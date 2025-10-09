Новини
Диана Дамянова: Ако Терзиев успее да се справи с боклука, може да си проправи пътя към президентската кандидатура

9 Октомври, 2025 09:20 754 18

Политологът Теодор Славев поздрави жителите на „Люлин“ и „Красно село“, които се включиха в разчистването на боклука в двата района, отбелязвайки, че по този начин не са допуснали кризата да се превърне в катастрофа. А по адрес на кмета Васил Терзиев каза, че е започнал да изпъква политически, което според него е донякъде проблем.

Проблемът от общински прерасна в политически. Но ако кметът Терзиев успее да се справи с този проблем, почти си мисля, че може да си проправи пътя към президентската кандидатура. Такова мнение изказа в сутрешния блок на Нова телевизия пиар експертът Диана Дамянова, цитирана от novini.bg.

Тя допълни, че може да се каже, че има нерегламентиран натиск за запазване на статуквото и определи като „непростимо“ бавенето на разследването по случая с опожаряването на камионите на турска сметоизвозваща фирма.

По темата се включи и политологът Теодор Славев, според когото сме сме превърнали в „корупционно гето“, щом сме способни да подпалим камионите на една от най-големите турски сметоизвозващи фирми, която отговаря за боклука на мегаполис като Истанбул.

С такива прояви не знам кой чуждестранен инвеститор ще посмее да дойде тук, посочи той.

Славев поздрави жителите на „Люлин“ и „Красно село“, които се включиха в разчистването на боклука в двата района, отбелязвайки, че по този начин не са допуснали кризата да се превърне в катастрофа. А по адрес на кмета Васил Терзиев каза, че е започнал да изпъква политически, което според него е донякъде проблем.

По друга актуална тема от дневния ред двамата събеседници обсъдиха и разговора на Борисов с Доналд Тръмп-младши при посещението му в България. Диана Дамянова сподели, че едва ли лидерът на ГЕРБ е предложил на САЩ „Лукойл“, най-малкото защото рафинерията не е негова.

„Борисов, колкото и да се прави на велик, не може да продаде „Лукойл“, това все пак е обект от националната ни сигурност“, поясни тя и допълни, че материалът, излязъл в „Уолстрийт джърнъл“ е бил по-скоро за вътрешна употреба в САЩ, за да се опише влиянието на един лобист.

От своя страна Теодор Славев изрази скептицизъм, че Борисов е способен да извади когото и да било от списъка „Магнитски“ и попита в какво качество лидерът на ГЕРБ е разговарял със сина на американския президент.

Относно вчерашните законодателни промени около „Лукойл“, двамата гости в студиото се обединиха около мнението, че това се прави точно сега, защото по всяка вероятност се готви сделка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    16 12 Отговор
    Олелеее...... този е некадърен за кмет , тя за президент го подкукоросва.....!!!???

    Коментиран от #5

    09:30 09.10.2025

  • 2 Факт

    8 5 Отговор
    Некадърника пише във Фактибг!

    09:32 09.10.2025

  • 3 Това е

    17 3 Отговор
    Аман вече от тази пияна бабуш кера

    09:38 09.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 456

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Не го харесвам Терзиев, но шапка му свалям ,че не се подаде на мафията и шантажа й.

    Коментиран от #11

    09:40 09.10.2025

  • 6 Кит

    4 3 Отговор
    Буци си е позволил да говори с американски политик без разрешението на г-н Славеев?
    Самият Славеев???
    Абсолютно скандално поведение!

    09:40 09.10.2025

  • 7 ЕЧТИТЕ СА БЕЗПЛАТНИ.....

    2 4 Отговор
    КОМУНИСТИЧЕСКИ БАБИШКЕР.....!!! достатъчно "президенти" от бкп/бсп - руски слуги!

    09:41 09.10.2025

  • 8 ООрана държава

    13 3 Отговор
    Хехе чистиш един боклук и ставаш президент, аре леко лелке

    09:41 09.10.2025

  • 9 какво го лансирате

    11 2 Отговор
    това ухо наследник на ДС доносници бе......добре, че не е цяла софия в криза, а само 2 квартала...тогава щяхме да го видим как ще се справи.....а отделно защо още не е прекратил официално договорите с тези две муренски фимри..защо......амо софия е едно село пълно със селяндури вече..така че....да чистят

    Коментиран от #10

    09:43 09.10.2025

  • 10 456

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "какво го лансирате":

    При едностранно прекратяване се изпраща неустойка.

    09:46 09.10.2025

  • 11 Пич

    5 6 Отговор

    До коментар #5 от "456":

    Е , аз не харесвах Фандъкова , но откакто я няма нищо не е мръднало в София !!! Освен че безумно объркаха паркирането ! На кой му пука че един некадъник не се е поддал на мафията , защото иска своя мафия ?!

    Коментиран от #12

    09:47 09.10.2025

  • 12 456

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    И точно при Фандъкова станаха най- големите простотии. Презастрояване, проблемите с паркирането ,ремонтите на ремонтите, абе един дол дренки са, и никой не изгради завода за отпадъци. Но и това изнудване от вълка за 420 лева на тон ,ако беше станало данъците на хората щяха да личната поне със 150%. Сега е свършил договора за Люлин и Красно село, след време ще свършат и на други места. И другите фирми ще поискат тази сума и какво става? А ,ако не я поискат излиза ,че в Люлин и Красно село ще плащат със 150% повече данък ,отколкото примерно в Центъра или Младост

    Коментиран от #13

    10:02 09.10.2025

  • 13 Пич

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "456":

    Да бе , така е ! Обаче......най смешни бяха паветниците с техните ремонти на ремонтите на паветата , срещу който си изградиха цялата кампания. Относно боклука - не е кмет от вчера , трябваше вече да е решил проблема като разбие районите и ги раздаде на повече фирми , който да сменя при проблеми. Това показва че с Вълка са се сритали - за кой , колко ! Грабят софиянци повече от Фандъкова с Паркинги и гаражи , и предвиждат още по големи грабежи. И последно - По добре корумпиран и кадърен , отколкото корумпиран и некадърен !!!

    10:14 09.10.2025

  • 14 Левски

    5 0 Отговор
    Това ококорено създание е "на всяка манджа мерудия". Аман от разбирачи.

    10:20 09.10.2025

  • 15 Какво жулиш

    2 0 Отговор
    Шльоковица!
    Нивото ти е за шльовица.
    Интелигентните пият маркови питиета.

    10:28 09.10.2025

  • 16 шопо с търнокопо

    4 0 Отговор
    Пази, Боже!

    10:32 09.10.2025

  • 17 А добър ден

    0 2 Отговор
    мили деца

    10:34 09.10.2025

  • 18 миме

    1 0 Отговор
    леле,мислех си ,че от роската банов,по-голямо дъно просто не ма,обаче либ€расит€ предлагат една дупка буквално

    10:51 09.10.2025

