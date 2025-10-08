Новини
Държавата с нов сайт за цените: Как да проверим къде покупките ще са най-изгодни?

8 Октомври, 2025 09:05 702 22

Глобите ще са респектиращи - от 600 до 7000 лева. Глобата се определя според оборота на дружеството

Държавата с нов сайт за цените: Как да проверим къде покупките ще са най-изгодни? - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Държавата създаде сайт - Портал за мониторинг КЗП, който е за помощ на потребителите. Създаден е с цел всекидневно да се дава информация за 101 продукта. Информацията в сайта се променя с времето заради самото текучество на продукти и цени. С този сайт потребителите ще могат да следят цените в големите вериги с оборот над 10 млн. лева, припомня бТВ.

Съществуват обаче грешки в данните на цените на някои от продуктите, обяснение за които най-често са технически неточности според Александър Колячев, временно изпълняващ длъжността председател на КЗП.

Той увери, че с течение на времето ще подобрят в сайта по отношение на конкретни марки на стоки в определените магазини.

"Днес изтича двумесечния срок, който е предвиден от законодателя. След днес започваме да налагаме санкции на некоректните търговци, които не предоставят информация и на търговците, които грешно обявяват цените на етикетите си", заяви в "Тази сутрин" Александър Колячев.

"Не малко предупреждения сме отправили. Проверяваме много масирано обектите и издаваме съответните предупреждения. Разчитаме на 65 инспектора, опитваме по дигитален път да придобием информацията, която ни е необходима. Ползваме проверките на място като потвърждение от информацията на дружествата. Когато за малки обекти имаме сигнали и жалби, отиваме на място", каза още той.

Най-често срещаното нарушение е с обявяването на етикетите в лева и в евро - липса на цена в едната валута, грешно превалутиране, разлика в шрифта между двете валути.

Глобите ще са респектиращи - от 600 до 7000 лева. Глобата се определя според оборота на дружеството.

По темата за нерегламентирано и необосновано вдигане на цените, Колячев коментира: Има проверки, но е рано да се отговори.

Необосновано висока цена е цена, която не зависи от икономически критерии. "Имаме формула, с която изчисляваме с много критерии", каза още председателят на КЗП.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Вашето мнение

    10 0 Отговор
    От бтв казаха ли нещо за шишибоци, който пазари държавни активи срещу индулгенция или марчето цънцърова не ги вижда тези работи с очилата си?

    09:07 08.10.2025

  • 2 Кирил

    6 0 Отговор
    По 7 милиона май излиза един сайт през държавата иначе е 150лв

    09:07 08.10.2025

  • 3 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Четеш седмичните брошури на немските бакалници и избираш по-малкото зло.

    09:09 08.10.2025

  • 4 Ром от Лом

    4 1 Отговор
    дайте линк за сайта или лъжете,че има

    09:10 08.10.2025

  • 5 може да напишат и покупки с малко

    1 0 Отговор
    отпадъци . как да хвърлят в люлин, кат чистачите ги уволниха . седи си отпадъка . мирише . покупка с малко данък . едно плащаш а три вземаш . с допинги и чиста храна . веипова храна , без найлон храна . развиват се технологиите .

    09:10 08.10.2025

  • 6 провинциалист

    5 0 Отговор
    Да се чете: под предлог "изграждане на сайт" бяха усвоени едни средства и след това сайтът е свален, за да не изразходва въпросните средства. За отклоняване на вниманието се обявява създаването на нов без посочване на проблеми в стария. Отговорност няма да се потърси от никого. Междувременно въпросните средства се използват по предназначение.

    09:13 08.10.2025

  • 7 в кратце

    6 0 Отговор
    Държавата е с нов сайт за цените,но ако е по-евтино в поморийски мегъзИН,аз не мога да отида до там от София.

    09:14 08.10.2025

  • 8 Ко речи?

    До коментар #4 от "Ром от Лом":

    Намери си, толкова ли е сложно? Копи и пейст "Портал за мониторинг КЗП" в гугъл и си там.

    09:17 08.10.2025

  • 9 бай Онзи

    5 0 Отговор
    Пълна п0рн0графия.
    Категория "Сирене от краве мляко пакетирано от 200 гр. до 1 кг". Всички цени са под 10 лв., но не е ясно за каква разфасовка. напр. ebag - 5.49 лв., ама за колко? Отиваш в ebag и гледаш - за 350 гр.

    09:19 08.10.2025

  • 10 Ели Енчева

    4 0 Отговор
    По тая логика,ще кажа на чичко Гугъла да ми купи чорапогащник от където е по-евтин.За 50 стотинки може би.

    09:21 08.10.2025

  • 11 Любопитен

    4 0 Отговор
    А цените на такситата и градския транспорт от магазин до магазин ще се публикуват ли?
    Сайта дава ли гаранция, че когато стигнеш артикула няма да е свършил?
    В колко часа ще се публикуват цените, все пак на човек ще му трябват няколко часа преди да си избере измежду 2-3000 артикула.
    Истината е, че този сайт е напълно безполезен, но някой "наш" човек е гушнал милиони за да го направи.

    09:21 08.10.2025

  • 12 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Стига с тоя прах в очите бе, еВавате се със собствения си народ

    09:22 08.10.2025

  • 13 Последния Шоп

    Толкова им е акълът.

    09:24 08.10.2025

  • 14 ОСТАВКА. Ще ходим по Борсите

    2 0 Отговор
    Защото НСИ дава борсови цени на храните. Сутрин в Слатина, преди обяд Илиенци, следобяд Дружба, вечер Казичене и Младост 3. Шефът да ни прости, но нямаме време за работа. Ще фащаме борсовите цени на НСИ.
    Безобразие, как манипулират инфлацията и ценовата нестабилност.
    Цинизъм на НСИ. ОСТАВКА!

    09:30 08.10.2025

  • 16 миме

    1 1 Отговор
    покупките ша са най-изгодни извън €гей-зоната

    09:35 08.10.2025

  • 17 AI аз съм сайта

    4 0 Отговор
    1. Ляб = 2€
    2. Вода 1.5€
    3. Салам народен шпек твърд = 9€
    4. Сирене = 15€
    5. Кашкавал = 20€
    6. Яйце 1бр = 1€
    7. Луканка = 25€
    8. Веро = 2€
    9. Сланина = 14€
    10. Бг. Топ овца европейска 0.01 евро цент
    Други
    Добър ден докторе = 30€
    Мерене на кръвно + 20€
    Взимане на кръв + 50€
    Вадене на зъб + 120€
    Да ви е честито и със здраве!
    Съставил и всички права запазени:
    Република България!
    p.s.Рушвети кой както си реши може и с $£.

    09:41 08.10.2025

  • 18 Дик диверсанта

    2 0 Отговор
    Сиренето в този сайт е по 4 лева за килограм, обаче на мен ми се струва, че е сиренце в ловилките за ,........, Сещате се, нали.

    09:43 08.10.2025

  • 19 Роки

    5 1 Отговор
    Направете сайт как забогатяха хората. И им напишете имената на хората - с главно "Б", "Р" и "Д". Дето уж не се понасят, а са във всички схеми.

    10:00 08.10.2025

  • 20 дядото

    1 0 Отговор
    стига с вашите дивотии.вчера купувам опаковка кафе в една от търговските вериги за 11 ++ лева.преди 10 дни пак там,същото купих за 9 + лв. какво ми бръщолевите за малки,за големи кошници като всички сте измамници и съсипвате живота на народа.

    10:07 08.10.2025

  • 21 хахаха

    0 0 Отговор
    Току що посетих сайта и голям смях падна:)
    Бял хляб от 500 гр. до 1 кг - 1.39 лв...обаче за 500 гр. ли е или за 1 кг не е ясно
    Кашкавал от краве мляко пакетирано от 200 гр. до 1 кг - 3.89 лв...пак не е ясно за какъв грамаж е
    Яйца размер М от 6 бр. до 10 бр. Подово отглеждане - 2.91 лв...за 6 ли, за 10 ли

    10:09 08.10.2025

  • 22 както знаем

    0 0 Отговор
    Най евтино е в лидл,кауфланд....оказва се че чуждите вериги повече мислят за народа

    10:18 08.10.2025

