Ирина Манушева: Положителна промяна няма! Липсва визия за истинска реформа в образованието

Положителна промяна няма, липсва визия за истинска реформа в образованието.

Това заяви пред БНР Ирина Манушева – инициатор на отворено писмо, в което се настоява за истинско и качествено образование за българските деца и младежи.

"За съжаление, положителна промяна все още не виждаме. Доста голяма общност стартирахме отвореното писмо в началото на септември. Неговата цел е да покаже много ясно и категорично на управляващите волята на цялото ни общество за смислена и съвременна реформа в образованието, а не просто поредните поправки на парче, но някои от тях са и изключително вредни, а както знаем вече са на дневен ред за гласуване".

Петицията вече е събрала 7114 подписа. Според Манушева това никак не е малко. Но от друга страна хората, които осъзнават проблема, са десетки пъти повече, изтъкна тя в интервю за предаването "Хоризонт до обед" и добави:

"Просто не стигаме достатъчно ефективно до всички. Все още много хора не знаят, че има възможност да подкрепят това отворено писмо".

Манушева изрази несъгласието си с промените в училищния закон, гласувани на първо четене:

"Тук влизат отново вредни санкции и наказания за учениците, забрани. Всичко това още повече ги изолира, отблъсква ги от училището. Те доказано не работят. Не знам защо ние отново си говорим за санкции. Разбира се, недообмисленият предмет "Добродетели и религия", недообмислени критерии за оценка на учителите, което ще направи отстраняването на неудобните учители още по-лесно. И много други".

Това, което още повече ни притеснява, е липсата на визия за истинска реформа, която може да помогне за решаване на проблемите в образованието, подчерта още Манушева.