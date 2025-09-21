Новини
България »
Кола удари дете докато пресича с баща си на пешеходна пътека

Кола удари дете докато пресича с баща си на пешеходна пътека

21 Септември, 2025 17:21 1 262 8

  • ударено-
  • дете-
  • пешеходна пътека-
  • смолян

Детето е транспортирано в МБАЛ – Смолян, където са му направени необходимите изследвания

Кола удари дете докато пресича с баща си на пешеходна пътека - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дете на 8 години бе блъснато на пешеходна пътека в Смолян, съобщават от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал на бул. „България“. Момчето пресичало пътеката с баща си, когато е ударено от лек автомобил, управляван от 68-годишен смолянчанин.

Детето е транспортирано в МБАЛ – Смолян, където са му направени необходимите изследвания. Медиците установяват, че няма вътрешни наранявания, само охлузвания по тялото.

Шофьорът на лекия автомобил обяснил пред полицията, че бил заслепен от слънцето. На място все още има екип на полицията и движението се осъществява в едната лента.

Преди три дни бе блъсната на пешеходна пътека в Смолян и 35-годишна жена.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Извода

    12 3 Отговор
    - да се кара само по време на слънчеви затъмнения !

    17:25 21.09.2025

  • 2 Миро

    5 11 Отговор
    ЗАЩО РАДЕВ Е ТОЛКОВА НЕБРЕЖЕН КЪМ ДЪРЖАВАТА И ВСИЧКО В НЕЯ !!!?

    17:27 21.09.2025

  • 3 Койчо

    6 10 Отговор
    Радев се излага навсякъде!!!

    17:29 21.09.2025

  • 4 европейска държава

    7 2 Отговор
    Полицията да им подхвърли по един телефон и да ги и глоби , че са пресичали на пешеходна пътека!

    17:34 21.09.2025

  • 5 Даката

    6 0 Отговор
    Санкции до дупка... сегашните не дават резултат....
    ОЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАВИШАТ САНКЦИИТЕ, ЗА НЕ СПИРАНЕ ПРЕД ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА ТИП "ЗЕБРА" И ДАВАНЕ НА ПРЕДИМСТВО НА ПЕШЕХОДЦИТЕ.

    17:52 21.09.2025

  • 6 Спецназ

    3 1 Отговор
    Гледах едно клипче от камера как един се засилил с бърз ход

    между дърветата и излиза директно на пешеходната и започва да пресича.

    В същия момен един бакшиш отсреща прави лев завой и ...
    се разминават за малко.

    ЗНАМ! ПО Закон бакшиша е длъжен да прописне пешеходеца на зебрата, така е!

    Ама бакшиша има и да погледне вдясно дали не идва през това врене вече е на средата.

    Това че малоумника излиза като торпила от храсталака и ПРЕСИЧА!

    За малко си пресече живота тъпака.

    АБЕ, свАли го тоо телефон, за 1 секунда спри на върха на бордюра и виж
    оня ома ли визуален контак с теб, нах-добре да ти махне и те така.

    А НЕ да пресичаш като овен тръгнал луд за дОма си!!

    17:57 21.09.2025

  • 7 Тръмп е абсолютен боклук, като Путин

    2 1 Отговор
    Когато възрастните шофьори са вече пенсионери, трябва да се въведат опреснителни курсове медицински тестове и изпити ... и който отпадне да не му се подновява шофьорската книжка... на стари години не им трябва грях на душата... не бил видял детето и баща му, които пресичали пешеходната пътека.

    18:00 21.09.2025

  • 8 Питам

    3 0 Отговор
    Бащата на детео къде е блял ? Дори на пешеходна пътека се оглеждам постоянно като диверсант. Кел файда , че съм с предимство, след като аз тежа 100 кила , а тенекето което може да ме отнесе тежи тон и половина? В България масово се карат стари автомобили , втора , трета,четвърта...употреба . Може спирачки или други агрегати да откажат. В България масово карат пияни и дрогирани . В края на краищата може и на млад водач да му приложен зад волана ... Така , че да тръгнеш да пресичаш на пешеходна пътека без да си се убедил , че водачът му те евидял и е спрял и сам да се навираш под гумите на автомобила му си е самоубийство . За това и в промяната на правилника е казано , че преди да тръгнеш да пресичат пешеходна пътека , трябва да се огледаш , да подадеш сигнал на водача и едва като се убедиш , че те е видял и едва тогава да пресечен, а не внезапно да изскачат на пешеходната пътека . Но когато на човек му липсва инстинкт за самосъхранение , особено на много възрастните и децата , става белята .

    18:02 21.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове