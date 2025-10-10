Блъснаха 9-годишно дете на пешеходна пътека в Бургас

Кола, управлявана от 47-годишен шофьор, блъсна 9-годишно дете на пешеходна пътека в бургаския квартал „Сарафово”. Инцидентът станал около 17,10 часа в четвъртък на улица „Ангел Димитров”.
Шофьорът блъснал пресичащото момиче. Вследствие на удара детето получило контузия на главата и лявата лакетна става. Няма опасност за живота му. Момичето е откарано за преглед в УМБАЛ - Бургас. Полицията разследва инцидента.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван Грозни
10:49 10.10.2025
2 Детето
10:55 10.10.2025
3 Бичето
11:01 10.10.2025
4 Селянин
11:04 10.10.2025