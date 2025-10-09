Спортната зала в Русе е подготвена да посрещне евакуирани жители

Зала „Арена Русе“ е подготвена да посреща евакуирани жители. Временно се затваря пътят Николово – Червена вода, а утре ще е неучебен ден в с. Николово.
За това съобщи кметът на Русе Пенчо Милков.
Пътят се затваря превантивно заради риска от евентуално скъсване на преградата на дигата на езерото в Лесопарк „Липник“. Това ще остане в сила до второ нареждане.
Системата BG-Alert за евакуация се отнася до обитаващите жилищни сгради на 150 м от двете страни по поречието на река Сараджийка.
Превозвачът по линията Русе-Николово-Долно Абланово-Просена спира обслужването на разписанието и ще осигури превозните средства при необходимост за евакуация на жители на с. Николово. "Общински транспорт Русе" също ще осигури превозни средства.
Утре учебният процес в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и в ДГ „Приказен свят“ в Николово ще бъде преустановен. Денят ще е неучебен и неприсъствен.
При необходимост същото ще се предприеме и за ОУ „Отец Паисий“ в град Мартен и ДГ „Райна Княгиня“ в Мартен и Сандрово.
Екипи на Община Русе, Агенция „Социално подпомагане“ и Българския червен кръст съдействат на място. Осигурена е храна и вода от БЧК.
8 автобуса са в готовност за транспортиране и настаняване на хора.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 странно
Дано да не се наложи...
16:52 09.10.2025
2 Сатана Z
16:53 09.10.2025
3 ЗРИТЕЛ
17:00 09.10.2025
4 Браво
17:35 09.10.2025
5 плюс минус
Сега 3-5 дни валя, валя .....
Коментиран от #7
17:38 09.10.2025
6 бою циганина
17:41 09.10.2025
7 Това са закони
До коментар #5 от "плюс минус":На физиката. Когато водата се изпарява, в горните слоеве на атмосверата температуратаие ниска, парата концентрира и семвръща на земята във вид на течност!
И за това, трябва да се мисли предварително.
17:54 09.10.2025
8 И какво
17:54 09.10.2025
9 А къде ще спят хората
17:56 09.10.2025