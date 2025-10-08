Новини
Васил Терзиев за кризата с боклука: С всеки изминал ден обстановката става все по-нормална

Васил Терзиев за кризата с боклука: С всеки изминал ден обстановката става все по-нормална

8 Октомври, 2025 11:02 748 27

  • васил терзиев-
  • боклук-
  • сметоизвозване

Гражданите активно подават сигнали за нередности при събирането на отпадъците в София, каза кметът

Васил Терзиев за кризата с боклука: С всеки изминал ден обстановката става все по-нормална - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Гражданите активно подават сигнали за нередности, включително за неправилно изхвърляне на отпадъци и за препълнени контейнери. Това каза кметът на София Васил Терзиев преди началото на Кръгла маса „Управление на градските отпадъци: престъпност, корупция и екологична сигурност“.

Кметът благодари на доброволците и на фирмите от други общини, които се включиха в почистването и подпомагат усилията на Столичната община.

„С всеки изминал ден обстановката става все по-нормална и съм оптимист, че през следващите дни вече няма да виждаме гледките от последните дни по кварталите“, каза Терзиев.

По думите му хората проявяват активност не само с критики, а и с доброволен труд и ресурси, което показва, че обществото може да се обединява в трудни моменти. „Още веднъж – едно голямо благодаря, защото ми давате увереност, че ние сме общество, което може да се събуди. Винаги го правим по време на криза“, заяви кметът.

Терзиев посочи, че приоритет за общината е да няма преливащи кофи и жителите да не се притесняват за своето здраве. „Всичко останало ще последва. Ще ви държим в течение – всеки ден публикуваме бюлетин“, допълни той.

„Едно голямо благодаря на всички, които не остават безразлични към проблемите и активно помагат. Благодаря Ви“, завърши кметът на София.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Софиянци

    8 14 Отговор
    Подкрепете кмета си

    11:05 08.10.2025

  • 2 1551

    11 7 Отговор
    Защо лъжеш,бе?Всичко прелива след 2 дена ще е ад

    Коментиран от #4

    11:06 08.10.2025

  • 3 Браво

    11 8 Отговор
    Терзиев скочи на мафията ,Боко е потрес обещал е на неговите хора лаПачката

    11:07 08.10.2025

  • 4 Няма

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "1551":

    Рай без ад

    11:08 08.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    12 8 Отговор
    Комунистите от ПП и ДБ ще правят Ленински съботник.

    11:08 08.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Верно ли

    12 7 Отговор
    Така е, всички трябва да станем доносници и да подаваме сигнали, а в свободното си време на доброволни начала да вършим работата на СО, че те внучетата на ДС не могат да я свършат! И разбира се, да си заплатим данъците и фишовете, за да могат да си вдигнат и заплатките заради несвършената работа! Душички!

    11:08 08.10.2025

  • 8 таксиджия 🚖

    9 5 Отговор
    В предизборната кампания васко жабето обеща, че ще се откаже пт заплатата си, защото е мултимилионер. А като зае поста не само не я отказа, но я увеличиха със 25%

    11:08 08.10.2025

  • 9 Терзиев от ДС

    11 5 Отговор
    Новия девиз на София:
    Всеки софиянец - боклукчия!

    11:09 08.10.2025

  • 10 123

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Преди няколко дни един американец изнесе концерт в Москва и като се прибра в САЩ каза, че по чист и подреден град не е виждал през живота си.

    Коментиран от #12

    11:12 08.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 честен ционист

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "123":

    Зависи къде е ходил. Гольяново, Некрасовка, Люблино и Капотня са по-зле от Бронкс.

    Коментиран от #18

    11:16 08.10.2025

  • 13 Георги

    7 2 Отговор
    явно ще се разчита на доброволци за сметоизвозването

    11:16 08.10.2025

  • 14 Трол

    1 7 Отговор
    Всички отпадъци трябва да бъдат пренасочени към провинцията, където няма проблем със сметоизвозването.

    11:21 08.10.2025

  • 15 Дано

    3 1 Отговор
    Дано по-скоро да решат проблема,защото винаги се започва с ентусиазъм, но скоро на доброволците ще им писне.

    11:21 08.10.2025

  • 16 1111

    3 5 Отговор
    Софиянци, вонята вече ви се носи чак до Пловдив! Като нямате пари за сметоизвозване почвайте да рециклирате - отивате до коша, ядете колкото можете и в тоалетната!

    11:21 08.10.2025

  • 17 Браво на

    6 5 Отговор
    Кмета Терзиев , София Ви вярва и обича , смело напред и нагоре.

    Коментиран от #26

    11:24 08.10.2025

  • 18 тц тц

    3 7 Отговор

    До коментар #12 от "честен ционист":

    Не те знам дали си ходил по далеч от кварталния магазин, но Некрасовка прилича на Дубай в сравнение с Берлин, за клоаката София да не говорим.

    11:25 08.10.2025

  • 19 Кит

    4 3 Отговор
    Според мен и естакадата към Бояна се подпира все по-добре, това е поредният голям успех на талантливия кмет Терзиев!
    Предишният беше смяната на крушките в Южния парк, тогава подлезът на Гоце Делчев тъна в тъмнина само 5-6 седмици.

    11:28 08.10.2025

  • 20 Бравос

    6 5 Отговор
    Васко иска да каже, че с всеки изминал ден софиянци все повече свикват с вонята:)

    11:31 08.10.2025

  • 21 Хе-хе

    3 4 Отговор
    Трупайте боклука пред МС, президентството и министерството на екологията и другите министерства! Софиянци, бъдете граждани, а не купен безграмотен и бездуховен еректорат от дълбоката провинция! Президента само си мисли за неговата партия и злорадства на проблемите на другите, с жалката вяра, че така те ще се сринат, а той ще изпъкне! Нищо няма да изпъкнеш! Сега трябва да излезеш, да извъртиш едно коремно и да призовеш правителството да мобилизира ресурс и чисти София, така, както се грижи за последиците от наводнението и безводието в Плевен! А не да саботирате един нападнат кмет, който няма мнозинство в ОС и му палят камионите за смет в интерес на Таки и Вълка!

    11:35 08.10.2025

  • 22 50/50

    2 2 Отговор
    Има решение! София се разделя на четери и който иска да му е кмет Коцев - при него! Който иска Хекимян - в неговата зона! Останалите при Ваня, Мая и колко зони има там още! Така и с България! Който иска да се радва на Борисв и Беевски - при тях! който иска Асен Василев за финансов министър - при него!

    11:39 08.10.2025

  • 23 жжжжжж

    2 1 Отговор
    първо е недоволството а после всички свикват.

    11:40 08.10.2025

  • 24 Иван

    0 1 Отговор
    Само Корнелия Нинова ще оправи кризата с боклука, защото да от един сорт.

    11:42 08.10.2025

  • 25 Тоя не е кмет а

    0 0 Отговор
    За мен тоя Терзиев не е кмет. Живеее в паралелна реалност. По същият начин както са живели неговите родители и родственици от комунистическата номеклатура и мракобесната Държавна сигурност. По същият начин живее и той далече от проблемите на хората, затворен в неговият си измислен собствен свят. От пиедистал ът на своето надменно и арогантно отношение той просто не може да вникне в същината на проблемите на хората нито пък може и нито знае как да ги решава. Затов е по-добре да се маха от управлението докато не го изхвърлят и от собствената му партия ППкоятого е подкрепяла.

    Коментиран от #27

    12:02 08.10.2025

  • 26 вал

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Браво на":

    Ти сериозно ли!!!Ела в Борово да поживееш ден!Не се живее смрад!

    12:08 08.10.2025

  • 27 За софиянци

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Тоя не е кмет а":

    Най добре е Ваня Григорова ,поне са от една кръвна група

    12:08 08.10.2025

