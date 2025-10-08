Спират трафика по АМ "Тракия" четири пъти на ден за по 45 минути

Нова организация на движението по магистрала Тракия: трафикът се спира по четири пъти на ден, в района на Ихтиман.
За това предупреди БНТ.
До четвъртък - между 12.00 и 18.00 часа, на всеки два часа движението ще бъде спирано за около 45 минути, съобщават от пътната агенция.
Оттам напомнят, че пътуващите от и към Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути – Подбалканския път между София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БРАВО
07:46 08.10.2025
2 Неможачи
Коментиран от #5, #8
08:00 08.10.2025
3 тиквенсониада
08:02 08.10.2025
4 Двуок ЦИКЛОП
Хитра стратегия на едно гениАЛНО-ПРОСТАШко управление , ГАРАНТИРАНО от Бойо и Шишо !
08:05 08.10.2025
5 Смях и Сеир
До коментар #2 от "Неможачи":Като не знаят как - да питат човеко от Банкя ! Той пък може да се допита до Шопарчо , за позволение ли ?
08:07 08.10.2025
6 ЩЕ ИМА ПРОТЕСТИ
08:10 08.10.2025
7 сидероДРОМОС
08:12 08.10.2025
8 Само Питам
До коментар #2 от "Неможачи":Обиждаш идиотите , като ги сравняваш с тези 45 минутни гении !
08:14 08.10.2025