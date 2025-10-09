Новини
България »
Ще се проведе ново заседание на Националния борд по водите

Ще се проведе ново заседание на Националния борд по водите

9 Октомври, 2025 07:32 562 14

  • ново заседание-
  • национален борд по водите

Още на първото заседание на Националния борд бяха обсъдени спешни, но и по-дългосрочни решения по въпроса с водоснабдяването. Впоследствие се наложи провеждането на спешни заседания в Плевен и Велико Търново заради продължаващата криза в региона

Ще се проведе ново заседание на Националния борд по водите - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ще се проведе ново заседание на Националния борд по водите, съобщават от Нова телевизия. Той беше сформиран с решение на Министерския съвет с основна задача – да координира действията на всички институции, отговорни за преодоляване на водната криза и предотвратяване на бъдещи подобни проблеми.

Негов председател е вицепремиерът Атанас Зафиров, а в редиците на борда влизат министрите на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на финансите, на енергетиката, на земеделието и храните, на здравеопазването и на икономиката и индустрията.

Още на първото заседание на Националния борд бяха обсъдени спешни, но и по-дългосрочни решения по въпроса с водоснабдяването. Впоследствие се наложи провеждането на спешни заседания в Плевен и Велико Търново заради продължаващата криза в региона.

 


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И нищо

    8 1 Отговор
    продуктивно от тези заседания !

    Коментиран от #10

    07:34 09.10.2025

  • 2 Ветеран от Протеста

    8 0 Отговор
    Зафиров що не е в Северна Корея за празника на Корейската комунистическа партия ...Бива ли така дрОгарите да празнуват без него ???

    07:50 09.10.2025

  • 3 ВиК холдинг

    10 0 Отговор
    След националния щаб за ковида, сега и национален борд по водите ще заседава. През лятото вероятно е имало национален щаб за пожарите. Тъй като явно простотията е заразна, ЕС и НАТО щели да организират европейска стена срещу дронове.

    Коментиран от #11

    07:52 09.10.2025

  • 4 Анонимен

    5 0 Отговор
    Пфу, заседания вода не носят. Действия трябва.

    07:53 09.10.2025

  • 5 ЗРИТЕЛ

    4 0 Отговор
    И КАКВО ОТ ТОВА? НЯМА ДА РЕШАТ НИЩО ЗА ХОРАТА! ОТДАВНА НИКОЙ НЕ ИМ ВЯРВА!

    07:53 09.10.2025

  • 6 морски

    4 0 Отговор
    Всички от бордовете трябва да са зад борда , но и акулите няма да ги изядат , защото от тях ще се отвратят !!

    07:56 09.10.2025

  • 7 Велев

    6 0 Отговор
    Време е да има наказани властимащи! Народен съд!

    07:57 09.10.2025

  • 8 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Тия чантаджии за 5 пари работа не са свършили ама тлъстите заплатки вървят

    08:06 09.10.2025

  • 9 Саде да попитам!

    3 0 Отговор
    Това на снимката,реклама на китайско кранче за капково напояване ли е...?!

    08:10 09.10.2025

  • 10 Ааааа

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "И нищо":

    Има, има нещо продуктивно, борда ще се нагуши много яко, а близо 4 млрд лева, ще бъдат усвоени, без да има някакъв положителен резултат за нас простосмъртните.

    08:12 09.10.2025

  • 11 Е ние

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "ВиК холдинг":

    можем да се похвалим със стена от водопади.

    08:15 09.10.2025

  • 12 Даниел

    1 0 Отговор
    След обилните валежи,борда ще каже,че проблема е решен!

    08:34 09.10.2025

  • 13 да вкарат вода от укрина

    1 0 Отговор
    там е 1 гривна 10 кубика . пускат 2 тръби и карат до плевен и нова загора .то арсенала работи денонощно . пълни капиталисти . 300 хиляди без вода и 150 хиляди без храна .

    08:41 09.10.2025

  • 14 Анелия Андреева

    0 0 Отговор
    Все нещо си дрънкат помежду си тези спейшълисти от Националния борд по водите ,а резултати никакви не се показват на вратата. Във Велика Тъйрнава бяхме и на улицата,по която се разХоЖдахМе,в чешмичките няма вОдА. Не можах да измия ръчичките на моите дъщери,ядоха сладоледи.

    08:57 09.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове