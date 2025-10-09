Ще се проведе ново заседание на Националния борд по водите, съобщават от Нова телевизия. Той беше сформиран с решение на Министерския съвет с основна задача – да координира действията на всички институции, отговорни за преодоляване на водната криза и предотвратяване на бъдещи подобни проблеми.
Негов председател е вицепремиерът Атанас Зафиров, а в редиците на борда влизат министрите на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на финансите, на енергетиката, на земеделието и храните, на здравеопазването и на икономиката и индустрията.
Още на първото заседание на Националния борд бяха обсъдени спешни, но и по-дългосрочни решения по въпроса с водоснабдяването. Впоследствие се наложи провеждането на спешни заседания в Плевен и Велико Търново заради продължаващата криза в региона.
