Аркади Шарков: Здравната вноска ще се увеличи, въпросът е с колко

Ситуацията с бюджета е стресова. Очакванията за постъпления не са тези, които се очакваха. Сметката бе направена без кръчмаря. Преразходът на Касата най-вероятно ще е половин милиард. За догодина приходите към Касата и ръстът на бюджета се очаква да е около 6-7% повече от миналата година. Това заяви здравният икономист Аркади Шарков в предаването „Още от деня” по БНТ.

Очакванията за ръст на икономиката не отговарят на това, което бе заложено в бюджета на НЗОК, уточни той.

По думите му няма как да се задоволи дефицита, който се образува от преразходите за лекарства, преразходите в болничната помощ и медицинските изделия.

Шарков вярва, че част от исканията на младите лекари ще бъдат изпълнени, защото има воля за това. Той каза, че Поколението Z има проблем със заплащането, то има други изисквания.

Той посочи, че от 2021 г. цените в икономиката са нараснали около 36-37%, докато цените в здравеопазването са нараснали с едва 13%, тоест има изоставане над два пъти. Докато няма наваксване на тази ценова разлика и докато инфлацията изпреварва цените в здравеопазването, се стига до казуса, че трябва да се взимат решения бързо и ефективно.

По повод прогнозите за бюджетния дефицит, Шарков заяви: „Това не е нищо хубаво. Най-вероятно ще трябва да се направи промяна в данъчната система. Приоритетни следва да е при пенсионното и здравното осигуряване. В БЛС има предложение за увеличаване на здравната вноска от 12% на година, но това политически няма да се приеме. Има дебати за покачването ѝ на 10% поетапно. Вероятно в следващите години ще се покачи здравната вноска, въпросът е с колко”.