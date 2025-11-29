Петров: "Възраждане" ще подкрепи нови антиправителствени протести

"Възраждане" ще подкрепи нови антиправителствени протести" коментира в "Говори сега" Петър Петров, но призова да няма агресия.
По думите му "Възраждане" е яркото лице на опозицията.
"Нищо добро не ни чака от еврозоната, цените продължават да растат с над 50% в последната една година", допълни Петър Петров.
Подчерта, че заради правилника бюджетът не може да бъде оттеглен, тъй като е минал на първо гласуване и са изтекли сроковете за предложения.
1 ТОЧНО ТАКА
Коментиран от #4
19:20 29.11.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #6
19:20 29.11.2025
3 оня с питон.я
19:20 29.11.2025
4 Прав си!
До коментар #1 от "ТОЧНО ТАКА":Всички които са срещу крадливите, Мазни и Угоени парчета, Пеевски и Тиквата Борисов трябва да са един юмрук.
19:22 29.11.2025
5 ?????
Забравил ли е кво беше при предишните общи протести?
Негова си работа, но или е грешка или е нещо по-лошо.
Коментиран от #9, #11, #14, #26
19:22 29.11.2025
6 шопо
До коментар #2 от "Последния Софиянец":А бре, одили си на село да сложиш зелето ?
19:26 29.11.2025
7 Майна
Това правителство трябва да се счупи
Трябва да падне!!
Коментиран от #13
19:26 29.11.2025
8 Ужасяващо е
Коментиран от #16, #20
19:26 29.11.2025
9 Мунчо
До коментар #5 от "?????":Че кого подкрепя? Това не е протест на ппдб. Те просто много грозно го яхнаха. Трупат точки. Ще подкрепят на балотажа кандидата за президент на бойко.
19:26 29.11.2025
10 Пробити копейки газ пикаят
19:27 29.11.2025
11 Нидялку ли ти каза
До коментар #5 от "?????":За мисли се на кой му трябва тишина сега
Протестите ще свалят правителството
Коментиран от #12
19:27 29.11.2025
13 молбъ
До коментар #7 от "Майна":Ади ба майна ппусни ВЕФА да чуим Кидика !
Коментиран от #21
19:30 29.11.2025
14 Стефанов 1
До коментар #5 от "?????":Винаги избирай по малкото зло. Нищо не е сгрешил ББ и Пеевски трябва да ги вкараме в затвора така че всеки съюз е добре дошъл.
Коментиран от #19
19:31 29.11.2025
15 Страхил и Недялков против
Що така, бе, Страхиле???
Що така , бе, Недялко???
Недялков- "Протестите извиват ръцете на Пеевски!"
Тъй ли?
Ти за Пеевски ли си се притеснил?
Нали тръбеше, че правителството е на Пеевски
Или не те устройва да се бият Борисов и Пеевски за да се разпадне и ПАДНЕ това правителство?!
19:32 29.11.2025
16 Промяна
До коментар #8 от "Ужасяващо е":ФАКТИ БГ ЗАЩО РАЗПРОСТРАНЯВАТЕ УЖАСНИ ГНУСНИ ПРОСТОТИИ ЛЪЖИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ КОЛКО СТРУВАТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ТЕЗИ КЛЕВЕТИ ТУК ПОСТОЯННИ ТОВА СА ФАЛШИВИ ПЛАТЕНИ ГНУСОТИИ ПОСТОЯННИ ТУК
19:34 29.11.2025
17 алексбг
19:34 29.11.2025
18 Портрестър
19:35 29.11.2025
20 Промяна
До коментар #8 от "Ужасяващо е":АБОНИРАНИ ТУК ПОСТОЯННИ ИМА
19:38 29.11.2025
21 Офф
До коментар #13 от "молбъ":На бая годинки си , та да ползваш още тоя лаф. Ще се справиш и с еврото, не бой се.
Коментиран от #25
19:38 29.11.2025
22 Българин
19:39 29.11.2025
23 Промяна
19:41 29.11.2025
24 Кого
19:43 29.11.2025
25 пенсионер
До коментар #21 от "Офф":Ако си намерим ченето, че те уапем !
19:56 29.11.2025
26 Да ти отговоря
До коментар #5 от "?????":Той призоваваше лятото на протестите да участва цялата опозиция.
Това е истината -" Обединението прави силата"
Или?
Аман от къртици
20:00 29.11.2025