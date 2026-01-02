Новини
Сегашните правила, приети през 2015 г., предвиждат до 2037 г. възрастта за пенсия да се качва, докато стигне 65 г. за двата пола

Вдигат възрастта и стажа за пенсия - 1
Мария Атанасова

Пенсионирането става по-трудно от тази година, след като отново се увеличават нужните стаж и възраст за пенсиониране. За да получавате пенсия за стаж и възраст от 1 януари, трябва да имате навършени 62 години и 6 месеца за жените и 64 години и 9 месеца за мъжете. Спрямо 2025 г. нужната възраст се повишава с по 2 месеца за жените и с 1 месец за мъжете, отбелязват от pariteni.bg.

Вдига се и изискуемият стаж за пенсия – за мъжете той вече е 39 години и 10 месеца, а за жените – 36 години и 10 месеца или с два месеца повече и за двата пола. Сегашните правила, приети през 2015 г., предвиждат до 2037 г. възрастта за пенсия да се качва, докато стигне 65 г. за двата пола.

Изискуемият стаж пък ще расте до 2027 г., като тогава той ще достигне 37 г. за жените и 40 г. за мъжете. Така по-малко хора ще имат достъп до пенсия. Затова прогнозите са, че броят на възрастните у нас с пенсия за трудова дейност ще намалява. Сега пенсионерите са 2 054 398 души, а през 2070 г. те ще се свият до 1 677 800. Заради застаряването обаче те ще стават все по-голям процент от общото население.

По-късно ще се пенсионират и работещите първа и втора категория труд. От тази година работещите в най-тежката категория ще имат право на пенсия, ако са навършили 51 години и 4 месеца за жените и 54 години и 6 месеца за мъжете, като за дамите увеличението е с 4 месеца, а за господата – с 2 месеца. Същото е и повишението за работещите втора категория труд, като възрастта за жените става 56 години и 4 месеца, а за мъжете – 59 години и 6 месеца.

И при двете категории труд увеличаването на възрастта за пенсиониране ще расте с по 2 месеца за мъжете и с по 4 месеца за жените през следващите години до достигане на 55 години и за двата пола при първа категория труд и до 60 години – за втора.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    51 4 Отговор
    Честито на поробените

    09:43 02.01.2026

  • 2 Родолюб фон Барух Ал Сабах дьо Муажон

    50 6 Отговор
    Така е в клуба на богатите. Ще видите немски пенсийки ,ама друг път. Или по скоро на път към финалните надписи в Бакърената. Тичайте към банката да ви превалутираме. Благодаря.

    09:48 02.01.2026

  • 3 намалят пенсиите вдигат стажа

    44 6 Отговор
    Решено е.По еврозонски.....роби чрез голям стаж тук в еврозоната ще ви направят свободни.Хайл Урси!

    09:49 02.01.2026

  • 4 Родолюб фон Барух Ал Сабах дьо Муажон

    21 1 Отговор
    Ами така е като не приемате бюджета ми.

    09:49 02.01.2026

  • 5 Шопо

    33 1 Отговор
    Това е добра новина, значи средната продължителност на живот се е увеличила.
    Дано доживея пенсионна възраст.

    09:50 02.01.2026

  • 6 Пич

    43 4 Отговор
    Солидарната пенсионна система е най големият грабеж върху работещите. Как след като си вбасял 45 години пари за пенсия , ще си ги вземеш за оставащите ти около пет години живот !!!??? И защо ако имаш право на пет хиляди евро пенсия , са ти сложили таван , и не може да си ги вземеш!!!??? Та това са твоите пари , не ти ги е дала държавата , изкарал си ги сам с честен труд и платени данъци !!!
    За да крадат , както показа Кокорчо , и да издържат милионите неработещи невалидни ромеи !!!

    Коментиран от #23

    09:50 02.01.2026

  • 7 Дедо

    53 1 Отговор
    Ко праим с полицаите и полоцайките ? Или тях ги направихме привилигерована класа ? Хем голяма пенсия , хем голяма заплата, хем бонуси, хем пари за дрехи без фактура, хем телкове, ,хем не плащат осигуровки, хем ранно пенсиниране на 55, хем нови и скъпи служебни автомобили , хем 20 брутни заплати при пенсиониране, хем дремане вканцелариирте или в служебните автомобили . Докога ще ги търпим с такива безумни привилегии ?

    Коментиран от #36

    09:51 02.01.2026

  • 8 тиквата: работете пари нема

    32 3 Отговор
    ще рабботите докато грохнете
    за да има и за нашия труд по общ поръчки за вашто благо

    09:51 02.01.2026

  • 9 Оракула от Делфи

    25 2 Отговор
    Ами тогава след тази "тежка работна кариера" , Банкера от Банкя, да се пенсионера ,
    нали сега , трябва всеки да пести , белким "окрякаме" Еврото ???

    09:52 02.01.2026

  • 10 пенсионирай трудно

    31 1 Отговор
    от клуба на богатите се излиза само с краката напред

    09:54 02.01.2026

  • 11 Керан

    26 0 Отговор
    Май всички трябва станем полицаи, пожарникари и гранични служители.

    09:56 02.01.2026

  • 12 Герп боклуци

    28 0 Отговор
    Бойко ви го каза няколко пъти - работа, работа и пак работа..... пак да си гласувате за него

    09:59 02.01.2026

  • 13 село Припково

    24 1 Отговор
    Събираме полиция, военни и администрация и ето над два милиона дето не плащат осигуровки. Добавяме и ТЕЛК на тъмнозелените около половин милион и готово. Но има пак скърцащи, че пенсиите били високи.

    Коментиран от #18

    10:00 02.01.2026

  • 14 Пожелание

    16 0 Отговор
    Дано децата на депутатите - евроатлантическите изроди приели в парламента тези закони за доживотен труд , се гърчат до живот в някой завод , или на полето ! На тези места да карат старините си ❗

    10:02 02.01.2026

  • 15 безпартиен

    22 0 Отговор
    България е единствената държава в ЕС в която пенсиониран от бюджетната сфера остава на работа с пенсия+заплата от бюджета!!!Явно сме много богата държава за да си го позволим! Сега имаме 6.4 млн.население от които 2.1 милиона пенсионери,около 650 хиляди малолетни и непълнолетни, над 750 хиляди чакащи заплати от държавния и общинския бюджети и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ни! Решения има и са свързани с непопулярни мерки като съкращения в бюджетния сектор с поне 30/100 първата година и още 20/100 следващата!Социални или каквито и да са помощи САМО И ЕДИНСТВЕНО след полагане на труд по почистване и облагородяване на населените места!Всички от които зависят тези мерки знаят,че са необходими такива,но това значи да откажат от себе си своите избиратели- тези 750 хиляди бюджетни заедно с членовете на семействата им и ц.г@ните!Това общо са около 2.8 - 3.5 милиона избиратели редовно гласуващи!!!Който е ЗА такива мерки +!!!!

    10:05 02.01.2026

  • 16 И за какво е този медиен шум, след като

    8 3 Отговор
    НЯМА промяна на правилата за пенсиониране, приети през 2015 г.???!

    10:06 02.01.2026

  • 17 Ранните пенсии

    4 7 Отговор
    на дядо и татко ще ни излязат през… носа.

    Коментиран от #21

    10:10 02.01.2026

  • 18 Факт

    12 2 Отговор

    До коментар #13 от "село Припково":

    При тази държава , в която нищо не работи и не произвежда , където Западът , ЕС и натото ни разрушиха стопанство и промишленост , откъде има толкова високи пенсии ❓ отговорът е , че държавата дава нереално високи пенсии . В отговор на това , пенсионерите гласуват за удобни евроатлантици , които пишат закони , като този описан в статията .

    Коментиран от #20, #37, #40

    10:11 02.01.2026

  • 19 димитри

    5 0 Отговор
    Не сте написали колко е тежка работата на милиционерите......сега да се върнем към кражбата ,която ежегодно прави държавата над 3та категория роби..........каквато роля играх и аз и съпругата ми......макар да ни предлагаше дявола когато бяхме млади да отидем при Другата категория Ерсте категории......Та без отклонения.като ви увеличат стажа с 2месеца на година не ви намаляват вноските по ДОО ,нали.вие плащате за 12месеца ,а те ви ги броят за 10месеца.......така ви ......по 2месеца на година ви крадат!така мен и съпругата ми ни крадоха и ние пишехме....но никой не ни чу...Дори милиционерите...та това е демокрадддцията!Държавата краде яко ,а никой не вижда......Сега оли ...да каже на каква сума се осигурява един ЕТ или самоосигуряващ се след като плаща за 12месеца ,а му ги броят за 10месеца.....В бг разбрах ,че е пълно с математици ...те да кажат...ПС..Както казва сестра ми да е жива и здрава и фамилията и.....Добре,че не си правите децата с ръце....ще добавя и Мисъл........

    10:14 02.01.2026

  • 20 село Припково

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Факт":

    Колко високи пенсии? Я ги напиши процентно през 100 лева или обичаш да шляпаш джуки!

    10:16 02.01.2026

  • 21 Да бе , да ! 🤔

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ранните пенсии":

    Изобщо не са "ранни " пенсиите на дядо и татко ! НО след бай Тошо разкрасиха държавния фонд и няма пари за пенсии . И сега една стотинка / евроцента да се завърти в Държавния фонд , ще го пратят за натовската хунта на Зеленски , или за турските тръби на диктатора Ердоган . Защото натото така им е казали .

    10:17 02.01.2026

  • 23 пич ли си мич ли си..

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    не разбираш от цифри и числа.никога не си изкарал сам парите си.никога не си печелил и един турнир дори независимо по какво!А ,пишеш опитваш се.Да пишат трябва хора ,които ежегодно плащат на Държавата данаци и попълват имотни декларации!СОлидарната система е Правилната ,но тук е изкривена.Ако жена ми ви е финансов министър няма да имате проблеми,защото наистина ще е социална.За мен не говоря щото първо щях да напълня поне един стадион с владимировци ,сталинки и тем подобни...дано си ме разбрал правилно.....

    Коментиран от #25, #28, #41

    10:23 02.01.2026

  • 25 Пич

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "пич ли си мич ли си..":

    Аха.....разбрах те !!! Някакъв неуспял , но озлобен!!! Ама с жена , която щяла да ни оправи.....

    Коментиран от #34

    10:27 02.01.2026

  • 26 Пенция

    3 0 Отговор
    трябва дават повече допълнения в заплатата - памперсите поскъпнаха

    10:27 02.01.2026

  • 27 Превалутиране на пенции

    4 0 Отговор
    Вдигат я, възраст 100 години и стаж 120. Иначе сметките на теменужката за милиардите заеми няма да излязат.

    10:29 02.01.2026

  • 28 604

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "пич ли си мич ли си..":

    Я апчета и легай тъ мъндръсът кухъ лейко!

    10:30 02.01.2026

  • 29 Не,че нещо,ама...

    5 0 Отговор
    Май,само вампирите ще доживеят до пенсия.

    10:33 02.01.2026

  • 30 Удри с лопатата

    4 0 Отговор
    Закръгляйте на 100 години, по-лесно се смятат....ше ви е 6а ...

    10:35 02.01.2026

  • 31 Ами,

    2 0 Отговор
    Нова година, нов късмет, с нозете напред....!

    10:37 02.01.2026

  • 32 САНДОКАН

    2 0 Отговор
    След 2037година какво да очакваме

    10:39 02.01.2026

  • 33 Атанас Атанасов

    2 2 Отговор
    Качеството на здравеопазването много се подобри през последните години, хората живеят по-дълго. Не виждам проблем възрастовата граница за пенсиониране да се повиши. Тук не е Москва. Тук не е Москва. Тук не е Москва.

    Коментиран от #38, #43

    10:46 02.01.2026

  • 35 Целта на политиците е хората да си

    5 0 Отговор
    Продават имотите и земята когато вече няма да са здрави да работят и с парите от продажбата да ходят да живеят в старчески домове и хосписи
    Трябва да спестяваш цял живот както е в Япония и на старини колкото изкараш от спестяванията

    10:50 02.01.2026

  • 36 Шапкар

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дедо":

    Бегай да работиш да ми плащаш заплатата

    10:55 02.01.2026

  • 37 село Припково

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Факт":

    Не можеш или не желаеш да посочиш какви "високи" пенсии има?
    Ми ето: "Брой на пенсионерите, разпределени по групи
    месечни размери на пенсиите"
    Напиши това и от НОИ ще ти излязат таблици с разпределението!

    10:58 02.01.2026

  • 39 Кмета

    2 0 Отговор
    Българите няма да се пенсионират,ще умираме на работните си места.

    11:09 02.01.2026

  • 40 604

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Факт":

    Брачет пенсии от бюжетъ...аъъъъэ. чиста кражба! То ако си ги внасяш по депозит може и на 50 се пенсионирош

    11:10 02.01.2026

  • 42 ?????

    1 0 Отговор
    Тва нали вчера го дъвкахме вече.

    11:19 02.01.2026

  • 43 Клеопатра

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Атанас Атанасов":

    Ти да не си вечен,да ти писне от тесногръди люде.Всеки който се е родил и остарява,ако не си видял и разбрал,това е твой проблем.Староста не е порок и всеки заслужава достойни старини.До колкото за работа,имало е, има и ще има и след нас!

    11:20 02.01.2026

  • 44 как не

    1 0 Отговор
    Като имаме 800 000 "инвалиди" от които поне 500 000 папардаци момчетии които никога нищо не са работили и с нищо не са се заниамвали освен с алкохолизъм и от 30 годишни вземат пенсии....
    Как да има за възрастните и за хората които са внасяли осигуровки???

    11:22 02.01.2026

