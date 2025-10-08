Парламентът блокира изслушването за корупционния скандал с Роби Уилямс

Народното събрание отхвърли предложението за изслушване на транспортния министър и на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА) по повод скандала с поискания подкуп от екипа на световноизвестния певец Роби Уилямс. Искането, внесено от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), не събра необходимата подкрепа и не беше включено в дневния ред за днешното заседание.

Скандалът избухна в края на септември, когато стана ясно, че при влизането си в България за концерта на 28 септември, на екипа на британската звезда е бил поискан подкуп от служители на ДАИ. Случаят предизвика остри политически реакции, включително призиви от страна на лидерите на ГЕРБ и ДПС за закриване на агенцията. Преди броени дни самият транспортен министър Гроздан Караджов обяви, че ще инициира промени, с които ДАИ "няма да има работа на пътя".

Предложението за изслушването беше направено от депутата Любен Иванов и група народни представители от ПП-ДБ с цел да се получи актуална информация за предприетите мерки след корупционния скандал. То обаче беше отхвърлено от гласовете "против" и "въздържал се" на управляващото мнозинство, подкрепено от "ДПС-Ново начало".

Вместо да обсъждат скандала в ДАИ, депутатите приеха дневен ред, в който като първа точка е залегнало обсъждането на промени в Закона за предучилищното и училищното образование.