Новини
България »
Каква помощ от държавата ще получат семействата, засегнати от наводненията по Черноморието

Каква помощ от държавата ще получат семействата, засегнати от наводненията по Черноморието

8 Октомври, 2025 14:12 852 42

  • наводнение-
  • потоп-
  • порой-
  • щети-
  • компенсация

Общата сума, която може да се получи едно пострадало семейство, е в рамките на 7500 лева

Каква помощ от държавата ще получат семействата, засегнати от наводненията по Черноморието - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Одобрихме помощи за пострадалите от наводненията - по 3000 лева за всяко ощетено от бедствието семейство. Това съобщи социалният министър Борислав Гуцанов на брифинг след заседание на Министерския съвет.

"Има две условия за получаване на помощта - трябва жилището да е законно построено и да е единствено за пострадалото семейство", допълни той. И уточни, че освен 3000 лева, още по 1914 лева, които ощетените ще получат - това се равнява три пъти нивото на бедност. Те се полагат по закон", добави той.

Пада частично забраната за достъп до Елените

"Може да се кандидатства и за още 2500 лева - за повредена покъщнина. Общата сума, която може да се получи едно пострадало семейство, е в рамките на 7500 лева. Всичко ще бъде за сметка на бюджета на социалното министерство. Сумите не са големи, но това са нашите възможности като ведомство. На следващото заседание на МС ще внесе предложение за подкрепа на семействата на загиналите при бедствието - най-вероятно сумата ще е около 15 000 лева", каза още Гуцанов.

По думите му сред целите е и създаване на програма, чрез която безработни да почистват дерета и да укрепват диги, за да се обезопасят рисковите обекти.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 е как каква

    10 0 Отговор
    една голяма дълга и изправена твърда с две дисаги…

    Коментиран от #39

    14:14 08.10.2025

  • 2 Хм...

    38 0 Отговор
    Ами част от пострадалите не са бълг. граждани. Пак ли ще им плащаме? Вярно, че ми е мъчно за хората, ама честно да ви кажа, аз не мога да си купя такава къща на морето, нищо че работя и не бягам от война.

    14:15 08.10.2025

  • 3 Тома

    29 1 Отговор
    Гуци кажи им направо че помощ няма да получат.Там всичко е незаконно

    14:16 08.10.2025

  • 4 тоз пък

    31 1 Отговор
    Законно построено? На Елените ли?

    Коментиран от #28

    14:16 08.10.2025

  • 5 Помощта

    33 0 Отговор
    да идва от застрахователя им. Аз моите данъци не си ги давам за алчни търгаши.

    Коментиран от #36

    14:17 08.10.2025

  • 6 ПиПи

    10 0 Отговор
    Как, каква помощ ще получат? Ами показване на имотите им по телевизията сигурно. Знам ,ли?!

    14:18 08.10.2025

  • 7 провинциалист

    6 0 Отговор
    "Сумите не са големи, но това са нашите възможности" - напълно разбираемо. И сумите на гласуващи по изборите са в унисон с горното твърдение.

    14:18 08.10.2025

  • 8 Гуцанка

    7 1 Отговор
    голем йезуитин си бил бе!

    14:18 08.10.2025

  • 9 Алооооо

    23 1 Отговор
    Боклук който е подкупвал държавните служители, за да строи в дерето заслужава само една помощ, да плати багерите дето ще го почистят, и безплатни погребение по милост. Аман от рускоезични водладжии, дето си мислят че могат да правят всичко. Даже и ние дето работихме в Коми и забременявахме всички рускини, не ни беше позволено ВСИЧКО.

    14:18 08.10.2025

  • 10 Гуцанов

    29 1 Отговор
    А за българите, които още живеят във фургони, какво ще кажете.
    Вие срам нямате ли. Какви обезщетения за чужденци, които така и така издържаме!

    14:19 08.10.2025

  • 11 Н.ПОПОВ

    2 8 Отговор
    ТИЯ ДЕПУТАТИ В БЪЛГАРИЯ ИЗГЛЕЖДА ЧЕ ГЛЕДАТ ДА ОТБИЯН НОМЕРА С ТИЯ СТОТИНКИ КАТО ОБЕЩЕТЕНИЯ ЗАРАДИ ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА ВИНА.
    ЗА ТАКАВА ВИНА ОБЕЩЕТЕНИЯТА ТРЯБВА СЪВРЕМЕНО АКТУАЛНО ДА ЗАПОЧВАТ СЕГА ОТ 50 000 НАГОРЕ. ДЕПУТАТИТЕ ВЗИМАТ ВСЕКИ МЕСЕЦ ПО ОКОЛО 7,10 000 ЛВ.ЗАПЛАТИ А ОБЕЩЕТЯВАЛИ ЗА ПОДОБНА ТРАГЕДИЯ С ТАКИВА СМЕШНИ СУМИ !????

    Коментиран от #27

    14:20 08.10.2025

  • 12 Георги

    9 1 Отговор
    лятото даваха по 3000 за изгоряла къща сега ще стигне до 15000 - после нямало инфлация след въвеждането на еврото!

    Коментиран от #20

    14:21 08.10.2025

  • 13 Натискат го от партията да дава помощи

    7 1 Отговор
    щото се разбра, че там масово живеят и притежават имоти руснаци

    14:22 08.10.2025

  • 14 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 0 Отговор
    Всички ще получат първа награда Гу Й с брада!🥳🤣🤣🤣🤣🖕

    14:22 08.10.2025

  • 15 а сега де

    22 0 Отговор
    Ако моя апартамент се наводни и нямам застраховка ще получа ли помощ от държавата? Да допълня, че не съм милионер и блока не е построен в дире.

    14:22 08.10.2025

  • 16 питам си

    16 0 Отговор
    Който е строил незаконно, макар и с подпис от подкупен общински служител - да не получава помощи.
    Който няма застраховка - да не получава помощи.
    Защо колите се застраховат задължително?? Може ли при помляна кола при катастрофа да се търси помощ от дърржавата???? Нали е равнозначно.

    Коментиран от #18

    14:23 08.10.2025

  • 17 ФСБ

    7 2 Отговор
    Путин да помага на спящите агенти на ГРУ и ФСБ.

    14:23 08.10.2025

  • 18 Пуцас

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "питам си":

    Съвсем законно е взет незаконният подпис и разрешение.

    14:24 08.10.2025

  • 19 Противняк

    3 0 Отговор
    от най-долните

    14:26 08.10.2025

  • 20 Щукер

    5 4 Отговор

    До коментар #12 от "Георги":

    Парите лятото ги даваха на българи, сега дават на руснаци тия предатели.

    Коментиран от #22

    14:26 08.10.2025

  • 21 За онези в Карлово

    18 0 Отговор
    или по други места на България нямаше помощи, но за онези крадците, които са строили върху речно корито, ще ограбят народа, за да дадат на крадците строили в дерета. Този нагляр как има очи и как спи спокойно вечер?

    14:27 08.10.2025

  • 22 днес

    10 2 Отговор

    До коментар #20 от "Щукер":

    А от тгри жодини храним хиляди укри по морета и балкани....

    14:30 08.10.2025

  • 23 Кастингова

    0 1 Отговор
    "Може да се кандидатства"
    Бг-аборигените даже не отидоха да видят щетите и да покажат съпричастност на хората. Сигурно ги е страх за рейтинга.

    14:34 08.10.2025

  • 24 Плaмен

    7 0 Отговор
    Преди години Гуцанката го гепаха с едни пачки долари в домашния сейф .
    Той не успя да обясни откъде са тези парички , ама всичко се замете .
    Сега министърче стана . :)

    14:36 08.10.2025

  • 25 Град Симитли

    2 1 Отговор
    Груба грешка на кака Кури беше,
    че извади тоя от нищото!

    14:42 08.10.2025

  • 26 ВРЕМЕННО ПРЕБИВАВАШТ

    0 2 Отговор
    НАЙ ДОБРЕ ДА НЕ ВЗИМА НИКОЙ ОТ ПОСТРАДАЛИТЕ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОБЕЩЕТЕНИЯ. А ВСИЧКИ ПОСТРАДАЛИ ОТ ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА ВИНА ОТ.ДЕИСТВИЕТО И БЕЗДЕЙСТВИЕТО ИМ ПРЕСТЪПНО ДОВЕЛО ДО ТРАГЕДИЯТА ДА СЪДЯТ ДЪРЖАВАТА ЗА ОБРЩЕТЕНИЯ ПОНЕ ОТ ПО 100 000 ЛЕВА ЗА ВРЕДИ. ПО ЗАКОНА ЗООД ОТГОВОРНОСТА НА ДЪРЖ.И ОБЩИНИТЕ ЗА ПРЕТЪРПЕНИ О НАЛИЧНО ВРЕДИ. АКО ВЗЕМАТ ТИЯ 7,500 ЛВ. И 15000 СЪДА ЩЕ РЕШИ ЧЕ ВЕЧЕ СА ОБРЩЕТЕНИ И НЯМА ДА СПЕЧЕЛЯТ. НАЙ ДОБРЕ ПЪРВО СЪДЕНЕ И СЪДЕБНОТО БАВЕНЕ И ВРЕМЕ СЪЩО И СЪД.РАЗНОСКИ ЩЕ ИМ ПЛАТЯТ ЗАЕДНО С АДЕКВАТНО СЪВРЕМЕННО ОБЕЩЕТЕНИЕ.

    Коментиран от #40

    14:42 08.10.2025

  • 27 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Н.ПОПОВ":

    АБЕ СЪРВУЛ ОДИ ПЛАЩАЙ ОТ ТВОЯ ДЖОБ НА МУТРИТЕ ПОСТРОИЛИ ВЪРХУ РЕКА .....Е ТЕ ТОВА Е ДА СИ ТЪП ..ЕДИН ПЪТ МУТРАТА ОГРАБИЛА НЕГОВИТЕ ПАРИ ПОСЛЕ ИСКА ДА И ПЛАЩА ОЩЕ ..ТЪЪЪП

    14:44 08.10.2025

  • 28 шопа

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "тоз пък":

    Чедава Гуцанката , нема деда оди , оти от Форт Нокс чему дръпат ушаците. Конящу е дасиси продал душата , а? Сите у власта са тикива продажни подлоги.

    14:48 08.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Йлл

    1 2 Отговор
    Укрите пак се уредиха

    14:52 08.10.2025

  • 32 Н.Тошев

    0 5 Отговор
    ТАКОВА МИЖЕВО ОБЕЩЕТЕНИЕ Е МЕКО КАЗАНО ПОДИГРАВКА И СМЕШНИЧКО.

    14:55 08.10.2025

  • 33 543

    4 0 Отговор
    Моля Ви скрийте го тоя Нещастник

    15:07 08.10.2025

  • 34 Дедо

    3 0 Отговор
    Огромния му бар на южния плаж във Варна, за поредно лято пращеше от клиенти през целия сезон. Обичайно в края на всеки сезон се самозапалваше заради застраховката , ама сега като е министър и не смее да ги пали, за да не привлича вниманието.

    15:12 08.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 7676

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Помощта":

    Подкрепям.
    +++++++++

    15:15 08.10.2025

  • 37 Тервел

    3 0 Отговор
    Във Варна обикновено се движи с ултра скъпи джип и обича да се облича в бяло ,нали е яхтсмен. Иначе по телевизията се прави на милеещ за бедните хора чиновник с омачкан костюм. Елате го вижте във Варна в истинската му светлина.

    15:16 08.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Поне стана ясно

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "е как каква":

    каква е цената на 1 чоешки живот в БГ - около 15 000 лева !

    15:18 08.10.2025

  • 40 Жбръц

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "ВРЕМЕННО ПРЕБИВАВАШТ":

    Ти чуваш ли се, какви ги плещиш? Знаеш ли,че българските собственици там,са под 8% от цялото селище? Останалото е предимно на руснаци и украинци.Който дори не живеят в техните държави ,а са в Европа, Англия.Да съдят инвеститора,от който са закупили имота.Той ги е подвел,че всичко е законнно.Откъде накъде,да съдят държавата? Всичко там,няма застраховка! Да минат по тънката лайсна.Ти ако претърпиш ПТП(не ви го пожелавам) и нямаш гражданска отговорност,или каско,ще получиш ли обезщетение? Ще получиш в шестък,на 31 Февруари.

    15:22 08.10.2025

  • 41 моряк

    1 0 Отговор
    Дайте на украйнците помощи там е пълно с украйнци на Елените и Власт

    15:23 08.10.2025

  • 42 АМ ЧИ

    2 0 Отговор
    ПО ЕДНА МОТИКА ДА ПРАЯТ БАХЧИ ПОКРАЙ РЕКАТА

    15:25 08.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове