен нас ще плаща за щетите,да не се окаже,че поради невъзможност и да не фалират великите застрахователи само ниеще плащаме

    08:37 08.10.2025

  • 6 оспри

    8 0 Отговор
    От Басейновата дирекция забраниха на автомобилите да плуват кроул в басейните.

    08:39 08.10.2025

  • 7 тиквенсониада

    4 1 Отговор
    Какво излиза - че тези които имат жилища във високи , грозни , многоетажни блокове , СЕГА НЯМАТ ПРОБЛЕМИ !

    08:40 08.10.2025

  • 8 хер ФЛИК

    2 1 Отговор
    Кой е дал разрешителните , кой е строил , кой е правил законите , КОЙ Е БИЛ НА ВЛАСТ ТОГАВА ?
    Кажете го , да се знае ! Дали това не е част от .....ГАРАНТИРАНОТО от ГЕРБ ?

    08:41 08.10.2025

  • 9 300 000 жадни ходят

    3 0 Отговор
    не се къпят , нямат вода . а тук един дъжд видите ли колкото 15 дъжда . да събират водата . 8 язовира хвърлиха за пожари . имало 800 000 пожара за 2 месеца . ополиваха зърното . пресъхнаха кладенците .

    09:01 08.10.2025

  • 10 КПД

    6 0 Отговор
    Кметицата на Лозенец безобразно лъжею!
    Цялота колито на реката беше обрасло със саз и папур, като не е пипнато от преди две години!

    09:04 08.10.2025

  • 11 КПД

    6 0 Отговор
    Може би кметицата е почиствала коритото по документи! Моля, проверете!

    09:06 08.10.2025

Новини по градове:
