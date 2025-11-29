Петров: "Възраждане" ще подкрепи нови антиправителствени протести

"Възраждане" ще подкрепи нови антиправителствени протести" коментира в "Говори сега" Петър Петров, но призова да няма агресия.

По думите му "Възраждане" е яркото лице на опозицията.

"Нищо добро не ни чака от еврозоната, цените продължават да растат с над 50% в последната една година", допълни Петър Петров.

Подчерта, че заради правилника бюджетът не може да бъде оттеглен, тъй като е минал на първо гласуване и са изтекли сроковете за предложения.