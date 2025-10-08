Желязков: Правителството показва завиден колективен дух и коалиционна култура, и ясно изпълнение на целите и задачите

В новия есенен политически сезон наблюдаваме целенасочени въздействия върху политическата среда, които очевидно целят нестабилност. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в началото на днешното редовно правителствено заседание, предават от БТА.
Той призова министрите от кабинета да не се поддават на колективни и личностни провокации, а да вършат своята работа професионално и отговорно.
Правителството показва завиден колективен дух и коалиционна култура, и ясно изпълнение на целите и задачите от правителствената програма. Показателни за това са реакциите, които правилно, вярно и навреме, се адресират при всяка една ситуация от обществен или природен аспект, заяви Росен Желязков.
Той изрази своите съболезнования към семейството на Стефан Иванов, служител на "Гранична полиция", който загина при наводнението в Елените. Премиерът пожела кураж на неговите колеги при справянето с предизвикателствата.
Според Желязков наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдани, защото кабинетът е в своята политическа зрялост. Това още един път показва, че редовен кабинет с много ясен времеви мандат може да адресира правилно проблемите, каза премиерът.
До коментар #5 от "честен ционист":Да не са строили където им скимне. Платили за да строят в дерето, сега да платят и грейдерите да почистят. Всичко се плаща, ако искат утре пак да ги построят, вдруги ден ще вали, ей кеф.
дЖилезку е в колизия с директивите на МНС на който сме член и категорично не може да управлява България ! Това трябва да стане ясно ...или оставка или арест
да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел
Воооодооопааада на Росковица.
20 колективен дух и коалиционна култура а?
Основната сила която е реалната опасност за ястребите военолюбци в Европа са левите партии и синдикатите. Без тях няма как пролетариата да бъде въвлечен във война. Левите партии трябва да бъдат превърнати в централен компонент на военния фронт, използващ псевдолява реторика, за да се обедини населението зад милитаризма, санкциите и продължаващата конфронтация с Русия. Навсякъде в Европа от поне две години тече процес тези леви и псевдо леви партии да бъдат вкарани в управляващи коалиции на десни и крайнодесни фаворити. С държавни постове, с корупция, със подкупи, с коалиции и т.н . ... Вземете за пример Подкрепата за правителството на Мерц... Акен не оставя никакво съмнение, че Лявата партия е готова да подкрепи реакционния дневен ред на Християндемократическия съюз/Християнсоциалния съюз и социалдемократическата партия (СДС) ако партийният елит има изгода . В отговор на забележката на интервюиращ, че Лявата партия „е подкрепила втори тур на гласуване за Фридрих Мерц на изборите за канцлер със своята парламентарна група“, ван Акен увери, че ще продължи да подкрепя управляващите партии, „ако те постъпят правилно“. Той обаче каза, че те „наистина не са постъпили правилно досега“ и затова е необходимо да се продължи да се оказва „натиск“..... Същата е ситуацията и с БСП-ОЛ ...1/1
23 Цър цър
До коментар #2 от "нано":Радев съм- ослушвам се, когато видя,бче народът се вдигне ще излезна да си вдигна юмручето и да се обявя за водач.Това мога аз- засега мишкувам
До коментар #38 от "Гост":Ако питаш Коцито от Възраждането, сите ги кара веднага към централния софийски
ППДБ трябва да с вън от властта!
В Погазването на Закона !
И Конституцията !
И Ограбването на !
Българския Народ !
И Държава !
До коментар #50 от "Боздуган":това : "....са свършили почти нищо, но за сметка на това погрешно", как НИЩОТО е погрешно, нели е нищо ?
До коментар #3 от "Последния Софиянец":За да крадат на воля изпълняват всяка заповед
