Новини
България »
Басейнова дирекция за Елените: За хотелите, построени в дерето и речното корито, не е извършено съгласуване

Басейнова дирекция за Елените: За хотелите, построени в дерето и речното корито, не е извършено съгласуване

8 Октомври, 2025 08:12 490 11

  • елените-
  • порой-
  • потоп-
  • реки-
  • дере-
  • застрояване

Потоп по Черноморието

Басейнова дирекция за Елените: За хотелите, построени в дерето и речното корито, не е извършено съгласуване - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Регионалният министър Иван Иванов съобщи, че е позволено застрояване върху речното корито на територията на „Елените“. Това показват първите данни от възложената от него проверка в наводнените райони, уточни БНТ.

Съгласувани ли са Подробните устройствени планове с Басейнова дирекция?

"На първо място искам да отбележа, че в Закона за водите има категорична забрана за разполагане на жилищни и стопански постройки в рамките на водните обекти. А за конкретния случай в Елените извършихме проверка в деловодната система на Басейновата дирекция, тъй като става въпрос за доста години назад, и се оказа, че единствените инвестиционни предложения, които са преминали съгласувателна процедура са за няколко съоръжения за локална пречиствателна станция. На тези предложения Басейнова дирекция е изразила недопустимост спрямо Закона за водите", това заяви инженер Явор Димитров - директор на Басейнова дирекция "Черноморски район".

Именно "за покриването на дерето и строителството на някои от обектите в него такова съгласуване не е извършено от Басейнова дирекция", уточни Димитров. Каза още, че през 2009 година е получен сигнал в Басейнова дирекция и е реагирано веднага с проверка на място.

"Установено е, че е покрито дерето и че се извършва строеж. Уведомена е РДНСК и община Несебър".

Явор Димитров заяви, че те могат да налагат административни санкции за нарушение на Закона за водите.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Луда работа

    11 0 Отговор
    Толкова чиновници, институции, агенции и ефект само корупция и мръсотия, а това за което уж отговарят няма кой да го следи

    08:14 08.10.2025

  • 2 Селянин

    11 0 Отговор
    Поне 200 човека трябва да са в ареста в момента.

    08:15 08.10.2025

  • 3 Тест

    5 1 Отговор
    През соца гледаха къде се строи и имаше планове, сега наркоманите си прават къщи в морето

    08:15 08.10.2025

  • 4 Факт

    2 0 Отговор
    Лоши, че страдат обикновени, невинни хора. А връзкарите са си получили заслуженото!

    08:17 08.10.2025

  • 5 12340

    3 1 Отговор
    Бай Сараф да нахлуе в тая "разсеяна дирекция" и да я обърне с хастара навън!
    ... Ама, надали...

    08:19 08.10.2025

  • 6 Ама парите

    3 0 Отговор
    от куфарчетата са усвоени, нали?

    08:19 08.10.2025

  • 7 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Ще има ли гербери в затвора или за пореден път ще им се размине с подаване на оставка?

    08:20 08.10.2025

  • 8 Пич

    0 0 Отговор
    .....Стартрек...... неизвестна извънземна цивилизация телепортира едни хотели на Елените..... Земните власти в България са в ступор!!! Не са усетили и видяли нищо...... Сега няколко научни съобщества ще трябва да открият , как така ги " изненадАха ".....

    08:21 08.10.2025

  • 9 Дудов

    0 0 Отговор
    На всички им е ясно какво ще стане с разследването.Нищо.Тези които си мислят че ще се намерят виновници са меко казано наивни

    08:22 08.10.2025

  • 10 абе

    0 0 Отговор
    Сега държавата да не е мащеха, а да вземе да обезщети 100% засегнатите от това бедствие мутри! Сгрешили са. Ще се поправят!

    08:24 08.10.2025

  • 11 И никой

    0 0 Отговор
    ни чул , ни видял ? А пипалата на БКП и ДС строят с народни милиарди където решат и както си искат ! За тях това са милиарди от въздуха , я ако са техни лични пари и кредити , така ли щеше да бъде ? Престъпници , заедно с всички по веригата !

    08:24 08.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове