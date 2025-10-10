Новини
България »
ПП-ДБ искат извънредно заседание на здравната комисия заради заплатите на медиците

10 Октомври, 2025 15:11 358 3

  • васил пандов-
  • млади медици-
  • млади лекари-
  • заплати-
  • бюджет

Управляващите умишлено бавят разглеждането на законопроекта за увеличение на заплатите на тези специалисти

ПП-ДБ искат извънредно заседание на здравната комисия заради заплатите на медиците - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

От ПП-ДБ настояват за извънредно заседание на здравната комисия още през следващата седмица заради заплатите на здравните специалисти.

Депутатът Васил Пандов каза, че управляващите умишлено бавят разглеждането на законопроекта за увеличение на заплатите на тези специалисти, за да не бъдат включени средства в бюджета за 2026 г.

Той подчерта, че над 200 милиона лева от нужните пари са за сестри и акушерки.

"Тази седмица трябваше на първо място да има заседание на Комисията по здравеопазване, която на второ четене да разгледа законопроектите, което заседание се отмени, защото в същия момент пленарна зала разглеждаше други социални пакети - за военнослужещите. Няма лошо да има социални пакети за военнослужещите, но е цинично, когато за едните разглеждаш, за другите да не правиш нищо.

След това днес трябваше да има така наречената "работна група" заседание. Нейното заседание беше отменено пети месец, даже от май. Протестиращите медицински специалисти са, така да го кажем, пратени за зелен хайвер. "Ще стане, ама друг път", коментира Васил Пандов.

Отново ще внесем днес искане за извънредна комисия по здравеопазване, която да заседава другата седмица и да разгледа закона за увеличаване на възнагражденията на медицинските специалисти. Това каза в кулоарите на парламента Васил Пандов от „Продължаваме промяната“.

Според Пандов управляващите бавят с процедурни хватки разглеждането на закона, свързан с медиците, защото идва срокът за внасяне на държавния бюджет и бюджета на Здравната каса. Ако законопроектът не се разгледа на второ четене до към 20 октомври, шансът държавният бюджет да бъде съобразен с тези възнаграждения е много малък, добави той, като подчерта, че това вълнува както лекарите, така и медицинските сестри.

„Министерство на финансите не предвижда средства за увеличения“, допълни народният представител. По думите му са необходими два и половина процента от бюджета на Здравната каса, за да се постигнат възнагражденията, които медиците искат. Основна част от необходимите според нас 240 милиона са за медицинските сестрите, допълни той.

По думите му, въпреки че има стратегия за увеличаване на техните възнаграждения, приета от правителството, държавата не прави нищо в тази посока. Ние ще продължим всяка седмица до 30 октомври да внасяме искане за извънредна комисия, за да може да има минимален шанс, подчерта депутатът.

Тази седмица трябваше да има заседание на Комисия по здравеопазване, която на второ четене да разгледа законопроектите, но заседанието се отмени, припомни Пандов. Депутатът добави, че днес е трябвало да има заседание на работна група, която да изслуша експертни становища, но и то е отменено.

За поредна седмица излъгаха протестиращите млади лекари и сестри, че ще се случи нещо с исканията им за увеличение на възнагражденията, каза още той.

По-рано тази седмица млади лекари отново протестираха с искане за достойни заплати - те искат възнаграждението на лекар без специалност да бъде в размер на 150% от средната работна заплата за страната.


България
Оценка 3 от 2 гласа.
Оценка 3 от 2 гласа.
