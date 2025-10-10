Новини
България »
Прокуратурата разпитва зам.-кмета на София по екологията

Прокуратурата разпитва зам.-кмета на София по екологията

10 Октомври, 2025 08:04 602 11

  • васил терзиев-
  • надежда бобчева-
  • прокуратура

Организират пунктове за доброволци заради отпадъците

Прокуратурата разпитва зам.-кмета на София по екологията - 1
Снимка: СО
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокуратурата извика на разпит зам.-кмета на София в ресор "Екология", както и шефа на завода за отпадъци в разгара на кризата с боклука. След срещата си със следователите в четвъртък Николай Савов уточни, че той е във връзка с образувано досъдебно производство по една от 15-те проверки на РИОСВ през миналата година.

Днес се очаква да бъде разпитана и Надежда Бобчева.

На фона на продължаващата криза с боклука Столичната община организира пунктове за доброволци в подкрепа на кризисната дейност по сметосъбиране в районите „Люлин“ и „Красно село“. Там ще присъстват служители на Столичната община, които ще съдействат за организацията на терен и ще раздават чували, ръкавици и други необходими консумативи на доброволците.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Първите

    7 1 Отговор
    Стъпки,за борба с мафията се направиха,от тук нататък ще видим какво ще става.Дано да се преборим.

    08:07 10.10.2025

  • 2 Пич

    6 3 Отговор
    А такааа.....!!! Плащайте си данъците за сметосъбиране , и после станете доброволци боклукчии ! Защото от ДС още не са решили какво да разпоредят на " кмета " !!!

    08:07 10.10.2025

  • 3 ХА-ХА ...

    6 0 Отговор
    Боко каза ,че той като е бил кмет на столицата , София е била най-чистата столица в Европа !!!

    Коментиран от #4, #8, #11

    08:09 10.10.2025

  • 4 Тото 1 и Тото 2

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "ХА-ХА ...":

    Ами то Бойко каза , че знае коя е Мата Хари и после нищо ! Така че.......

    08:22 10.10.2025

  • 5 Ммм..

    3 0 Отговор
    Много красива жена ...

    Коментиран от #7

    08:25 10.10.2025

  • 6 свиреп ОХЛЮВ

    4 1 Отговор
    Интересно , Прокуратурата не разпитва хората с прякори и фигури на шишковци , а човърка разни хора , които си вършат работата !
    А през това време Тикви , Тулупи , Магнити и Шопари се кефят и доволно потриват ръце !

    08:26 10.10.2025

  • 7 иметонаВИМЕТО

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ммм..":

    Е , красива - красива , но не чак като скритата далече мис Бикини , нали ? Затова е и покрита нейде , че да не я харесват и чуждите очи , а само тиквените !

    08:29 10.10.2025

  • 8 Дядо Мраз

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "ХА-ХА ...":

    Че някой вярва ли му на този все още ? Дори неговите хора му се смеят и чудят на лакърдиите , които си измисля непрекъснато !

    08:32 10.10.2025

  • 9 Ма тя много страшна!

    1 0 Отговор
    Демокрацията роди чудовища.

    08:56 10.10.2025

  • 10 коментар

    0 0 Отговор
    тая по страшна и п р о с т а от козилата и Виктория Василева

    09:03 10.10.2025

  • 11 Тогава

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ХА-ХА ...":

    нямаше ли криза с боклука, който беше балиран и складиран на Гара Искър и после беше извозван до Пловдив....

    09:20 10.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове