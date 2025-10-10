След разговор между Бойко Борисов и Слави Трифонов ИТН изтегля спорен законопроект ВИДЕО

ИТН ще изтегли спорния законопроект за промените в НК, криминализиращи разпространението на лична информация.
Това обяви в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов.
Решението е взето след разговор със Слави Трифонов.
1 славуцана
10:32 10.10.2025
2 Бат Дилян Пе
10:34 10.10.2025
3 654321
10:35 10.10.2025
4 ИТН 🦋
10:36 10.10.2025
5 Будалкаме ви с 200
Коментиран от #30
10:37 10.10.2025
6 Иван Грозни
10:37 10.10.2025
7 Вълк единак
10:37 10.10.2025
8 787
10:37 10.10.2025
9 Хмм
10:38 10.10.2025
10 Има Такова Начало
10:39 10.10.2025
11 Исторически парк
10:40 10.10.2025
12 адаша
10:42 10.10.2025
13 жесяа
10:44 10.10.2025
14 оня с коня
Коментиран от #16, #18
10:45 10.10.2025
15 Стефко
10:47 10.10.2025
17 Спомен
10:49 10.10.2025
18 Вашето мнение
До коментар #14 от "оня с коня":Не мога да определя дали по-хубаво свириш или лижеш?
Коментиран от #20
10:51 10.10.2025
19 Екшън Барети
10:51 10.10.2025
20 Люси от Пловдив
До коментар #18 от "Вашето мнение":Като евроатлантик и правоверен прайдаджия оня с коня ги умее и двете неща перфектно.
10:52 10.10.2025
21 прокопи
10:53 10.10.2025
22 Директора👨✈️
Мъжки пудел и женски пудел.
Коментиран от #24
10:53 10.10.2025
23 Този закон беше внесен
Коментиран от #25
10:55 10.10.2025
24 Ааааа, отзад
До коментар #22 от "Директора👨✈️":Наднича и гейшата Ра Я.
10:57 10.10.2025
25 ИИ, ама не чак толкова
До коментар #23 от "Този закон беше внесен":Да се чете компромати, с които се държат в зависимост един- други….
10:59 10.10.2025
26 Хмм
10:59 10.10.2025
27 И Иво Сиромахов
11:01 10.10.2025
28 Водещият на Шоуто на Слави
11:02 10.10.2025
29 Точен
11:04 10.10.2025
30 така е
До коментар #5 от "Будалкаме ви с 200":Не вярвам да има наивници, които вярват, че ИТН са внесли законопроекта без знанието и одобрението на Борисов и Пеевски. Та те дори не дишат без да им бъде разрешено изрично. За 2-3 отклониха вниманието, докато през това време официално ни уведомиха, че БНБ е закупила над 2 тона злато, което на 01.01.2026 г. ще бъде предадено на Европейската централна банка. Тази вноска в злато е невъзвращаема, при определени условия тя може да бъде възстановена, но само в еврова равностойност, не в злато. На фона на сриващата се европейска икономика, спадът на еврото и повишаващата се цена на златото, можем да си представим какво ще ни дадат, ако си поискаме активите. Отбулазвам, че ЕЦП официално е на загуба и нещата не изглеждат никак добре. И въобще не стана ясно с какви пари е купено това злато, дали не е с пари от резерва, който гарантира курса на лева пред МВФ, защото в бюджета пари за два тона злато не са предвидени.
11:05 10.10.2025
31 Георги
11:07 10.10.2025
32 Тоя бога обиди и не се
11:08 10.10.2025
33 Минувач
Предполагам Борисов сега им е обещал нещо чрез Пеевски, че няма да има публикуване, но да не клатят коалицията, защото Пеевски явно ще бъде против този законопроект.
Толкова новини има в мрежата, та дори и снимки ... А сега се навързват и нещата...
11:08 10.10.2025