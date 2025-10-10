Новини
България »
Блъснаха 9-годишно дете на пешеходна пътека в Бургас

Блъснаха 9-годишно дете на пешеходна пътека в Бургас

10 Октомври, 2025 10:45 458 4

  • пешеходна пътека-
  • кв. сарафово-
  • 9-годишно дете

Момичето е откарано за преглед в УМБАЛ - Бургас

Блъснаха 9-годишно дете на пешеходна пътека в Бургас - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кола, управлявана от 47-годишен шофьор, блъсна 9-годишно дете на пешеходна пътека в бургаския квартал „Сарафово”. Инцидентът станал около 17,10 часа в четвъртък на улица „Ангел Димитров”.

Шофьорът блъснал пресичащото момиче. Вследствие на удара детето получило контузия на главата и лявата лакетна става. Няма опасност за живота му. Момичето е откарано за преглед в УМБАЛ - Бургас. Полицията разследва инцидента.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван Грозни

    1 1 Отговор
    Годините на водача не са от значение. Всички карат много бързо и безотговорно. Характерно за разрухата на законноста в управлението на тиквуний.

    10:49 10.10.2025

  • 2 Детето

    0 1 Отговор
    С кви гуми е било?

    10:55 10.10.2025

  • 3 Бичето

    1 0 Отговор
    Никой не му е виновен на това пешлеме, че родителите му са решили да остане да живее в територията. Никой не му е длъжен да му спира на пешеходната пътека или където и да било на пътя. В България си има закони. А новият закон забранява предимството на пешеходците в България. На който не му изнася, ей го Терминал 2 или летището в Сарафово

    11:01 10.10.2025

  • 4 Селянин

    2 0 Отговор
    В Бургас на пешеходните пътеки са пълни камикадзета. Изобщо не поглеждат за автомобили. Стартират като безсмъртни. После са потрошени, ама с предимсвто. Невинни са, ама са потрошени. Три деца имам и са обучение д атръгват едва СЛЕД като автомобила спре и да гледат задния след него дали ще спре, да не таранира спрелият вече, че и такива бели стават.

    11:04 10.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове