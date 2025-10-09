Новини
България »
Пламен Димитров: Времето на мизерните заплати свърши

9 Октомври, 2025 18:17 1 259 32

  • пламен димитров-
  • кнсб-
  • заплата-
  • синдикат

Всеки трябва да си получи заслуженото

Пламен Димитров: Времето на мизерните заплати свърши - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Все по-ясно се вижда, че мантрата "не пипаме данъци" не работи. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Тази година работещите ще платят 2 млрд. лева данъци върху дохода повече, отколкото бизнесът плаща корпоративен данък печалба. От това страда средната класа. Това го няма никъде в Европейския съюз. Държавата трябва да взема от бизнеса поне толкова, колкото от работещите, заяви Димитров.

Освен че са несправедливо изземвани, вече се оказва, че данъците са и малко, защото разходите стават рекордни. Разходите трябва да се оптимизират и там, където трябва, данъците да се повишат, добави президентът на КНСБ.

Синдикатът предлага постепенно повишаване на корпоративния данък поне до 15%, при средна ставка в еврозоната от 22%.

Ние предлагаме и два нови данъка - данък върху финансовите транзакции и данък върху свръхпечалбите във финансовия сектор. Тези два нови данъка могат да дадат 1 млрд. лева допълнително в бюджета. Данъчният разговор трябва да се състои, отбеляза Пламен Димитров.

По думите му нивата на заплатите в много сектори са ниски, което води към революционна ситуация.

Това положение няма как да издържи дори една година. Хората ще излязат по улиците. Времето разделно свърши. Оттук нататък всеки трябва да си получи заслуженото. Хората, които получават мизерни заплати, няма да продължат да ги получават. Заплатите трябва да бъдат вдигнати толкова, че хората да могат да живеят нормално, подчерта синдикалистът. Димитров уточни, че парите за повишенията на заплатите могат да дойдат от увеличение на данъците и по-голяма събираемост.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Започна времето

    42 4 Отговор
    на високите данъци, свитото потребление и мизерията!
    Златото за 5 години повиши стойността си с 85%.
    Реално не златото повиши с 85% стойността си, а парите се обезцениха с 85%.

    Коментиран от #12

    18:19 09.10.2025

  • 2 Хихи

    23 3 Отговор
    Да се чете... Ще вдигнем данъците, осигуровките и глобите, пък за заплатите ще помислим

    18:19 09.10.2025

  • 3 честен ционист

    11 5 Отговор
    Иска да каже: и без заплата и с мизерна заплата, все тая.

    18:20 09.10.2025

  • 4 гражданин

    12 4 Отговор
    А това защо не го поиска като цялата власт беше на ГРАБ !! Ама тогава боко тъ даваше трохи от софрата и си траеше !!!

    18:23 09.10.2025

  • 5 ха ха

    16 2 Отговор
    а какво получаваме срещу платени данаци ? още по голяма администрация с повтарящи и потретящи се функции които се раздуват като кърлеж напил се кръв

    18:26 09.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Верно?

    17 2 Отговор
    По-скоро свърши времето на ниските цени.

    Този лумпен и защитник на капитала да каже как младо семейство с високите си заплати може да закупи и изплати двустаен апартамент в големите градове - София, Варна, Пловдив и Бургас,- и да отгледа и изучи две деца?

    Коментиран от #31

    18:29 09.10.2025

  • 8 1488

    13 3 Отговор
    мьрсулана да обясни как се живее с 349 евро

    Коментиран от #23

    18:29 09.10.2025

  • 9 az СВО Победа 80

    12 1 Отговор
    🤣🤣🤣

    Тоя шушляк тотално се изложи!
    При над 80% работещи бедни в България....

    18:32 09.10.2025

  • 10 Един

    10 1 Отговор
    Toa чичко са и объркал!
    Времето на охолните заплати приключи! Идва време за мизерия и стягане на коланите!

    Богатите ни партньори от "клуба" изпоизкапаха всичките! Икономиката умира, износа буксува, а ние сме доста тясно свързани не само с най-закъсалите, но и с най-сериозно ощетения сектор в европа - автомобилния!

    Да трябва да има и данъчна реформа, паралиите да се бръкнат малко ЗА ДА ПЛАЩАТ И ТЕ НАРАВНО с другите, но не и да се раздават заплати на калинки и хрантутници в държавния сектор! Но да увеличаваш данъци, за да раздаваш пари е безумие!

    18:35 09.10.2025

  • 11 пешо

    10 1 Отговор
    времето свърши , но и на нас живота ни свърши 35 години мизерия

    18:35 09.10.2025

  • 12 Цената на златото е постоянна

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Започна времето":

    Златото не поскъпва. Единствено хартиените пари (фиатни пари) се обезценяват. Тоест, трудовият народ заботи за този, който го е наел на работа; за капитала.

    От 2018 г. до сега инфлацията на фиатните пари е 300% през постоянната цена на златото.

    Иначе на профсъюзите им дайте да плямпат. Царе са на лъжите и защитници са на капитала, който ги поддържа да съществуват.

    Ако не беше така, нямаше да има социалистически революции и комунистически партии през 20 век.

