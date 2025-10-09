Габриел Вълков: Софиянци не са длъжни да чистят боклука вместо кмета

„Решението на проблема с боклука в София е едно и БСП го предлага вече 35 години – общинско дружество, което да почиства града, за да не попада той в лапите на мафията и олигарсите. Уви, кметът Васил Терзиев не иска това, а предпочита да даде над 500 милиона на различни бизнесмени – било то български, гръцки или турски“, заяви народният представител от БСП Габриел Вълков.

Той беше категоричен, че гражданите на столицата не бива да бъдат натоварвани с чужди грешки:

„Аз живея в Красно село. Заедно със съседите ми сме хора, които работят, гледат семействата си и плащат данъците си, за да може общината да си свърши работата. Да караме гражданите да събират боклука, докато ръководството на Столична община си прави рекламни акции на техен гръб, е меко казано цинично.“

Вълков припомни, че кризата с отпадъците засяга десетки хиляди софиянци и подчерта, че проблемът е плод на управленска немарливост:

„Темата за боклука в София не е пряко свързана с Народното събрание, но като народен представител от София се чувствам длъжен да се включа в този разговор, защото кризата засяга близо 100 000 души от моя избирателен район. Терзиев е кмет вече две години и отлично знае, че договорът за сметопочистването изтича още през пролетта. Чак когато срокът изтече, пуска нова обществена поръчка и удължава старата с шест месеца – като дава още пари на фирмите, срещу които уж се бори. После обявява поръчка без максимална цена – това е безпрецедентно.“

„Ние няма да застанем зад каузата коя фирма ще прибере 500 милиона от софиянци. Заставаме твърдо зад това боклукът на София да се почиства от общинско дружество. Другото е политически панаир“, завърши Габриел Вълков.