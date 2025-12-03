Петър Петров: Февруари-март може би ще има предсрочни избори

Бяхме част от протестите, протестирахме срещу оставката на правителството. Отношението на гражданите събра толкова много хора, не тази или онази партия. От утре започваме свои протести в по-големите градове в страната. Това заяви Петър Петров, зам.-председател на ПГ на „Възраждане”.
„От месеци говорим за преосноваване на държавата, свикване на Велико народно събрание и нова Конституция. Гражданите започнаха наистина да се ядосват. Хората трябва да взимат всичко в ръце, това включва да гласуват масово на избори, да участват в честността на вота. Винаги има избор за кого да гласуват, дори и да е с „не подкрепям никого”. Разбира се, протестите са един от начините за сваляне на правителството и нови избори, но само ако са масови“, на мнение е той.
Петров смята, че депутатите в НС трябва да са по-малко – 180, а също, че е нужно премахване на „безсмислени” фигури като главния прокурор.
На въпрос примириха ли се с еврото, депутатът от „Възраждане” подчерта: „Държим внесеното надлежно от президента да бъде гласувано. Дължим на българските граждани това. По начина, по който гласуват партиите, ще бъде показателен за предстоящите предсрочни избори. Преследваме идеята гражданите да бъдат питани.“
„Ще стане ясно до края на седмицата или през следващата седмица дали ще има избори. Въпрос на време е правителството да подаде оставка. Февруари-март може би ще има предсрочни избори“, прогнозира той.
2 Малеееее
Коментиран от #28
08:01 03.12.2025
5 Бащата на някаква Саяна
08:02 03.12.2025
6 Стотици хиляди хора протестират
Новините и на трите национални телевизии не показаха тези хора, вместо това показаха 50 провокатора, които чупеха витрини и полицейски коли
Зрителите на централните емисии няма да видят истинската картина на случващото се в страната
Тази вечер в новините на България хората отново няма да видят реалността, понеже вместо това водещите за пореден път ще трябва да прочетат Фейсбук статуса на един мафиот
Малкото останали достойни и смели журналисти в България са следени от службите, унижавани от сайтовете на мафията, заплашвани с уволнение и накрая уволнявани от подкупните им началници
08:02 03.12.2025
7 Маркиз Досад
08:02 03.12.2025
8 Бащата на някаква Саяна
08:02 03.12.2025
10 Протестите доказват
Или да си събират багажа или народа ще си събере неговия, да видим кой ше ви работи за полицаите, военниете и администрацията
Коментиран от #25
08:03 03.12.2025
12 Единственото спасение за България
Коментиран от #17
08:03 03.12.2025
14 Това е ИСТИНАТА
Да сочиш счупени прозорци, докато стотици хиляди българи ти показват вратата е проява на феодално дебелокожие.
Историята е категорична: нито една авторитарна власт не си е тръгвала само с песни.
Ако искаме реална промяна, този път само оставка не е достатъчна.
Необходими са предсрочни избори, но не по старите правила. Условие „нула“ за нови избори е възстановяване на машинното гласуване. Без компромиси, без принтери, а честни и проверяеми избори.
Хората трябва да са готови за масови протести за по-дълъг период от време.
Присъствието на Борисов и Пеевски в политическия живот, със всичките им зависимости и концентрация на власт, е постоянен източник на огромна нестабилност и дразнение за обществото.
ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.
Коментиран от #20
08:03 03.12.2025
15 Държавата нямала пари.
08:04 03.12.2025
16 Мнението на МНОГО ХОРА
Коментиран от #22, #33
08:04 03.12.2025
17 .......
До коментар #12 от "Единственото спасение за България":О, хора, много сте загрижени - искате да свалите Делян Пеевски и компания? Чудесно, дерзайте! Само имайте едно наум - после на изборите вместо 12%… ей така, внезапно 30%! Поздравления, сами си направихте услуга. И между другото, ако някой очаква това да им навреди - забравете, всичко е точно. Така че продължавайте, изборите ви чакат, шоуто е започнало и Пеевски само ще се усмихва.
08:06 03.12.2025
20 Я па Тоя
До коментар #14 от "Това е ИСТИНАТА":Веднъж да дойде 1януаари 2026 г., посе ковц ите копейки, сополивата "промяна" и политическия кремълски гурул от дУдУков 2, искам да ги видя как се гърчат със съскане, неуспели да си изперат мръсното бельо.
08:08 03.12.2025
21 да ва запитам
Коментиран от #34
08:08 03.12.2025
22 лесно е
До коментар #16 от "Мнението на МНОГО ХОРА":Борисов на няколко пъти ви предупреди, че популиста Асен Василев ви вдига заплатите и пенсиите с парите на внуците ви, а вие му се подиграхте и го оплюхте. Сега си носете кръста и плащайте.
Коментиран от #30, #40
08:10 03.12.2025
23 линейка за Копейка
Единствено и само Борисов може да бутне собствения си кабинет, както бутна “сглобката”.
Ще напомня, че 2020 г., след 3 месечни масови протести Борисов не хвърли оставка и си довърши мандата.
Ако има избори, ще има и изненади, така че да сме внимателни какво си пожелаваме.
Да видим!
08:11 03.12.2025
25 Много точно
До коментар #10 от "Протестите доказват":Никакво плащане на данъци, защото двете Дебели парчета с нашите пари си купуват избиратели с нашите пари. Полицаи, прокурори, служби и службички с огромни заплати, а работниците бачкат за слава.
Коментиран от #29
08:14 03.12.2025
26 Циник
08:15 03.12.2025
27 Георги
Коментиран от #46
08:22 03.12.2025
28 Георги
До коментар #2 от "Малеееее":всеки ден в нс има десетки гласувания. Във всяко есно гласуване имаш три избора - да, бе, въздържал се. Както и да гласуваш винаги ще се паднеш с някой, който не харесваш в една "група". Не че вярвам нанкъстадинов, просто това не е точно критерий. Сутринта при едно гласуване е с герб, по обед при друго гласуване с дпснн, следобед с итн - то просто няма къде да отиде.
08:25 03.12.2025
29 в затвора няма интернет
До коментар #25 от "Много точно":Правилно. Не плащайте никакви данъци на тази държава.
08:31 03.12.2025
30 Да Сега Борисов !
До коментар #22 от "лесно е":Да Сега Борисов !
Го Продемонстрира !
08:34 03.12.2025
31 Механик
От трън та на глог, а парата на недоволството ще бъде пусната през свирката,както винаги.
От 89-та до сега нищо не се променя реакцията на тълпата. Всеки път едно и също.
08:37 03.12.2025
32 Майора
Коментиран от #37
08:38 03.12.2025
33 хаха
До коментар #16 от "Мнението на МНОГО ХОРА":Ясно е, че инфлацията не са я очаквали да е 3 и са знаели, че е поне 30. Има и друга уловка, обаче, пробваха да повлекат крак с ДОО и данък дивидент. Схемата, която искат от нас ЕС и МВФ е да вдигнем ударно и да вкараме прогресивен данък. 70% вдигане би компенсирало бюджетниците да взимат същото като през 2024 след хубавия прогресивен ДОД 30-40%. Затова и заложиха и още увеличения за 2026.
Истината е, че ни натискат за нови дългове и да лъжем за планираните приходи. След 6-12м ще лъсне, че няма пари, и тогава под контрола на ЕЦБ и без право на мърдане ще ни изиграят сценария с Румъния от 2025. Но говорим за още по-грубо, защото румънците все още не са в еврото и могат да скачат, а ние сме. Или да си мислим, че Урсула и Мерц са щастливи немски фирми да изнасят офиси и производства тук с цел да плащат плосък данък 10%+5%, вместо да ги гърчат да плащат 30-40% в Германия(корпоративен 20 плюс 25 дивидент)? Отдавна сме им трън в очите, а и сега им трябват трилиони за война.
08:41 03.12.2025
34 До Наредения
До коментар #21 от "да ва запитам":Кое беше наред бе кьсоглед лакей?
