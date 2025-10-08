Владислав Панев: Трябва ни смел политик, който да свива разходите, а не да вдига данъците

Докато се занимаваме с боклука, синдикатите организирали конференция, на която станало ясно, че данъците трябва да се увеличават, защото дефицитът още за тази година ще бъде над 5%, а за догодина - над осем. Според Владислав Горанов от "клуба Магнитски" може да падне на 3 само ако не се плащат разходи.

На семинара се говори, че трябва да дойде смел финансов министър, който да вдигне данъците, защото "политиците искат да харчат 45% от БВП, а данъчната ни система е пригодена за 39 процента". Предлага се още от догодина осигуровките да нараснат с 2 пункта. Заместник-министърът на социалната политика Гергана Алексова смята, че трябва да се премине към прогресивно облагане. Според Драгомир Стойнев промяната е наложителна и през следващата година трябва да се преосмисли цялата система.

Нито дума за намаляване на разходи поне до тези 39%, за които системата е пригодена. Политиците искат да харчат. Пеевски обича да "помага на хората", което ще рече да плаща на послушковци от нашите данъци.

Тази тенденция първо да се увеличат разходите, да ни хареса, защото вече не е постна пица и после да ни сервират новите "европейски" данъци не върви от вчера, а от години. Сваряват ни като жаби. Беше източен фонд сигурност на енергийната система (немалко съм говорил за това, както и че бях самотен глас против), бяха източени държавните енергийни компании, така че резерви няма и наистина сме до стената. И алтернативата наистина е рязане на разходи, само че как да отнемеш играчката на Пеевски. Или вдигане на данъци, с което повишение той да продължава да раздава пари, да има и за Таки с боклука (не само в София), да има и за други юнаци с обществени поръчки.

Така че да си знаем, че сметката я плащаме данъкоплатците. Не приказни герои. И това е най-важната тема следващите години. Защото директно ни бърка в джоба. То досега беше косвено, през бюджетен дефицит, поемане на много милиарди дългове, помпане на инфлацията и обезценяване на парите. Сега вече и това няма да стига. Ще ни се представя като неизбежно. Не е неизбежно, само че наистина трябва да има смел човек. Ама не смелостта да е да вдига данъци. А да свива разходи. Другото всеки го може.