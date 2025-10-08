Държавата с нов сайт за цените: Как да проверим къде покупките ще са най-изгодни?

Държавата създаде сайт - Портал за мониторинг КЗП, който е за помощ на потребителите. Създаден е с цел всекидневно да се дава информация за 101 продукта. Информацията в сайта се променя с времето заради самото текучество на продукти и цени. С този сайт потребителите ще могат да следят цените в големите вериги с оборот над 10 млн. лева, припомня бТВ.
Съществуват обаче грешки в данните на цените на някои от продуктите, обяснение за които най-често са технически неточности според Александър Колячев, временно изпълняващ длъжността председател на КЗП.
Той увери, че с течение на времето ще подобрят в сайта по отношение на конкретни марки на стоки в определените магазини.
"Днес изтича двумесечния срок, който е предвиден от законодателя. След днес започваме да налагаме санкции на некоректните търговци, които не предоставят информация и на търговците, които грешно обявяват цените на етикетите си", заяви в "Тази сутрин" Александър Колячев.
"Не малко предупреждения сме отправили. Проверяваме много масирано обектите и издаваме съответните предупреждения. Разчитаме на 65 инспектора, опитваме по дигитален път да придобием информацията, която ни е необходима. Ползваме проверките на място като потвърждение от информацията на дружествата. Когато за малки обекти имаме сигнали и жалби, отиваме на място", каза още той.
Най-често срещаното нарушение е с обявяването на етикетите в лева и в евро - липса на цена в едната валута, грешно превалутиране, разлика в шрифта между двете валути.
Глобите ще са респектиращи - от 600 до 7000 лева. Глобата се определя според оборота на дружеството.
По темата за нерегламентирано и необосновано вдигане на цените, Колячев коментира: Има проверки, но е рано да се отговори.
Необосновано висока цена е цена, която не зависи от икономически критерии. "Имаме формула, с която изчисляваме с много критерии", каза още председателят на КЗП.
1 Вашето мнение
09:07 08.10.2025
2 Кирил
09:07 08.10.2025
3 Сатана Z
09:09 08.10.2025
4 Ром от Лом
Коментиран от #8
09:10 08.10.2025
5 може да напишат и покупки с малко
09:10 08.10.2025
6 провинциалист
09:13 08.10.2025
7 в кратце
09:14 08.10.2025
8 Ко речи?
До коментар #4 от "Ром от Лом":Намери си, толкова ли е сложно? Копи и пейст "Портал за мониторинг КЗП" в гугъл и си там.
09:17 08.10.2025
9 бай Онзи
Категория "Сирене от краве мляко пакетирано от 200 гр. до 1 кг". Всички цени са под 10 лв., но не е ясно за каква разфасовка. напр. ebag - 5.49 лв., ама за колко? Отиваш в ebag и гледаш - за 350 гр.
09:19 08.10.2025
10 Ели Енчева
09:21 08.10.2025
11 Любопитен
Сайта дава ли гаранция, че когато стигнеш артикула няма да е свършил?
В колко часа ще се публикуват цените, все пак на човек ще му трябват няколко часа преди да си избере измежду 2-3000 артикула.
Истината е, че този сайт е напълно безполезен, но някой "наш" човек е гушнал милиони за да го направи.
09:21 08.10.2025
12 ООрана държава
Коментиран от #13
09:22 08.10.2025
13 Последния Шоп
До коментар #12 от "ООрана държава":Толкова им е акълът.
09:24 08.10.2025
14 ОСТАВКА. Ще ходим по Борсите
Безобразие, как манипулират инфлацията и ценовата нестабилност.
Цинизъм на НСИ. ОСТАВКА!
09:30 08.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 миме
09:35 08.10.2025
17 AI аз съм сайта
2. Вода 1.5€
3. Салам народен шпек твърд = 9€
4. Сирене = 15€
5. Кашкавал = 20€
6. Яйце 1бр = 1€
7. Луканка = 25€
8. Веро = 2€
9. Сланина = 14€
10. Бг. Топ овца европейска 0.01 евро цент
Други
Добър ден докторе = 30€
Мерене на кръвно + 20€
Взимане на кръв + 50€
Вадене на зъб + 120€
Да ви е честито и със здраве!
Съставил и всички права запазени:
Република България!
p.s.Рушвети кой както си реши може и с $£.
09:41 08.10.2025
18 Дик диверсанта
09:43 08.10.2025
19 Роки
10:00 08.10.2025
20 дядото
10:07 08.10.2025
21 хахаха
Бял хляб от 500 гр. до 1 кг - 1.39 лв...обаче за 500 гр. ли е или за 1 кг не е ясно
Кашкавал от краве мляко пакетирано от 200 гр. до 1 кг - 3.89 лв...пак не е ясно за какъв грамаж е
Яйца размер М от 6 бр. до 10 бр. Подово отглеждане - 2.91 лв...за 6 ли, за 10 ли
10:09 08.10.2025
22 както знаем
10:18 08.10.2025