Коментиран от #42
08:43 03.12.2025
35 хари потър
08:43 03.12.2025
36 ...
08:45 03.12.2025
37 Само капацитети и за това сме.....
До коментар #32 от "Майора":Тебе фелдфебела забравиха да питат!
08:48 03.12.2025
38 Не след еврозоната
След влизане в еврозоната, няма смисъл от партии изобщо
Еврозоната и унищожаването на ВБорд са причината за проблемните бюджети 2025 и 2026 г.
Замразяване на повишаване на всички данъци и осигуровки.
Референдум за запазване на Валутен борд, ограничаващ милиардите заеми предвидени и за 2026 г..
Запазване на правото на ЛъВ и Кеш.
Забрана за теглене на заеми до 2030 г..
Съкращаване с 50% на бюджетни заплати.
99 000 да си плащат осигуровките.
Отказ от 20 пенсии при пенсиониране.
Не може 21 милиарда лева заеми да отиват за заплати на бюджетници.
А за българите повишени данък сграда, ток, вода, лекарства, цени на храни с надценки от 91%, инфлация, златни зони и др.
Коментиран от #51
08:52 03.12.2025
39 ха ха ха ха
Тези "борци срещу мафията" не внасяха ли незаконно италианския боклук в България?
08:53 03.12.2025
41 кое те е излъгал?
До коментар #40 от "Бай Иван":Сега с по-високите заплати не купуваш ли по-малко, защото скочиха цените? А цените скочиха заради по-високите заплати и увеличените пенсии.
И защо трябваше да обиждаш? Или толкова си ти е багажа.
08:57 03.12.2025
42 косоглед лакей
До коментар #34 от "До Наредения":Кое не беше на ред?
08:58 03.12.2025
43 Копейки са
Копейка е Великобритания, неприела еврото като член на ЕС, и с Референдум напуснала ЕС.
Копейки са Швейцария, Исландия и Норвегия, защото не били членове на ЕС, и си функционират със собствените парични единици.
Копейка е и Полският шеф на Централната Банка на Полша, който каза, че Полша няма да приеме еврото, което ще дестабилизира финансите на Полша.
Половин Европа били копейки.
Кралските семейства сън не ги лови, че са запазили националните си валути.
Смях!
Коментиран от #44
08:59 03.12.2025
44 мъда
До коментар #43 от "Копейки са":я погледни с колко дефицит са посочените държави? Полша е с 12%. Румъния с още повече.
09:02 03.12.2025
45 Батето
09:03 03.12.2025
46 Кюмюра от Драгалевци
До коментар #27 от "Георги":Очакваме Това което е правилно или от 35% на поне 70% избирателна активност. А аз лично бих препорьчал задалжително гласуване или глоба прикрипена кьм даньк . Поне да напьлним хазната от безхабер... те.
Коментиран от #49
09:06 03.12.2025
49 хе хе
До коментар #46 от "Кюмюра от Драгалевци":Сигурно има 20-30 хиляди българи без лични документи. Как ще им вземеш данъка?
09:09 03.12.2025
51 хаха
До коментар #38 от "Не след еврозоната":Хубави искания, но няма да минат. Между другото, вече съвсем официално няма левове освен банкнотите в обращение. От 1.12.2025- месец преди официалното влизане на еврото, в банките всичко е обърнато в евро и се разплаща единствено и само в евро при банковите преводи, изтегленото в лева се обръща в евро. Сметката ти я показват в лева и евро, но вътрешно в банката е вече еврова. Това е част от плана за прехода- 3-4м по-рано сметките са в лева и се показват лева и евро, 1м преди официалната дата вътрешно няма лева, но се показва в двете валути.
Вече е късно- левовете са дефакто унищожени и сумите в брой в населението и за ресто по фирмите са единствените останали левове. Всичко друго е евро. И, да, никой не ни обясни тези неща, а само ни заливаха с пропаганда колко е хубаво еврото от медиите. Защо им е на гражданите да знаят как ще стане преходът?
09:10 03.12.2025