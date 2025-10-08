Новини
Почина първият частен детектив у нас

8 Октомври, 2025 21:06 1 459 11

Маринов едва не загуби живота си, след като бе прострелян при покушението на Иво Карамански през 1998 година

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първият частен детектив в България Марин Маринов почина след борба с онкологично заболяване. Тъжната новина съобщи журналистът Мартин Карбовски в профила си във Фейсбук.

Бившият полицай е издъхнал в хоспис в столичното село Пролеша, където са полагали грижи за него, след като през април е диагностициран с тумор в мозъка.

"Бог да те прости и вечна ти памет, приятелю! Ще ми липсваш, но винаги ще бъдеш жив в душата ми...", написа икономистът и бивш депутат Таско Ерменков.

Марин Маринов е основател на Българска асоциация на частните детективи. Той е бивш полицай, като е работил в системата на МВР до 1990 година.

Популярността му като един от най-добрите в бранша, нарастна след негови разкрития по издирването на изчезнали хора и тежки престъпления, свързани с промишлен шпионаж.

Маринов едва не загуби живота си, след като бе прострелян при покушението на Иво Карамански през 1998 година. Детективът бе известен още като рокер и голям патриот - активен член бе на няколко патриотични неправителствени движения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Нека

    8 2 Отговор
    Почива в мир! Беше по скоро смешен, но успя да направи някои мизерии на прелюбодейци.

    21:12 08.10.2025

  • 2 анонимен

    7 2 Отговор
    Лека му пръст, навремето ме следеше дълго време, добър човек беше.

    21:12 08.10.2025

  • 3 жалко

    16 0 Отговор
    Много добре си го спомням , и беше голям пич .Лека му пръст

    21:16 08.10.2025

  • 4 Нали лекуват тумори

    4 3 Отговор
    Не се е спасил. Рокерите си почиват и подрусват. Ходят по живот . Мацки , мотори . Такъв ни е въздуха. Прахови частици. Уж еко . Има в Германия една болница. Всичко лекуват.

    Коментиран от #10

    21:20 08.10.2025

  • 5 Спецназ

    0 6 Отговор
    За починалите- Добро или нищо.

    Сигурно е да е бил на разстрела на Карамански като частен Детектив,

    търсел е улики, опитващ се да разплете замисляните КОЗНИ! т,е

    вършел си е детективската работа. Точка.

    21:21 08.10.2025

  • 6 ЕДИН ТВОЙ КОЛЕГА МУ ЛИЦИОНЕР

    11 0 Отговор
    ВЕЧНА ТИ ПАМЕТ МАРИНЕ СБОГОМ ПРИЯТЕЛЮ ПОКЛОН.

    21:21 08.10.2025

  • 7 Посетител

    8 0 Отговор
    Вечна му памет!

    21:36 08.10.2025

  • 8 Гачо

    2 0 Отговор
    Лека му пръст,ама бивш полицай няма!

    21:37 08.10.2025

  • 9 светла памет

    2 0 Отговор
    Мир на прахът му.Щом толкова бързо го е отнесъл този тумор,той е глиобластом.Най-агресивния и неспасяем тумор на мозъка.Чичо ми почина от него.Ужасно е да гледаш умиращ от него.

    21:54 08.10.2025

  • 10 светла памет

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Нали лекуват тумори":

    Глиобластом,най-агресивния тумор.Никой не е спасен от него.

    21:57 08.10.2025

  • 11 Ценко Дубай

    1 1 Отговор
    По скоро не дедектив ами - Наемник, Търговец,лисица , Ченгесар ,шпионин . Но няма по лошо от това да си или да си бил доносник с картонче поне не аъм чувал за него или архива случайно да е изгорял. Дедективите се казват така в САЩ само.

    22:00 08.10.2025

Новини по градове:
