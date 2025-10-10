Новини
Зам.-кметът на София Надежда Бобчева се яви на разпит в прокуратурата

10 Октомври, 2025 09:54 704 9

На влизане при разследващите Бобчева зави, че има подозрения за какво ще я разпитват

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Минути пред 9 зам.- кметът с ресор екология в Столичната община Надежда Бобчева се се яви на разпит в прокуратурата, съобщи бТВ.

На влизане при разследващите Бобчева зави, че има подозрения за какво ще я разпитват, но отказа да даде подробности. Разговаряла е със Николай Савов, но отказа да коментира подробности.

Директорът на софийското предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов вчера пръв даде своите показания пред прокурор от СГП.

По думите на Савов са му задавани само уточняващи въпроси по сигнал от миналата година след проверки на РИОСВ в завода за боклук. От държавното обвинение към момента не коментират темата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кирил

    3 0 Отговор
    Браво на родната милиция. Парата си е пара и който плаща поръчва музиката!

    09:55 10.10.2025

  • 3 Хайде бе

    8 3 Отговор
    Бухалките от ОПГ Правосъдие са активни тези дни

    09:59 10.10.2025

  • 4 В три абзаца

    5 0 Отговор
    Първите са рекордите на Ганчо. Ама как може толкова граматически неиздържано да се пише? Ама явно, може!

    09:59 10.10.2025

  • 5 Пепи от ж.к. Връбница!

    7 7 Отговор
    Ей, некадърници! Оставка! Веднага! ВЕДНАГА! Този който предложи да се изгради гето във жк. Връбница и тези които го подкрепииха, ОСТАВКА! ВЕДНАГА! НЕЗАБАВНО! И не ме интересува каква мафия бори, като е ТОТАЛЕН НЕКАДЪРНИК! КАЗВАМ ГО ПАК! С ГОЛЯМ ГНЯВ! КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ-УХОТО е ГОЛЯМ НЕКАДЪРНИК! ОСТАВКА! СРАМ И ПОЗОР!

    10:02 10.10.2025

  • 6 Евроджендър

    5 5 Отговор
    Арест веднага за това некомпетентно нещо и на всички нейни съучастници!

    10:09 10.10.2025

  • 7 Кмети или кметица?

    2 3 Отговор
    Моля за уточнение

    10:11 10.10.2025

  • 8 То много грозно бе!

    5 3 Отговор
    Демокрацията/капитализмът роди чудовища

    10:14 10.10.2025

  • 9 Промяна

    2 3 Отговор
    Оставка на цялата дс и бонбончевите ПЪЛНИ некадърници

    10:38 10.10.2025

