Прокуратурата разпитва зам.-кмета на София по екологията

Прокуратурата извика на разпит зам.-кмета на София в ресор "Екология", както и шефа на завода за отпадъци в разгара на кризата с боклука. След срещата си със следователите в четвъртък Николай Савов уточни, че той е във връзка с образувано досъдебно производство по една от 15-те проверки на РИОСВ през миналата година.
Днес се очаква да бъде разпитана и Надежда Бобчева.
На фона на продължаващата криза с боклука Столичната община организира пунктове за доброволци в подкрепа на кризисната дейност по сметосъбиране в районите „Люлин“ и „Красно село“. Там ще присъстват служители на Столичната община, които ще съдействат за организацията на терен и ще раздават чували, ръкавици и други необходими консумативи на доброволците.
1 Първите
08:07 10.10.2025
2 Пич
08:07 10.10.2025
3 ХА-ХА ...
Коментиран от #4, #8, #11
08:09 10.10.2025
4 Тото 1 и Тото 2
До коментар #3 от "ХА-ХА ...":Ами то Бойко каза , че знае коя е Мата Хари и после нищо ! Така че.......
08:22 10.10.2025
5 Ммм..
Коментиран от #7
08:25 10.10.2025
6 свиреп ОХЛЮВ
А през това време Тикви , Тулупи , Магнити и Шопари се кефят и доволно потриват ръце !
08:26 10.10.2025
7 иметонаВИМЕТО
До коментар #5 от "Ммм..":Е , красива - красива , но не чак като скритата далече мис Бикини , нали ? Затова е и покрита нейде , че да не я харесват и чуждите очи , а само тиквените !
08:29 10.10.2025
8 Дядо Мраз
До коментар #3 от "ХА-ХА ...":Че някой вярва ли му на този все още ? Дори неговите хора му се смеят и чудят на лакърдиите , които си измисля непрекъснато !
08:32 10.10.2025
9 Ма тя много страшна!
08:56 10.10.2025
10 коментар
09:03 10.10.2025
11 Тогава
До коментар #3 от "ХА-ХА ...":нямаше ли криза с боклука, който беше балиран и складиран на Гара Искър и после беше извозван до Пловдив....
09:20 10.10.2025