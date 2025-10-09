Габриел Вълков: Софиянци не са длъжни да чистят боклука вместо кмета

„Решението на проблема с боклука в София е едно и БСП го предлага вече 35 години – общинско дружество, което да почиства града, за да не попада той в лапите на мафията и олигарсите. Уви, кметът Васил Терзиев не иска това, а предпочита да даде над 500 милиона на различни бизнесмени – било то български, гръцки или турски“, заяви народният представител от БСП Габриел Вълков.
Той беше категоричен, че гражданите на столицата не бива да бъдат натоварвани с чужди грешки:
„Аз живея в Красно село. Заедно със съседите ми сме хора, които работят, гледат семействата си и плащат данъците си, за да може общината да си свърши работата. Да караме гражданите да събират боклука, докато ръководството на Столична община си прави рекламни акции на техен гръб, е меко казано цинично.“
Вълков припомни, че кризата с отпадъците засяга десетки хиляди софиянци и подчерта, че проблемът е плод на управленска немарливост:
„Темата за боклука в София не е пряко свързана с Народното събрание, но като народен представител от София се чувствам длъжен да се включа в този разговор, защото кризата засяга близо 100 000 души от моя избирателен район. Терзиев е кмет вече две години и отлично знае, че договорът за сметопочистването изтича още през пролетта. Чак когато срокът изтече, пуска нова обществена поръчка и удължава старата с шест месеца – като дава още пари на фирмите, срещу които уж се бори. После обявява поръчка без максимална цена – това е безпрецедентно.“
„Ние няма да застанем зад каузата коя фирма ще прибере 500 милиона от софиянци. Заставаме твърдо зад това боклукът на София да се почиства от общинско дружество. Другото е политически панаир“, завърши Габриел Вълков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
09:26 09.10.2025
2 Лудгидия
09:26 09.10.2025
3 честен ционист
09:27 09.10.2025
4 ХПХ
09:28 09.10.2025
6 Жоро
09:30 09.10.2025
7 Не пред а
До коментар #1 от "Последния Софиянец":в двора на кмета!!! Заместниците МУ ... общинските "съветници"...... оПАААА ОТВОРИ СЕ МЯСТО ЗА ОЩЕ ДВЕ ГОДИНИ... зА БОКЛУКА.
09:34 09.10.2025
8 Трол
09:38 09.10.2025
9 гост
09:43 09.10.2025
10 Дани
09:44 09.10.2025
11 Лудгидия
09:44 09.10.2025
12 Саша Грей
Но са солидарни с него. Понимаеш, Копей?
09:45 09.10.2025
13 Ами
До коментар #11 от "Лудгидия":Точно така е. И ако кмета устои на шантажа на следващите избори ще гласувам с две ръце за него.
09:48 09.10.2025
14 боклуците на кмета в реката
09:50 09.10.2025
15 Гиздав Кмет
09:51 09.10.2025
16 Абе
09:54 09.10.2025
17 От провинцията
До коментар #12 от "Саша Грей":Всяко решение на кмета ви кара провинцията да се превива от смях:) Сега сами си чистите боклуците докато вашия герой си стои на топло, хвали се по медиите и си прибира огромната заплата, от която уж щеше да се откаже щом го изберат:))) Чух, че за добре свършената работа със сметопочистването и награда ви е приготвил - вдигане на данък смет:)))
09:57 09.10.2025
18 Дерзай
До коментар #13 от "Ами":Много боклук има да изринеш до следващите избори, дано ти останат сили да си вдигнеш поне едната ръка
09:59 09.10.2025
19 Оптимист
До коментар #17 от "От провинцията":Ти си гледай провинцията! Не бери грижа за София!
10:01 09.10.2025
20 Очаквайте
10:05 09.10.2025
21 ъъъ
До коментар #19 от "Оптимист":Каква провинция бе, бате. То цяла България се довлече тука, пък после София им виновна. Аман от тия навлеци. Пък и кмета бил длъжен да им чисти боклуците и да им осигурява паркинги за трошките.
10:06 09.10.2025
22 Инж1
10:07 09.10.2025
23 Томето Дончефф
10:09 09.10.2025
25 тиго
10:22 09.10.2025
26 Стоян И.
Простотиите на Вълка със мокрене на боклука за увеличаване на теглото,камъни,строителни материали и каране на боклук от места извън София губят смисъл.Няма заплащане на тонаж,остават много пари за поддръжка на техника,добри заплати и дори намаляване на данъка за сметосъбиране!
10:25 09.10.2025
27 Георги
10:46 09.10.2025