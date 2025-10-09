Новини
Атанасов, БСП-ОЛ: Боклукът на София да се извозва от общината, за да не изтичат пари в чужди джобове

9 Октомври, 2025 10:46 325 1

След 2 месеца изтичат договорите на още 18 района, какво ще се случи тогава, попита председателят на левицата в СОС Иван Таков

Снимка: БСП–ОЛ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Решението за София е ясно и ние го предложихме още през 2019 г. – общината да чисти и извозва боклука. Това е единственият начин парите на софиянци да не изтичат в чужди джобове.“ Това заяви народният представител от „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Атанас Атанасов на брифинг в Народното събрание с депутати и столични общински съветници от левицата.

Той припомни предупреждението на левицата по време на предизборната кампания, че столицата ще бъде зарината в боклук, ако не се спрат концесиите за сметоизвозване. „Тогава ПП-ДБ ни се изсмяха, но сега всички го виждаме на улицата и вече не е смешно“, допълни Атанасов.

По неговите думи през последните дни сме станали свидетели на евтини пиар акции. „Виждаме как депутати возят боклук от един квартал до друг, но услужливо пропускат, че там сметоизвозването се извършва от същия концесионер и той получава пари за това. Това не е решение“, отбеляза депутатът.

„Какъв борец срещу мафията си, ако на тези фирми, от които казваш, че си недоволен и не си вършат работата, им удължаваш договорите с 6 месеца и им даваш още десетки милиони?“, попита председателят на БСП-София и на групата съветници „БСП за България“ в Столичния общински съвет Иван Таков.

Той припомни, че левицата в СОС на два пъти е внасяла доклади – през 2019 г. и 2023 г. - за общинско предприятие, което да чисти цяла София. „Те бяха приети с насмешка от тези, които сега говорят как трябва да укрепим капацитета на общинското дружество. Трябваше ли да стигнем дотук – столицата да бъде зарита с боклук и да гласуваме днес 9 милиона за закупуване на техника в ситуация на криза?“, подчерта Таков.

„След 2 месеца изтичат 6-месечните удължения на договорите за още 18 района. Какво ще се случи тогава?“, попита още столичният общински съветник, допълвайки, че без отговор е останало и запитването на левицата за готовността на общината за снегопочистването след няколко месеца.

Иван Таков подчерта, че по закон кметът е изцяло отговорен за управлението на отпадъците в София. „Процедурата за нова обществена поръчка е започната едва през март, когато договорите вече са изтекли, въпреки нашите призиви отпреди години. И то - направена по начин, по който няма пределни цени, какво очаквате да се случи?“, изтъкна още социалистът.

Таков обърна внимание и на факта, че общински съветници не са били допуснати до документацията на обществената поръчка, което по думите му буди допълнителни съмнения.


    Всъщност - това е единственото правилно решение. На времето я имаше "Чистота" /общинско предприятие/ и всичко беше горе долу ОК , после ни заобясняваха , как ако сметосъбирането се даде на частна фирма - София ще замяза на Женева , дадоха всичко на куп и за без пари на Вълка и София замяза ... на Газа сити. Сега ми е ясно ,че Терзиев , Вълка , Таки и ортаци не са се разбрали как да се дели кеша и ... София вече мяза на тъмната страна на Луната. Ако не иска рекет и извиване на ръце - Терзиев мигновено да поиска пари от ОС и да възстанови Чистота - София , при гигантският софийски бюджет - купуването на стотина специализирани камиона и назначаването на още 500 човека - бълха ги ухапала , а па Вълка , Таки и ортаци - да си завират камионите и кофите в ... .

    10:59 09.10.2025

