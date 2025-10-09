Владислав Панев: Васил Терзиев реагира много адекватно в кризисната ситуация с боклука

"Тези непрекъснати атаки срещу Васил Терзиев, а и срещу Благомир Коцев, който все още е в ареста – транспортна стачка, сега и кризата с боклука, всъщност те само надуват рейтинга на г-н Терзиев".

Това мнение изказа пред БНР Владислав Панев от клуб "Ускорение".

"Това се вижда в София. Вижда се, че хората са обединени от тази криза. Естествено тази мобилизация не може да трае вечно. Тя е за известен период, докато кризата не се реши", добави той.

Според него мнозинството в Общинския съвет саботира действията на общинската администрация, а това пък води до ръст на рейтинга на кмета.

В предаването "Преди всички" Панев отбеляза, че столичният кмет реагира много адекватно в сегашната ситуация.

"Хубаво е при кризисни ситуации общината да е по-добре подготвена, отколкото е в момента. "Софекострой" или друга фирма да разполага с повече техника, която да използва в такава ситуация, съответно и да чисти някои от районите, така че тази техника да не стои заключена и да чака по-добри времена, тъй като всичко се амортизира. От друга страна виждаме какво се случва с държавната и общинската собственост по принцип", коментира той и даде пример с предприятия, които трябва да са много печеливши, но са докарани до фалит.

"Въпросът не е да се води борба с мафията, а да се постигнат по-изгодни цени, така че софиянци да плащаме по-ниска такса смет, защото тези пари ще излязат от джоба на всеки един от нас", подчерта Владислав Панев.

По думите му това, което може да се направи, е първо да се отворят офертите и да се види за кои райони има оферти, съобразени с цената, която София е била набелязала като цена за боклука, и да се сключат договори с тези компании – там, където цената е добра. След това трябва да се мисли за кризисни обществени поръчки, така че те да стартират бързо и кризата да бъде максимално овладяна, допълни той.

Панев е убеден, че изпълнителната власт ще се намеси, защото кризата рефлектира върху рейтинга на Терзиев.

Според него случаят с боклука до някаква степен става вече и политически. Виждаме, че няма заведено дело от прокуратурата по отношение на запалените камиони, уточни той и констатира: "Не им е интересно кой ги е запалил".

Владислав Панев коментира и въпроса с новия режим, който управляващите искат да бъде въведен във връзка с продажбата на всички активи на "Лукойл Нефтохим Бургас". Според него за да се действа толкова скорострелно, трябва да има някаква цел:

"Едната е, че евентуално има купувач. Другата е, че Борисов и Пеевски трябва да докажат, че изборът на купувач зависи от тях – това е по статията в "Уолстрийт джърнъл". С този закон на практика се оказва, че той и Пеевски продават "Лукойл", тъй като сделката трябва да мине през Министерски съвет и ДАНС. По този начин те си слагат право на вето за сделката за една частна компания. Това става много опасно оттук нататък, защото къде отива правото на собственост".

По думите му обаче конюнктурата, която държавата предоставя на "Лукойл" е прекалено добра, за да се отърват руснаците от собствеността си.