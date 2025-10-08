Новини
Парламентът блокира изслушването за корупционния скандал с Роби Уилямс

Парламентът блокира изслушването за корупционния скандал с Роби Уилямс

8 Октомври, 2025 11:06 1 257 17

Случаят предизвика остри политически реакции, включително призиви от страна на лидерите на ГЕРБ и ДПС за закриване на агенцията

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Народното събрание отхвърли предложението за изслушване на транспортния министър и на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА) по повод скандала с поискания подкуп от екипа на световноизвестния певец Роби Уилямс. Искането, внесено от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), не събра необходимата подкрепа и не беше включено в дневния ред за днешното заседание.

Скандалът избухна в края на септември, когато стана ясно, че при влизането си в България за концерта на 28 септември, на екипа на британската звезда е бил поискан подкуп от служители на ДАИ. Случаят предизвика остри политически реакции, включително призиви от страна на лидерите на ГЕРБ и ДПС за закриване на агенцията. Преди броени дни самият транспортен министър Гроздан Караджов обяви, че ще инициира промени, с които ДАИ "няма да има работа на пътя".

Предложението за изслушването беше направено от депутата Любен Иванов и група народни представители от ПП-ДБ с цел да се получи актуална информация за предприетите мерки след корупционния скандал. То обаче беше отхвърлено от гласовете "против" и "въздържал се" на управляващото мнозинство, подкрепено от "ДПС-Ново начало".

Вместо да обсъждат скандала в ДАИ, депутатите приеха дневен ред, в който като първа точка е залегнало обсъждането на промени в Закона за предучилищното и училищното образование.


България
  • 1 Последния Софиянец

    32 6 Отговор
    ДАИ има чадър от Бойко, Шиши и Слави.

    Коментиран от #8, #9, #12

    11:07 08.10.2025

  • 2 Само така

    34 0 Отговор
    Кирливите ризи трябва да бъдат добре прикрити.

    11:08 08.10.2025

  • 3 Умников

    28 0 Отговор
    Да разбира ме ли, че такса спокойствие стига и до парламета?
    Демек, всички от "политическата каста" , са се облагодетелсвали?
    Ясно е , защо нямаме вече държава- защото мафията си има и парламент, и партии, и държава!

    11:13 08.10.2025

  • 4 Директора👨‍✈️

    21 0 Отговор
    Това са НАРОДНИТЕ представители, които са избрани от нас и работят за нас!

    11:20 08.10.2025

  • 5 отвратен

    25 0 Отговор
    И ако това не е поредното доказателство ,че цялата ни държавана машина е обвита в корупция -здраве му кажи !!

    Коментиран от #7

    11:22 08.10.2025

  • 6 хайде бе

    15 0 Отговор
    не мисля, че държавната структура ще може да продължи още дълго време да съществува в сегашния си вид на пълно разложение, далавери, корупция и схеми ... институциите на всяко ниво не работят и това е от десетелития --- следва тотален срив на структурата и нещо ново

    11:35 08.10.2025

  • 7 А не ве

    15 3 Отговор

    До коментар #5 от "отвратен":

    Със сигурност не знаете, че цялата държавна администрация в България, се назначава от герб/дпс!
    Като започнеш от министри, минеш през бордове на директори, та стигнеш да чистачката в общината!
    Ето защо тази ОПГ -герб/дпс, постоянно раздува администрацията - за да назначава свои калинки , на държавна ясла.
    Защото тези неможачи, ако ги изкараш на свободният пазар на труда, гладни ще останат!
    Защо Борисов постоянно обяснява , че Държавата била лош собственик, а вече второ десетилетия не се пуска от държавната хранилка!
    А всъшност, Държавата е той , а вече и ортакът му, с главно Д.

    11:38 08.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Изтрит на 8

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ...е доказателство,че съм бил ...прав!
    Уви!
    Това са ...факти-те...

    11:42 08.10.2025

  • 10 Тия са

    2 2 Отговор
    Хора на Радко пиратки и пп-та та. Пет години еднолично управление на резидента. И това ако не е диктатура. Навремето Радко смени всички с неговите хора.

    11:43 08.10.2025

  • 11 Питар

    1 2 Отговор
    Шарлатаните пак се заиграват
    И се опитват да спрат работата на парламента.
    Несериозно е.Смешни сте.

    11:52 08.10.2025

  • 12 Питар

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ДАИ има чадър от баба ти

    11:53 08.10.2025

  • 13 зле

    0 0 Отговор
    няма да вадим мръсните ризи ние наша корупция си я пазим като национално богатство!!! ашкулсун веее

    11:56 08.10.2025

  • 14 Защо сме

    0 0 Отговор
    В това състояние. Управлявани от некадърници без отговорни наглеци. И то ВЕЧЕ 15 ГОДИНИ. ПОДСКАЖЕТЕ МИ МОЛЯ. ВИЖДАМ ТУК И НАВСЯКЪДЕ ПИШЕМ ЕДНО И СЪЩО НЕ СМЕ ДОВОЛНИ МНОГО СМЕ А ПОЗВОЛЯВАМЕ ДА НИ ЯЗДЯТ ЯКО. КАКТО СЪМ ПИСАЛ КАЗВАЛ ВИНАГИ НЕ ДУМИ САМО А ТРЯБВАТ И ДЕЛА.

    12:00 08.10.2025

  • 15 Това Не ни Харесва !

    1 0 Отговор
    Това Не ни Харесва !

    И Не щем Да слушаме !

    За Него !

    12:02 08.10.2025

  • 16 Пепи

    0 0 Отговор
    Кви сте вие, бе... Когато ГЕРБ е на власт, думата корупция е забранена за употреба.

    12:04 08.10.2025

  • 17 Айде бе

    0 0 Отговор
    Прасугерите само муат Дай Дай Дай за лой. 1000 евро на човек на ден лепта Прасе в Дай и никой не знае докъде стигали.

    12:08 08.10.2025

