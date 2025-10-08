Новини
Владислав Панев: Трябва ни смел политик, който да свива разходите, а не да вдига данъците

Владислав Панев: Трябва ни смел политик, който да свива разходите, а не да вдига данъците

8 Октомври, 2025 10:14 694 31

  • владислав панев-
  • бюджет-
  • дефицит-
  • данъци-
  • осигуровки

Нито дума за намаляване на разходи поне до тези 39%, за които системата е пригодена. Политиците искат да харчат

Владислав Панев: Трябва ни смел политик, който да свива разходите, а не да вдига данъците - 1
Снимка: БГНЕС
Владислав Панев Владислав Панев финансов анализатор

Докато се занимаваме с боклука, синдикатите организирали конференция, на която станало ясно, че данъците трябва да се увеличават, защото дефицитът още за тази година ще бъде над 5%, а за догодина - над осем. Според Владислав Горанов от "клуба Магнитски" може да падне на 3 само ако не се плащат разходи.

На семинара се говори, че трябва да дойде смел финансов министър, който да вдигне данъците, защото "политиците искат да харчат 45% от БВП, а данъчната ни система е пригодена за 39 процента". Предлага се още от догодина осигуровките да нараснат с 2 пункта. Заместник-министърът на социалната политика Гергана Алексова смята, че трябва да се премине към прогресивно облагане. Според Драгомир Стойнев промяната е наложителна и през следващата година трябва да се преосмисли цялата система.

Нито дума за намаляване на разходи поне до тези 39%, за които системата е пригодена. Политиците искат да харчат. Пеевски обича да "помага на хората", което ще рече да плаща на послушковци от нашите данъци.

Тази тенденция първо да се увеличат разходите, да ни хареса, защото вече не е постна пица и после да ни сервират новите "европейски" данъци не върви от вчера, а от години. Сваряват ни като жаби. Беше източен фонд сигурност на енергийната система (немалко съм говорил за това, както и че бях самотен глас против), бяха източени държавните енергийни компании, така че резерви няма и наистина сме до стената. И алтернативата наистина е рязане на разходи, само че как да отнемеш играчката на Пеевски. Или вдигане на данъци, с което повишение той да продължава да раздава пари, да има и за Таки с боклука (не само в София), да има и за други юнаци с обществени поръчки.

Така че да си знаем, че сметката я плащаме данъкоплатците. Не приказни герои. И това е най-важната тема следващите години. Защото директно ни бърка в джоба. То досега беше косвено, през бюджетен дефицит, поемане на много милиарди дългове, помпане на инфлацията и обезценяване на парите. Сега вече и това няма да стига. Ще ни се представя като неизбежно. Не е неизбежно, само че наистина трябва да има смел човек. Ама не смелостта да е да вдига данъци. А да свива разходи. Другото всеки го може.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 12 гласа.
  • 1 Баце ЕООД

    9 0 Отговор
    Да го махате тоя нещастник.. Поредния слуга на чужда държава

    10:16 08.10.2025

  • 2 Щиши

    8 0 Отговор
    Не се обаждай от скута ми момче. Смелите са навън, а аз те вардя от лошите руснаци.

    10:17 08.10.2025

  • 3 Трябва ни смел политик, който да

    3 0 Отговор
    Трябва ни смел политик, който да !

    Увеличава Приходите !

    Без да променя данъците !

    10:17 08.10.2025

  • 4 Караджата

    6 2 Отговор
    Че той вашия Асен вдигна разходите

    Коментиран от #15

    10:19 08.10.2025

  • 5 Пенсионер

    8 1 Отговор
    Значи, избивате 723012 пенсионери и разходите ще се свият. Ще ви останат само разходи по погребенията на самотните пенсионери, но и този въпрос може да се уреди- проявявате човещина и ги хвърляте в Дунава.

    Коментиран от #30

    10:29 08.10.2025

  • 6 Кирил

    5 0 Отговор
    И баба знае ,че режисираната криза с боклука е медиен театър за вдигане на разходи/данъци...

    10:32 08.10.2025

  • 7 Бялджип

    7 0 Отговор
    Може ли някой да знае и напише какви данъци плащат онези с крупните хотелски комплекси от "Елените" ? Беше кански рев в цялата държава, заради свинщините причинили на природата и тя им отмъстила, след като са потъпкали всички човешки, морални и природни закони! Според мен жалко само за невинните жертви. А ако онези, които трябва да внасят стотици милиони в бюджета, а дават трохи, си заслужават загубите. Не виждам защо трябва да страдаме и се тревожим за тях?

    Коментиран от #28

    10:32 08.10.2025

  • 8 Щерю

    8 0 Отговор
    Тоя какъв е,че постоянно ни го навирате?Заплаща ли си,и ако е така поне пишете-платена публикация.Какъв е?Фактор в държавата ли е?

    10:33 08.10.2025

  • 9 Петър Трътков

    4 0 Отговор
    Копират Макрон и ще получат сходен резултат!

    10:33 08.10.2025

  • 10 Един

    8 0 Отговор
    Изключителен отпадък!
    Преди не много време точно това човекоподобно продажно изчадие се хвалеше, че той и приятелите му стоят зад почти всички приватизационни сделки станали нарицателни за разграбени държавни активи.

    Нормално е този майцепродавец да е против вдигане на данъците ЗА БОГАТИТЕ и против прогресичното облагане, каквото синдикатите много аргументирано всъщност предлагат!

    ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН МРЪСНИК!

    10:33 08.10.2025

  • 11 хе хе

    2 7 Отговор
    Борисов ви го каза, че вдигайки заплатите и пенсиите, Асен Василев ви прави по-бедни. Вие му се подиграхте, а сега ревете, че с повече пари купувате по-малко. Ами ревете си.

    10:34 08.10.2025

  • 12 Прогресивно данъчно облагане

    5 1 Отговор
    Данък сграда и смет на реално количество изхвърлен смет и доходи. Не може един пенсионер с 700 социална пенсия или 1200 пенсия да плаща в една и съща сграда и кубатура, същата сума като пенсионер реститут със земи, за които не плаща данъци, няколко жилища под наем и офиси и доход от 5000 - 20 000 лева.
    Не може ползващ 3 кубика на месец студена вода и 2 кубика топла, да плаща същата цена като човек ползващ 9 кубика топла и 12 студена. Не може човек ползващ 380 киловатчаса ток, да плаща една и съща цена с харчещ 1 мегават. Не може човек с хоризонтална инсталация парно, през чиито апартамент не минава нито една тръба на топлото да плаща една и съща цена за СИ с онези, които се отопляват с по една тръба във всяка стая във жилищата си. Накрая ще увеличите по кубатура данъците и ще изритате хора с единствени жилища на улицата.
    Това ще стане.
    Свийте тези разходи, съкратете администрацията, 80 депутата са достатъчни за 6 милиона народ. Купувайте евтини газ, петрол, ток, а не да плащате проценти на борси газ и ток. До 3 кубика студена вода на човек трябва да е безплатна. Право на вода, не е шега работа. Водата е Живот.

    Коментиран от #13

    10:46 08.10.2025

  • 13 стига социализъм

    0 4 Отговор

    До коментар #12 от "Прогресивно данъчно облагане":

    Може да е сам пенсионер в 150-200 квадрата апартамент, ама му било скъпо парното и висок данък смет.... Стига социализъм. Вида и размера на доходите зависи само и единствено от ценза на получаващия ги. Доходите МУ не са показател за нищо обществено.

    Коментиран от #18

    10:50 08.10.2025

  • 14 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Богаташчетата кога ще си плащат за реалните доходи?

    10:52 08.10.2025

  • 15 Герп боклуци

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Караджата":

    До кога ше верваш на гербарино?

    10:52 08.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Какъв Социализъм

    5 0 Отговор
    Милиардерчето не плаща данък земя и гори, влизат му от аренда няколко хиляди необлагаеми. Ще вдигат данъците на бедните хора. В цял свят хората плащат прогресивен данък, само в Еврогария не можело. Като имаш пари да купуваш 20 имота, ще плащаш по-високи данъци. Така е в цял свят.
    Комунизмът свърши Прогресивен Данък за богатите, така е в цял свят.

