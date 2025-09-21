Кола удари дете докато пресича с баща си на пешеходна пътека

Дете на 8 години бе блъснато на пешеходна пътека в Смолян, съобщават от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал на бул. „България“. Момчето пресичало пътеката с баща си, когато е ударено от лек автомобил, управляван от 68-годишен смолянчанин.

Детето е транспортирано в МБАЛ – Смолян, където са му направени необходимите изследвания. Медиците установяват, че няма вътрешни наранявания, само охлузвания по тялото.

Шофьорът на лекия автомобил обяснил пред полицията, че бил заслепен от слънцето. На място все още има екип на полицията и движението се осъществява в едната лента.

Преди три дни бе блъсната на пешеходна пътека в Смолян и 35-годишна жена.