Петър Петров: Февруари-март може би ще има предсрочни избори

Бяхме част от протестите, протестирахме срещу оставката на правителството. Отношението на гражданите събра толкова много хора, не тази или онази партия. От утре започваме свои протести в по-големите градове в страната. Това заяви Петър Петров, зам.-председател на ПГ на „Възраждане”.

„От месеци говорим за преосноваване на държавата, свикване на Велико народно събрание и нова Конституция. Гражданите започнаха наистина да се ядосват. Хората трябва да взимат всичко в ръце, това включва да гласуват масово на избори, да участват в честността на вота. Винаги има избор за кого да гласуват, дори и да е с „не подкрепям никого”. Разбира се, протестите са един от начините за сваляне на правителството и нови избори, но само ако са масови“, на мнение е той.

Петров смята, че депутатите в НС трябва да са по-малко – 180, а също, че е нужно премахване на „безсмислени” фигури като главния прокурор.

На въпрос примириха ли се с еврото, депутатът от „Възраждане” подчерта: „Държим внесеното надлежно от президента да бъде гласувано. Дължим на българските граждани това. По начина, по който гласуват партиите, ще бъде показателен за предстоящите предсрочни избори. Преследваме идеята гражданите да бъдат питани.“

„Ще стане ясно до края на седмицата или през следващата седмица дали ще има избори. Въпрос на време е правителството да подаде оставка. Февруари-март може би ще има предсрочни избори“, прогнозира той.