    Коментиран от #18

    18:36 09.10.2025

  • 13 Мунчо

    7 0 Отговор
    Тоя дедо хабер си няма за какво говори. Даже бритончето не може да си подравни, но ръси мозък дето го няма.

    18:43 09.10.2025

  • 14 Факт

    3 0 Отговор
    Работещите не са ли в "бизнеса"?

    18:44 09.10.2025

  • 15 Анонимен

    8 0 Отговор
    Той е на издръжка. Няма как да знае!

    18:45 09.10.2025

  • 16 Летописец

    6 0 Отговор
    Този подкрепаджийски лигльо помогна на олигарсите , евроатлантиците - комунисти да заграбят създаденото от комунизма .

    18:49 09.10.2025

  • 17 Какъв синдикалист е

    4 0 Отговор
    тоя !? Чист мафиот .

    18:50 09.10.2025

  • 18 Само питам

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Цената на златото е постоянна":

    А защо тогава , управляващите ни натовци и евроатлантици изнесоха българския златен резерв към Великобритания ?

    Коментиран от #22

    18:54 09.10.2025

  • 19 ждроЛьо

    4 0 Отговор
    тоя къде цял живот не е изкарал и два лева сам да дава мозАк за данъците. кво ли ще стане ако някое голямо предприятие пусне в неплатен отпуск работниците и ги прати да си търсят пари от синдикатите.... Аман от хрантутници на държавната хранилка. Армия от военни, полицай, държавна и общинска администрация, които а практика никакви осигуровки не вкарват... от единия джоб на държавата та в другия.... КАто почнат да затварят и малкото работещи фирми ще цъфне икономиката....

    18:55 09.10.2025

  • 20 ТОЗИ ДАЛИ ЗНАЕ

    3 1 Отговор
    От къде идват заплатите?? Лесно е само когато си на хранилката.

    18:58 09.10.2025

  • 21 Времето на мизерните заплати свърши

    1 0 Отговор
    и с данъците Времето на мизерните заплати продължава

    кнсб една говорилня
    смешарник говори без да мисли
    а за кражбите чрез общ поръчки мълчи

    19:00 09.10.2025

  • 22 Отговорът е във въпроса

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Само питам":

    Остава да се произнесе: Защото са национални предатели и подлоги на евроатлантизма и юдео-ционизма.

    Това вече и децата го знаят.

    19:02 09.10.2025

  • 23 За 350€ преди 20-30г.

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "1488":

    се бършеха гръцки задници от нашите работливи българки, това помниш ли го? Родата ги посрещаше като богаташки когато си идваха с 5000-10 000 €. Тия които бършеха и предниците взимаха повече, гърците си плащали за извънредния труд.

    19:02 09.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 съвет

    2 0 Отговор
    намалете заплатите на бидоните от мвр и армията, съкратете държавната администрация с 50% и ще вържете бюджета... или там не се пипа щото ония са гардове и осгуряващите гласове по изборите на голямото Д и голямата Т.... затова най-лесно да тупаме като брашнен чувал малките и средните фирми, щото големи дето плащат данъци у БГто почти не останаха...

    19:06 09.10.2025

  • 26 Трябва да се увеличи

    0 0 Отговор
    плоският данък на 15% и да се въведе необлагаем минимум за сумата от една МРЗ. Сега тия с МРЗ плащат 28% от заплатата си на държавата ако включим и 20% ДДС.

    19:07 09.10.2025

  • 27 Тоест

    1 0 Отговор
    Господа хазната е празна и трябва някак си да узаконим как да я напълним крадейки ОЩЕ. А ЩЕ ПЪЛНИМ ХАЗНАТА АКО ОСТАНЕ. Слуги на банките,ПОДВЛАСТНИ на европа и сащ, Унищожители на средният безнес, Закрилници на монополите. Тоест АНТИБЪЛГАРИ!

    19:11 09.10.2025

  • 28 Луд

    1 0 Отговор
    Инфлацията е повсеместна,Златото и среброто си е чиста проба ЗАРИБЯВАНЕ,, ДИАМАНТИТЕ ПОЕВТИНЯВАТ,,Теорията че всеки търсещ се продукт поскъпва е абсолютна лъжа.Борсите никога не са работили за целта която са създадени,Регулиране на търсене и предлагане.Поради каква причина световната финансова борса има сътресения заради влакова катастрофа във Индия случи се няколко пъти ,,ФАКТ,,Фондовата борса продава всичко на хартия .Съществува или не продаваното се е без значение,Същото е със златото смята ли някои че написаното на лист е повече от пари в брой аз мисля НЕ всичко е измама както и смяната на националните валути.Лошото е че винаги обикновенните хора поемат ,,ТЕЖЕСТИТЕ,,

    19:13 09.10.2025

  • 29 Таджик

    0 0 Отговор
    Урааааа!

    19:15 09.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 време разделно

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Верно?":

    На времето младото семейство живееше със старото в двустаен апартамент.Къде пише,че всяко семейство трябва да притежава отделно жилище?При капитализма между 60 и 75% от работниците живеят под наем.

    19:26 09.10.2025

  • 32 Коко

    1 0 Отговор
    Няма ли да закрият тези синдикати! Нищо правещи на държавна издръжката и сеят само глупости! Марш на борсата!

    19:28 09.10.2025

