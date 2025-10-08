Новини
България »
Заснеха шофьор с 223 км/ч в отсечката Радиново - Цалапица

8 Октомври, 2025 18:11 671 12

  • нарушения-
  • шофьори-
  • скорост-
  • тол камери

От началото на прилагането на секционния контрол за средна скорост - 00:00 часа на 7 септември до днес в МВР са постъпили 37 900 файла със заснети данни за нарушения от камерите на БГ ТОЛ

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От началото на прилагането на секционния контрол за средна скорост - 00:00 часа на 7 септември до днес в МВР са постъпили 37 900 файла със заснети данни за нарушения от камерите на БГ ТОЛ в рамките на 12 сертифицирани отсечки от републиканската пътна мрежа. Предстои да бъдат наложени съответните санкции и глоби, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Над 33 000 са регистрираните от камерите на Националното тол управление превишения над допустимата средна скорост след прилагането на секционния контрол на скоростта.

Най-сериозните превишения на скоростта, установени от БГ ТОЛ за периода, са както следва: 223 км/ч - в отсечката Радиново - Цалапица, 222 км/ч - в отсечката Цалапица - Радиново, 219 км/ч - в отсечката Ихтиман - Вакарел.

В масивите на МВР за периода са документирани и над 4 200 записа, свързани с неизползване на обезопасителни колани и нарушаване на забраната за движение в лентата за принудително спиране.

Процедурата за връчване на санкциите за средна и моментна скорост с електронен фиш е една и съща. Процедурата по връчване на електронни фишове за нарушения на скоростта се извършва по електронен път или физически - при полицейски проверки, при административно обслужване на гражданите или чрез поща, като нарушителите получават фиша и информация за сроковете за обжалване и плащане.

Когато нарушението предвижда наказание лишаване от правоуправление, се образува административно наказателно производство и собственикът или ползвателят на превозното средство се призовава в структурите на МВР.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майор Земан

    2 0 Отговор
    Тези при Цалапица са бързали да купят яйца.

    18:14 08.10.2025

  • 2 Един

    4 3 Отговор
    заснели , 100 от своите не заснели !

    18:14 08.10.2025

  • 3 Това е бил Гойко Горисов

    2 3 Отговор
    минавал природата и валежите с 200.

    18:16 08.10.2025

  • 4 КАТ аванта

    6 0 Отговор
    Румънци, украинци и турци не снимаме, газ до дупка?

    18:16 08.10.2025

  • 5 Крали Марко

    4 1 Отговор
    Тия с автомобили от по 300 коня за какво ги купуват ,като никъде няма възможност за скорост над 80 км в час , освен на двете магистрали,а по другите шосета 40 ,60,80...Е тва си е живо Мъчение - да се тътриш като костенурка с изтребител...

    Коментиран от #11

    18:19 08.10.2025

  • 6 колега на убиеца от ралито край варна

    2 3 Отговор
    Заснеха шофьор от формула 1
    с 223 км/ч в отсечката Радиново - Цалапица

    18:24 08.10.2025

  • 7 Добре, де,

    4 2 Отговор
    Като може да се кара и с 230 км/ч по този път, защо пищите когато някой вдигне 150?

    Коментиран от #8

    18:25 08.10.2025

  • 8 Крали Марко

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Добре, де,":

    А де...Познай от три пъти Защо ....

    18:31 08.10.2025

  • 9 Жоро

    2 1 Отговор
    Нали увеличихте наказанията?Всеки,който кара с 50 километра над ограничението в затвора за няколко месеца!

    18:36 08.10.2025

  • 10 Един

    2 0 Отговор
    Рекетьорите от МВР продължават да не изнасят информация с каква скорост са нарушенията, само вадят като фокусници от ръкава разни "сензационни" скорости и размахват разни "страшни" бройки

    За каране в аварийна лента всеки акт ще падне в съда.

    ВЪОБЩЕ СЪДЕТЕ РЕКЕТЬОРИТЕ!!!
    Дори да ви спрат да ви пожелаят хубав ден и приятен път - съдете ги!!!

    18:42 08.10.2025

  • 11 Ицо

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Крали Марко":

    Аз се чудя, защо въобще произвеждат автомобили с максимална скорост над разрешената. Да ги ограничат всички на 140 км/ч и проблема с превишената скорост е наполовина решен.

    18:53 08.10.2025

  • 12 ха ха

    0 0 Отговор
    държавата бандит ще измисли и още причини и начини да ограбва пътуващите , в 95% от случеите лъжат за да крадат по "закон"

    18:53 08.10.2025

