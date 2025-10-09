Новини
Проф. Пламен Киров: Проблемът с главния прокурор идва отвън

9 Октомври, 2025 22:03 826 2

Положението не е нормално вече – води се пуническа война между прокурори и съдии, което превръща съдебната власт в политическа

Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Имаше много поводи да се създаде конституционна криза, въпросът е да можем да ги преодоляваме. Моментът назрява да бъдат разрешени проблемите и въпросът ще бъде решен. Положението не е нормално вече – води се пуническа война между прокурори и съдии, което превръща съдебната власт в политическа. Това заяви преподавателят по конституционно право проф. Пламен Киров в предаването „Още от деня” по БНТ.

За тази война не са виновни магистратите, а НС - политическата власт. Парламентът е онзи, който трябва да излъчи квотата за да бъде формиран нов състав на ВСС. Те не правят дори опит да стартира процедурата, отбеляза конституционалистът.

"Мандатът на главния прокурор е изтекъл. Но Сарафов продължава да изпълнява тази роля, защото държавният орган ще се анихилира и няма да има кой да изпълнява тези функции. Проблемът идва отвън", каза проф. Киров.

По думите му текстът от закона за съдебната власт е писан на коляно. Той действа занапред, а не при заварено положение.

Проф. Киров изрази надежда, че е останала малка доза нормалност и ще бъдат положени усилия , за да излезем от ситуацията с избора на главен прокурор. По думите му актовете на Сарафов не се обезсмислят, защото към момента той е изпълняващ длъжността главен прокурор.


  • 1 Че кога ,

    4 1 Отговор
    бе другарю , от десетилетия не е политическа ?

    22:08 09.10.2025

  • 2 Това е

    5 0 Отговор
    Изключително ниско юридическо ниво на юристи издигнати на високо ниво.

    22:40 09.10.2025

