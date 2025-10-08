Каква помощ от държавата ще получат семействата, засегнати от наводненията по Черноморието

Одобрихме помощи за пострадалите от наводненията - по 3000 лева за всяко ощетено от бедствието семейство. Това съобщи социалният министър Борислав Гуцанов на брифинг след заседание на Министерския съвет.
"Има две условия за получаване на помощта - трябва жилището да е законно построено и да е единствено за пострадалото семейство", допълни той. И уточни, че освен 3000 лева, още по 1914 лева, които ощетените ще получат - това се равнява три пъти нивото на бедност. Те се полагат по закон", добави той.
Пада частично забраната за достъп до Елените
"Може да се кандидатства и за още 2500 лева - за повредена покъщнина. Общата сума, която може да се получи едно пострадало семейство, е в рамките на 7500 лева. Всичко ще бъде за сметка на бюджета на социалното министерство. Сумите не са големи, но това са нашите възможности като ведомство. На следващото заседание на МС ще внесе предложение за подкрепа на семействата на загиналите при бедствието - най-вероятно сумата ще е около 15 000 лева", каза още Гуцанов.
По думите му сред целите е и създаване на програма, чрез която безработни да почистват дерета и да укрепват диги, за да се обезопасят рисковите обекти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 е как каква
Коментиран от #39
14:14 08.10.2025
2 Хм...
14:15 08.10.2025
3 Тома
14:16 08.10.2025
4 тоз пък
Коментиран от #28
14:16 08.10.2025
5 Помощта
Коментиран от #36
14:17 08.10.2025
6 ПиПи
14:18 08.10.2025
7 провинциалист
14:18 08.10.2025
8 Гуцанка
14:18 08.10.2025
9 Алооооо
14:18 08.10.2025
10 Гуцанов
Вие срам нямате ли. Какви обезщетения за чужденци, които така и така издържаме!
14:19 08.10.2025
11 Н.ПОПОВ
ЗА ТАКАВА ВИНА ОБЕЩЕТЕНИЯТА ТРЯБВА СЪВРЕМЕНО АКТУАЛНО ДА ЗАПОЧВАТ СЕГА ОТ 50 000 НАГОРЕ. ДЕПУТАТИТЕ ВЗИМАТ ВСЕКИ МЕСЕЦ ПО ОКОЛО 7,10 000 ЛВ.ЗАПЛАТИ А ОБЕЩЕТЯВАЛИ ЗА ПОДОБНА ТРАГЕДИЯ С ТАКИВА СМЕШНИ СУМИ !????
Коментиран от #27
14:20 08.10.2025
12 Георги
Коментиран от #20
14:21 08.10.2025
13 Натискат го от партията да дава помощи
14:22 08.10.2025
14 Mими Кучева🐕🦺
14:22 08.10.2025
15 а сега де
14:22 08.10.2025
16 питам си
Който няма застраховка - да не получава помощи.
Защо колите се застраховат задължително?? Може ли при помляна кола при катастрофа да се търси помощ от дърржавата???? Нали е равнозначно.
Коментиран от #18
14:23 08.10.2025
17 ФСБ
14:23 08.10.2025
18 Пуцас
До коментар #16 от "питам си":Съвсем законно е взет незаконният подпис и разрешение.
14:24 08.10.2025
19 Противняк
14:26 08.10.2025
20 Щукер
До коментар #12 от "Георги":Парите лятото ги даваха на българи, сега дават на руснаци тия предатели.
Коментиран от #22
14:26 08.10.2025
21 За онези в Карлово
14:27 08.10.2025
22 днес
До коментар #20 от "Щукер":А от тгри жодини храним хиляди укри по морета и балкани....
14:30 08.10.2025
23 Кастингова
Бг-аборигените даже не отидоха да видят щетите и да покажат съпричастност на хората. Сигурно ги е страх за рейтинга.
14:34 08.10.2025
24 Плaмен
Той не успя да обясни откъде са тези парички , ама всичко се замете .
Сега министърче стана . :)
14:36 08.10.2025
25 Град Симитли
че извади тоя от нищото!
14:42 08.10.2025
26 ВРЕМЕННО ПРЕБИВАВАШТ
Коментиран от #40
14:42 08.10.2025
27 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #11 от "Н.ПОПОВ":АБЕ СЪРВУЛ ОДИ ПЛАЩАЙ ОТ ТВОЯ ДЖОБ НА МУТРИТЕ ПОСТРОИЛИ ВЪРХУ РЕКА .....Е ТЕ ТОВА Е ДА СИ ТЪП ..ЕДИН ПЪТ МУТРАТА ОГРАБИЛА НЕГОВИТЕ ПАРИ ПОСЛЕ ИСКА ДА И ПЛАЩА ОЩЕ ..ТЪЪЪП
14:44 08.10.2025
28 шопа
До коментар #4 от "тоз пък":Чедава Гуцанката , нема деда оди , оти от Форт Нокс чему дръпат ушаците. Конящу е дасиси продал душата , а? Сите у власта са тикива продажни подлоги.
14:48 08.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Йлл
14:52 08.10.2025
32 Н.Тошев
14:55 08.10.2025
33 543
15:07 08.10.2025
34 Дедо
15:12 08.10.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 7676
До коментар #5 от "Помощта":Подкрепям.
+++++++++
15:15 08.10.2025
37 Тервел
15:16 08.10.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Поне стана ясно
До коментар #1 от "е как каква":каква е цената на 1 чоешки живот в БГ - около 15 000 лева !
15:18 08.10.2025
40 Жбръц
До коментар #26 от "ВРЕМЕННО ПРЕБИВАВАШТ":Ти чуваш ли се, какви ги плещиш? Знаеш ли,че българските собственици там,са под 8% от цялото селище? Останалото е предимно на руснаци и украинци.Който дори не живеят в техните държави ,а са в Европа, Англия.Да съдят инвеститора,от който са закупили имота.Той ги е подвел,че всичко е законнно.Откъде накъде,да съдят държавата? Всичко там,няма застраховка! Да минат по тънката лайсна.Ти ако претърпиш ПТП(не ви го пожелавам) и нямаш гражданска отговорност,или каско,ще получиш ли обезщетение? Ще получиш в шестък,на 31 Февруари.
15:22 08.10.2025
41 моряк
15:23 08.10.2025
42 АМ ЧИ
15:25 08.10.2025