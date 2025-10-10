Новини
Столичната община организира пунктове за доброволци заради кризата с боклука

10 Октомври, 2025 12:51 700 17

  • граждани-
  • помощ-
  • сметосъбиране

Сутринта граждани получиха ръкавици и чували, за да помагат в сметосъбирането

Столичната община организира пунктове за доброволци заради кризата с боклука - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столичната община организира пунктове за доброволци заради кризата с боклука в районите "Люлин" и "Красно село".

Сутринта граждани получиха ръкавици и чували, за да помагат в сметосъбирането.

"Това, което ни казаха от общината е, че има допълнителен отпадък около контейнерите, който ние евентуално можем да помогнем да събираме, за да подпомогнем машинното извозване.Те инструктират тази сутрин да се изхвърля разделно, защото очевидно там организацията си върви с разделното събиране, и другото е, комбинираме боклуците, пакетираме ги, за да може по-лесно да се извозват", коментираха столичани пред БНР.

Следобед отново ще бъдат отворени пунктове за доброволци.


България
  • 1 "фирмите"

    18 5 Отговор
    си получават парите по поръчките а доброволци да им вършат работата!

    Коментиран от #13

    12:53 10.10.2025

  • 2 тортиля

    8 4 Отговор
    Волци на доброто сме и ще идем да почистим. Какво да се прави-Трябва! Знам,че е българска работа пак това с боклука,но трябва да бъдем отчетливи и отговорни. За разлика от онези на сините столове,240-те.

    12:59 10.10.2025

  • 3 Яяяяяя

    18 4 Отговор
    Ами едни си получават парите, а данъкоплатеца хем плаща, хем чисти и губи от свободното си време. Супер демократично

    13:00 10.10.2025

  • 4 SDEЧЕВ

    13 2 Отговор
    Доброволците да действат докато се разбере кмета със старата или новата мафия. Паре нема действайте.

    13:13 10.10.2025

  • 5 Клошар с висше от 1983-та

    12 2 Отговор
    А капачки събирате ли...разделно?

    13:16 10.10.2025

  • 6 Хаха

    12 4 Отговор
    Търсят се балъци

    13:17 10.10.2025

  • 7 Хмм

    8 4 Отговор
    доброволците всъщност работят за турската фирма, а не за своя общинска фирма

    13:24 10.10.2025

  • 8 Красимир Петров

    6 3 Отговор
    Най-слабият и некадърен кмет на София

    13:31 10.10.2025

  • 9 Смях в залата

    6 3 Отговор
    Боклука да го събират тези които гласуваха за кмета.

    13:31 10.10.2025

  • 10 Да бе е сега

    6 2 Отговор
    Едни хапват сладката баничка,а балъчетата да им влачат боклука

    13:34 10.10.2025

  • 11 Някой

    7 4 Отговор
    Няма толкова некадърен кмет като Терзиев. Борел се с мафията, пълен смях. 2 години е кмет, а не можеш да организира една концесия за извозване на смет. В момента газя а боклук, все едно живея в индийско село. Не могат да повярвам колко трябва да си загубен, за да гласуваш за тоя или пък да продължаваш да му симпатизираш.

    13:34 10.10.2025

  • 12 Мими

    7 1 Отговор
    Имам предложение, всички т. н депутати до НГ на боклука до контейнерите, най-накрая да свършат нещо, …..представям си двамата негодяи и двата дебели тъкмо да отслабнат!!!!! Гласувайте!!!!

    13:36 10.10.2025

  • 13 Тц, тц, тц!

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от ""фирмите"":

    Какви чудовищни глупаци се раждат по бг земи! Плащат данъци и сами си чистят боклука!😂😂😂😂😂

    13:46 10.10.2025

  • 14 Не разбирам

    5 0 Отговор
    Обратно ли ще си прибират боклука у дома?

    13:51 10.10.2025

  • 16 Викайте:

    3 0 Отговор
    Тук не е Москва,хахахаха хахха

    13:53 10.10.2025

  • 17 Тео

    3 0 Отговор
    Плащаш такса смет, за да извозваш боклук с личния си автомобил! И най-забавното, това се определя от ПП-ДБ като върховен героизъм! Още малко и да направим паметник на Терзиев! По-страшно от избирател на ПП-ДБ няма!

    13:57 10.10.2025

