Новини
България »
След разговор между Бойко Борисов и Слави Трифонов ИТН изтегля спорен законопроект ВИДЕО

След разговор между Бойко Борисов и Слави Трифонов ИТН изтегля спорен законопроект ВИДЕО

10 Октомври, 2025 10:31 1 364 33

  • итн-
  • цензура-
  • личен живот

Няма да има цензура на свободата на словото

След разговор между Бойко Борисов и Слави Трифонов ИТН изтегля спорен законопроект ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ИТН ще изтегли спорния законопроект за промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация.

Това обяви в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов.

Решението е взето след разговор със Слави Трифонов.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 славуцана

    46 1 Отговор
    пак олигави мамула

    10:32 10.10.2025

  • 2 Бат Дилян Пе

    51 1 Отговор
    "Един мъж, който не си държи на думата, струва толкова, колкото въздуха над главата му." Славчооооо, Славчо.....

    10:34 10.10.2025

  • 3 654321

    48 2 Отговор
    Тия от ИТН ги мислех за нормални хора ама много съм грешал!

    10:35 10.10.2025

  • 4 ИТН 🦋

    33 4 Отговор
    Надали избирателите на ИТН са във възторг Пеефски да е златен пръст и да крепи това правителство!

    10:36 10.10.2025

  • 5 Будалкаме ви с 200

    39 1 Отговор
    Това беше ясно на всички ... Стар похват на Борисов, хвърлят димка с някакво безумно предложение и докато хората се възмущават го оттеглят спасителки, с през това време никой не гледа какво става примерно с дълга, с Лукойл и други схеми за милиарди ... Подобно беше с ракията преди 1-2 седмици

    Коментиран от #30

    10:37 10.10.2025

  • 6 Иван Грозни

    25 0 Отговор
    Аман от пердета!

    10:37 10.10.2025

  • 7 Вълк единак

    31 2 Отговор
    Славчо изчъгърка Борисов и Герб с ус.а

    10:37 10.10.2025

  • 8 787

    32 2 Отговор
    Това правителство само копае дъното всеки ден !!

    10:37 10.10.2025

  • 9 Хмм

    25 2 Отговор
    голям резил, обслужващите партийки го подкрепиха, а трифонов му заповядаха и го оттегли, какво ли му е казал Борисов - ще сваля правителството и край с вас

    10:38 10.10.2025

  • 10 Има Такова Начало

    29 2 Отговор
    оттече в канала!

    10:39 10.10.2025

  • 11 Исторически парк

    18 4 Отговор
    Ба хти как се надвикват тия мсирки

    10:40 10.10.2025

  • 12 адаша

    20 1 Отговор
    Бях се притеснил, дали ще мога, свободно да заявя, че тая цялата политическа общност е горд притежател на синдрома на Дънинг - Крюгер. Защото нали там ... нещо ... затворче ... Това - онова ...

    10:42 10.10.2025

  • 13 жесяа

    25 1 Отговор
    Лъжлив и крадлив ГЕРБ циганин, като не искаш да те обсъждат българите, не се кандидатирай за никакъв държавен пост, и нямаше да ограбиш България. След като парите на българите минават през крадливите ви ръчички, ще отговаряте за всичко и няма да имате личен живот. Всичко ще е на показ. Никои не ви е карал да се кандидатирате. Лъжлив циганин, "приятел ли си на Доналд Тръмп"??? Лъжлив циганин, знаеш ли какво досие са ти направили в ЦРУ и как те гледат американците??? Гледат те като един циганин, чрез когото да ограбят България. Боклук със боклук, спешно трябва да се махаш че вече си опасен за българите. Вече нямаш никакво време. Трябва сам да се махнеш и да влезеш в затвора иначе няма да ти хареса бъдещето. Слава Богу колкото и да мажеш и лъжеш си довиждане.

    10:44 10.10.2025

  • 14 оня с коня

    1 28 Отговор
    Навременната и Категорична намеса на Б.Борисов във Вътрешната и Външна Политика само доказва,че Той е НАЙ-ВАЖНИЯТ Политик в Държавата.

    Коментиран от #16, #18

    10:45 10.10.2025

  • 15 Стефко

    19 1 Отговор
    Този закон е антинароден, ограничаваш права и е в полза на такива, които ако имаше безпристрастно правораздаване щяха да са в затвора. Дали обаче ще затворят устата на обикновените граждани, виждайки тяхното благосъстояние и охолството, в което живеят, постигнато от отчисляване на общи народни парични средства.

    10:47 10.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Спомен

    18 0 Отговор
    Комунизма беше по демократичен бе "итн"

    10:49 10.10.2025

  • 18 Вашето мнение

    11 0 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    Не мога да определя дали по-хубаво свириш или лижеш?

    Коментиран от #20

    10:51 10.10.2025

  • 19 Екшън Барети

    22 0 Отговор
    Накратко. В тази серия, Бат Бойко пак го играе доброто ченге, този път спасява демокрацията от лошия цензор - злодей "Зулуса". Филмът завършва с хепи енд. Мисирките могат да спят спокойно.

    10:51 10.10.2025

  • 20 Люси от Пловдив

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Вашето мнение":

    Като евроатлантик и правоверен прайдаджия оня с коня ги умее и двете неща перфектно.

    10:52 10.10.2025

  • 21 прокопи

    10 1 Отговор
    Тия, за една бройка щяха да блокират и затворят Хайд парк. ГолЕма простотия!

    10:53 10.10.2025

  • 22 Директора👨‍✈️

    18 0 Отговор
    Двата пудела неотлъчно зад Тиквата.
    Мъжки пудел и женски пудел.

    Коментиран от #24

    10:53 10.10.2025

  • 23 Този закон беше внесен

    7 2 Отговор
    Да се предпазят от афиширане на комироматите, които държа се държат в зависимост един друг, ама баце пак се прецака. Сега няма да може да осъди никой.

    Коментиран от #25

    10:55 10.10.2025

  • 24 Ааааа, отзад

    7 0 Отговор

    До коментар #22 от "Директора👨‍✈️":

    Наднича и гейшата Ра Я.

    10:57 10.10.2025

  • 25 ИИ, ама не чак толкова

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Този закон беше внесен":

    Да се чете компромати, с които се държат в зависимост един- други….

    10:59 10.10.2025

  • 26 Хмм

    7 1 Отговор
    ГЕРБ подкрепиха закона, Цветанов каза, че нищо не става без одобрението на Борисов, освен ако вече ГЕРБ не е завладяна от "дебелото Д"

    10:59 10.10.2025

  • 27 И Иво Сиромахов

    0 0 Отговор
    Пита славчо и тошко

    11:01 10.10.2025

  • 28 Водещият на Шоуто на Слави

    0 1 Отговор
    Пита и чака отговор

    11:02 10.10.2025

  • 29 Точен

    1 0 Отговор
    Подобен закон трябва да има, но присъдата да не е затвор. Някъде от 5 000 до 50 000 глоба за изнасяне на подрбоности от интимния живот. Жълтите вестници са вредни, отвличат вниманието от истинските проблеми - демографията, затъпяването на младите, милиардните кражби на западните банки и корпорации, българската корупция /макар че е 10 пъти под евро.ейската/ и подобни...

    11:04 10.10.2025

  • 30 така е

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Будалкаме ви с 200":

    Не вярвам да има наивници, които вярват, че ИТН са внесли законопроекта без знанието и одобрението на Борисов и Пеевски. Та те дори не дишат без да им бъде разрешено изрично. За 2-3 отклониха вниманието, докато през това време официално ни уведомиха, че БНБ е закупила над 2 тона злато, което на 01.01.2026 г. ще бъде предадено на Европейската централна банка. Тази вноска в злато е невъзвращаема, при определени условия тя може да бъде възстановена, но само в еврова равностойност, не в злато. На фона на сриващата се европейска икономика, спадът на еврото и повишаващата се цена на златото, можем да си представим какво ще ни дадат, ако си поискаме активите. Отбулазвам, че ЕЦП официално е на загуба и нещата не изглеждат никак добре. И въобще не стана ясно с какви пари е купено това злато, дали не е с пари от резерва, който гарантира курса на лева пред МВФ, защото в бюджета пари за два тона злато не са предвидени.

    11:05 10.10.2025

  • 31 Георги

    1 0 Отговор
    то вече няма значение, след вноса на лекари за 500лв и опита за този закон ИТН са пътници

    11:07 10.10.2025

  • 32 Тоя бога обиди и не се

    0 0 Отговор
    СМИРИ ИЗВИНИ. А СЪС слафчу ЗАФЧУ за народа може да прави ВСЬО. И ЯКО ГИ НИ КЛАТИ НА КЛОНА СЪС 200 И ОТ ГОРЕ.

    11:08 10.10.2025

  • 33 Минувач

    0 0 Отговор
    Чета коментарите и не мога да разбера - никой ли не следи политиката, новините в мрежата и огромния скандал, заради който ИТН внесоха този законопроект. Всички знаят за организираните оргии от Пеевски, където 2 депутатки от ИТН (едната е Павела Митова) са присъствали и са ги наснимали, както прави Пеевски, за да държи после компромати. Това е новина на 10-на дена. Отделно и те май проявяват признаци да са купени от Пеевски, както е с Тошко Африкански, който взема на ръка 50 000 лева на месец от Пеевски. Говори се, че Слави Трифонов иска да разваля коалицията и да напуска, заради натиска, че е управляват с Пеевски, но много от депутатите на ИТН не искат и да чуят, особено Тошко, защото ще се отиде на избори, там ИТН няма да влязат в парламента и парите им ще секнат. А сега и ги държат с компроматите от секс-оргиите. И има снимки, които Бареков пусна. Затова ИТН и баш игривата Павела Митова поиска този законопроект, за да има защита и не се публикуват.
    Предполагам Борисов сега им е обещал нещо чрез Пеевски, че няма да има публикуване, но да не клатят коалицията, защото Пеевски явно ще бъде против този законопроект.
    Толкова новини има в мрежата, та дори и снимки ... А сега се навързват и нещата...

    11:08 10.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове