Блъснаха 9-годишно дете на пешеходна пътека в Бургас

Кола, управлявана от 47-годишен шофьор, блъсна 9-годишно дете на пешеходна пътека в бургаския квартал „Сарафово”. Инцидентът станал около 17,10 часа в четвъртък на улица „Ангел Димитров”.

Шофьорът блъснал пресичащото момиче. Вследствие на удара детето получило контузия на главата и лявата лакетна става. Няма опасност за живота му. Момичето е откарано за преглед в УМБАЛ - Бургас. Полицията разследва инцидента.