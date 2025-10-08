Новини
Петър Петров: Институциите проспаха незаконното строителство

8 Октомври, 2025 09:27 660 21

  • петър петров-
  • елените-
  • незаконно строителство

Депутатът с остри критики към държавата след наводненията и сигнал до прокуратурата за „престъпно бездействие“

Петър Петров: Институциите проспаха незаконното строителство - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Вече държим темата жива – с тези думи започна юристът и народен представител от „Възраждане“ Петър Петров участието си в предаването „Денят започва“ по БНТ. Той обясни, че партията е изискала от редица институции – Басейнова дирекция, РИОСВ и ДНСК – цялата документация по казуса със застрояването около курортния комплекс „Елените“.

„Изискахме документи от 2008 година насам. Ще внесем сигнал до прокуратурата за престъпно бездействие и нарушаване на закона“, заяви Петров.

Той посочи, че има доказателства за незаконно строителство в речни корита и за това, че контролните органи „са проспали“ нарушенията.

„Абсолютно забранено е строителството в речните корита, включително и полагането на тръби. Това не е допустимо. За мен има умишлено бездействие от страна на доста институции.“

По думите му държавни органи са нарушили задължителните процедури по съгласуване и контрол.

„Корупция има – абсолютна корупция, включително и в местната власт в Несебър“, подчерта той.

„Откакто сме създали партията, сме тръгнали срещу такива играчи, защото човешкият живот няма цена. Той не търпи никакви сделки, даване на пари под масата.“

Петров посочи, че проблемите с непочистени речни корита не са само по морето.

„В Монтана 36 точки са установени като рискови, но нищо не е направено. Областната управа се оправдава, че няма пари. Природата не чака пари, предписания и констатации.“

Той настоя министър-председателят да даде обяснение в парламента защо не са осигурени средства за превенция на наводнения:

„Трябва правителството да осигури пари за почистване на речните корита. Не може да се чака бедствието, за да се намерят средства.“

Петров потвърди, че партия „Възраждане“ е подала сигнал до прокуратурата по повод публикация в "Wall Street Journal" за евентуални неформални преговори между Бойко Борисов и Доналд Тръмп – младши.

„Наше задължение като политическа партия е да сезираме съответните органи. Сезирахме прокуратурата. Ние не сме разследващ орган – прокуратурата чрез разследващите органи е тази, която трябва да събере доказателствата.“

Той отхвърли обвиненията, че партията „вдига шум в системата“:

„Още в устава на „Възраждане“ е записано, че сме противници на ГЕРБ, ДПС и цялото статукво, което убива държавата.“


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 муцунка

    12 0 Отговор
    В България институциите са само за дебели заплати.

    09:31 08.10.2025

  • 2 си дзън

    6 5 Отговор
    Главни инвеститори в незаконно строителство на Елените са били перачите на Путин

    Коментиран от #6

    09:32 08.10.2025

  • 3 койдазнай

    10 0 Отговор
    Така наречените "институции" са просто едни маши на мафията. Те позволява всичко на нашите обръчи от фирми и унищожават всякаква конкуренция от страна на някакви случайни играчи. За тов аи няма вече мутри. Просто "институциите" ги оставиха без работа. В това се състои и основния принос на Бойко Борисов към българската държава. Той е основен участник в този процес.

    09:36 08.10.2025

  • 4 Георги

    14 0 Отговор
    как ше са го проспали? Те облажиха от него!

    09:36 08.10.2025

  • 5 Напротив

    14 0 Отговор
    Институциите си осребриха незаконното строителство и са додволни и предоволни, с пачки, клчета и т.н

    09:36 08.10.2025

  • 6 Докато при сериозни корупционни

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Проблеми се правим на "оригинални" с Путин,Тръмп и не знам си кой,нещата в България няма да се променят."

    Коментиран от #17

    09:44 08.10.2025

  • 7 тея имоти са си на тях

    8 0 Отговор
    ако си на сладка служба в царево или лозенец и хоп строиш дворец в коритото . като си кмет , съветник или съдя е нормално и пари да изкаращ и да строиш . едва ли някой беден перничанец или помак от родопите е отишъл да строи на елените . то само много глупав човек може да си го помисли . с багери бутаха къщите на хората 2008г . тогава решиха че нямали право да строят . изчакаха ги да ги построят . около 1400 имота с къщи . после ги срутиха .

    09:44 08.10.2025

  • 8 38 години

    2 0 Отговор
    много дълъг сън. "Спящите Красавици" 240 депутата и обръчите им от фирма., и така станаха милиардери от "дълги сънища".
    Оставка и свикване на Велико Народно Събрание.
    Разследване на всички строежи, разрешения, фирми, собственици на комплекси, администрации отговорни за "дългите сънища" на политиците. Разследване на всички Концесии. Законодателства ощетяващи държавата и българите. Поднормативни актове. Промяна в Закон референдуми. Отмяна на политически квоти в държавни институции. Корупцията убива.
    Оставка и Рферендум за запазване на Лев, Кеш и Валутен Борд.

    09:48 08.10.2025

  • 9 Сандо

    2 0 Отговор
    Да де,ама преди да заспят са си взели лекарството за здрав,крепък и финансово спокоен сън.

    09:49 08.10.2025

  • 10 Плутарх

    3 0 Отговор
    Нещо не е проспано,а е действано съзнателно.Наричат го "взаимна търпимост".Строим нещо,знаем,че е незаконно но се надяваме в бъдеще нещата да се променят,да мине давност,да има амнистия и т.н.Така годините минават и поколенията се сменят.А те всеки сезон дерат кожите на народа с безумните си цени,защото всеки желае да заведе децата си на море и плаж,пък било то и за седмица.Тук не сме Испания,че да съборим незаконните хотели както направиха те.Тук ще се строи още.Въпреки всичко.

    09:57 08.10.2025

  • 11 Търновец

    0 0 Отговор
    Кои купиха много имоти по Черноморието - Руси и Украинци

    09:58 08.10.2025

  • 12 Рускините от Елените

    1 1 Отговор
    се редят пред Кметство Несебър за държавни помощи!

    Коментиран от #14

    10:00 08.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Рускините от Елените":

    Институциите проспаха и крипто сделката за рафинерията е Бургас и държавата беше ощетена за милиарди - парламентарно разследване.

    10:03 08.10.2025

  • 15 Боко

    2 0 Отговор
    КОРУПЦИЯТА ПРИСПА ИНСТИТУЦИИТЕ!

    10:04 08.10.2025

  • 16 Браво

    1 3 Отговор
    Комунистически ценности. Корупцията ни е наследство от комунистите

    Коментиран от #21

    10:07 08.10.2025

  • 17 Сулю и Пулю

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Докато при сериозни корупционни":

    Е как да няма промяна-забраниха влизането в "курортното селище".Нещо като блокада преди 9.септ.1944г.Да не се снима,сакън де не ни дават по световните медии.А отговорни другарЕ се изказаха,че незаконно строителство има навсякъде по света.Успокоих се.Значи не сме само ние.

    10:15 08.10.2025

  • 18 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Престъпно ДЕЙСТВИЕ, а не бездействие

    10:16 08.10.2025

  • 19 Тома

    0 0 Отговор
    Няма такова нещо проспа ли.Милиони евро се раздадоха за да спечели строителната мафия.После защо един квадрат стана от 3000 е. нагоре.

    10:16 08.10.2025

  • 20 Съвсем

    0 0 Отговор
    съзнателно заспаха ! Уволнение и съд !

    10:16 08.10.2025

  • 21 Георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Браво":

    Така е. По време на комунизма за да си купиш телевизор, пералня, хладилник.....все трябваше да дадеш рушвет за да те запишат в списъка,и още за да те впишат към първите.

    10:16 08.10.2025

