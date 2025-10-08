Владислав Панев: Трябва ни смел политик, който да свива разходите, а не да вдига данъците

Докато се занимаваме с боклука, синдикатите организирали конференция, на която станало ясно, че данъците трябва да се увеличават, защото дефицитът още за тази година ще бъде над 5%, а за догодина - над осем. Според Владислав Горанов от "клуба Магнитски" може да падне на 3 само ако не се плащат разходи.
На семинара се говори, че трябва да дойде смел финансов министър, който да вдигне данъците, защото "политиците искат да харчат 45% от БВП, а данъчната ни система е пригодена за 39 процента". Предлага се още от догодина осигуровките да нараснат с 2 пункта. Заместник-министърът на социалната политика Гергана Алексова смята, че трябва да се премине към прогресивно облагане. Според Драгомир Стойнев промяната е наложителна и през следващата година трябва да се преосмисли цялата система.
Нито дума за намаляване на разходи поне до тези 39%, за които системата е пригодена. Политиците искат да харчат. Пеевски обича да "помага на хората", което ще рече да плаща на послушковци от нашите данъци.
Тази тенденция първо да се увеличат разходите, да ни хареса, защото вече не е постна пица и после да ни сервират новите "европейски" данъци не върви от вчера, а от години. Сваряват ни като жаби. Беше източен фонд сигурност на енергийната система (немалко съм говорил за това, както и че бях самотен глас против), бяха източени държавните енергийни компании, така че резерви няма и наистина сме до стената. И алтернативата наистина е рязане на разходи, само че как да отнемеш играчката на Пеевски. Или вдигане на данъци, с което повишение той да продължава да раздава пари, да има и за Таки с боклука (не само в София), да има и за други юнаци с обществени поръчки.
Така че да си знаем, че сметката я плащаме данъкоплатците. Не приказни герои. И това е най-важната тема следващите години. Защото директно ни бърка в джоба. То досега беше косвено, през бюджетен дефицит, поемане на много милиарди дългове, помпане на инфлацията и обезценяване на парите. Сега вече и това няма да стига. Ще ни се представя като неизбежно. Не е неизбежно, само че наистина трябва да има смел човек. Ама не смелостта да е да вдига данъци. А да свива разходи. Другото всеки го може.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баце ЕООД
10:16 08.10.2025
2 Щиши
10:17 08.10.2025
3 Трябва ни смел политик, който да
Увеличава Приходите !
Без да променя данъците !
10:17 08.10.2025
4 Караджата
Коментиран от #15
10:19 08.10.2025
5 Пенсионер
Коментиран от #30
10:29 08.10.2025
6 Кирил
10:32 08.10.2025
7 Бялджип
Коментиран от #28
10:32 08.10.2025
8 Щерю
10:33 08.10.2025
9 Петър Трътков
10:33 08.10.2025
10 Един
Преди не много време точно това човекоподобно продажно изчадие се хвалеше, че той и приятелите му стоят зад почти всички приватизационни сделки станали нарицателни за разграбени държавни активи.
Нормално е този майцепродавец да е против вдигане на данъците ЗА БОГАТИТЕ и против прогресичното облагане, каквото синдикатите много аргументирано всъщност предлагат!
ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН МРЪСНИК!
10:33 08.10.2025
11 хе хе
10:34 08.10.2025
12 Прогресивно данъчно облагане
Не може ползващ 3 кубика на месец студена вода и 2 кубика топла, да плаща същата цена като човек ползващ 9 кубика топла и 12 студена. Не може човек ползващ 380 киловатчаса ток, да плаща една и съща цена с харчещ 1 мегават. Не може човек с хоризонтална инсталация парно, през чиито апартамент не минава нито една тръба на топлото да плаща една и съща цена за СИ с онези, които се отопляват с по една тръба във всяка стая във жилищата си. Накрая ще увеличите по кубатура данъците и ще изритате хора с единствени жилища на улицата.
Това ще стане.
Свийте тези разходи, съкратете администрацията, 80 депутата са достатъчни за 6 милиона народ. Купувайте евтини газ, петрол, ток, а не да плащате проценти на борси газ и ток. До 3 кубика студена вода на човек трябва да е безплатна. Право на вода, не е шега работа. Водата е Живот.
