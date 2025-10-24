Бой на пешеходна пътека в центъра на София

Софийска районна прокуратура повдигна обвинение на 20-годишен мъж за нападение срещу 30-годишен софиянец на пешеходна пътека.
Инцидентът е станал на 23 октомври, около 10:30 ч., на бул. „Прага“ в столицата.
След възникнал спор между двамата, нападателят нанесъл няколко удара с юмруци в главата на другия мъж, като му причинил средна телесна повреда.
По случая е образувано досъдебно производство, а обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.
Прокуратурата ще поиска от съда той да остане в ареста с мярка за неотклонение „задържане под стража“.
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ха ха ха ха ха голям смях
Коментиран от #2
16:48 24.10.2025
2 до смешко
До коментар #1 от "ха ха ха ха ха голям смях":тия неща са нормално за твойто село
16:50 24.10.2025
3 Бал
16:51 24.10.2025
4 само така да е винаги за бабаитите
16:51 24.10.2025
5 Мара е тъпа
Коментиран от #13
16:52 24.10.2025
6 Сигурно
16:53 24.10.2025
7 Иван Грозни
16:54 24.10.2025
8 батВесо
Коментиран от #11
16:58 24.10.2025
9 ООрана държава
Коментиран от #15
17:00 24.10.2025
10 Крайно
17:03 24.10.2025
11 Каква
До коментар #8 от "батВесо":Демокрация сънуваш ,тая по руски образец ли?
17:05 24.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Глей сега
До коментар #5 от "Мара е тъпа":В профила на Мара е записано, че е завършила журналистика в столицата!
Чаткаш ли?
17:06 24.10.2025
14 1488
реално бг е трябвало да остане на две, щото севера и юга са като ден и нощ и също толкова се мразят
17:08 24.10.2025
15 Ко каза
До коментар #9 от "ООрана държава":Па те половината са " спукани гуми"
17:10 24.10.2025