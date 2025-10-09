Новини
Габриел Вълков: Софиянци не са длъжни да чистят боклука вместо кмета

Габриел Вълков: Софиянци не са длъжни да чистят боклука вместо кмета

9 Октомври, 2025

  • габриел вълков-
  • васил терзиев-
  • боклук

Вълков припомни, че кризата с отпадъците засяга десетки хиляди софиянци

Габриел Вълков: Софиянци не са длъжни да чистят боклука вместо кмета - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Решението на проблема с боклука в София е едно и БСП го предлага вече 35 години – общинско дружество, което да почиства града, за да не попада той в лапите на мафията и олигарсите. Уви, кметът Васил Терзиев не иска това, а предпочита да даде над 500 милиона на различни бизнесмени – било то български, гръцки или турски“, заяви народният представител от БСП Габриел Вълков.

Той беше категоричен, че гражданите на столицата не бива да бъдат натоварвани с чужди грешки:

„Аз живея в Красно село. Заедно със съседите ми сме хора, които работят, гледат семействата си и плащат данъците си, за да може общината да си свърши работата. Да караме гражданите да събират боклука, докато ръководството на Столична община си прави рекламни акции на техен гръб, е меко казано цинично.“

Вълков припомни, че кризата с отпадъците засяга десетки хиляди софиянци и подчерта, че проблемът е плод на управленска немарливост:

„Темата за боклука в София не е пряко свързана с Народното събрание, но като народен представител от София се чувствам длъжен да се включа в този разговор, защото кризата засяга близо 100 000 души от моя избирателен район. Терзиев е кмет вече две години и отлично знае, че договорът за сметопочистването изтича още през пролетта. Чак когато срокът изтече, пуска нова обществена поръчка и удължава старата с шест месеца – като дава още пари на фирмите, срещу които уж се бори. После обявява поръчка без максимална цена – това е безпрецедентно.“

„Ние няма да застанем зад каузата коя фирма ще прибере 500 милиона от софиянци. Заставаме твърдо зад това боклукът на София да се почиства от общинско дружество. Другото е политически панаир“, завърши Габриел Вълков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    14 19 Отговор
    Да носят боклука пред Столичната община.Ще я познаят по украинското знаме.

    Коментиран от #5, #7

    09:26 09.10.2025

  • 2 Лудгидия

    28 2 Отговор
    Епааа не сме и длъжни да плащаме в троен размер и пак да е кочина... мисля, че е време софиянците масово да спрем да си плащаме данъците за няколко години... да видиме от къде пари за заплатите ви!

    09:26 09.10.2025

  • 3 честен ционист

    5 7 Отговор
    Васко трябва да задължи всеки софиянец на 8ч всекидневен безвъзмезден обществен труд като в Руанда известен като Умоганда. Така Руанда след края на гражданската война бързо се възражда и днес е едно чисто и подредено място.

    09:27 09.10.2025

  • 4 ХПХ

    14 0 Отговор
    С разговори и далавери ни докарахте мутренското управление.

    09:28 09.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Жоро

    21 6 Отговор
    Той и кметът не е длъжен да чисти боклука! Има си фирми за това! Работата на кмета е да подпише договор с фирма, която да почиства боклука, но това не трябва да става на всякаква цена, която пак покле хората ще плащат. Много популистко изказване! Ако беше кмет от БСП сигурно такса смет щеше да е по 2, по 3 :)

    09:30 09.10.2025

  • 7 Не пред а

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    в двора на кмета!!! Заместниците МУ ... общинските "съветници"...... оПАААА ОТВОРИ СЕ МЯСТО ЗА ОЩЕ ДВЕ ГОДИНИ... зА БОКЛУКА.

    09:34 09.10.2025

  • 8 Трол

    11 3 Отговор
    Софиянци са честни и съвестни хора и ще чистят боклука с години, ако се наложи.

    09:38 09.10.2025

  • 9 гост

    8 2 Отговор
    софиянци не са длъжни и да генерират боклук. можеха поне да се понаучат за толкова години че боклука е суровина и трябва да събира разделно , но за това трябва малко мисъл , а за да мажеш с пръсти по смартофона не се изисква мисъл и се пести енергия

    09:43 09.10.2025

  • 10 Дани

    5 5 Отговор
    Очаква се, Софиянци да протестират срещу мръсотията, и Кмета да подпише на 400 лв за тон, принуден от хората. За това не прекратява Обществената поръчка.

