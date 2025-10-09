Новини
България »
"Спаси София": София не трябва да търси спасение от мафията при политическата ѝ фасада в Парламента

"Спаси София": София не трябва да търси спасение от мафията при политическата ѝ фасада в Парламента

9 Октомври, 2025 14:36 672 10

  • спаси софия-
  • борис бонев-
  • боклук-
  • сметоизвозване

За съжаление, докато хората работят, за да запазят града си чист, други – Бойковци, “държавници” и президенти – избират да раздават акъл от телевизора, каза Бонев

"Спаси София": София не трябва да търси спасение от мафията при политическата ѝ фасада в Парламента - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

“Град, който търси спасение от фасадата на мафията в Парламента, не се спасява – предава се,” заявиха от “Спаси София” по случай вчерашните престрелки между Столична община и Парламента. “Ако софиянци клекнат днес, ако кметът се пречупи под натиска на кризата, вълците ще са сити, и кофите ще са пълни”, заяви Борис Бонев - председател на партията.

Вече пети ден районите “Красно село” и “Люлин” са без действащ договор за сметопочистване. По думите на Бонев, въпреки трудностите, софиянци показаха впечатляваща организация и отговорност. Той изрази благодарност към всички доброволци, които се включиха в акциите по почистване, както и към гражданите, които събират боклука си разделно, ограничават изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци и подкрепят районните администрации в този труден момент.

“За съжаление, докато хората работят, за да запазят града си чист, други – Бойковци, “държавници” и президенти – избират да раздават акъл от телевизора. Именно техните партии и отгледаните от тях мутри създадоха порочния модел, довел София до днешната криза”, заяви Бонев.

След като тази сутрин директорът на Завода за боклук, а утре и Надежда Бобчева - зам.-кмет по екология бяха привикани за разпит в Прокуратурата, Спаси София коментираха: „Темата не е ясна. Мотивите обаче са - да пречат и да бавят кризисната организация на почистването. Абсолютно недопустимо е на фона на критичната ситуация в два от най-населените райони на София, прокуратурата без главен прокурор да пилее времето на администрацията и да откъсва основните организатори на дейностите по почистването от работата им.“.

Борис Бонев призова прокуратурата да разследва запалените камиони, да разследва безстопанствеността в Топлофикация, която ежедневно трупа 2 млн. лв. загуба, вместо да се опитва да дерайлира процеси, които в момента са ключови не само за екологичната страна на нещата, но и за здравето на софиянци.

“Вече заявихме, че няма да оставим кмета сам в тази битка - може да разчита на “Спаси София”, както винаги е можел, когато взима правилните решения”, обясни Бонев и припомни, че ден след въвеждането на кризисната организация партията предложи да се отпуснат 3 милиона за спешно закупуване камиони и кофи за боклук за общинското дружество “Софекострой”. След консултации с кмета, тази сума беше увеличена на 9 милиона.

След приемането на доклада за заема, Бонев допълни: „Обръщам внимание че това няма да реши текущата криза с боклука. Предстоят процедури по закупуване на техника и увеличаване на капацитета на дружеството. Ако някой си мисли, че дружество, което до сега е оперирало с 6 камиона, изведнъж за 2 месеца ще започне да оперира успешно с 60 камиона, значи никога дори собствения си живот не е могъл да управлява. Това ще отнеме месеци, да не кажа повече от година, за да се видят резултати.”

От “Спаси София” не спестиха и критиките си към администрацията на Терзиев. “Следващите изтичащи договори вече чукат на вратата, а план „Б“ още няма - единственият, който ние предложихме беше отлаган дотолкова, че днес трябва да си признаем горчивата истина - гласуваме едно безкрайно закъсняло решение, за което ние настоявахме 2 години”, коментира Пламена Терзирадева - член на комисията по екология.

Бонев повтори призива си кметът Терзиев да внесе в най-кратък срок органиграмата на Завода за боклук, за да може предприятието, което е под негов контрол, да наеме необходимите хора и също да се включи активно в почистването.

От Спаси София предупредиха също, че докато се развива кризата с боклука, тиктака друга бомба със закъснител, а именно - кризата с Топлофикация, която поставя под риск отоплението на хиляди граждани, здравни и учебни заведения през предстоящия зимен сезон.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мария

    7 6 Отговор
    Навремето такива като бонев и понитата му, когато са ставали агресивни и нахални, са ги лекували с нажежен шиш в дирника. Прави са били...

    Коментиран от #6

    14:38 09.10.2025

  • 2 М@ка китка

    6 3 Отговор
    Най-добре е да се потърси спасение от членовете на "Спартакус". Те са по-на гъсто и от онези дето са на всеки километър, без да бъдат изключени

    14:40 09.10.2025

  • 3 А бе,

    5 4 Отговор
    не знам този дали е стока, ама от банкянския шопар е по стока.

    14:45 09.10.2025

  • 4 Майора

    5 3 Отговор
    Ало мис Бони , за пореден път проличс некадърното и без опит за оправяне управление! И вместо да вземете пример вие си правите каквото си искате! Единствено нещо което направихте е тройно увеличение на заплатите си!

    14:49 09.10.2025

  • 5 12340

    5 1 Отговор
    С енергията, която изразходвят за плямпане всички политици
    може да се отоплава половин София!

    14:50 09.10.2025

  • 6 БОЦ - ко

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Мария":

    Гн@сна женичка,
    Лишена от п....ка !

    14:55 09.10.2025

  • 7 Анонимен

    2 2 Отговор
    София кой гласува за този няма един ден стаж няма професия кой гласува за този София къде са софиянци къде Този е оставка

    15:07 09.10.2025

  • 8 жжжжжж

    2 0 Отговор
    бонев стига с тия лозунги от социализма.

    15:09 09.10.2025

  • 9 😂😂😂

    1 4 Отговор
    Не знам къв е ама добре го е казал.

    15:20 09.10.2025

  • 10 Само припомням

    2 0 Отговор
    Нежните моми от елита, цял живот зобани с тестостерон и принудени да го играят мъже. Както и траверсите на пубер блокери и хормонални хапчета, цял живот принудени да носят токчета и рокли и да си правят корекции в неуспешен опит да прикрият истинския си пол. Всички с пари и положение са с преобърнат пол, правят го от преди соца и няма пропуск. Отворете си очите!

    15:27 09.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове