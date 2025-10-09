Новини
Времето днес, прогноза за четвъртък, 9 октомври: Облачността се разкъсва от запад, ветровито на североизток

9 Октомври, 2025

Дневните температури ще се повишат и ще са от около 14° в София, до 19° в Пловдив и в Монтана

Снимка: БГНЕС
През нощта валежите ще отслабват и ще спират, предаде БНТ. Основно в източната половина от страната ще продължи да вали и сутринта.

Облачността от запад обаче бавно ще се разкъсва. В североизточните райони ще е ветровито. Минималните температури ще са предимно между 6° и 11°, в София – около 7°.

Дневните ще се повишат и ще са от около 14° в София, до 19° в Пловдив и в Монтана. Ще духа умерен, в североизточните райони все още временно силен вятър от запад-северозапад. След обяд валежите и в Източна България ще отслабват и ще спират, а в западната половина вероятността за подобни е малка.

И на места по Черноморието сутринта ще превалява. През деня валежите ще отслабват и спират. Но ще се задържи облачно. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са около 16° - 17°. Вълнението на морето ще е около 2 - 3 бала.

В планините облачността също ще се задържи по-често значителна. Ще има райони с валежи, границата между дъжд и сняг ще е на около 1800 метра надморска височина.

Ще бъде все още много ветровито - ще духа силен вятър с посока от северозапад.