    09:44 09.10.2025

  • 11 Лудгидия

    21 1 Отговор
    Няма да забравя Фандъчка последно в западния парк, пейка за 800 лева платили я на 13 000 кошче за боклук за 28.50 платили го на 1300 🤣🤣🤣 пътните знаци дето ги слагаше ги плащаха на по хиляда и кусор лева а Терзиев го попиляха, че плащал пътните знаци на 300 лева, хем в пъти по евтино от на ГРОБ Фандъчка... Аз да не съм да нямам очи да видя кой мисли за гражданите на тая столица, и пак фирмите на Боко тиквата Трейс го дънят по поръчка на Буци за основните ремонти на булеварди за да може да го нарочим ама ние знаем и виждаме бе...

    Коментиран от #13

    09:44 09.10.2025

  • 12 Саша Грей

    12 6 Отговор
    "Софиянци не са длъжни да чистят боклука вместо кмета"

    Но са солидарни с него. Понимаеш, Копей?

    Коментиран от #17

    09:45 09.10.2025

  • 13 Ами

    14 5 Отговор

    До коментар #11 от "Лудгидия":

    Точно така е. И ако кмета устои на шантажа на следващите избори ще гласувам с две ръце за него.

    Коментиран от #18

    09:48 09.10.2025

  • 14 боклуците на кмета в реката

    4 3 Отговор
    препречва дъното . бент . бобри .

    09:50 09.10.2025

  • 15 Гиздав Кмет

    7 7 Отговор
    Софиянци ще си чистят боклука сами! Няма Кметът да си разваля маникюра и грима!

    09:51 09.10.2025

  • 16 Абе

    7 2 Отговор
    Айде сега сички жълтопаветни умници и убавци да одат доброволци да събират боклука.

    09:54 09.10.2025

  • 17 От провинцията

    4 8 Отговор

    До коментар #12 от "Саша Грей":

    Всяко решение на кмета ви кара провинцията да се превива от смях:) Сега сами си чистите боклуците докато вашия герой си стои на топло, хвали се по медиите и си прибира огромната заплата, от която уж щеше да се откаже щом го изберат:))) Чух, че за добре свършената работа със сметопочистването и награда ви е приготвил - вдигане на данък смет:)))

    Коментиран от #19

    09:57 09.10.2025

  • 18 Дерзай

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Ами":

    Много боклук има да изринеш до следващите избори, дано ти останат сили да си вдигнеш поне едната ръка

    09:59 09.10.2025

  • 19 Оптимист

    7 3 Отговор

    До коментар #17 от "От провинцията":

    Ти си гледай провинцията! Не бери грижа за София!

    Коментиран от #21

    10:01 09.10.2025

  • 20 Очаквайте

    1 5 Отговор
    Софиянци отказват да бъдат изнудвани...след като цените на храните за две години поскъпнаха с 300% в знак на протест отказват яденето! Разбира се когато кмета и общинарите си вдигат заплатите с по 20-30% нямат нищо против.

    10:05 09.10.2025

  • 21 ъъъ

    9 2 Отговор

    До коментар #19 от "Оптимист":

    Каква провинция бе, бате. То цяла България се довлече тука, пък после София им виновна. Аман от тия навлеци. Пък и кмета бил длъжен да им чисти боклуците и да им осигурява паркинги за трошките.

    10:06 09.10.2025

  • 22 Инж1

    11 1 Отговор
    ББ защо не направи общинско дружество!?!?!?! ГРОБ "управляват" Столицата 20г.!!!! Какво всички си струпват проблемите върху новите???? Проблеми, трупани с десетилетия!!! Топлофикация, боклука и т.н.....

    10:07 09.10.2025

  • 23 Томето Дончефф

    9 0 Отговор
    Aма че, гурвенско поведени на бсп-ново начало

    10:09 09.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 тиго

    4 0 Отговор
    Виждам че настава едно тропане и грухтене !Всичките сте се юрнали срещу кмета ! Е нема да стане .цар тиква фърля къчове от сабалем викат хора на разпит .чакаме да излезат„Дружно сбрани във юмрук смазахме ви като с чук ,да живее 9 септември„! София не е България не случайно „фитнес маниаците„ ходят с охрана !

    10:22 09.10.2025

  • 26 Стоян И.

    6 0 Отговор
    Твърдо ЗА общината да събира боклука.
    Простотиите на Вълка със мокрене на боклука за увеличаване на теглото,камъни,строителни материали и каране на боклук от места извън София губят смисъл.Няма заплащане на тонаж,остават много пари за поддръжка на техника,добри заплати и дори намаляване на данъка за сметосъбиране!

    10:25 09.10.2025

  • 27 Георги

    1 0 Отговор
    кметя ще разчита на партийни функционери за разчистването на боклука. Да видим до къде ще им стигнат силите.

    10:46 09.10.2025

