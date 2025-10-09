"Спаси София": София не трябва да търси спасение от мафията при политическата ѝ фасада в Парламента

“Град, който търси спасение от фасадата на мафията в Парламента, не се спасява – предава се,” заявиха от “Спаси София” по случай вчерашните престрелки между Столична община и Парламента. “Ако софиянци клекнат днес, ако кметът се пречупи под натиска на кризата, вълците ще са сити, и кофите ще са пълни”, заяви Борис Бонев - председател на партията.

Вече пети ден районите “Красно село” и “Люлин” са без действащ договор за сметопочистване. По думите на Бонев, въпреки трудностите, софиянци показаха впечатляваща организация и отговорност. Той изрази благодарност към всички доброволци, които се включиха в акциите по почистване, както и към гражданите, които събират боклука си разделно, ограничават изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци и подкрепят районните администрации в този труден момент.

“За съжаление, докато хората работят, за да запазят града си чист, други – Бойковци, “държавници” и президенти – избират да раздават акъл от телевизора. Именно техните партии и отгледаните от тях мутри създадоха порочния модел, довел София до днешната криза”, заяви Бонев.

След като тази сутрин директорът на Завода за боклук, а утре и Надежда Бобчева - зам.-кмет по екология бяха привикани за разпит в Прокуратурата, Спаси София коментираха: „Темата не е ясна. Мотивите обаче са - да пречат и да бавят кризисната организация на почистването. Абсолютно недопустимо е на фона на критичната ситуация в два от най-населените райони на София, прокуратурата без главен прокурор да пилее времето на администрацията и да откъсва основните организатори на дейностите по почистването от работата им.“.

Борис Бонев призова прокуратурата да разследва запалените камиони, да разследва безстопанствеността в Топлофикация, която ежедневно трупа 2 млн. лв. загуба, вместо да се опитва да дерайлира процеси, които в момента са ключови не само за екологичната страна на нещата, но и за здравето на софиянци.

“Вече заявихме, че няма да оставим кмета сам в тази битка - може да разчита на “Спаси София”, както винаги е можел, когато взима правилните решения”, обясни Бонев и припомни, че ден след въвеждането на кризисната организация партията предложи да се отпуснат 3 милиона за спешно закупуване камиони и кофи за боклук за общинското дружество “Софекострой”. След консултации с кмета, тази сума беше увеличена на 9 милиона.

След приемането на доклада за заема, Бонев допълни: „Обръщам внимание че това няма да реши текущата криза с боклука. Предстоят процедури по закупуване на техника и увеличаване на капацитета на дружеството. Ако някой си мисли, че дружество, което до сега е оперирало с 6 камиона, изведнъж за 2 месеца ще започне да оперира успешно с 60 камиона, значи никога дори собствения си живот не е могъл да управлява. Това ще отнеме месеци, да не кажа повече от година, за да се видят резултати.”

От “Спаси София” не спестиха и критиките си към администрацията на Терзиев. “Следващите изтичащи договори вече чукат на вратата, а план „Б“ още няма - единственият, който ние предложихме беше отлаган дотолкова, че днес трябва да си признаем горчивата истина - гласуваме едно безкрайно закъсняло решение, за което ние настоявахме 2 години”, коментира Пламена Терзирадева - член на комисията по екология.

Бонев повтори призива си кметът Терзиев да внесе в най-кратък срок органиграмата на Завода за боклук, за да може предприятието, което е под негов контрол, да наеме необходимите хора и също да се включи активно в почистването.

От Спаси София предупредиха също, че докато се развива кризата с боклука, тиктака друга бомба със закъснител, а именно - кризата с Топлофикация, която поставя под риск отоплението на хиляди граждани, здравни и учебни заведения през предстоящия зимен сезон.