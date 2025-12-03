Новини
Петър Петров: Февруари-март може би ще има предсрочни избори

Петър Петров: Февруари-март може би ще има предсрочни избори

3 Декември, 2025 07:57

Депутатите в НС трябва да са по-малко – 180, а също, че е нужно премахване на „безсмислени” фигури като главния прокурор, каза депутатът от „Възраждане“

Петър Петров: Февруари-март може би ще има предсрочни избори - 1
Бяхме част от протестите, протестирахме срещу оставката на правителството. Отношението на гражданите събра толкова много хора, не тази или онази партия. От утре започваме свои протести в по-големите градове в страната. Това заяви Петър Петров, зам.-председател на ПГ на „Възраждане”.

„От месеци говорим за преосноваване на държавата, свикване на Велико народно събрание и нова Конституция. Гражданите започнаха наистина да се ядосват. Хората трябва да взимат всичко в ръце, това включва да гласуват масово на избори, да участват в честността на вота. Винаги има избор за кого да гласуват, дори и да е с „не подкрепям никого”. Разбира се, протестите са един от начините за сваляне на правителството и нови избори, но само ако са масови“, на мнение е той.

Петров смята, че депутатите в НС трябва да са по-малко – 180, а също, че е нужно премахване на „безсмислени” фигури като главния прокурор.

На въпрос примириха ли се с еврото, депутатът от „Възраждане” подчерта: „Държим внесеното надлежно от президента да бъде гласувано. Дължим на българските граждани това. По начина, по който гласуват партиите, ще бъде показателен за предстоящите предсрочни избори. Преследваме идеята гражданите да бъдат питани.“

„Ще стане ясно до края на седмицата или през следващата седмица дали ще има избори. Въпрос на време е правителството да подаде оставка. Февруари-март може би ще има предсрочни избори“, прогнозира той.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Малеееее

    9 7 Отговор
    Като знам колко е въртелив Костадинов и как гласува заедно с крадците на Тиквата, как да му повярвам на този?

    Коментиран от #28

    08:01 03.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бащата на някаква Саяна

    4 8 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    08:02 03.12.2025

  • 6 Стотици хиляди хора протестират

    10 4 Отговор
    в България по улиците излязоха стотици хиляди хора да протестират срещу мафията, която владее нашата страна.
    Новините и на трите национални телевизии не показаха тези хора, вместо това показаха 50 провокатора, които чупеха витрини и полицейски коли
    Зрителите на централните емисии няма да видят истинската картина на случващото се в страната
    Тази вечер в новините на България хората отново няма да видят реалността, понеже вместо това водещите за пореден път ще трябва да прочетат Фейсбук статуса на един мафиот
    Малкото останали достойни и смели журналисти в България са следени от службите, унижавани от сайтовете на мафията, заплашвани с уволнение и накрая уволнявани от подкупните им началници

    08:02 03.12.2025

  • 7 Маркиз Досад

    7 2 Отговор
    "...протестирахме срещу оставката на правителството..." - просто Мария...

    08:02 03.12.2025

  • 8 Бащата на някаква Саяна

    4 3 Отговор
    Майка да стане на нея

    08:02 03.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Протестите доказват

    12 4 Отговор
    Че ГЕРБ не е първа политическа сила. Резултата от купените избори излизат.
    Или да си събират багажа или народа ще си събере неговия, да видим кой ше ви работи за полицаите, военниете и администрацията

    Коментиран от #25

    08:03 03.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Единственото спасение за България

    10 5 Отговор
    Единственото спасение за България е Борисов и Пеевски да излязат от Парламента и политиката. Те са доказано вредни. Друго спасение няма. Донесоха само корупция, мафия, диктатура, слаба икономика , системни кражби и застаряващо население, защото младите избягаха също както и инвеститорите.

    Коментиран от #17

    08:03 03.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Това е ИСТИНАТА

    11 3 Отговор
    Няколко преобърнати контейнера и счупени стъкла не са истинската щета, а откраднатите милиарди, които десетилетия спират развитието на България. Важно е, че протестите протичат без жертви – стъклата ще ги сменим, но ако оставим държавата да пропада, това е непоправимо.
    Да сочиш счупени прозорци, докато стотици хиляди българи ти показват вратата е проява на феодално дебелокожие.
    Историята е категорична: нито една авторитарна власт не си е тръгвала само с песни.
    Ако искаме реална промяна, този път само оставка не е достатъчна.
    Необходими са предсрочни избори, но не по старите правила. Условие „нула“ за нови избори е възстановяване на машинното гласуване. Без компромиси, без принтери, а честни и проверяеми избори.
    Хората трябва да са готови за масови протести за по-дълъг период от време.
    Присъствието на Борисов и Пеевски в политическия живот, със всичките им зависимости и концентрация на власт, е постоянен източник на огромна нестабилност и дразнение за обществото.
    ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    Коментиран от #20

    08:03 03.12.2025

  • 15 Държавата нямала пари.

    9 4 Отговор
    Ами, как ще има пари като Борисов и Пеевски повишиха двойно и тройно заплатите на всички силови структури за да си осигурят купуването и фалшифицирането на предстоящите избори, администрацията не плаща осигуровки, и се пълнят касите на ГЕРБ/ СДС и ДПС Ново начало чрез заеми от държавата.Как ще има добър балансиран бюджет като Борисов и Пеевски умишлено разделиха народа чрез системата – „ Разделяй и владей”. Сега са уплашени от народния гняв превърнал се в революция срещу доказано вредния бюджет и своеволията на Борисов и Пеевски.

    08:04 03.12.2025

  • 16 Мнението на МНОГО ХОРА

    9 4 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА ТАЗИ ГОДИНА със 70 ПРОЦЕНТА а ОТ ДОГОДИНА ОЩЕ 19 ПРОЦЕНТА??? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби. Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ и техните деца са обречени да бъдат роби на полиция и администрация. ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    Коментиран от #22, #33

    08:04 03.12.2025

  • 17 .......

    10 7 Отговор

    До коментар #12 от "Единственото спасение за България":

    О, хора, много сте загрижени - искате да свалите Делян Пеевски и компания? Чудесно, дерзайте! Само имайте едно наум - после на изборите вместо 12%… ей така, внезапно 30%! Поздравления, сами си направихте услуга. И между другото, ако някой очаква това да им навреди - забравете, всичко е точно. Така че продължавайте, изборите ви чакат, шоуто е започнало и Пеевски само ще се усмихва.

    08:06 03.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Я па Тоя

    7 8 Отговор

    До коментар #14 от "Това е ИСТИНАТА":

    Веднъж да дойде 1януаари 2026 г., посе ковц ите копейки, сополивата "промяна" и политическия кремълски гурул от дУдУков 2, искам да ги видя как се гърчат със съскане, неуспели да си изперат мръсното бельо.

    08:08 03.12.2025

  • 21 да ва запитам

    5 6 Отговор
    Защо преди 2020 всичко в България бе на ред и какво се промени след вдигнатия космат юмрук на нищоправещия сламен герой на Дондуков?

    Коментиран от #34

    08:08 03.12.2025

  • 22 лесно е

    5 4 Отговор

    До коментар #16 от "Мнението на МНОГО ХОРА":

    Борисов на няколко пъти ви предупреди, че популиста Асен Василев ви вдига заплатите и пенсиите с парите на внуците ви, а вие му се подиграхте и го оплюхте. Сега си носете кръста и плащайте.

    Коментиран от #30, #40

    08:10 03.12.2025

  • 23 линейка за Копейка

    6 3 Отговор
    Оставка - това добре.
    Единствено и само Борисов може да бутне собствения си кабинет, както бутна “сглобката”.
    Ще напомня, че 2020 г., след 3 месечни масови протести Борисов не хвърли оставка и си довърши мандата.
    Ако има избори, ще има и изненади, така че да сме внимателни какво си пожелаваме.
    Да видим!

    08:11 03.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Много точно

    8 5 Отговор

    До коментар #10 от "Протестите доказват":

    Никакво плащане на данъци, защото двете Дебели парчета с нашите пари си купуват избиратели с нашите пари. Полицаи, прокурори, служби и службички с огромни заплати, а работниците бачкат за слава.

    Коментиран от #29

    08:14 03.12.2025

  • 26 Циник

    6 1 Отговор
    Максимум 120 депутата, а и те са много ако имаме нормална държава и организация на Правителството.

    08:15 03.12.2025

  • 27 Георги

    6 2 Отговор
    и какво очаквате да се промени с нови избори? Нов бардак със стари к р ви! Същият избор, същите избиращи.

    Коментиран от #46

    08:22 03.12.2025

  • 28 Георги

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Малеееее":

    всеки ден в нс има десетки гласувания. Във всяко есно гласуване имаш три избора - да, бе, въздържал се. Както и да гласуваш винаги ще се паднеш с някой, който не харесваш в една "група". Не че вярвам нанкъстадинов, просто това не е точно критерий. Сутринта при едно гласуване е с герб, по обед при друго гласуване с дпснн, следобед с итн - то просто няма къде да отиде.

    08:25 03.12.2025

  • 29 в затвора няма интернет

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Много точно":

    Правилно. Не плащайте никакви данъци на тази държава.

    08:31 03.12.2025

  • 30 Да Сега Борисов !

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "лесно е":

    Да Сега Борисов !

    Го Продемонстрира !

    08:34 03.12.2025

  • 31 Механик

    4 2 Отговор
    Ще паднат тикви и прасета и ще дойдат Де-Бе-та и Пе-Пе-та.
    От трън та на глог, а парата на недоволството ще бъде пусната през свирката,както винаги.
    От 89-та до сега нищо не се променя реакцията на тълпата. Всеки път едно и също.

    08:37 03.12.2025

  • 32 Майора

    2 4 Отговор
    Много ви се иска продажни копейки , но няма да стане! България официално е приела еврото и няма нужда от референдум , колкото и да искате начело с болшевика Радев! Пътят нс България е в ЕС и НАТО , с не при Путин и Евразия!

    Коментиран от #37

    08:38 03.12.2025

  • 33 хаха

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мнението на МНОГО ХОРА":

    Ясно е, че инфлацията не са я очаквали да е 3 и са знаели, че е поне 30. Има и друга уловка, обаче, пробваха да повлекат крак с ДОО и данък дивидент. Схемата, която искат от нас ЕС и МВФ е да вдигнем ударно и да вкараме прогресивен данък. 70% вдигане би компенсирало бюджетниците да взимат същото като през 2024 след хубавия прогресивен ДОД 30-40%. Затова и заложиха и още увеличения за 2026.
    Истината е, че ни натискат за нови дългове и да лъжем за планираните приходи. След 6-12м ще лъсне, че няма пари, и тогава под контрола на ЕЦБ и без право на мърдане ще ни изиграят сценария с Румъния от 2025. Но говорим за още по-грубо, защото румънците все още не са в еврото и могат да скачат, а ние сме. Или да си мислим, че Урсула и Мерц са щастливи немски фирми да изнасят офиси и производства тук с цел да плащат плосък данък 10%+5%, вместо да ги гърчат да плащат 30-40% в Германия(корпоративен 20 плюс 25 дивидент)? Отдавна сме им трън в очите, а и сега им трябват трилиони за война.

    08:41 03.12.2025

  • 34 До Наредения

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "да ва запитам":

    Кое беше наред бе кьсоглед лакей?

    Коментиран от #42

    08:43 03.12.2025

  • 35 хари потър

    1 1 Отговор
    Ти не познаваш конституцията СЪВСЕМ скоро народното събрание ще се разпусне предколедно и ще влезнем в новата година с евраци И вашата приключва.а ЗА НОВИ избори вас няма да ви има в парламента Дори и президента се стреми да протака за да си изкара мандата. и освен това мнението е като задника ВСЕКИ СИ ГО ИМА И НОСИ и обгрижва Та колкото мнения толкова и задници

    08:43 03.12.2025

  • 36 ...

    0 0 Отговор
    160 депутата, 7% ограничение за влизане на партиите, премахване на имунитета.

    08:45 03.12.2025

  • 37 Само капацитети и за това сме.....

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Майора":

    Тебе фелдфебела забравиха да питат!

    08:48 03.12.2025

  • 38 Не след еврозоната

    2 1 Отговор
    А преди Първи януари 2026 г..
    След влизане в еврозоната, няма смисъл от партии изобщо
    Еврозоната и унищожаването на ВБорд са причината за проблемните бюджети 2025 и 2026 г.
    Замразяване на повишаване на всички данъци и осигуровки.
    Референдум за запазване на Валутен борд, ограничаващ милиардите заеми предвидени и за 2026 г..
    Запазване на правото на ЛъВ и Кеш.
    Забрана за теглене на заеми до 2030 г..
    Съкращаване с 50% на бюджетни заплати.
    99 000 да си плащат осигуровките.
    Отказ от 20 пенсии при пенсиониране.
    Не може 21 милиарда лева заеми да отиват за заплати на бюджетници.
    А за българите повишени данък сграда, ток, вода, лекарства, цени на храни с надценки от 91%, инфлация, златни зони и др.

    Коментиран от #51

    08:52 03.12.2025

  • 39 ха ха ха ха

    0 0 Отговор
    Бизнесмените Атанас и Пламен Бобокови поискаха "всички добри хора да се обединят срещу мафията"

    Тези "борци срещу мафията" не внасяха ли незаконно италианския боклук в България?

    08:53 03.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 кое те е излъгал?

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Бай Иван":

    Сега с по-високите заплати не купуваш ли по-малко, защото скочиха цените? А цените скочиха заради по-високите заплати и увеличените пенсии.
    И защо трябваше да обиждаш? Или толкова си ти е багажа.

    08:57 03.12.2025

  • 42 косоглед лакей

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "До Наредения":

    Кое не беше на ред?

    08:58 03.12.2025

  • 43 Копейки са

    1 1 Отговор
    Румъния, Чехия, Полша, Унгария, Дания и Швеция запазили националните си валути.
    Копейка е Великобритания, неприела еврото като член на ЕС, и с Референдум напуснала ЕС.
    Копейки са Швейцария, Исландия и Норвегия, защото не били членове на ЕС, и си функционират със собствените парични единици.
    Копейка е и Полският шеф на Централната Банка на Полша, който каза, че Полша няма да приеме еврото, което ще дестабилизира финансите на Полша.
    Половин Европа били копейки.
    Кралските семейства сън не ги лови, че са запазили националните си валути.
    Смях!

    Коментиран от #44

    08:59 03.12.2025

  • 44 мъда

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Копейки са":

    я погледни с колко дефицит са посочените държави? Полша е с 12%. Румъния с още повече.

    09:02 03.12.2025

  • 45 Батето

    1 0 Отговор
    Казва се ЗА оставка на правителството, а не гласувахме СРЕЩУ оставка на правителството. Тая редакторска грешка изопачава основна теза

    09:03 03.12.2025

  • 46 Кюмюра от Драгалевци

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Георги":

    Очакваме Това което е правилно или от 35% на поне 70% избирателна активност. А аз лично бих препорьчал задалжително гласуване или глоба прикрипена кьм даньк . Поне да напьлним хазната от безхабер... те.

    Коментиран от #49

    09:06 03.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 хе хе

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Кюмюра от Драгалевци":

    Сигурно има 20-30 хиляди българи без лични документи. Как ще им вземеш данъка?

    09:09 03.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Не след еврозоната":

    Хубави искания, но няма да минат. Между другото, вече съвсем официално няма левове освен банкнотите в обращение. От 1.12.2025- месец преди официалното влизане на еврото, в банките всичко е обърнато в евро и се разплаща единствено и само в евро при банковите преводи, изтегленото в лева се обръща в евро. Сметката ти я показват в лева и евро, но вътрешно в банката е вече еврова. Това е част от плана за прехода- 3-4м по-рано сметките са в лева и се показват лева и евро, 1м преди официалната дата вътрешно няма лева, но се показва в двете валути.
    Вече е късно- левовете са дефакто унищожени и сумите в брой в населението и за ресто по фирмите са единствените останали левове. Всичко друго е евро. И, да, никой не ни обясни тези неща, а само ни заливаха с пропаганда колко е хубаво еврото от медиите. Защо им е на гражданите да знаят как ще стане преходът?

    09:10 03.12.2025

