Вдигат възрастта и стажа за пенсия

Пенсионирането става по-трудно от тази година, след като отново се увеличават нужните стаж и възраст за пенсиониране. За да получавате пенсия за стаж и възраст от 1 януари, трябва да имате навършени 62 години и 6 месеца за жените и 64 години и 9 месеца за мъжете. Спрямо 2025 г. нужната възраст се повишава с по 2 месеца за жените и с 1 месец за мъжете, отбелязват от pariteni.bg.
Вдига се и изискуемият стаж за пенсия – за мъжете той вече е 39 години и 10 месеца, а за жените – 36 години и 10 месеца или с два месеца повече и за двата пола. Сегашните правила, приети през 2015 г., предвиждат до 2037 г. възрастта за пенсия да се качва, докато стигне 65 г. за двата пола.
Изискуемият стаж пък ще расте до 2027 г., като тогава той ще достигне 37 г. за жените и 40 г. за мъжете. Така по-малко хора ще имат достъп до пенсия. Затова прогнозите са, че броят на възрастните у нас с пенсия за трудова дейност ще намалява. Сега пенсионерите са 2 054 398 души, а през 2070 г. те ще се свият до 1 677 800. Заради застаряването обаче те ще стават все по-голям процент от общото население.
По-късно ще се пенсионират и работещите първа и втора категория труд. От тази година работещите в най-тежката категория ще имат право на пенсия, ако са навършили 51 години и 4 месеца за жените и 54 години и 6 месеца за мъжете, като за дамите увеличението е с 4 месеца, а за господата – с 2 месеца. Същото е и повишението за работещите втора категория труд, като възрастта за жените става 56 години и 4 месеца, а за мъжете – 59 години и 6 месеца.
И при двете категории труд увеличаването на възрастта за пенсиониране ще расте с по 2 месеца за мъжете и с по 4 месеца за жените през следващите години до достигане на 55 години и за двата пола при първа категория труд и до 60 години – за втора.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
09:43 02.01.2026
2 Родолюб фон Барух Ал Сабах дьо Муажон
09:48 02.01.2026
3 намалят пенсиите вдигат стажа
09:49 02.01.2026
4 Родолюб фон Барух Ал Сабах дьо Муажон
09:49 02.01.2026
5 Шопо
Дано доживея пенсионна възраст.
09:50 02.01.2026
6 Пич
За да крадат , както показа Кокорчо , и да издържат милионите неработещи невалидни ромеи !!!
Коментиран от #23
09:50 02.01.2026
7 Дедо
Коментиран от #36
09:51 02.01.2026
8 тиквата: работете пари нема
за да има и за нашия труд по общ поръчки за вашто благо
09:51 02.01.2026
9 Оракула от Делфи
нали сега , трябва всеки да пести , белким "окрякаме" Еврото ???
09:52 02.01.2026
10 пенсионирай трудно
09:54 02.01.2026
11 Керан
09:56 02.01.2026
12 Герп боклуци
09:59 02.01.2026
13 село Припково
Коментиран от #18
10:00 02.01.2026
14 Пожелание
10:02 02.01.2026
15 безпартиен
10:05 02.01.2026
16 И за какво е този медиен шум, след като
10:06 02.01.2026
17 Ранните пенсии
Коментиран от #21
10:10 02.01.2026
18 Факт
До коментар #13 от "село Припково":При тази държава , в която нищо не работи и не произвежда , където Западът , ЕС и натото ни разрушиха стопанство и промишленост , откъде има толкова високи пенсии ❓ отговорът е , че държавата дава нереално високи пенсии . В отговор на това , пенсионерите гласуват за удобни евроатлантици , които пишат закони , като този описан в статията .
Коментиран от #20, #37, #40
10:11 02.01.2026
19 димитри
10:14 02.01.2026
20 село Припково
До коментар #18 от "Факт":Колко високи пенсии? Я ги напиши процентно през 100 лева или обичаш да шляпаш джуки!
10:16 02.01.2026
21 Да бе , да ! 🤔
До коментар #17 от "Ранните пенсии":Изобщо не са "ранни " пенсиите на дядо и татко ! НО след бай Тошо разкрасиха държавния фонд и няма пари за пенсии . И сега една стотинка / евроцента да се завърти в Държавния фонд , ще го пратят за натовската хунта на Зеленски , или за турските тръби на диктатора Ердоган . Защото натото така им е казали .
10:17 02.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 пич ли си мич ли си..
До коментар #6 от "Пич":не разбираш от цифри и числа.никога не си изкарал сам парите си.никога не си печелил и един турнир дори независимо по какво!А ,пишеш опитваш се.Да пишат трябва хора ,които ежегодно плащат на Държавата данаци и попълват имотни декларации!СОлидарната система е Правилната ,но тук е изкривена.Ако жена ми ви е финансов министър няма да имате проблеми,защото наистина ще е социална.За мен не говоря щото първо щях да напълня поне един стадион с владимировци ,сталинки и тем подобни...дано си ме разбрал правилно.....
Коментиран от #25, #28, #41
10:23 02.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Пич
До коментар #23 от "пич ли си мич ли си..":Аха.....разбрах те !!! Някакъв неуспял , но озлобен!!! Ама с жена , която щяла да ни оправи.....
Коментиран от #34
10:27 02.01.2026
26 Пенция
10:27 02.01.2026
27 Превалутиране на пенции
10:29 02.01.2026
28 604
До коментар #23 от "пич ли си мич ли си..":Я апчета и легай тъ мъндръсът кухъ лейко!
10:30 02.01.2026
29 Не,че нещо,ама...
10:33 02.01.2026
30 Удри с лопатата
10:35 02.01.2026
31 Ами,
10:37 02.01.2026
32 САНДОКАН
10:39 02.01.2026
33 Атанас Атанасов
Коментиран от #38, #43
10:46 02.01.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Целта на политиците е хората да си
Трябва да спестяваш цял живот както е в Япония и на старини колкото изкараш от спестяванията
10:50 02.01.2026
36 Шапкар
До коментар #7 от "Дедо":Бегай да работиш да ми плащаш заплатата
10:55 02.01.2026
37 село Припково
До коментар #18 от "Факт":Не можеш или не желаеш да посочиш какви "високи" пенсии има?
Ми ето: "Брой на пенсионерите, разпределени по групи
месечни размери на пенсиите"
Напиши това и от НОИ ще ти излязат таблици с разпределението!
10:58 02.01.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Кмета
11:09 02.01.2026
40 604
До коментар #18 от "Факт":Брачет пенсии от бюжетъ...аъъъъэ. чиста кражба! То ако си ги внасяш по депозит може и на 50 се пенсионирош
11:10 02.01.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ?????
11:19 02.01.2026
43 Клеопатра
До коментар #33 от "Атанас Атанасов":Ти да не си вечен,да ти писне от тесногръди люде.Всеки който се е родил и остарява,ако не си видял и разбрал,това е твой проблем.Староста не е порок и всеки заслужава достойни старини.До колкото за работа,имало е, има и ще има и след нас!
11:20 02.01.2026
44 как не
Как да има за възрастните и за хората които са внасяли осигуровки???
11:22 02.01.2026