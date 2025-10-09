Спортната зала в Русе е подготвена да посрещне евакуирани жители

Зала „Арена Русе“ е подготвена да посреща евакуирани жители. Временно се затваря пътят Николово – Червена вода, а утре ще е неучебен ден в с. Николово.

За това съобщи кметът на Русе Пенчо Милков.

Пътят се затваря превантивно заради риска от евентуално скъсване на преградата на дигата на езерото в Лесопарк „Липник“. Това ще остане в сила до второ нареждане.

Системата BG-Alert за евакуация се отнася до обитаващите жилищни сгради на 150 м от двете страни по поречието на река Сараджийка.

Превозвачът по линията Русе-Николово-Долно Абланово-Просена спира обслужването на разписанието и ще осигури превозните средства при необходимост за евакуация на жители на с. Николово. "Общински транспорт Русе" също ще осигури превозни средства.

Утре учебният процес в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и в ДГ „Приказен свят“ в Николово ще бъде преустановен. Денят ще е неучебен и неприсъствен.

При необходимост същото ще се предприеме и за ОУ „Отец Паисий“ в град Мартен и ДГ „Райна Княгиня“ в Мартен и Сандрово.

Екипи на Община Русе, Агенция „Социално подпомагане“ и Българския червен кръст съдействат на място. Осигурена е храна и вода от БЧК.

8 автобуса са в готовност за транспортиране и настаняване на хора.