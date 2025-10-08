Почина първият частен детектив у нас

Първият частен детектив в България Марин Маринов почина след борба с онкологично заболяване. Тъжната новина съобщи журналистът Мартин Карбовски в профила си във Фейсбук.
Бившият полицай е издъхнал в хоспис в столичното село Пролеша, където са полагали грижи за него, след като през април е диагностициран с тумор в мозъка.
"Бог да те прости и вечна ти памет, приятелю! Ще ми липсваш, но винаги ще бъдеш жив в душата ми...", написа икономистът и бивш депутат Таско Ерменков.
Марин Маринов е основател на Българска асоциация на частните детективи. Той е бивш полицай, като е работил в системата на МВР до 1990 година.
Популярността му като един от най-добрите в бранша, нарастна след негови разкрития по издирването на изчезнали хора и тежки престъпления, свързани с промишлен шпионаж.
Маринов едва не загуби живота си, след като бе прострелян при покушението на Иво Карамански през 1998 година. Детективът бе известен още като рокер и голям патриот - активен член бе на няколко патриотични неправителствени движения.
1 Нека
21:12 08.10.2025
2 анонимен
21:12 08.10.2025
3 жалко
21:16 08.10.2025
4 Нали лекуват тумори
Коментиран от #10
21:20 08.10.2025
5 Спецназ
Сигурно е да е бил на разстрела на Карамански като частен Детектив,
търсел е улики, опитващ се да разплете замисляните КОЗНИ! т,е
вършел си е детективската работа. Точка.
21:21 08.10.2025
6 ЕДИН ТВОЙ КОЛЕГА МУ ЛИЦИОНЕР
21:21 08.10.2025
7 Посетител
21:36 08.10.2025
8 Гачо
21:37 08.10.2025
9 светла памет
21:54 08.10.2025
10 светла памет
До коментар #4 от "Нали лекуват тумори":Глиобластом,най-агресивния тумор.Никой не е спасен от него.
21:57 08.10.2025
11 Ценко Дубай
22:00 08.10.2025