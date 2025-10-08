Парламентът блокира изслушването за корупционния скандал с Роби Уилямс

Народното събрание отхвърли предложението за изслушване на транспортния министър и на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА) по повод скандала с поискания подкуп от екипа на световноизвестния певец Роби Уилямс. Искането, внесено от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), не събра необходимата подкрепа и не беше включено в дневния ред за днешното заседание.
Скандалът избухна в края на септември, когато стана ясно, че при влизането си в България за концерта на 28 септември, на екипа на британската звезда е бил поискан подкуп от служители на ДАИ. Случаят предизвика остри политически реакции, включително призиви от страна на лидерите на ГЕРБ и ДПС за закриване на агенцията. Преди броени дни самият транспортен министър Гроздан Караджов обяви, че ще инициира промени, с които ДАИ "няма да има работа на пътя".
Предложението за изслушването беше направено от депутата Любен Иванов и група народни представители от ПП-ДБ с цел да се получи актуална информация за предприетите мерки след корупционния скандал. То обаче беше отхвърлено от гласовете "против" и "въздържал се" на управляващото мнозинство, подкрепено от "ДПС-Ново начало".
Вместо да обсъждат скандала в ДАИ, депутатите приеха дневен ред, в който като първа точка е залегнало обсъждането на промени в Закона за предучилищното и училищното образование.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #9, #12
11:07 08.10.2025
2 Само така
11:08 08.10.2025
3 Умников
Демек, всички от "политическата каста" , са се облагодетелсвали?
Ясно е , защо нямаме вече държава- защото мафията си има и парламент, и партии, и държава!
11:13 08.10.2025
4 Директора👨✈️
11:20 08.10.2025
5 отвратен
Коментиран от #7
11:22 08.10.2025
6 хайде бе
11:35 08.10.2025
7 А не ве
До коментар #5 от "отвратен":Със сигурност не знаете, че цялата държавна администрация в България, се назначава от герб/дпс!
Като започнеш от министри, минеш през бордове на директори, та стигнеш да чистачката в общината!
Ето защо тази ОПГ -герб/дпс, постоянно раздува администрацията - за да назначава свои калинки , на държавна ясла.
Защото тези неможачи, ако ги изкараш на свободният пазар на труда, гладни ще останат!
Защо Борисов постоянно обяснява , че Държавата била лош собственик, а вече второ десетилетия не се пуска от държавната хранилка!
А всъшност, Държавата е той , а вече и ортакът му, с главно Д.
11:38 08.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Изтрит на 8
До коментар #1 от "Последния Софиянец":...е доказателство,че съм бил ...прав!
Уви!
Това са ...факти-те...
11:42 08.10.2025
10 Тия са
11:43 08.10.2025
11 Питар
И се опитват да спрат работата на парламента.
Несериозно е.Смешни сте.
11:52 08.10.2025
12 Питар
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ДАИ има чадър от баба ти
11:53 08.10.2025
13 зле
11:56 08.10.2025
14 Защо сме
12:00 08.10.2025
15 Това Не ни Харесва !
И Не щем Да слушаме !
За Него !
12:02 08.10.2025
16 Пепи
12:04 08.10.2025
17 Айде бе
12:08 08.10.2025