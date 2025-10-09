Пламен Димитров: Времето на мизерните заплати свърши

Все по-ясно се вижда, че мантрата "не пипаме данъци" не работи. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ президентът на КНСБ Пламен Димитров.
Тази година работещите ще платят 2 млрд. лева данъци върху дохода повече, отколкото бизнесът плаща корпоративен данък печалба. От това страда средната класа. Това го няма никъде в Европейския съюз. Държавата трябва да взема от бизнеса поне толкова, колкото от работещите, заяви Димитров.
Освен че са несправедливо изземвани, вече се оказва, че данъците са и малко, защото разходите стават рекордни. Разходите трябва да се оптимизират и там, където трябва, данъците да се повишат, добави президентът на КНСБ.
Синдикатът предлага постепенно повишаване на корпоративния данък поне до 15%, при средна ставка в еврозоната от 22%.
Ние предлагаме и два нови данъка - данък върху финансовите транзакции и данък върху свръхпечалбите във финансовия сектор. Тези два нови данъка могат да дадат 1 млрд. лева допълнително в бюджета. Данъчният разговор трябва да се състои, отбеляза Пламен Димитров.
По думите му нивата на заплатите в много сектори са ниски, което води към революционна ситуация.
Това положение няма как да издържи дори една година. Хората ще излязат по улиците. Времето разделно свърши. Оттук нататък всеки трябва да си получи заслуженото. Хората, които получават мизерни заплати, няма да продължат да ги получават. Заплатите трябва да бъдат вдигнати толкова, че хората да могат да живеят нормално, подчерта синдикалистът. Димитров уточни, че парите за повишенията на заплатите могат да дойдат от увеличение на данъците и по-голяма събираемост.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Започна времето
Златото за 5 години повиши стойността си с 85%.
Реално не златото повиши с 85% стойността си, а парите се обезцениха с 85%.
Коментиран от #12
18:19 09.10.2025
2 Хихи
18:19 09.10.2025
3 честен ционист
18:20 09.10.2025
4 гражданин
18:23 09.10.2025
5 ха ха
18:26 09.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Верно?
Този лумпен и защитник на капитала да каже как младо семейство с високите си заплати може да закупи и изплати двустаен апартамент в големите градове - София, Варна, Пловдив и Бургас,- и да отгледа и изучи две деца?
Коментиран от #31
18:29 09.10.2025
8 1488
Коментиран от #23
18:29 09.10.2025
9 az СВО Победа 80
Тоя шушляк тотално се изложи!
При над 80% работещи бедни в България....
18:32 09.10.2025
10 Един
Времето на охолните заплати приключи! Идва време за мизерия и стягане на коланите!
Богатите ни партньори от "клуба" изпоизкапаха всичките! Икономиката умира, износа буксува, а ние сме доста тясно свързани не само с най-закъсалите, но и с най-сериозно ощетения сектор в европа - автомобилния!
Да трябва да има и данъчна реформа, паралиите да се бръкнат малко ЗА ДА ПЛАЩАТ И ТЕ НАРАВНО с другите, но не и да се раздават заплати на калинки и хрантутници в държавния сектор! Но да увеличаваш данъци, за да раздаваш пари е безумие!
18:35 09.10.2025
11 пешо
18:35 09.10.2025
12 Цената на златото е постоянна
До коментар #1 от "Започна времето":Златото не поскъпва. Единствено хартиените пари (фиатни пари) се обезценяват. Тоест, трудовият народ заботи за този, който го е наел на работа; за капитала.
От 2018 г. до сега инфлацията на фиатните пари е 300% през постоянната цена на златото.
Иначе на профсъюзите им дайте да плямпат. Царе са на лъжите и защитници са на капитала, който ги поддържа да съществуват.
Ако не беше така, нямаше да има социалистически революции и комунистически партии през 20 век.
Коментиран от #18
18:36 09.10.2025
13 Мунчо
18:43 09.10.2025
14 Факт
18:44 09.10.2025
15 Анонимен
18:45 09.10.2025
16 Летописец
18:49 09.10.2025
17 Какъв синдикалист е
18:50 09.10.2025
18 Само питам
До коментар #12 от "Цената на златото е постоянна":А защо тогава , управляващите ни натовци и евроатлантици изнесоха българския златен резерв към Великобритания ?
Коментиран от #22
18:54 09.10.2025
19 ждроЛьо
18:55 09.10.2025
20 ТОЗИ ДАЛИ ЗНАЕ
18:58 09.10.2025
21 Времето на мизерните заплати свърши
кнсб една говорилня
смешарник говори без да мисли
а за кражбите чрез общ поръчки мълчи
19:00 09.10.2025
22 Отговорът е във въпроса
До коментар #18 от "Само питам":Остава да се произнесе: Защото са национални предатели и подлоги на евроатлантизма и юдео-ционизма.
Това вече и децата го знаят.
19:02 09.10.2025
23 За 350€ преди 20-30г.
До коментар #8 от "1488":се бършеха гръцки задници от нашите работливи българки, това помниш ли го? Родата ги посрещаше като богаташки когато си идваха с 5000-10 000 €. Тия които бършеха и предниците взимаха повече, гърците си плащали за извънредния труд.
19:02 09.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 съвет
19:06 09.10.2025
26 Трябва да се увеличи
19:07 09.10.2025
27 Тоест
19:11 09.10.2025
28 Луд
19:13 09.10.2025
29 Таджик
19:15 09.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 време разделно
До коментар #7 от "Верно?":На времето младото семейство живееше със старото в двустаен апартамент.Къде пише,че всяко семейство трябва да притежава отделно жилище?При капитализма между 60 и 75% от работниците живеят под наем.
19:26 09.10.2025
32 Коко
19:28 09.10.2025