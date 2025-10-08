Новини
България »
Мика Зайкова: Средната пенсия от 1 013 лева е 50% от разходите, които човек има за един месец

8 Октомври, 2025 22:46 578 7

Усилията на правителството трябва да бъдат насочени към увеличаване на приходите в пенсионната система, тъй като средната пенсия от 1 013 лева е 50% от разходите, които човек трябва да прави за един месец, и онези пенсионери, които взимат около средната пенсия, мизерстват. Това заяви пред "Фокус“ финансовият експерт Мика Зайкова.

Според специалиста първото нещо, което трябва да се направи, е Пенсионният фонд да се очисти от всички паразитни плащания, които нямат връзка с осигурителния принос, като т.нар. социални пенсии, които според нея са си "чиста социална помощ“, както и доплащанията по ТЕЛК-ове и други добавки. Другото важно нещо, което трябва да се направи, е да се премахне на максималния осигурителен доход, тъй като "максималният осигурителен доход и максималната пенсия произвеждат бедни пенсионери“.

Максималната пенсия трябва да се увеличава постепенно, за да не се изчерпи този ресурс: "Така в рамките на 10 години ще се намали дефицитът и ние няма да крадем от бъдещето на нашите деца, защото дефицита в Пенсионния фонд се плаща от бюджета.“ Вноската за Втория и Третия стълб трябва бавно да се увеличава, посочи още финансовият експерт, като частните пенсионни фондове е необходимо да се включат в операции, които носят по-висока доходност със съгласието на осигуряващите се.

Но за да може да растат отчисления за осигуровки, трябва да растат и доходите на хората, добави Мика Зайкова. За съжаление в последните години се забелязва ръст на разходите, от което хората стават все по-бедни.

"Неравенството в различните райони на страната е кошмарно. Но в малките селища и хора с високо образование са принудени да получават малки заплати, като и расте сивият сектор, който спестява разходи за осигуровки и за бюджета, защото хора са принудени да взимат минимална заплата и да получават нещо от под масата,“ посочи тя и добави, че не бива да се пренебрегват препоръките на МВФ, а да помисли за реформа в данъчната система и въвеждане на подоходното облагане както по отношение на доходите, така и по отношение на Корпоративния данък.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скоро

    3 0 Отговор
    и пенсии няма да има !

    22:49 08.10.2025

  • 2 си дзън

    2 0 Отговор
    Чудно ми е какви осигуровки е внасяла Мика и какво е работила.

    22:49 08.10.2025

  • 3 Я стига глупости!

    3 0 Отговор
    Средна пенсия, цяло поколение ни обрекохте на робски труд до смърт! Роден съм 1965 и никога няма да видя пенсия! Основно заради държавата и нейните регулатори. Как да не вярвам, че искате да ни изтребете! Изроди мръсни!☹️

    22:57 08.10.2025

  • 4 Н.Иванов

    1 0 Отговор
    УПРАВНИЦИТЕ ЗАКОНОТВОРЦИТЕ ПРАВИТЕЛСТВО ОБРИЧАТ.ПО ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРИТЕ НА МИЗЕРЕН ЖИВОТ.
    ДАВАТ ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИТЕ МИЛИАРДИ ОТИВАТ ЗА ПЪЛНА ИЗДРЪЖКА НА СВРЪХ МНОГОТО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ. НЯМА ДА.ИЗКАРА ДЪЛГО ТВА ПРАВИТЕЛСТВО ЩОМ ТОЛЕРИРА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙСКЯ СЕКТОР ,ТО РЕАЛНО ПОГЛЕДНАТО МНОГО ПО ГОЛЯМАТА ПАСТ ОТ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ И МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА ЗА ТАКАВА РАБОТА НЕ ЗАСЛУЖАВАТ.

    22:58 08.10.2025

  • 5 Златни ти уста бабе, а дано да стане

    0 0 Отговор
    Е баба Мика са и големи разходите, щом персонално се нуждае от над 2 К. Повечето млади семейства ги нямат на калпак тези средства. Иначе не е лошо да имаше за всеки българин по толкова. Особенно за тези под 40г

    23:05 08.10.2025

  • 6 М.Милчев

    1 0 Отговор
    ПОВЕЧЕТО ХОЕА В БЪЛГАРИЯ ПОЛУЧАВАТ ПОД СРЕДНАТА ПЕНСИЯ. ФАКТ.
    СКОРО ЧЕ ИМА КАМЪНИ ПО ДЕПУТАТИТЕ.И ПОЛИЦАЙТЕ ЖЕНДАРМИ И КОТО ЩЕ.ДА.Е.НЯМА.ДА.ГИ СПАСИ. ОБРИЧАТ УМИШЛЕНО СЪС СТРАННАТА СИ ПОЛИТИКА ХОРАТА НА МИЗЕРЕН ЖИВОТ И НА ГИНОЦИД.

    23:20 08.10.2025

  • 7 Г.Цоков

    0 0 Отговор
    КАКО ДА КАЖАТ ТИЯ С ПО 600,700 ЛЕВ.ПЕНСИККИ.ЗА ЖИВОТ ЗА ЦВЛ МЕСЕЦ В БЪЛГАРИЯ.
    ТИЯ ОТ СОЦ.КОМИСИЯ И ДЕПУТАТИ СЕ ПРАВАТ НА ЛУДИ НЕЩО.

    23:32 08.10.2025

Новини по градове:
