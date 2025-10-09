Новини
България »
Спортната зала в Русе е подготвена да посрещне евакуирани жители

9 Октомври, 2025 16:36 845 9

  • евакуация-
  • язовир-
  • русе

Временно се затваря пътят Николово – Червена вода, а утре ще е неучебен ден в с. Николово

Спортната зала в Русе е подготвена да посрещне евакуирани жители - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Зала „Арена Русе“ е подготвена да посреща евакуирани жители. Временно се затваря пътят Николово – Червена вода, а утре ще е неучебен ден в с. Николово.

За това съобщи кметът на Русе Пенчо Милков.

Пътят се затваря превантивно заради риска от евентуално скъсване на преградата на дигата на езерото в Лесопарк „Липник“. Това ще остане в сила до второ нареждане.

Системата BG-Alert за евакуация се отнася до обитаващите жилищни сгради на 150 м от двете страни по поречието на река Сараджийка.

Превозвачът по линията Русе-Николово-Долно Абланово-Просена спира обслужването на разписанието и ще осигури превозните средства при необходимост за евакуация на жители на с. Николово. "Общински транспорт Русе" също ще осигури превозни средства.

Утре учебният процес в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и в ДГ „Приказен свят“ в Николово ще бъде преустановен. Денят ще е неучебен и неприсъствен.

При необходимост същото ще се предприеме и за ОУ „Отец Паисий“ в град Мартен и ДГ „Райна Княгиня“ в Мартен и Сандрово.

Екипи на Община Русе, Агенция „Социално подпомагане“ и Българския червен кръст съдействат на място. Осигурена е храна и вода от БЧК.

8 автобуса са в готовност за транспортиране и настаняване на хора.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 странно

    6 0 Отговор
    Тя, и новата Арена в Бургас прилича на евакуационен център.
    Дано да не се наложи...

    16:52 09.10.2025

  • 2 Сатана Z

    8 3 Отговор
    Путин да не е бомбардирал вече Русе,че тия са се разбързали?

    16:53 09.10.2025

  • 3 ЗРИТЕЛ

    6 1 Отговор
    ПЪРВО ИМ ПРЕЧЕШЕ, ЧЕ НЯМА ДЪЖД....СЕГА ИМ ПРЕЧИ , ЧЕ ИМА....ГРЕБЕТЕ, ГРАБЕТЕ....

    17:00 09.10.2025

  • 4 Браво

    0 0 Отговор
    Добра организация, така трябва ! Но може да се помисли за по-подходящи помещения, ако е за по-дълго време !

    17:35 09.10.2025

  • 5 плюс минус

    0 0 Отговор
    Три летни месеца в Русе беше много горещо, между 33- 38 градуса, без дъжд.
    Сега 3-5 дни валя, валя .....

    Коментиран от #7

    17:38 09.10.2025

  • 6 бою циганина

    1 0 Отговор
    робите не ме интересуват..... ама искам да подаря козлодуй на татко тръмп срещу туй онуй....... може и лукойла...

    17:41 09.10.2025

  • 7 Това са закони

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "плюс минус":

    На физиката. Когато водата се изпарява, в горните слоеве на атмосверата температуратаие ниска, парата концентрира и семвръща на земята във вид на течност!
    И за това, трябва да се мисли предварително.

    17:54 09.10.2025

  • 8 И какво

    0 0 Отговор
    точно е подготвено на залата? Евакуираните ще ги настаняват на седалките за зрителите и ще им дават представление ли? Или може би ще организират някакъв турнир между местните училища, щото и това е вариант - като има зрелища ще е нужнон само хляб и готово.

    17:54 09.10.2025

  • 9 А къде ще спят хората

    0 0 Отговор
    Има ли походни легла? Завивки. В залатаие голям студ, ако не се отоплява.

    17:56 09.10.2025

