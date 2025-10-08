Новини
Желязков: Правителството показва завиден колективен дух и коалиционна култура, и ясно изпълнение на целите и задачите

Желязков: Правителството показва завиден колективен дух и коалиционна култура, и ясно изпълнение на целите и задачите

8 Октомври, 2025 11:09

В новия есенен политически сезон наблюдаваме целенасочени въздействия върху политическата среда, които очевидно целят нестабилност, коментира още премиерът

Желязков: Правителството показва завиден колективен дух и коалиционна култура, и ясно изпълнение на целите и задачите - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

В новия есенен политически сезон наблюдаваме целенасочени въздействия върху политическата среда, които очевидно целят нестабилност. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в началото на днешното редовно правителствено заседание, предават от БТА.

Той призова министрите от кабинета да не се поддават на колективни и личностни провокации, а да вършат своята работа професионално и отговорно.

Правителството показва завиден колективен дух и коалиционна култура, и ясно изпълнение на целите и задачите от правителствената програма. Показателни за това са реакциите, които правилно, вярно и навреме, се адресират при всяка една ситуация от обществен или природен аспект, заяви Росен Желязков.

Той изрази своите съболезнования към семейството на Стефан Иванов, служител на "Гранична полиция", който загина при наводнението в Елените. Премиерът пожела кураж на неговите колеги при справянето с предизвикателствата.

Според Желязков наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдани, защото кабинетът е в своята политическа зрялост. Това още един път показва, че редовен кабинет с много ясен времеви мандат може да адресира правилно проблемите, каза премиерът.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Целите и задачите

    47 0 Отговор
    Кражби като за Световно.

    11:10 08.10.2025

  • 2 нано

    42 2 Отговор
    Когато Радев направи партия ще измете два боклука от НС единият е Сорос,а другия г-н Магнит!

    Коментиран от #23

    11:11 08.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    46 1 Отговор
    Росен Желязков без разрешение от парламента тегли 14 млрд за Украйна които ще плащаме 45 години.

    Коментиран от #62

    11:11 08.10.2025

  • 4 Айрънмен

    45 0 Отговор
    Желязното правителство е бедствие, катастрофа и апокалипсис.

    11:12 08.10.2025

  • 5 честен ционист

    15 15 Отговор
    Братишките у Елените се жалват навсякъде из Инстаграма, как правителството се е вяснало само да си направи снимки и после всеки се оправя както може. Хората сами са си организирали пунктове за помощ и провизии с достъп за всеки без разлика на националност. Там редом укропам и руски работят по възстановяването на дефектната инфраструктура. Помощ няма от нийде.

    Коментиран от #10

    11:13 08.10.2025

  • 6 Абе

    43 0 Отговор
    Роско кажи на хората как със 1500лв строиш хотели, теглиш милиони и ние така да направим ?!

    11:13 08.10.2025

  • 7 смях

    26 0 Отговор
    Не пушете покрай сламения човек, че сламата се пали. Или си носете кофа с вода и щом почне да пуши, преди да се запали, го полейте с кофата.

    11:15 08.10.2025

  • 8 Роден в НРБ

    29 0 Отговор
    искам да видя от това правителство как се хващат за ръце всичките и дружно скачат от някой виадукт на Хемус

    11:16 08.10.2025

  • 9 водопада хаяши

    26 0 Отговор
    Тоя скоро не е ходил на психиатър и е време да го направи.

    11:16 08.10.2025

  • 10 Аде бе

    19 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Да не са строили където им скимне. Платили за да строят в дерето, сега да платят и грейдерите да почистят. Всичко се плаща, ако искат утре пак да ги построят, вдруги ден ще вали, ей кеф.

    11:16 08.10.2025

  • 11 Неадекватното премиерче, хотелиера

    22 0 Отговор
    дЖилезку трябва да бъде моментално арестувано . Моля прокуратурата да си свърши работата, този индивид няма имунитет. Той и нищожеството което в момента ни е външен министър ГЕЙргиев ! ....Те считали престъпниците "за които МНС издаде заповеди за арест" .......( "МНС обвини Нетаняху и Галант в престъпления срещу човечеството и във военни престъпления)... за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяли геноцида и военните престъпления... И тези хора още България управляват....Моля прокуратурата да си свърши работата !!! Неадекватното премиерче, хотелиера
    дЖилезку е в колизия с директивите на МНС на който сме член и категорично не може да управлява България ! Това трябва да стане ясно ...или оставка или арест

    11:17 08.10.2025

  • 12 Колко неадекватен трябва да си верно

    23 1 Отговор
    В настоящата ситуация да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    11:18 08.10.2025

  • 13 Дедо ви...

    27 0 Отговор
    Сбирщина от некадърници. Само като видиш изцъкления поглед на георг ти стига

    11:18 08.10.2025

  • 14 Завиден идиот

    23 0 Отговор
    Розовото Д говори като олфрен. Разбира се, че са единни. Крадят и с двете си ръце.
    Воооодооопааада на Росковица.

    11:19 08.10.2025

  • 15 вижда се

    22 0 Отговор
    Това правителство е най - долното ,лъжливо и крадливо от основаването на държавата ни !!

    11:20 08.10.2025

  • 16 До кога ? До кога бре хора? До кога.....

    13 1 Отговор
    До кога ще чакаме Господа и Дами български "велики" лидери и политици ? Питаме ! Защо още не е изгонен израелският посланик Йоси Леви-Сфари от България? Защо още посолството на престъпната терористична нацистка държава не е закрито? Защо правителството ни толерира и търпи терористични ционистки клетки в страната ни? Защо дори държавна субсидия им дава? До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал? Кога една декларация от българският парламент и правителство осъждаща геноцида извършван от престъпната държава Израел поне ще видим. Що за неадекватни, лумпенизирани и зависими индивиди ни управлявате верно? А Радев защо си мълчи, защо бре Радев? Бъди мъж, поне веднъж ...

    11:21 08.10.2025

  • 17 фбр

    21 0 Отговор
    Росен Костинбродски - хотел "Хаяши" - абсолютен наглец и крадец ! Отдавна си за затвора ! Компанията на бай Ставри ти е най-подходяща !!!

    11:21 08.10.2025

  • 18 Гост

    19 0 Отговор
    Торанага Хаяши с водопада е много сериозен човек. Блажил е много в годините. Има има...

    11:21 08.10.2025

  • 19 провинциалист

    7 0 Отговор
    "наблюдаваме целенасочени въздействия върху политическата среда, които очевидно целят нестабилност" - ами тя политическата среда се движи като пирон в кисело мляко - след нея и потоп (даже и той вече се случи). Я ги назовете тия въздействия и да измитаме средата!

    11:23 08.10.2025

  • 20 колективен дух и коалиционна култура а?

    6 1 Отговор
    По интересната тема е друга младежи
    Основната сила която е реалната опасност за ястребите военолюбци в Европа са левите партии и синдикатите. Без тях няма как пролетариата да бъде въвлечен във война. Левите партии трябва да бъдат превърнати в централен компонент на военния фронт, използващ псевдолява реторика, за да се обедини населението зад милитаризма, санкциите и продължаващата конфронтация с Русия. Навсякъде в Европа от поне две години тече процес тези леви и псевдо леви партии да бъдат вкарани в управляващи коалиции на десни и крайнодесни фаворити. С държавни постове, с корупция, със подкупи, с коалиции и т.н . ... Вземете за пример Подкрепата за правителството на Мерц... Акен не оставя никакво съмнение, че Лявата партия е готова да подкрепи реакционния дневен ред на Християндемократическия съюз/Християнсоциалния съюз и социалдемократическата партия (СДС) ако партийният елит има изгода . В отговор на забележката на интервюиращ, че Лявата партия „е подкрепила втори тур на гласуване за Фридрих Мерц на изборите за канцлер със своята парламентарна група“, ван Акен увери, че ще продължи да подкрепя управляващите партии, „ако те постъпят правилно“. Той обаче каза, че те „наистина не са постъпили правилно досега“ и затова е необходимо да се продължи да се оказва „натиск“..... Същата е ситуацията и с БСП-ОЛ ...1/1

    11:23 08.10.2025

  • 21 Град Симитли

    7 0 Отговор
    Фред скришно яде кебапчета, а Хаяши сан го гледа с укор! :))

    11:25 08.10.2025

  • 22 дцуйа

    12 0 Отговор
    Правителството на лъжци и крадци, взехте ли си по един водопад преди да седнете на масата да лъжете??? Боклуци ГЕРБ и крадливи другарчета, оставка. Оставка бандити. И докато сте се събрали там, крадливия и лъжлив циганин от ГЕРБ банкя, ви разпродава активите, без дори да ви пита. Боклуци. Оставка.

    11:26 08.10.2025

  • 23 Цър цър

    2 8 Отговор

    До коментар #2 от "нано":

    Радев съм- ослушвам се, когато видя,бче народът се вдигне ще излезна да си вдигна юмручето и да се обявя за водач.Това мога аз- засега мишкувам

    11:27 08.10.2025

  • 24 Ъхъъъъъ....

    11 0 Отговор
    Правителството показва завиден колективен дух и коалиционна култура, и ясно изпълнение на целите и задачите..... закон за военното положение, репресии и мобилизация спешно влиза в парламента по предложение на МО нали? С любезното съдействие на БСП-ОЛ ......

    11:30 08.10.2025

  • 25 цъ цъ цъ

    9 1 Отговор
    абе помийник - що не си ..............................

    11:31 08.10.2025

  • 26 наблюдаваме друго !

    12 1 Отговор
    наблюдаваме целенасочени действия на едно престъпно правителство върху политическата среда, които очевидно целят не само нестабилност, но и прякото ни въвличане във война ...това наблюдаваме... Наблюдаваме пълзяща нацистко атлантическа диктатура

    11:34 08.10.2025

  • 27 Емигрант

    11 0 Отговор
    Умряла сиганката която ги хвали, че започнаха сами да се хвалят ! А в ЕС никой не ви хвали бе Водопад, дори ви санкционират (спират ви 220 млн.евро) за несправяне с корупцията, което означава, че сте корумпирани ! Вчера чехите отново отказват да влязат в Еврозоната при най-ниска работна заплата 770 евро, казват, че скоро ще настигнат Германия по най-ниска заплата и тогава МОЖЕЛО да обсъдят такава възможност ! Водопад, вие сте чехълът на ЕС, с нищо не доказвате че сте независима държава както доказаха всички останали членове на съюза ! Нямате никакво достойнство никъде пред света, вие сте червеи ненужни ! Невероятно е търпението и страхът на този народ в България, дори се страхуват и да емигрират за да се почувстват свободни !

    11:35 08.10.2025

  • 28 Свикнал

    11 0 Отговор
    да си лъже , така си и кара ! И не му дреме дали изобщо някой му вярва ! Гьонсуратлък в гигантски размери ! А тройния колектив си е чист позор ! Оставка !

    11:35 08.10.2025

  • 29 Невероятна наглост !

    13 1 Отговор
    (Той призова министрите от кабинета да не се поддават на колективни и личностни "провокации" , а да вършат своята работа професионално и отговорно.)........ Нацисти, гнусни ционисти и атлантици ! Отайката на обществото, истинският враг на българите.

    11:37 08.10.2025

  • 30 Стойо

    9 0 Отговор
    Жалки и продажни смешници! Но ние сме по-жалки, защото си ги избрахме и сега ги търпим!

    11:40 08.10.2025

  • 31 ГМ Димитров

    6 0 Отговор
    Сламен Желязков ще застане пред календара с пишман бизнесмена хаяшо и ще обяснява на коя дата с какви привилегии се е облажила съпругата му . Да видим тази банка колко подобни кредита като на съпругата на Сламен е отпуснала. Агенцията по банков надзор проверява всичко

    11:41 08.10.2025

  • 34 Когато разберете хора, че вие

    4 0 Отговор
    Не сте държавата, тогава ще станете "граждани". Вие сте жертва на държавата! А какво е "държавата" и какво са границите и е въпрос който определено на 99% от матриала не му е ясно... Тези хора които в момента ни управляват с измама, фалшификации и престъпления са истинският враг на българите. Събудете се ей ...

    11:43 08.10.2025

  • 35 Гост

    2 0 Отговор
    Целите се изпълняват - всичките, до един, сте тежки милионери с много добри перспективи за милиардери. Това от крадене, разбира се

    11:43 08.10.2025

  • 38 Гост

    5 0 Отговор
    Много тежки корумпета са се събрали на тая маса. Много долна из"мет

    Коментиран от #42

    11:45 08.10.2025

  • 39 ежко

    1 0 Отговор
    Лекето се самопохвали:)И всички повярваха!

    11:49 08.10.2025

  • 40 Емигрант

    1 1 Отговор
    Малиии българите станали сюнедюкчии, да не повярваш, как християнин си сменя вярата защото така му е казал Копейкин ? Ей мишки черковни, ако влезнат у вас тези от Хамаз избият децата или отвлекат децата ви на дуду ли ще свирите или ще вземете пушкалото ? Я се осъзнайте бе, Израел ли е виновен за това, че брани честта и достойнството си със сила или тези които предизвикват атентати по целия свят, кого защитатвате бе помияри, убийците на невинйи или терористите ? Защо Египет, С..Арабия, Йордания, ОАЕ не ги искат на териториите си тези "газовци", нали са от една религия ? Какво ли се чудя, българските мишки не знаят какво е това достойнство затова и си понасят теглото.....

    11:49 08.10.2025

  • 41 Когато разберете хора, че вие

    1 0 Отговор
    Не сте държавата, тогава ще станете "граждани". "Държавата" се свежда само и единствено до платени държавни служители и репресивни по същество мерки срещу гражданите. Колко ще са репресивни и вредни за хората зависи от хората на територията ......

    11:50 08.10.2025

  • 42 Хараламби

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Гост":

    Ако питаш Коцито от Възраждането, сите ги кара веднага към централния софийски

    11:51 08.10.2025

  • 43 ИСТИНАТА

    2 0 Отговор
    Хич го няма правителството! Държавата е на самотек! Самозванецът Сарафов се е барикадирал в Съдебната палата.Желязков тупа койрук на Шиши.

    11:52 08.10.2025

  • 45 Този даже не знае

    2 0 Отговор
    на кой свят се намира.

    11:53 08.10.2025

  • 46 Ъхъъъъъ....да повторим щото е важно !

    2 1 Отговор
    Правителството показва завиден колективен дух и коалиционна култура, и ясно изпълнение на целите и задачите..... закон за военното положение, репресии и мобилизация спешно влиза в парламента по предложение на МО нали? С любезното съдействие на БСП-ОЛ ...... Събудете се хора! ...

    11:54 08.10.2025

  • 47 Тореро

    1 0 Отговор
    Оставка, съд затвор!

    11:54 08.10.2025

  • 49 Криза след криза

    4 0 Отговор
    Пълен разпад на държавността. Погром във всички сектори... а неадекватното премиерче дЖилезку: "Правителството показва завиден колективен дух и коалиционна култура, и ясно изпълнение на целите и задачите......."

    11:57 08.10.2025

  • 50 Боздуган

    2 0 Отговор
    Бля, бля, бля. Локуми и демагогия. Мъпети нищоправци. За заплатите си от десетки хиляди левове са свършили почти нищо но за сметка на това погрешно.

    Коментиран от #58

    11:59 08.10.2025

  • 51 ЖЕКО

    2 0 Отговор
    ФАШИСТИ КОМУНИСТИ И ЧАЛГА РИ В ДЕИСТВИЕ ПОДКРЕПЕНИ ОТ БЕИОВЕТЕ, СПИШ НАРОДЕ

    12:00 08.10.2025

  • 52 Следващия кабинет

    2 1 Отговор
    трябва задължително да бъде подобен на този.
    ППДБ трябва да с вън от властта!

    12:00 08.10.2025

  • 53 Особено колективен Дух !

    2 0 Отговор
    Особено колективен Дух !

    В Погазването на Закона !

    И Конституцията !

    И Ограбването на !

    Българския Народ !

    И Държава !

    12:01 08.10.2025

  • 54 Кой какво

    1 0 Отговор
    Правителството е чадър над мафиоти,тикви, дебелото момче,архитекти, инвеститори и всяка паплач която заплашва живота на хората

    12:01 08.10.2025

  • 55 гошо

    1 0 Отговор
    Сламен човек,некадърник и безгръбначно,но пък с хотел и водопад.

    12:01 08.10.2025

  • 56 изпълнение на целите и задачите...

    1 0 Отговор
    А позорният парламент блокира и изслушването за "корупционния скандал с Роби Уилямс" ....

    12:02 08.10.2025

  • 57 ЛИЛИ

    1 0 Отговор
    КАК ПЪК НИКОИ ДО ТУК НЕ КАЗА НИЩО ХУБАВО ЗА ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО

    12:03 08.10.2025

  • 58 Пич, как да го разбера

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Боздуган":

    това : "....са свършили почти нищо, но за сметка на това погрешно", как НИЩОТО е погрешно, нели е нищо ?

    12:03 08.10.2025

  • 59 С ВОКЪЧНАТА ФИГУРА ВА ТРЪМП

    2 0 Отговор
    Нямало пропаганда и цензура ха ха ха ха

    12:03 08.10.2025

  • 60 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Водна криза,потоп...все тая ,важно е водопада да върви.

    12:03 08.10.2025

  • 61 Айде бе

    1 0 Отговор
    Дай да врътнем един Дай и едни Илиенци и кото може да се крадне че требет кинти за хотело с водопадче.

    12:04 08.10.2025

  • 62 Индулгенции

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    За да крадат на воля изпълняват всяка заповед

    12:05 08.10.2025

  • 64 Впрочем да ви кажа

    0 0 Отговор
    Че точно както на Елените, цифровият кадастър за терена на хотела с водопада също е фалшифициран. !!!

    12:08 08.10.2025

  • 65 Баш Балък

    0 0 Отговор
    Аз му завиждам на дебилизма и паралелната реалност в която живее, там всичко е ок.

    12:09 08.10.2025

