Петров: "Възраждане" ще подкрепи нови антиправителствени протести

29 Ноември, 2025 19:17 586 26

  • петър петров-
  • възраждане-
  • протест-
  • коментар-
  • бюджет

Нищо добро не ни чака от еврозоната, цените продължават да растат с над 50% в последната една година, допълни той

Петров: "Възраждане" ще подкрепи нови антиправителствени протести - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

"Възраждане" ще подкрепи нови антиправителствени протести" коментира в "Говори сега" Петър Петров, но призова да няма агресия.

По думите му "Възраждане" е яркото лице на опозицията.

"Нищо добро не ни чака от еврозоната, цените продължават да растат с над 50% в последната една година", допълни Петър Петров.

Подчерта, че заради правилника бюджетът не може да бъде оттеглен, тъй като е минал на първо гласуване и са изтекли сроковете за предложения.


  • 1 ТОЧНО ТАКА

    7 2 Отговор
    на б.б. в кръглото д.

    Коментиран от #4

    19:20 29.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    В Хаинбоаз еничарите на Шиши арестуваха Любо Петков.В конака в Казанлък е запрян.

    Коментиран от #6

    19:20 29.11.2025

  • 3 оня с питон.я

    1 6 Отговор
    айде пепедебейските подлоги на бойко и шиши, нападайте! хаха.

    19:20 29.11.2025

  • 4 Прав си!

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "ТОЧНО ТАКА":

    Всички които са срещу крадливите, Мазни и Угоени парчета, Пеевски и Тиквата Борисов трябва да са един юмрук.

    19:22 29.11.2025

  • 5 ?????

    3 5 Отговор
    Не зная що Коцето си вкарва автогол подкрепяйки ПП-тата, които не го подкрепиха лятото.
    Забравил ли е кво беше при предишните общи протести?
    Негова си работа, но или е грешка или е нещо по-лошо.

    Коментиран от #9, #11, #14, #26

    19:22 29.11.2025

  • 6 шопо

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    А бре, одили си на село да сложиш зелето ?

    19:26 29.11.2025

  • 7 Майна

    3 1 Отговор
    Трябва!
    Това правителство трябва да се счупи
    Трябва да падне!!

    Коментиран от #13

    19:26 29.11.2025

  • 8 Ужасяващо е

    12 1 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента заплатите на силовите структури се увеличиха тази година със 70 процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по огромни заеми да се плаща на полицаи,военни ,администрация. И всичко това ще го плати човека от улицата ,тоест обикновения работещ човек. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    Коментиран от #16, #20

    19:26 29.11.2025

  • 9 Мунчо

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "?????":

    Че кого подкрепя? Това не е протест на ппдб. Те просто много грозно го яхнаха. Трупат точки. Ще подкрепят на балотажа кандидата за президент на бойко.

    19:26 29.11.2025

  • 10 Пробити копейки газ пикаят

    6 1 Отговор
    вият като линейки...

    19:27 29.11.2025

  • 11 Нидялку ли ти каза

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "?????":

    За мисли се на кой му трябва тишина сега
    Протестите ще свалят правителството

    Коментиран от #12

    19:27 29.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 молбъ

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Майна":

    Ади ба майна ппусни ВЕФА да чуим Кидика !

    Коментиран от #21

    19:30 29.11.2025

  • 14 Стефанов 1

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "?????":

    Винаги избирай по малкото зло. Нищо не е сгрешил ББ и Пеевски трябва да ги вкараме в затвора така че всеки съюз е добре дошъл.

    Коментиран от #19

    19:31 29.11.2025

  • 15 Страхил и Недялков против

    1 2 Отговор
    Нали бяхме срещу правителството?!
    Що така, бе, Страхиле???
    Що така , бе, Недялко???
    Недялков- "Протестите извиват ръцете на Пеевски!"
    Тъй ли?
    Ти за Пеевски ли си се притеснил?
    Нали тръбеше, че правителството е на Пеевски
    Или не те устройва да се бият Борисов и Пеевски за да се разпадне и ПАДНЕ това правителство?!

    19:32 29.11.2025

  • 16 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ужасяващо е":

    ФАКТИ БГ ЗАЩО РАЗПРОСТРАНЯВАТЕ УЖАСНИ ГНУСНИ ПРОСТОТИИ ЛЪЖИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ КОЛКО СТРУВАТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ТЕЗИ КЛЕВЕТИ ТУК ПОСТОЯННИ ТОВА СА ФАЛШИВИ ПЛАТЕНИ ГНУСОТИИ ПОСТОЯННИ ТУК

    19:34 29.11.2025

  • 17 алексбг

    4 1 Отговор
    Тези смешници от "ВъзИзраждане",защо ли не млъкнат?Не виждат ли,че се смаляват,политически и хората им се присмиват?

    19:34 29.11.2025

  • 18 Портрестър

    0 0 Отговор
    Идете на шъ бият ората на паветата .после ша ви и е....

    19:35 29.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ужасяващо е":

    АБОНИРАНИ ТУК ПОСТОЯННИ ИМА

    19:38 29.11.2025

  • 21 Офф

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "молбъ":

    На бая годинки си , та да ползваш още тоя лаф. Ще се справиш и с еврото, не бой се.

    Коментиран от #25

    19:38 29.11.2025

  • 22 Българин

    2 2 Отговор
    Подкрепям протеста, докато не видя руски знамена или такива на ВГЪЗаждане

    19:39 29.11.2025

  • 23 Промяна

    2 1 Отговор
    А ТОЗИ ПУТИНИСТ ЗАЩО НЕ СЕ ОТКАЖЕ ОТ МЯСТОТО СИ В ПАРЛАМЕНТА ЧЕ НАЛИ ЕВРО ВЕЧЕ ЩЕ ПОЛУЧАВА ТЕЗИ ДА СЕ ЗАБРАНЯТ СЪС ЗАКОН ЩОМ ВЛЕЗЕМ В ЕВРОЗОНАТА ВЪН

    19:41 29.11.2025

  • 24 Кого

    0 1 Отговор
    Ще подкрепяте ,бе психариъе д униформите ли

    19:43 29.11.2025

  • 25 пенсионер

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Офф":

    Ако си намерим ченето, че те уапем !

    19:56 29.11.2025

  • 26 Да ти отговоря

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "?????":

    Той призоваваше лятото на протестите да участва цялата опозиция.
    Това е истината -" Обединението прави силата"
    Или?
    Аман от къртици

    20:00 29.11.2025

