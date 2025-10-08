Спират трафика по АМ "Тракия" четири пъти на ден за по 45 минути

Нова организация на движението по магистрала Тракия: трафикът се спира по четири пъти на ден, в района на Ихтиман.

За това предупреди БНТ.



До четвъртък - между 12.00 и 18.00 часа, на всеки два часа движението ще бъде спирано за около 45 минути, съобщават от пътната агенция.

Оттам напомнят, че пътуващите от и към Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути – Подбалканския път между София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков.