Новини
България »
Окончателно: Шефът на Разузнаването ще се избира от парламента - не от президента

Окончателно: Шефът на Разузнаването ще се избира от парламента - не от президента

10 Октомври, 2025 11:21 621 8

  • избор-
  • шеф-
  • разузнаване

Той ще има трима заместници, които се назначават с решение на Министерския съвет за срок 5 години по предложение на председателя

Окончателно: Шефът на Разузнаването ще се избира от парламента - не от президента - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) да се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет, реши на второ четене парламентът.

Досега той се назначаваше с указ на президента.

Той ще има трима заместници, които се назначават с решение на Министерския съвет за срок 5 години по предложение на председателя.

Инспекторът в ДАР е държавен служител по този закон, гласуваха още депутатите.

Не се прие предложението на Златан Златанов от „Възраждане“ разпоредбите да влязат в сила една година след полагането на клетва от следващите президент и вицепрезидент, след прекратяване правомощията на настоящите.

През закона за ДАР бяха направени промени и в Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. Остана в сила разпоредбата МС да предлага на президента за назначаване и освобождаване ръководителя на Служба „Военно разузнаване“, като отпадна правото той да назначава председателя на ДАР.

НС допълни и Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, като предвиди лицата, получили разрешение за производство на огнестрелни оръжия, да нанасят уникална маркировка с минимална дълбочина най-малко 0,0762 милиметра.

При дискусията Николай Радулов от „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) коментира, че предложените промени ще доведат единствено до реполитизация на разузнаването. Промените противоречат и на основния принцип, заложен в специалните закони, че службите са аполитични. Фигурите на инспектора и във военното разузнаване, и в разузнаването, са по примера на ЦРУ и ФБР, посочи депутатът. Но, по думите му, причината за създаването на фигурата на инспектора в САЩ са предателства на високо ниво в тези служби. В българския вариант те се отчитат пред ръководителите на самите служби, а в американския – имат широки правомощия. Затова от МЕЧ няма да подкрепят законопроекта, подчерта Радулов.

Златан Златанов от Възраждане“ подчерта, че е много важно ДАР да не е повлияна от политическите страсти, които бушуват в пленарната зала. Колежката му Цвета Рангелова отбеляза, че прави впечатление как през последните 2-3 седмици НС грубо нарушава баланса, орязвайки функциите на президента като балансьор между изпълнителната и законодателната власт. Разбираме политическите ви намерения да орежете правомощията на президента, но имайте предвид че той ще се казва Румен Радев още около година, след това какво ще правим, отново ще разширим правомощията на държавния глава, защото вече е удобен за управляващите ли, попита тя. По думите ѝ не е добра практика да се създават закони за едно конкретно лице в ущърб на цялото общество. Тези законодателни промени са функция на политическото боричкане между две основно политически формации и президента и затова няма да го подкрепим, допълни Рангелова.

Считаме, че законопроектът е противоконституционен и ще търсим 48 подписа за оспорване на разпоредбите пред Конституционния съд, след като те влязат в сила, обяви Петър Петров („Възраждане“).

Миналата седмица парламентът прие на две четения в едно заседание аналогична поправка в Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" , според която и нейният председател се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гошо

    17 3 Отговор
    Тъпо,герберасти.Радев ще влезве и в "народното" събрание" с мнозинство.Ще влезете зад решетките заради кражбите и националните предателства. Бойте се!

    Коментиран от #8

    11:25 10.10.2025

  • 2 пешо

    9 2 Отговор
    вместо президент да имаме едно чучело и край на президенските избори

    11:25 10.10.2025

  • 3 Баце ЕООД

    18 3 Отговор
    Малее, видяхме и сметката на Демокрацията.. И то за нула време.

    11:25 10.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 1 Отговор
    Абе да гласуват направо за закриване на поста Президент❗
    / за ПО ПЕЙКИТЕ-
    това е сарказъм/

    11:26 10.10.2025

  • 5 Той бе Той

    10 2 Отговор
    Ако не ги беше срам, щяха да напишат в закон, поименно кой ще го посочва.

    11:28 10.10.2025

  • 6 Трол

    3 3 Отговор
    Най-добре президентът да се назначава от НС.

    11:32 10.10.2025

  • 7 Много силна реч в НС

    1 4 Отговор
    На Бойко Рашков, гледайте!

    11:33 10.10.2025

  • 8 КАУН-БОТАШ ООД

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "гошо":

    Ше влезе, ама на едно друго място да обяснява що е набутал България да плаща по милион на ден на Турция !

    11:43 10.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове