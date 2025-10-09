Доц. Ангелова посъветва къде да обменяме евро

Най-сигурният начин да се обменят левове в евро е през банковата система. Така няма никакви рискове и никакви разходи. Това ще генерира положителен ефект в икономиката от почти 1 милиард лева. Това обясни в интервю за БНР доц. д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България и заместник-председател на Икономическия и социален съвет, преди конференция за евентуални измами около приемането на еврото.
Обменните курсове в момента ощетяват гражданите, подчерта тя за обмяната в чейндж бюра на т.нар. пари под дюшеците.
"Най-доброто е в момента да не се прибързва с тези обменни бюра. След Нова година всеки ще може да обменя пакети под 10 000 лева, които не подлежат на деклариране, в различни банки."
Отчита се ясен ръст на фалшифицираните евробанкноти през последната година, допълни доц. Ангелова.
В предаването "Преди всички" тя призова възрастните хора да не се поддават на истерия.
"Народопсихологията на българина е да имаме пари за черни дни, крахът на банковата система също допринесе за това. Истината е, че колкото повече се държат подобни пари под дюшеци и в буркани, толкова по-малка е тяхната стойност. Те са изложени на инфлация, на обири, измами. Възрастните хора не вярват на банковата система – по-добре да обменят средствата след Нова година, отколкото в момента да се поддават на тази истерия, да губят пари и да са изложени на рискове", съветва Милена Ангелова.
Информативните срещи за въвеждането на еврото, които се провеждат в различни градове в страната, са добре посетени, каза още главният секретар на АИКБ.
1 Лелиий!
09:43 09.10.2025
2 хъхъ
09:50 09.10.2025
3 Брейй, вече
Коментиран от #5
09:53 09.10.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #6
09:55 09.10.2025
5 професор Кучков
До коментар #3 от "Брейй, вече":Добре че е тази госпожа доцент, да ми каже как да си обърна левчетата в евра до цент.
10:00 09.10.2025
6 шо фе
До коментар #4 от "Последния Софиянец":мигрантите не ти ли плащат в рупли?
10:04 09.10.2025
7 Крокоруй
10:12 09.10.2025
8 кражба
Съставът на прехвърлените резерви е обикновено в съотношение 85% валута и 15% злато – за България това означава:
1,088 млрд. евро във валута (USD,);
192 млн. евро в злато, което при днешната цена се равнява на около 1,8-2 тона физическо злато.
Подобен сценарий вече се е разиграл за Естония (2010), Латвия (2013), Литва (2014) и Хърватия (2022) – винаги в последните дни на декември, когато обществата са в празнично настроение и няма време за реакция.
Златото ще бъде прехвърлено в резервите на ЕЦБ и отчетено като вземане в евро, без механизъм за връщане. Тези активи могат да бъдат използвани за покриване на загубите на ЕЦБ, която вече втора поредна година отчита отрицателен резултат и очаква още загуби.
Решението се взема с квалифицирано мнозинство от Управителния съвет на Европейската централна банка. На 30 декември 2025 г. България все още няма да е член и няма да има представител. Но дори и да имаше, при този тип решения на ЕЦБ се гласуват спрямо капиталовата тежест, тоест влиянието на България ще е 1% и в бъдеще, ако се изисква още прехвърляне на резерви.
Коментиран от #14
10:22 09.10.2025
9 И таз пробита лейка
Скоро и по наште медии.
10:22 09.10.2025
10 Икономист
Коментиран от #11
10:23 09.10.2025
11 Алтернативата
До коментар #10 от "Икономист":Крипто валута.
10:25 09.10.2025
12 Как се чисти кеш на кашони
10:27 09.10.2025
13 доцентке калинке на сладка службица
не се сетихме
10:28 09.10.2025
14 Как ще коментираш това?
До коментар #8 от "кражба":На 30 декември БНБ ще върне 10.8% от 12%-ния задължителен резерв на търговските банки в БНБ. Разбира се в евро.
Коментиран от #16
10:31 09.10.2025
15 Русофил
Коментиран от #17
10:31 09.10.2025
16 кражба
До коментар #14 от "Как ще коментираш това?":С едно изречение- Кражбата си върви, а народът спи...
10:35 09.10.2025
17 Става
До коментар #15 от "Русофил":и в Швейцарски франк.
10:38 09.10.2025
18 Бай Данчо
10:44 09.10.2025
19 Иван Гаров
Тези нямат нищо общо с равенство, братство, свобода, но добре си редят добре платени мазни схемички.
10:44 09.10.2025
20 Ей затова сме ,
10:49 09.10.2025