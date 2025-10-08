Заснеха шофьор с 223 км/ч в отсечката Радиново - Цалапица

От началото на прилагането на секционния контрол за средна скорост - 00:00 часа на 7 септември до днес в МВР са постъпили 37 900 файла със заснети данни за нарушения от камерите на БГ ТОЛ в рамките на 12 сертифицирани отсечки от републиканската пътна мрежа. Предстои да бъдат наложени съответните санкции и глоби, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Над 33 000 са регистрираните от камерите на Националното тол управление превишения над допустимата средна скорост след прилагането на секционния контрол на скоростта.
Най-сериозните превишения на скоростта, установени от БГ ТОЛ за периода, са както следва: 223 км/ч - в отсечката Радиново - Цалапица, 222 км/ч - в отсечката Цалапица - Радиново, 219 км/ч - в отсечката Ихтиман - Вакарел.
В масивите на МВР за периода са документирани и над 4 200 записа, свързани с неизползване на обезопасителни колани и нарушаване на забраната за движение в лентата за принудително спиране.
Процедурата за връчване на санкциите за средна и моментна скорост с електронен фиш е една и съща. Процедурата по връчване на електронни фишове за нарушения на скоростта се извършва по електронен път или физически - при полицейски проверки, при административно обслужване на гражданите или чрез поща, като нарушителите получават фиша и информация за сроковете за обжалване и плащане.
Когато нарушението предвижда наказание лишаване от правоуправление, се образува административно наказателно производство и собственикът или ползвателят на превозното средство се призовава в структурите на МВР.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майор Земан
18:14 08.10.2025
2 Един
18:14 08.10.2025
3 Това е бил Гойко Горисов
18:16 08.10.2025
4 КАТ аванта
18:16 08.10.2025
5 Крали Марко
Коментиран от #11
18:19 08.10.2025
6 колега на убиеца от ралито край варна
с 223 км/ч в отсечката Радиново - Цалапица
18:24 08.10.2025
7 Добре, де,
Коментиран от #8
18:25 08.10.2025
8 Крали Марко
До коментар #7 от "Добре, де,":А де...Познай от три пъти Защо ....
18:31 08.10.2025
9 Жоро
18:36 08.10.2025
10 Един
За каране в аварийна лента всеки акт ще падне в съда.
ВЪОБЩЕ СЪДЕТЕ РЕКЕТЬОРИТЕ!!!
Дори да ви спрат да ви пожелаят хубав ден и приятен път - съдете ги!!!
18:42 08.10.2025
11 Ицо
До коментар #5 от "Крали Марко":Аз се чудя, защо въобще произвеждат автомобили с максимална скорост над разрешената. Да ги ограничат всички на 140 км/ч и проблема с превишената скорост е наполовина решен.
18:53 08.10.2025
12 ха ха
18:53 08.10.2025