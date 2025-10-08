Почина първият частен детектив у нас

Първият частен детектив в България Марин Маринов почина след борба с онкологично заболяване. Тъжната новина съобщи журналистът Мартин Карбовски в профила си във Фейсбук.

Бившият полицай е издъхнал в хоспис в столичното село Пролеша, където са полагали грижи за него, след като през април е диагностициран с тумор в мозъка.

"Бог да те прости и вечна ти памет, приятелю! Ще ми липсваш, но винаги ще бъдеш жив в душата ми...", написа икономистът и бивш депутат Таско Ерменков.

Марин Маринов е основател на Българска асоциация на частните детективи. Той е бивш полицай, като е работил в системата на МВР до 1990 година.

Популярността му като един от най-добрите в бранша, нарастна след негови разкрития по издирването на изчезнали хора и тежки престъпления, свързани с промишлен шпионаж.

Маринов едва не загуби живота си, след като бе прострелян при покушението на Иво Карамански през 1998 година. Детективът бе известен още като рокер и голям патриот - активен член бе на няколко патриотични неправителствени движения.