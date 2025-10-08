Новини
България »
Аркади Шарков: Здравната вноска ще се увеличи, въпросът е с колко

Аркади Шарков: Здравната вноска ще се увеличи, въпросът е с колко

8 Октомври, 2025 23:16 396 6

  • аркади шарков-
  • здравна вноска-
  • бюджет-
  • увеличение

Ситуацията с бюджета е стресова. Очакванията за постъпления не са тези, които се очакваха. Сметката бе направена без кръчмаря

Аркади Шарков: Здравната вноска ще се увеличи, въпросът е с колко - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ситуацията с бюджета е стресова. Очакванията за постъпления не са тези, които се очакваха. Сметката бе направена без кръчмаря. Преразходът на Касата най-вероятно ще е половин милиард. За догодина приходите към Касата и ръстът на бюджета се очаква да е около 6-7% повече от миналата година. Това заяви здравният икономист Аркади Шарков в предаването „Още от деня” по БНТ.

Очакванията за ръст на икономиката не отговарят на това, което бе заложено в бюджета на НЗОК, уточни той.

По думите му няма как да се задоволи дефицита, който се образува от преразходите за лекарства, преразходите в болничната помощ и медицинските изделия.

Шарков вярва, че част от исканията на младите лекари ще бъдат изпълнени, защото има воля за това. Той каза, че Поколението Z има проблем със заплащането, то има други изисквания.

Той посочи, че от 2021 г. цените в икономиката са нараснали около 36-37%, докато цените в здравеопазването са нараснали с едва 13%, тоест има изоставане над два пъти. Докато няма наваксване на тази ценова разлика и докато инфлацията изпреварва цените в здравеопазването, се стига до казуса, че трябва да се взимат решения бързо и ефективно.

По повод прогнозите за бюджетния дефицит, Шарков заяви: „Това не е нищо хубаво. Най-вероятно ще трябва да се направи промяна в данъчната система. Приоритетни следва да е при пенсионното и здравното осигуряване. В БЛС има предложение за увеличаване на здравната вноска от 12% на година, но това политически няма да се приеме. Има дебати за покачването ѝ на 10% поетапно. Вероятно в следващите години ще се покачи здравната вноска, въпросът е с колко”.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Даниел

    1 0 Отговор
    Просто откачете частните болници от НЗОК и няма да има нужда!

    23:23 08.10.2025

  • 3 az СВО Победа80

    3 0 Отговор
    Е, нали трябват пари за войната срещу Русия и за издръжката на украинците. Ако трябва и 20% ще я направят!

    23:24 08.10.2025

  • 4 Кой си ти, бе

    1 0 Отговор
    Явно едрата шарка те е ударила в мозъка!
    Който ни е злоупотребил със здравните осигуровки , да му пръснем кратуната!

    23:25 08.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Брях

    0 0 Отговор
    Поредният брадясал нищоправец дава акъл. Мяза на неандертал.

    23:28 08.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове