Спират трафика по АМ "Тракия" четири пъти на ден за по 45 минути

8 Октомври, 2025 07:32 688 8

Това съобщиха от АПИ

Спират трафика по АМ "Тракия" четири пъти на ден за по 45 минути - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нова организация на движението по магистрала Тракия: трафикът се спира по четири пъти на ден, в района на Ихтиман.

За това предупреди БНТ.

До четвъртък - между 12.00 и 18.00 часа, на всеки два часа движението ще бъде спирано за около 45 минути, съобщават от пътната агенция.

Оттам напомнят, че пътуващите от и към Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути – Подбалканския път между София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков.


  • 1 БРАВО

    5 0 Отговор
    Кво си играят, да я затварят завинаги.

    07:46 08.10.2025

  • 2 Неможачи

    3 0 Отговор
    НИКОЙ в България нама идея как се затваря магистрален път за ремонт. Идио ти.

    Коментиран от #5, #8

    08:00 08.10.2025

  • 3 тиквенсониада

    4 1 Отговор
    Ще бъдат ли на мястото Бойко и Делян и с флагчета да регулират движението ?

    08:02 08.10.2025

  • 4 Двуок ЦИКЛОП

    3 1 Отговор
    С една дума , докато Борисов открива нови отсечки и им реже лентите , друг след него закрива и затваря пътищата !
    Хитра стратегия на едно гениАЛНО-ПРОСТАШко управление , ГАРАНТИРАНО от Бойо и Шишо !

    08:05 08.10.2025

  • 5 Смях и Сеир

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Неможачи":

    Като не знаят как - да питат човеко от Банкя ! Той пък може да се допита до Шопарчо , за позволение ли ?

    08:07 08.10.2025

  • 6 ЩЕ ИМА ПРОТЕСТИ

    1 0 Отговор
    Затова затварят магистралата. Шиши и Боко са.

    08:10 08.10.2025

  • 7 сидероДРОМОС

    1 0 Отговор
    Така става , щом бат Бойко от Банкя не е премиер ! Той толкова го иска , ама никой друг не го иска. Защо ли ?

    08:12 08.10.2025

  • 8 Само Питам

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Неможачи":

    Обиждаш идиотите , като ги сравняваш с тези 45 минутни гении !

    08:14 08.10.2025

