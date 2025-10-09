Новини
България »
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП

83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП

9 Октомври, 2025 17:48 297 1

  • кзп-
  • проверки-
  • лев-
  • евро

Проверките са насочени както към начина  на обозначаване на цените в левове и евро

83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

След изтичане на преходния период за търговците съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България, Комисията за защита на потребителите извърши днес засилени проверки на територията на цялата страна. Проверките са насочени както към начина на обозначаване на цените в левове и евро, така и към изискване на информация за движението на цените на определени стоки, за да бъде установено дали е налице обосновано увеличение.

Това съобщиха от КЗП.

Част от проверките са осъществени съвместно с представители на Националната агенция за приходите. Проверени са търговски обекти, които предлагат хранителни стоки и нехранителни продукти – дрехи, обувки, стоки за дома, оптики, аптеки, книжарници, магазини за детски стоки, козметика и др., както и заведения за хранене и развлечения. Извършени са 125 бр. проверки във физически обекти, при които са установени 13 бр. нарушения, въпреки отправените множество предупреждения към търговците относно незабавно отстраняване на несъответствията до 8 октомври 2025 година. Нарушенията са: липса на цени в евро, изписване на обявените цени в левове и евро с различен размер и цвят на шрифта, изписване на съответните валути с много по-дребен шрифт от цифрите. Законът предвижда глобите и имуществените санкции, в зависимост от нарушението, да варират от 400 лв. до 14 000 лв.

Също така към момента са установени и 70 големи търговци, които не публикуват на интернет страниците си и не предоставят данни за цени на продукти от голямата потребителска кошница на Комисията за защита на потребителите съгласно изискванията на ЗВЕРБ. В тази връзка КЗП предприема всички нормативно установени действия и мерки, за да бъде осигурено еднакво и прозрачно прилагане на законовите изисквания от всички задължени лица. Санкциите за непредоставяне на информацията са от 10 000 до 100 000 лева при първо нарушение и от 20 000 до 200 000 лева при повторно.

КЗП полага максимални усилия за повишаване осведомеността на потребителите за техните права и за информиране търговците относно техните задължения в периода на въвеждане на еврото, като непрекъснато предоставя препоръки и становища по постъпили запитвания, участва в срещи с разяснителен характер и публикува полезна информация на интернет сайта на институцията с адрес: www.kzp.bg.

Засилените проверки от страна на КЗП продължават.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    1 1 Отговор
    цените се закръглят в полза на еврото за сметка на лева
    познайте кой плаща

    17:50 09.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове