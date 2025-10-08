Петър Петров: Институциите проспаха незаконното строителство

Вече държим темата жива – с тези думи започна юристът и народен представител от „Възраждане“ Петър Петров участието си в предаването „Денят започва“ по БНТ. Той обясни, че партията е изискала от редица институции – Басейнова дирекция, РИОСВ и ДНСК – цялата документация по казуса със застрояването около курортния комплекс „Елените“.
„Изискахме документи от 2008 година насам. Ще внесем сигнал до прокуратурата за престъпно бездействие и нарушаване на закона“, заяви Петров.
Той посочи, че има доказателства за незаконно строителство в речни корита и за това, че контролните органи „са проспали“ нарушенията.
„Абсолютно забранено е строителството в речните корита, включително и полагането на тръби. Това не е допустимо. За мен има умишлено бездействие от страна на доста институции.“
По думите му държавни органи са нарушили задължителните процедури по съгласуване и контрол.
„Корупция има – абсолютна корупция, включително и в местната власт в Несебър“, подчерта той.
„Откакто сме създали партията, сме тръгнали срещу такива играчи, защото човешкият живот няма цена. Той не търпи никакви сделки, даване на пари под масата.“
Петров посочи, че проблемите с непочистени речни корита не са само по морето.
„В Монтана 36 точки са установени като рискови, но нищо не е направено. Областната управа се оправдава, че няма пари. Природата не чака пари, предписания и констатации.“
Той настоя министър-председателят да даде обяснение в парламента защо не са осигурени средства за превенция на наводнения:
„Трябва правителството да осигури пари за почистване на речните корита. Не може да се чака бедствието, за да се намерят средства.“
Петров потвърди, че партия „Възраждане“ е подала сигнал до прокуратурата по повод публикация в "Wall Street Journal" за евентуални неформални преговори между Бойко Борисов и Доналд Тръмп – младши.
„Наше задължение като политическа партия е да сезираме съответните органи. Сезирахме прокуратурата. Ние не сме разследващ орган – прокуратурата чрез разследващите органи е тази, която трябва да събере доказателствата.“
Той отхвърли обвиненията, че партията „вдига шум в системата“:
„Още в устава на „Възраждане“ е записано, че сме противници на ГЕРБ, ДПС и цялото статукво, което убива държавата.“
1 муцунка
09:31 08.10.2025
2 си дзън
Коментиран от #6
09:32 08.10.2025
3 койдазнай
09:36 08.10.2025
4 Георги
09:36 08.10.2025
5 Напротив
09:36 08.10.2025
6 Докато при сериозни корупционни
До коментар #2 от "си дзън":Проблеми се правим на "оригинални" с Путин,Тръмп и не знам си кой,нещата в България няма да се променят."
Коментиран от #17
09:44 08.10.2025
7 тея имоти са си на тях
09:44 08.10.2025
8 38 години
Оставка и свикване на Велико Народно Събрание.
Разследване на всички строежи, разрешения, фирми, собственици на комплекси, администрации отговорни за "дългите сънища" на политиците. Разследване на всички Концесии. Законодателства ощетяващи държавата и българите. Поднормативни актове. Промяна в Закон референдуми. Отмяна на политически квоти в държавни институции. Корупцията убива.
Оставка и Рферендум за запазване на Лев, Кеш и Валутен Борд.
09:48 08.10.2025
9 Сандо
09:49 08.10.2025
10 Плутарх
09:57 08.10.2025
11 Търновец
09:58 08.10.2025
12 Рускините от Елените
Коментиран от #14
10:00 08.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Търновец
До коментар #12 от "Рускините от Елените":Институциите проспаха и крипто сделката за рафинерията е Бургас и държавата беше ощетена за милиарди - парламентарно разследване.
10:03 08.10.2025
15 Боко
10:04 08.10.2025
16 Браво
Коментиран от #21
10:07 08.10.2025
17 Сулю и Пулю
До коментар #6 от "Докато при сериозни корупционни":Е как да няма промяна-забраниха влизането в "курортното селище".Нещо като блокада преди 9.септ.1944г.Да не се снима,сакън де не ни дават по световните медии.А отговорни другарЕ се изказаха,че незаконно строителство има навсякъде по света.Успокоих се.Значи не сме само ние.
10:15 08.10.2025
18 Хасковски каунь
10:16 08.10.2025
19 Тома
10:16 08.10.2025
20 Съвсем
10:16 08.10.2025
21 Георгиев
До коментар #16 от "Браво":Така е. По време на комунизма за да си купиш телевизор, пералня, хладилник.....все трябваше да дадеш рушвет за да те запишат в списъка,и още за да те впишат към първите.
10:16 08.10.2025