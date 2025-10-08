Желязков: Правителството показва завиден колективен дух и коалиционна култура, и ясно изпълнение на целите и задачите

В новия есенен политически сезон наблюдаваме целенасочени въздействия върху политическата среда, които очевидно целят нестабилност. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в началото на днешното редовно правителствено заседание, предават от БТА.

Той призова министрите от кабинета да не се поддават на колективни и личностни провокации, а да вършат своята работа професионално и отговорно.

Правителството показва завиден колективен дух и коалиционна култура, и ясно изпълнение на целите и задачите от правителствената програма. Показателни за това са реакциите, които правилно, вярно и навреме, се адресират при всяка една ситуация от обществен или природен аспект, заяви Росен Желязков.

Той изрази своите съболезнования към семейството на Стефан Иванов, служител на "Гранична полиция", който загина при наводнението в Елените. Премиерът пожела кураж на неговите колеги при справянето с предизвикателствата.

Според Желязков наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдани, защото кабинетът е в своята политическа зрялост. Това още един път показва, че редовен кабинет с много ясен времеви мандат може да адресира правилно проблемите, каза премиерът.