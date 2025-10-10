Столичната община организира пунктове за доброволци заради кризата с боклука в районите "Люлин" и "Красно село".
Сутринта граждани получиха ръкавици и чували, за да помагат в сметосъбирането.
"Това, което ни казаха от общината е, че има допълнителен отпадък около контейнерите, който ние евентуално можем да помогнем да събираме, за да подпомогнем машинното извозване.Те инструктират тази сутрин да се изхвърля разделно, защото очевидно там организацията си върви с разделното събиране, и другото е, комбинираме боклуците, пакетираме ги, за да може по-лесно да се извозват", коментираха столичани пред БНР.
Следобед отново ще бъдат отворени пунктове за доброволци.
До коментар #1 от ""фирмите"":Какви чудовищни глупаци се раждат по бг земи! Плащат данъци и сами си чистят боклука!😂😂😂😂😂