Коментиран от #13
10:46 08.10.2025
13 стига социализъм
До коментар #12 от "Прогресивно данъчно облагане":Може да е сам пенсионер в 150-200 квадрата апартамент, ама му било скъпо парното и висок данък смет.... Стига социализъм. Вида и размера на доходите зависи само и единствено от ценза на получаващия ги. Доходите МУ не са показател за нищо обществено.
Коментиран от #18
10:50 08.10.2025
14 ООрана държава
10:52 08.10.2025
15 Герп боклуци
До коментар #4 от "Караджата":До кога ше верваш на гербарино?
10:52 08.10.2025
17 Какъв Социализъм
Комунизмът свърши Прогресивен Данък за богатите, така е в цял свят.
Коментиран от #19
10:57 08.10.2025
18 Един
До коментар #13 от "стига социализъм":Ами нека де! Нека да е СТИГА СОЦИАЛИЗЪМ!
Щото в момента се явява парадокса, че бедните плащат сметките на богатите!
10:58 08.10.2025
19 в цял свят
До коментар #17 от "Какъв Социализъм":като не можеш да си позволиш разходите по едно жилище, го сменяш с по-малко. Като ти е много данък смет, сменяш общината с друга където е по-малък данъка. В България все още е социализъм.
10:59 08.10.2025
20 Какви 200 квадрата
Коментиран от #21, #23
11:00 08.10.2025
21 200 квадрата
До коментар #20 от "Какви 200 квадрата":ами да си купи в Радомир.
11:08 08.10.2025
22 До: В цял свят
И ти ще остарееш и ще видиш колко е жестока старастта. Не дай Боже да се разболееш.
Сега си млад и не ти пука, но имам много познати, които не доживяха до пенсия.
Който не уважава миналото, няма бъдеще. Когато си на кон поздравявай минувачите, за да може когато слезеш от коня да те поздравяват.
Кои млади, които един мост не могат да построят. Кои млади една чешма със собствените си ръце не могат да изградят. Един ядрен реактор не знаят как функционира. Не става само с икономика на услугите. Не става.
Коментиран от #24
11:09 08.10.2025
23 Пенсионер
До коментар #20 от "Какви 200 квадрата":А бе изходът е избиването на пенсионерите, като преди това-приживе, им се удържат пари от пенсиите за разходите по унищожението и погребването им. Така де, хем нищо не правят, хем пенсии получават.
Коментиран от #25
11:12 08.10.2025
24 бре бре
До коментар #22 от "До: В цял свят":Пенсионерите живеят в държавата която са създали. Не ли?
А на малката социална пенсия са пенсионери по възраст, които нямат достатъчно стаж за пенсия, или такива, които НИКОГА не са работили за да се осигуряват за пенсия. Не ли?
11:13 08.10.2025
25 естествено
До коментар #23 от "Пенсионер":Цял живот лъжат държавата че са безработни, а получават заплатата си в плик. После олеле... Ами ... олеле!
Коментиран от #26
11:16 08.10.2025
26 Пенсионер
До коментар #25 от "естествено":А бе пенсионер ли е, все за нещо е виновен. Затова задължително трябва да бъде преселен в отвъдното. Само се чудя онези пенсионери от етноса, които нищо не са работили през живота си и данъци не са плащали, дали да влизат в общата бройка или за тях ще се погрижи БХК?🤔
11:29 08.10.2025
27 владѝмир
11:52 08.10.2025
28 зрител
До коментар #7 от "Бялджип":данък се плаща след Акт 16, а повечето явно умишлено нямат !
11:54 08.10.2025
29 халибегов
12:02 08.10.2025
30 св.Панкратий
До коментар #5 от "Пенсионер":Днес погребения правят само богатите.За пенсионерите най-изгодна за роднините е кремацията.А за много от народа и тя е непосилна като цена.
Коментиран от #31
12:02 08.10.2025
31 Пенсионер
До коментар #30 от "св.Панкратий":Значи ще им удържат от пенсиите като за погребение, а пък ще ги кремират. Ето начин да се напълни бюджетът.
12:08 08.10.2025