    Коментиран от #19

    10:57 08.10.2025

  • 18 Един

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "стига социализъм":

    Ами нека де! Нека да е СТИГА СОЦИАЛИЗЪМ!
    Щото в момента се явява парадокса, че бедните плащат сметките на богатите!

    10:58 08.10.2025

  • 19 в цял свят

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Какъв Социализъм":

    като не можеш да си позволиш разходите по едно жилище, го сменяш с по-малко. Като ти е много данък смет, сменяш общината с друга където е по-малък данъка. В България все още е социализъм.

    10:59 08.10.2025

  • 20 Какви 200 квадрата

    4 1 Отговор
    апартамент. Пенсионерите живеят в макс от 65 до 90 квадрата, жилища от соца. Къде ги видяхте тези 200 квадрата? Като го изритате на улицата възрастен човек, къде да си купи гарсониера в София, не виждате ли че няма малки апартаменти за продажба? Или да стане жертва на имотната мафия.

    Коментиран от #21, #23

    11:00 08.10.2025

  • 21 200 квадрата

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Какви 200 квадрата":

    ами да си купи в Радомир.

    11:08 08.10.2025

  • 22 До: В цял свят

    2 1 Отговор
    има социална политика. Безплатен транспорт, безплатна грижа за възрастни, отстъпки на битови консумативи, круизи групови, в пъти по-евтини от предлаганите в България. В повечето западни държави, когато станеш възрастен имаш редица привилегии.
    И ти ще остарееш и ще видиш колко е жестока старастта. Не дай Боже да се разболееш.
    Сега си млад и не ти пука, но имам много познати, които не доживяха до пенсия.
    Който не уважава миналото, няма бъдеще. Когато си на кон поздравявай минувачите, за да може когато слезеш от коня да те поздравяват.
    Кои млади, които един мост не могат да построят. Кои млади една чешма със собствените си ръце не могат да изградят. Един ядрен реактор не знаят как функционира. Не става само с икономика на услугите. Не става.

    Коментиран от #24

    11:09 08.10.2025

  • 23 Пенсионер

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Какви 200 квадрата":

    А бе изходът е избиването на пенсионерите, като преди това-приживе, им се удържат пари от пенсиите за разходите по унищожението и погребването им. Така де, хем нищо не правят, хем пенсии получават.

    Коментиран от #25

    11:12 08.10.2025

  • 24 бре бре

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "До: В цял свят":

    Пенсионерите живеят в държавата която са създали. Не ли?
    А на малката социална пенсия са пенсионери по възраст, които нямат достатъчно стаж за пенсия, или такива, които НИКОГА не са работили за да се осигуряват за пенсия. Не ли?

    11:13 08.10.2025

  • 25 естествено

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Пенсионер":

    Цял живот лъжат държавата че са безработни, а получават заплатата си в плик. После олеле... Ами ... олеле!

    Коментиран от #26

    11:16 08.10.2025

  • 26 Пенсионер

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "естествено":

    А бе пенсионер ли е, все за нещо е виновен. Затова задължително трябва да бъде преселен в отвъдното. Само се чудя онези пенсионери от етноса, които нищо не са работили през живота си и данъци не са плащали, дали да влизат в общата бройка или за тях ще се погрижи БХК?🤔

    11:29 08.10.2025

  • 27 владѝмир

    1 0 Отговор
    да спре кражбите !

    11:52 08.10.2025

  • 28 зрител

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бялджип":

    данък се плаща след Акт 16, а повечето явно умишлено нямат !

    11:54 08.10.2025

  • 29 халибегов

    1 0 Отговор
    Панев ос-ин-л си се с тия ниски цени на кебапчетата в стола на НС вдигнете цените като в ресторантите

    12:02 08.10.2025

  • 30 св.Панкратий

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пенсионер":

    Днес погребения правят само богатите.За пенсионерите най-изгодна за роднините е кремацията.А за много от народа и тя е непосилна като цена.

    Коментиран от #31

    12:02 08.10.2025

  • 31 Пенсионер

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "св.Панкратий":

    Значи ще им удържат от пенсиите като за погребение, а пък ще ги кремират. Ето начин да се напълни бюджетът.

    12:08 08.10.2025

