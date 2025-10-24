Новини
Бой на пешеходна пътека в центъра на София

Бой на пешеходна пътека в центъра на София

24 Октомври, 2025 16:47 1 250 15

След възникнал спор между двамата, нападателят нанесъл няколко удара с юмруци в главата на другия мъж, като му причинил средна телесна повреда.

Мария Атанасова

Софийска районна прокуратура повдигна обвинение на 20-годишен мъж за нападение срещу 30-годишен софиянец на пешеходна пътека.

Инцидентът е станал на 23 октомври, около 10:30 ч., на бул. „Прага“ в столицата.

След възникнал спор между двамата, нападателят нанесъл няколко удара с юмруци в главата на другия мъж, като му причинил средна телесна повреда.

По случая е образувано досъдебно производство, а обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Прокуратурата ще поиска от съда той да остане в ареста с мярка за неотклонение „задържане под стража“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха ха ха ха ха голям смях

    15 6 Отговор
    тия неща са нормално за гетото софия

    Коментиран от #2

    16:48 24.10.2025

  • 2 до смешко

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "ха ха ха ха ха голям смях":

    тия неща са нормално за твойто село

    16:50 24.10.2025

  • 3 Бал

    11 0 Отговор
    Канска измет

    16:51 24.10.2025

  • 4 само така да е винаги за бабаитите

    6 0 Отговор
    Прокуратурата ще поиска от съда той да остане в ареста с мярка за неотклонение „задържане под стража“.

    16:51 24.10.2025

  • 5 Мара е тъпа

    11 0 Отговор
    Мароооо? Мъж срещу софиянец? От Перник ли е, или от някое село.

    Коментиран от #13

    16:52 24.10.2025

  • 6 Сигурно

    5 9 Отговор
    Единия е бил русофил а по - младото ренде русофоб !

    16:53 24.10.2025

  • 7 Иван Грозни

    14 3 Отговор
    Мутрата изроди населението. Много дълго време беше на власт. Пълен разпад на държавата. Повсеместен грабеж и безчинства. Сама химна ни започва добре.

    16:54 24.10.2025

  • 8 батВесо

    8 8 Отговор
    Не мутрата изроди населението, изроди го "демокрацията".

    Коментиран от #11

    16:58 24.10.2025

  • 9 ООрана държава

    8 1 Отговор
    20 годишен мъж срещу 30 годишен софиянец.... Да разбираме че софиянци не са мъже.... опааа парадаа

    Коментиран от #15

    17:00 24.10.2025

  • 10 Крайно

    11 2 Отговор
    Време е софиянци да се завърнат по родните места

    17:03 24.10.2025

  • 11 Каква

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "батВесо":

    Демокрация сънуваш ,тая по руски образец ли?

    17:05 24.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Глей сега

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мара е тъпа":

    В профила на Мара е записано, че е завършила журналистика в столицата!
    Чаткаш ли?

    17:06 24.10.2025

  • 14 1488

    2 1 Отговор
    шопски културни особености
    реално бг е трябвало да остане на две, щото севера и юга са като ден и нощ и също толкова се мразят

    17:08 24.10.2025

  • 15 Ко каза

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ООрана държава":

    Па те половината са " спукани гуми"

    17:10 24.10.2025

