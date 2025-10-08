Новини
България »
Теменужка Петкова: Над 3,6 млрд. лева повече за заплати е разплатило правителството тази година

Теменужка Петкова: Над 3,6 млрд. лева повече за заплати е разплатило правителството тази година

8 Октомври, 2025 12:01 956 43

  • теменужка петкова-
  • заплати-
  • образование

Заплатите в образованието са се повишили с 907,200 млн. лева, с над 98 млн. лева е ръстът на възнагражденията в здравеопазването

Теменужка Петкова: Над 3,6 млрд. лева повече за заплати е разплатило правителството тази година - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Близо 3 684 900 000 лева повече пари за заплати през 2025 в сравнение с 2024 година е платило правителството. Тази сума представлява ръст от 18,2%. Това отчете министърът на финансите Теменужка Петков в началото на редовното заседание на Министерския съвет. Ускорените темпове, с които се изпълнява Националният план за възстановяване и устойчивост, са довели до повишение и в разплащането на капиталовите разходи с 2 млрд. лева.

„Категорично можем да кажем, че всякакви слухове, че българските граждани обедняват и доходите намаляват, са абсолютно неверни“, заяви Петкова.

Заплатите в образованието са се повишили с 907,200 млн. лева, с над 98 млн. лева е ръстът на възнагражденията в здравеопазването - 8,3% повече в сравнение с миналата година.

Доходите в отбраната се увеличават в сравнение с миналата година с 633 300 000 лева, а в полицията и вътрешния ред с 1 280 500 000 лева.

„Социалните и здравно осигурителните плащания през 2025 година до този момент, на база действащо законодателство, са с 4,161 млрд. повече спрямо 2024 г. или тук ръстът е 12%, в това число са пенсиите. По отношение на тях е налице ръст от 11,2% и са изплатени 2,428 млрд. лева повече пари за пенсии“, отчете финансовият министър.

„Резултатите са достатъчно красноречиви. Всякакви тези, свързани с това, че българските граждани обедняват, са абсолютно неоснователни“, категорична беше Теменужка Петкова.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    36 0 Отговор
    повечето са за депутатите

    Коментиран от #16

    12:03 08.10.2025

  • 2 честен ционист

    29 34 Отговор
    Корупцията се вихри по всички етажи на държавата, а Ганчо субсидира с данъци и заеми с палави лихви.

    12:04 08.10.2025

  • 3 яко ни крадат

    39 0 Отговор
    Лаптопът пред Теменужка струва 5 бона, въпреки, че горката не знае, от кое копче се включва.

    Коментиран от #7

    12:05 08.10.2025

  • 4 От какво повече?

    36 0 Отговор
    От икономика??? От заеми. Хранилкаджии на държавна заплата. Кой ще връща заемите?

    12:06 08.10.2025

  • 5 ОСТАВКА

    28 0 Отговор
    и РЕВИЗИЯ !

    12:07 08.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Повече

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "яко ни крадат":

    от самата нея !

    12:08 08.10.2025

  • 8 Сталин

    34 0 Отговор
    И всички тези милиарди заминаха за ченгетата ,мутрите на Гроб

    12:08 08.10.2025

  • 9 Наивник на средна възраст

    22 0 Отговор
    Милото то...Я на кого - на себе си,на МВР и .......много се трудят бре...едните така управляват,че скоро няма да има вече какво.другите ма всеки ден рискуват живота си....да не повярваш......повече строители мрат на година отколкото полицаи на поста....от инфаркт мже всеки да умре...от глупостта на началниците и лошо обучение(Бургас) също..... тук да не е латинска Америка и САЩ да се трепат по улицата...миличките....тук те видят организираната престъпност - когато фактите говорят само бг полицаите итричат....и политиците - също....и това са нашите пари....минимална заплата - хиляда и малко(и това било много),а те за нищоправене по около 20 хиляди.... шеф на болница държавна над 1 милион годишна ..... за какво моля??????????????? за по бордове,комисиии,за нищоправене общо-взето....отврат....

    12:11 08.10.2025

  • 10 Г-жа министърка

    25 0 Отговор
    Петкова забрави умишлено да кажи че тези пари са платени да я пазят от богатия Български народ и неговата искрена любов .

    12:11 08.10.2025

  • 11 Табуретке,

    29 0 Отговор
    Обедняхме тези, от които взе милиардите, за да ги раздаваш на държавните хрантутници! За учителите - добре, на да давате на полицаи и бюрокрация, а ние, изкарващите парите, да стоим гладни - е, това няма да стане!

    12:13 08.10.2025

  • 12 Това

    22 0 Отговор
    е пълна лудост !

    12:14 08.10.2025

  • 13 мдааааааааааа

    32 0 Отговор
    Увеличението е за ченгетата .Нали ги увеличиха с 50%

    12:14 08.10.2025

  • 14 Егати наглостта

    17 0 Отговор
    "Категорично можем да кажем, че всякакви слухове, че българските граждани обедняват и доходите намаляват, са абсолютно неверни“. Естествено, държавните служители не обедняват, вдигат им се заплатите за сметка на нови заеми. Няма обедняване ,само задлъжняване. Кой ще плаща дълговете? Държавните фирми? Идиотщината на калинките е безкрайна.

    12:22 08.10.2025

  • 15 Тая квадратната

    11 0 Отговор
    Това тяло не е от глад. Що я пускате от свинарника.

    12:26 08.10.2025

  • 16 гошо

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    И на прислугите им от МВР, ДАНС, ДАТО и прочие

    12:26 08.10.2025

  • 17 А ЗА ПОЛИЦИЦКИТЕ

    10 0 Отговор
    Униформените като цяло къде ви пазят ни дума нито дума за администрацията която гласува за вас нито Дума. Все виновати учители доктори пенсионери.За романеско гласовете на шиши.бпомощи нито дума.

    12:26 08.10.2025

  • 18 я парфюмираната

    2 2 Отговор
    Мин Джа

    12:27 08.10.2025

  • 19 Гост

    9 0 Отговор
    Тая три живота няма да и стигнат да излежи това, което заслужава

    12:28 08.10.2025

  • 20 Българин

    10 1 Отговор
    Увеличиха заплатите на полицаите - тайни и явни. Това е най-големият успех на правителството! Така се укрепва вертикалата на държавата и тя става по силна!

    12:29 08.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Лелееее майко, атлантически нацизъм

    7 0 Отговор
    Доходите в отбраната се увеличават в сравнение с миналата година с 633 300 000 лева, а в полицията и вътрешния ред с 1 280 500 000 лева.

    12:31 08.10.2025

  • 23 Матрял!!

    12 0 Отговор
    И какво става то? Всички данъкоплатци храним от бюджета 1.5 тежко оядена, некадърна, нелюбезна, безхаберна и корумпирана армия хрантутници на държавна маса- полицията и прокуратурата с разпънатия чадър над организираната престъпност , тромави и неадекватни съдилища, и мързеливи и троснати държавни служители. Закривай кочината.

    12:31 08.10.2025

  • 24 Лелееее майко, атлантически нацизъм

    7 1 Отговор
    наблюдаваме целенасочени действия на едно престъпно правителство и парламент върху политическата среда, които очевидно целят не само нестабилност, но и прякото ни въвличане във война ...това наблюдаваме... Наблюдаваме пълзяща нацистко атлантическа диктатура. Темата на седмицата трябва да е: Закона за военното положение, репресии и мобилизация който спешно влиза в парламента по предложение на МО ако все още не сте разбрали ! ..... Закона за атлантическият нацизъм ! Естествено без никакво обществено обсъждане ....

    12:32 08.10.2025

  • 25 Проста сметка

    6 0 Отговор
    3 700 000 000 лв увеличение за заплати,
    разделени на 632 000 хрантутника и нищоправци накачени на държавна хранилка,
    които всеки месец получават заплати без да произвеждат НИКАКЪВ ПОЛЕЗЕН ПРОДУКТ И БЕЗ ДА ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИ,

    ТОВА Е РАВНО НА ОКОЛО 5855 ЛЕВА СРЕДНО ГОДИШНО УВЕЛИЧЕНИЕ ЗА ВСЕКИ ТЪРТЕЙ В ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР.
    ИЛИ СРЕДНО ВСЕКИ НИЩОПРАВЕЦ В ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР ПОЛУЧАВА МЕСЕЧНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТАТА С С +488 ЛЕВА

    СЛЕД КАТО ТЕЯ В ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР НЕ ПРОИЗВЕЖДАТ НИЩО И НЕ ПЛАЩАТ ОСИГУРОВКИ,
    НАЛИ СЕ СЕЩАТЕ, ЧЕ ТЕЗИ 3,8 МИЛИАРДА ЛЕВА ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ КОИТО ПО ЦЯЛ ДЕН С КЛАТЯТ КРАКАТА НА НЯКОЕ БЮРЦЕ,

    ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАРАБОТЕНИ И ВЗЕТИ ОТ ХОРАТА, КОИТО РЕАЛНО СЕ ГЪРБЯТ ДА РАБОТЯТ ПО 17-18 ЧАСА ВСЕКИ ДЕН В ЧАСНИЯ СЕКТОР.

    НАКАЗВАМЕ С ПО-ВИСОКИ ДАНЪЦИ И ВЗЕМАМЕ ОТ РАБОТЕЩИТЕ, ЗА ДА ДАВАМЕ И ДА ПООЩРЯВАМЕ НИЩОПРАВЦИТЕ - ТОВА Е СБЪРКАНИЯ МОДЕЛ В бул гарис таня

    12:32 08.10.2025

  • 26 Резултатите са достатъчно красноречиви

    6 0 Отговор
    Пълен погром. Еманацията на последните 35 години ...

    12:33 08.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Бонджорно България

    5 0 Отговор
    Откъде, бе. Нали Винету - Дебелия Вожд каза пред Бареков, че 20 милиарда са изчезнали и ги били откраднали ИТН, и БСП. Магии някакви прави стрина Теменужка.

    12:35 08.10.2025

  • 29 Накратко

    7 0 Отговор
    Това са заплатите на полицаите

    12:39 08.10.2025

  • 30 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 0 Отговор
    ВСИЧКИ , КОИТО СА НА ДЪРЖАВНА ХРАНИЛКА, ЗАСЛУЖАВАТ БЕСИЛКА!

    12:43 08.10.2025

  • 31 Златна мадама

    2 1 Отговор
    виждаща всичко - и надолу и нагоре!
    Не мога да променя това което виждам,но мога да променя точката през която гледам.
    Това е достатъчно да промени онова което изживявам,а това променя цялата гледка.

    12:43 08.10.2025

  • 32 Амчи намалете ги

    4 0 Отговор
    на бюджетниците. Замразете цените, замразете инфлацията., бюджетните разходи, депутатите. Кой ви кара члез врътки да криете дефицити, инфлация и ценова нестабилност. От 2020 не се спряхта да обезценявате левът. То не беше увеличение на бюджетни заплати със 100% от 2020 до 2025 г. Не беше увеличение на банкови такси с 200%. Не беше увеличени заплати на СОС с 300%. Не беше увеличение на административни такси с 150%.
    Ето ви я инфлацията. Ето ви го дефицита.
    То не бяха 10 милиарда лева за превъоръжаване само за 2024 г. Не беше 3-йно по-скъп газ и борса газ. Не беше увеличаване на ток, вода, газ, по 2 пъти в годината. Не беше износ на евтин ток загуби 6 милиарда за 2 години. Естествено, че хората свиха потреблението. Храните от 2020 поскъпнаха с от 30 до над 100%, с намалени грамажи и влошено качество. Погребенията също. Лекарствата хвърчат.
    За какво ви беше Еврошийта 6 милиарда разходи по въвеждане. За какво? От 50 милиарда лева държавни заеми, изтеглихте 20 милиарда само за 2025 г. и 16 милиарда Горанов.
    Е как няма да има дефицити като увеличихте от 2007 с 33% администрация.
    Прехвърлихте разходите към държавните за да масажирате дефицит. Оправяйте се, без увеличение на данъци.
    Еврошийта е скъпо удоволствие.

    12:45 08.10.2025

  • 33 Дизайнер

    2 0 Отговор
    SWT Designer torrent

    И все пак земята се върти..... и всички за жалост си мислят, че са Чо+Веци.

    ....човекът и добре да живее-
    умира и друг се ражда
    нека роденият по–късно,
    като види–да си спомни....

    12:50 08.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Влязъл ми Комутер в мозъка

    3 0 Отговор
    "Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме !"

    —И затова не можем да се ориентираме!

    12:53 08.10.2025

  • 36 ООрана държава

    5 0 Отговор
    От ЕС казаха да намалите администрацията а не да вдигате заплати ма ооооууу

    12:56 08.10.2025

  • 37 Влязъл ми Комутер в мозъка

    0 0 Отговор
    Влязъл ми Комутер в мозъка означава:
    Обяснение!
    Хардуера на Компутера ми в двете половинки на Мозъка ми е от моите майка и татко, баби и дядовци и пра, пра, пра баби и дядовци.
    Но.... Софтуера ми е запълнен с Комунистически данни и няма как да ги изхвърля на бoклука, понеже няма кошове бoклук за комунисти!

    13:03 08.10.2025

  • 38 Последния абзац

    3 0 Отговор
    Показва кой за управляващите р български гражданин....само тези получаващи заплата от бюджета?!? А дали тези получили 4 млрд повече заплати са допринесли поне с толкова като стоки и услуги за да им вдигат заплатите....т.е дали са си заработили възнагражденията??

    13:08 08.10.2025

  • 39 П.Петров

    2 0 Отговор
    ТИЯ ОТ ГЕРБ ВДИГНАЛИ ПЛАЩАТ ДВОЙНО НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИТЕ ВДИГНА ЛИ ИМ ЗАПЛАТИТЕ !? ВМЕСТО ДА ГИ ПРЕСТТРУКТОРИРАТ И НАМАЛЯВАТ ТЕ ГУВЕЛИЧАВАТ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИТЕ ЧАК И ПЛАТЕНИ ВОЙНИЦИ ИМА В БЪЛГАРИЯ И НА ТЯХ ИМ ВДИГНАЛИ ЗАПЛАТИТЕ! БЪЛГАРИЯ ЩЕ ФАЛИРА ЗАРАДИ РАКИВА ПОЛИТИЦИ И УПРАВНИЦИ.

    13:24 08.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Така,ли

    2 0 Отговор
    На кого кикимори дадохте увеличение"народната партия"ГЕРБ ? Какъв сарказъм ,олигархичната партия на Тиквата и дерибейската на НН дадоха пари на техния слугинаж.Да ги пази от народната любов .Оправяйте положението администрацията да си плаща осигуровките.Стига си се правила на луда с вожда си.Нвма да издържаме администрацията ви.Ще спрем да плащаме всички осигуровки да знаеш ,чум.....,

    13:32 08.10.2025

  • 42 Б.Лалов

    0 0 Отговор
    ЧЕСТО ЗАЕМИ ВЗИМАТ ТИЯ ОТ ГЕРБ ЗА ДА МОГАТ ДА ДАВАТ ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИТЕ.
    ТВА ДА ПЛАЩАЩ ДАВАШ ЗАПЛАТИ ПО 3 5000 лв.НА ПОЛИЦАЙ ВОЕННИ И ДР.АДМИНИСТРАЦИЙ И ИНСТИТУЦИЙ ТРЯБВАТ ЯКО ДА ВЗИМАТ ЗАЕМИ И ОСВОЯВАНЕ НА ЕВРО ПАРИТЕ ЗА ЗАПЛАТИ.
    НЕЩО МНОГО ГОЛЯМА ИЗЛАГАЦИЯ ДА ОБЕШЕТЯВАТ ХОРАТА ПОСТРАДАЛИТЕ ЗАРАДИ ОБЩИНСКИ ДЪРЖАВНИ ДАЛАВЕРИ ОТ НАВОДНЕНИЯ И ПОЖАРИ С 6,7 ХИЛ.ЛВ. ПРИ ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА ВИНА И ДР.ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ОБЕЩЕТЕНИЯТА ТРЯБВА ДА ЗАПОЧВАТ СЕГА АДЕКВАТНО АКТУАЛНИ ОТ 50 ХИЛ.НАГОРЕ.

    13:37 08.10.2025

  • 43 Само да предложа

    0 0 Отговор
    Я кръцни заплатите на депутатите. Къде така дават пари за публично спане в работно време? Ама на вас по-лесно ви е да бръкнете в торбичката на пенсионера!

    13:45 08.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове