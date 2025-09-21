Кола удари дете докато пресича с баща си на пешеходна пътека

Дете на 8 години бе блъснато на пешеходна пътека в Смолян, съобщават от Областната дирекция на МВР.
Инцидентът е станал на бул. „България“. Момчето пресичало пътеката с баща си, когато е ударено от лек автомобил, управляван от 68-годишен смолянчанин.
Детето е транспортирано в МБАЛ – Смолян, където са му направени необходимите изследвания. Медиците установяват, че няма вътрешни наранявания, само охлузвания по тялото.
Шофьорът на лекия автомобил обяснил пред полицията, че бил заслепен от слънцето. На място все още има екип на полицията и движението се осъществява в едната лента.
Преди три дни бе блъсната на пешеходна пътека в Смолян и 35-годишна жена.
1 Извода
17:25 21.09.2025
2 Миро
17:27 21.09.2025
3 Койчо
17:29 21.09.2025
4 европейска държава
17:34 21.09.2025
5 Даката
ОЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАВИШАТ САНКЦИИТЕ, ЗА НЕ СПИРАНЕ ПРЕД ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА ТИП "ЗЕБРА" И ДАВАНЕ НА ПРЕДИМСТВО НА ПЕШЕХОДЦИТЕ.
17:52 21.09.2025
6 Спецназ
между дърветата и излиза директно на пешеходната и започва да пресича.
В същия момен един бакшиш отсреща прави лев завой и ...
се разминават за малко.
ЗНАМ! ПО Закон бакшиша е длъжен да прописне пешеходеца на зебрата, така е!
Ама бакшиша има и да погледне вдясно дали не идва през това врене вече е на средата.
Това че малоумника излиза като торпила от храсталака и ПРЕСИЧА!
За малко си пресече живота тъпака.
АБЕ, свАли го тоо телефон, за 1 секунда спри на върха на бордюра и виж
оня ома ли визуален контак с теб, нах-добре да ти махне и те така.
А НЕ да пресичаш като овен тръгнал луд за дОма си!!
17:57 21.09.2025
7 Тръмп е абсолютен боклук, като Путин
18:00 21.09.2025
8 Питам
18:02 21.09.2025