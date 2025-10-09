Диана Дамянова: Ако Терзиев успее да се справи с боклука, може да си проправи пътя към президентската кандидатура

Проблемът от общински прерасна в политически. Но ако кметът Терзиев успее да се справи с този проблем, почти си мисля, че може да си проправи пътя към президентската кандидатура. Такова мнение изказа в сутрешния блок на Нова телевизия пиар експертът Диана Дамянова, цитирана от novini.bg.
Тя допълни, че може да се каже, че има нерегламентиран натиск за запазване на статуквото и определи като „непростимо“ бавенето на разследването по случая с опожаряването на камионите на турска сметоизвозваща фирма.
По темата се включи и политологът Теодор Славев, според когото сме сме превърнали в „корупционно гето“, щом сме способни да подпалим камионите на една от най-големите турски сметоизвозващи фирми, която отговаря за боклука на мегаполис като Истанбул.
С такива прояви не знам кой чуждестранен инвеститор ще посмее да дойде тук, посочи той.
Славев поздрави жителите на „Люлин“ и „Красно село“, които се включиха в разчистването на боклука в двата района, отбелязвайки, че по този начин не са допуснали кризата да се превърне в катастрофа. А по адрес на кмета Васил Терзиев каза, че е започнал да изпъква политически, което според него е донякъде проблем.
По друга актуална тема от дневния ред двамата събеседници обсъдиха и разговора на Борисов с Доналд Тръмп-младши при посещението му в България. Диана Дамянова сподели, че едва ли лидерът на ГЕРБ е предложил на САЩ „Лукойл“, най-малкото защото рафинерията не е негова.
„Борисов, колкото и да се прави на велик, не може да продаде „Лукойл“, това все пак е обект от националната ни сигурност“, поясни тя и допълни, че материалът, излязъл в „Уолстрийт джърнъл“ е бил по-скоро за вътрешна употреба в САЩ, за да се опише влиянието на един лобист.
От своя страна Теодор Славев изрази скептицизъм, че Борисов е способен да извади когото и да било от списъка „Магнитски“ и попита в какво качество лидерът на ГЕРБ е разговарял със сина на американския президент.
Относно вчерашните законодателни промени около „Лукойл“, двамата гости в студиото се обединиха около мнението, че това се прави точно сега, защото по всяка вероятност се готви сделка.
1 Пич
Коментиран от #5
09:30 09.10.2025
2 Факт
09:32 09.10.2025
3 Това е
09:38 09.10.2025
5 456
До коментар #1 от "Пич":Не го харесвам Терзиев, но шапка му свалям ,че не се подаде на мафията и шантажа й.
Коментиран от #11
09:40 09.10.2025
6 Кит
Самият Славеев???
Абсолютно скандално поведение!
09:40 09.10.2025
7 ЕЧТИТЕ СА БЕЗПЛАТНИ.....
09:41 09.10.2025
8 ООрана държава
09:41 09.10.2025
9 какво го лансирате
Коментиран от #10
09:43 09.10.2025
10 456
До коментар #9 от "какво го лансирате":При едностранно прекратяване се изпраща неустойка.
09:46 09.10.2025
11 Пич
До коментар #5 от "456":Е , аз не харесвах Фандъкова , но откакто я няма нищо не е мръднало в София !!! Освен че безумно объркаха паркирането ! На кой му пука че един некадъник не се е поддал на мафията , защото иска своя мафия ?!
Коментиран от #12
09:47 09.10.2025
12 456
До коментар #11 от "Пич":И точно при Фандъкова станаха най- големите простотии. Презастрояване, проблемите с паркирането ,ремонтите на ремонтите, абе един дол дренки са, и никой не изгради завода за отпадъци. Но и това изнудване от вълка за 420 лева на тон ,ако беше станало данъците на хората щяха да личната поне със 150%. Сега е свършил договора за Люлин и Красно село, след време ще свършат и на други места. И другите фирми ще поискат тази сума и какво става? А ,ако не я поискат излиза ,че в Люлин и Красно село ще плащат със 150% повече данък ,отколкото примерно в Центъра или Младост
Коментиран от #13
10:02 09.10.2025
13 Пич
До коментар #12 от "456":Да бе , така е ! Обаче......най смешни бяха паветниците с техните ремонти на ремонтите на паветата , срещу който си изградиха цялата кампания. Относно боклука - не е кмет от вчера , трябваше вече да е решил проблема като разбие районите и ги раздаде на повече фирми , който да сменя при проблеми. Това показва че с Вълка са се сритали - за кой , колко ! Грабят софиянци повече от Фандъкова с Паркинги и гаражи , и предвиждат още по големи грабежи. И последно - По добре корумпиран и кадърен , отколкото корумпиран и некадърен !!!
10:14 09.10.2025
14 Левски
10:20 09.10.2025
15 Какво жулиш
Нивото ти е за шльовица.
Интелигентните пият маркови питиета.
10:28 09.10.2025
16 шопо с търнокопо
10:32 09.10.2025
17 А добър ден
10:34 09.10.2025
18 миме
10:51 09.10.2025