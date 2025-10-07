В Смолянско продължава да вали на парцали, 8 снегорина обработват пътищата

Осем снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища в област Смолян от продължаващия и в момента снеговалеж.

За снегопочистване временно е ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона с ремаркета и полуремаркета през прохода „Предела“.

Проходът „Рожен“ е отворен и по него се преминава без ограничения.

Екипите на пътноподдържащите фирми следят метеорологичните прогнози и предприемат необходимите действия за обработка на трасетата, за да се осигури проходимостта на пътищата.

Агенция „Пътна инфраструктура” апелира шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват с автомобили с подходящи гуми, да се движат внимателно, със съобразена скорост и без рискови изпреварвания.