Доц. Ангелова посъветва къде да обменяме евро

Доц. Ангелова посъветва къде да обменяме евро

9 Октомври, 2025 09:42 1 132 20

  • доц. милена ангелова-
  • левове-
  • евро-
  • банки

Обменните курсове в чейндж бюрата ощетяват гражданите, заяви главният секретар на АИКБ

Доц. Ангелова посъветва къде да обменяме евро - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Най-сигурният начин да се обменят левове в евро е през банковата система. Така няма никакви рискове и никакви разходи. Това ще генерира положителен ефект в икономиката от почти 1 милиард лева. Това обясни в интервю за БНР доц. д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България и заместник-председател на Икономическия и социален съвет, преди конференция за евентуални измами около приемането на еврото.

Обменните курсове в момента ощетяват гражданите, подчерта тя за обмяната в чейндж бюра на т.нар. пари под дюшеците.

"Най-доброто е в момента да не се прибързва с тези обменни бюра. След Нова година всеки ще може да обменя пакети под 10 000 лева, които не подлежат на деклариране, в различни банки."

Отчита се ясен ръст на фалшифицираните евробанкноти през последната година, допълни доц. Ангелова.

В предаването "Преди всички" тя призова възрастните хора да не се поддават на истерия.

"Народопсихологията на българина е да имаме пари за черни дни, крахът на банковата система също допринесе за това. Истината е, че колкото повече се държат подобни пари под дюшеци и в буркани, толкова по-малка е тяхната стойност. Те са изложени на инфлация, на обири, измами. Възрастните хора не вярват на банковата система – по-добре да обменят средствата след Нова година, отколкото в момента да се поддават на тази истерия, да губят пари и да са изложени на рискове", съветва Милена Ангелова.

Информативните срещи за въвеждането на еврото, които се провеждат в различни градове в страната, са добре посетени, каза още главният секретар на АИКБ.


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 13 гласа.
  • 1 Лелиий!

    8 2 Отговор
    Дано поне да е много умна!

    09:43 09.10.2025

  • 2 хъхъ

    18 1 Отговор
    Поредната безполезна мисирка, но пък станала до цент.

    09:50 09.10.2025

  • 3 Брейй, вече

    16 1 Отговор
    Има и доценти по обмяна на евро! Ей тва е наука!

    Коментиран от #5

    09:53 09.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    7 10 Отговор
    Аз си обърнах парите в долари.Еврото е без покритие и става само за тоалетна хартия.

    Коментиран от #6

    09:55 09.10.2025

  • 5 професор Кучков

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Брейй, вече":

    Добре че е тази госпожа доцент, да ми каже как да си обърна левчетата в евра до цент.

    10:00 09.10.2025

  • 6 шо фе

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    мигрантите не ти ли плащат в рупли?

    10:04 09.10.2025

  • 7 Крокоруй

    7 0 Отговор
    Как? Без да съм специалист е ясно как: земаш кошницата с парата и отиваш у банката. Една кошница за половин кошница. Готово.

    10:12 09.10.2025

  • 8 кражба

    6 2 Отговор
    На 30 декември Управителният съвет на ЕЦБ ще реши България да прехвърли към ЕЦБ 1,28 млрд. евро (по оценка на БНБ от май 2025) чуждестранни резерви.

    Съставът на прехвърлените резерви е обикновено в съотношение 85% валута и 15% злато – за България това означава:

    1,088 млрд. евро във валута (USD,);

    192 млн. евро в злато, което при днешната цена се равнява на около 1,8-2 тона физическо злато.

    Подобен сценарий вече се е разиграл за Естония (2010), Латвия (2013), Литва (2014) и Хърватия (2022) – винаги в последните дни на декември, когато обществата са в празнично настроение и няма време за реакция.

    Златото ще бъде прехвърлено в резервите на ЕЦБ и отчетено като вземане в евро, без механизъм за връщане. Тези активи могат да бъдат използвани за покриване на загубите на ЕЦБ, която вече втора поредна година отчита отрицателен резултат и очаква още загуби.

    Решението се взема с квалифицирано мнозинство от Управителния съвет на Европейската централна банка. На 30 декември 2025 г. България все още няма да е член и няма да има представител. Но дори и да имаше, при този тип решения на ЕЦБ се гласуват спрямо капиталовата тежест, тоест влиянието на България ще е 1% и в бъдеще, ако се изисква още прехвърляне на резерви.

    Коментиран от #14

    10:22 09.10.2025

  • 9 И таз пробита лейка

    5 0 Отговор
    Ще бега и тя през глава кат стане напечено.

    Скоро и по наште медии.

    10:22 09.10.2025

  • 10 Икономист

    4 0 Отговор
    Аз моите левове го обмених в злато 😏 няма да си ги набутам в таа продънена валута 😝

    Коментиран от #11

    10:23 09.10.2025

  • 11 Алтернативата

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Икономист":

    Крипто валута.

    10:25 09.10.2025

  • 12 Как се чисти кеш на кашони

    3 0 Отговор
    Някой мое ли ми каже?

    10:27 09.10.2025

  • 13 доцентке калинке на сладка службица

    2 0 Отговор
    добре че ни каза
    не се сетихме

    10:28 09.10.2025

  • 14 Как ще коментираш това?

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "кражба":

    На 30 декември БНБ ще върне 10.8% от 12%-ния задължителен резерв на търговските банки в БНБ. Разбира се в евро.

    Коментиран от #16

    10:31 09.10.2025

  • 15 Русофил

    2 0 Отговор
    ОБРЪЩАЙТЕ В ЮАНИ! ТАМ Е БЪДЕЩЕТО!

    Коментиран от #17

    10:31 09.10.2025

  • 16 кражба

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Как ще коментираш това?":

    С едно изречение- Кражбата си върви, а народът спи...

    10:35 09.10.2025

  • 17 Става

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Русофил":

    и в Швейцарски франк.

    10:38 09.10.2025

  • 18 Бай Данчо

    0 0 Отговор
    А бе това на снимката мъжко ли е женско ли е или нещо средно ?????

    10:44 09.10.2025

  • 19 Иван Гаров

    0 0 Отговор
    Те това е съпругата на евродепутата, уж социалист, а всъщност червен капиталист, схемаджия и колаборатор Кристиян Вигенин.
    Тези нямат нищо общо с равенство, братство, свобода, но добре си редят добре платени мазни схемички.

    10:44 09.10.2025

  • 20 Ей затова сме ,

    0 0 Отговор
    на това дереже все прости крадли и продажни консултанти та били д-р даже доцент на какво !

    10:49 09.10.2025

