Кристиан Вигенин и Цветеслава Гълъбова организират конференция за психичноздравната грижа

9 Октомври, 2025 09:29 418

Конференцията ще събере на дискусия водещи специалисти в областта на психиатрията, психологията, експерти в областта на общественото здраве и социалната политика, юристи, представители на законодателната и изпълнителната власт

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин и директорът на Държавната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“ д-р Цветеслава Гълъбова организират конференция на тема: "Психично здраве и социална грижа в ЕС и България - правни, етични и обществени аспекти". Събитието ще се проведе на 10 октомври 2025 година, от 13.00ч., в Гранд Хотел „София“, зала „София“, гр. София.

Конференцията ще събере на дискусия водещи специалисти в областта на психиатрията, психологията, експерти в областта на общественото здраве и социалната политика, юристи, представители на законодателната и изпълнителната власт. Сред темите, които ще бъдат обсъдени са състоянието на психичноздравната и социална грижа в България и европейският опит, както и възможностите за интегриране на добри практики в системата на здравеопазване в България. Форумът си поставя за цел да изведе конкретни пътища за подобряване на психичноздравната грижа и за подобряването на социалната подкрепа за хората с психични разстройства.

Журналистите са поканени да присъстват по време на цялата дискусия.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/


