Васил Велев: Гъвкавото работно време е възможност, не задължение

Няма специална разпоредба на европейско равнище, която да ни задължава да правим промяна в българското законодателство за гъвкаво работно време за родители на деца до 12-годишна възраст. Това е една възможност, която може да бъде приложена по взаимно съгласие между работник и работодател.

Това каза пред БНР Васил Велев, председател на Общото събрание на АИКБ.

"Текстът, който е в Кодекса на труда и се отнася и за това, гласи, че това става по взаимно съгласие на страните, писмено, когато съществува така възможност в предприятието. Ако така възможност не съществува, тогава работодателят трябва в 14-дневен срок да представи мотивиран писмен отговор", обясни той.

Според Велев ученическите ваканции в България са много по-дълги от тези в страните от ОИСР:

"Тази голяма ваканция трябва да се стесни и така ще се реши частично проблемът. През ваканцията трябва да има други занимания, за да не остават децата сами. Защо да не участват дори и в прибиране на реколтата. Сега това им е забранено на тази възраст - 12 години. В тази посока трябва да се търсят решенията".

По думите му текстът на предложението за въвеждане на гъвкаво работно време теоретично се отнася за много малък брой случаи и "в частния сектор не е нужен този текст, за да може да се постигне тази цел, ако такава възможност има":

"Бизнесът нямаме нужда от този текст, за да решаваме този проблем, ако той има решение. И обратното - този текст не дава нищо повече, защото, ако няма възможност, работникът получава писмен отговор с отказ, но това е допълнителна административна тежест, защото някой трябва да го напише. Ако това е много важно за работника и има друго място, където може да го постигне, той напуска и отива там".