В Смолянско продължава да вали на парцали, 8 снегорина обработват пътищата

7 Октомври, 2025 22:20 631 7

АПИ апелира шофьорите да бъдат внимателни и да тръгват на път подготвени за зимни условия

В Смолянско продължава да вали на парцали, 8 снегорина обработват пътищата - 1
Снимка: БГНЕС
Осем снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища в област Смолян от продължаващия и в момента снеговалеж.

За снегопочистване временно е ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона с ремаркета и полуремаркета през прохода „Предела“.

Проходът „Рожен“ е отворен и по него се преминава без ограничения.

Екипите на пътноподдържащите фирми следят метеорологичните прогнози и предприемат необходимите действия за обработка на трасетата, за да се осигури проходимостта на пътищата.

Агенция „Пътна инфраструктура” апелира шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват с автомобили с подходящи гуми, да се движат внимателно, със съобразена скорост и без рискови изпреварвания.


България
  • 1 Сняг се сипе на парцали

    2 0 Отговор
    Хали-гали!

    22:29 07.10.2025

  • 2 Де е на двора стария

    2 0 Отговор
    Пън?

    22:29 07.10.2025

  • 3 Оплакване

    2 0 Отговор
    Не съм готов за зимата. Виното е още мътно.

    22:31 07.10.2025

  • 4 хи хи

    2 0 Отговор
    Глобално затопляне, хора.....

    22:40 07.10.2025

  • 5 от село !!

    0 0 Отговор
    Вънка сняг вали ,вали . Каната с вино се поти , луканката в тигана цвърчи ,а камината бумти !!!

    22:47 07.10.2025

  • 6 Митко - любопитко

    0 0 Отговор
    Извинете , за пръв път ли в Смолянско вали на парцали ?!

    22:50 07.10.2025

  • 7 8 снегорина...?

    0 0 Отговор
    А едно време в с.Климентово,стотина къщи обикаляха поне четири....

    22:57 07.10.2025

