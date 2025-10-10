Meteo Balkans: Наводнението в Елените е носило 15 хиляди литра вода в секунда ВИДЕО

Седмица след трагедията в Елените, при която загинаха четирима души, метеоролозите от Meteo Balkans разкриха шокиращи подробности за силата на водната стихия. Учените изчислиха, че водата е блъскала курорта с дебит между 12 и 15 кубични метра в секунда - това означава между 12 хиляди и 15 хиляди литра вода всяка секунда.

За да си го представите - един стандартен плувен басейн с обем 50 кубични метра може да се напълни за малко повече от 4 секунди с такъв поток от вода, обясняват от Meteo Balkans.

Обикновено в района на Елените и Свети Влас няма големи реки. Местността се характеризира със сухи дерета и малки водни течения, които слизат от Стара планина към морето. При нормални условия водата в тях е незначителна - много под един кубичен метър в секунда.

"В района на Елените и Свети Влас дебит от 12 кубични метра в секунда е изключително голямо, дори катастрофално количество вода", посочват метеоролозите. За сравнение, средният дебит на река Искър при София е около 8 кубични метра в секунда, но при вливането си в Дунав достига над 50.

Падналите валежи за кратък период предизвикаха приливна вълна с височина около 5 метра. Според симулациите е имало няколко последователни вълни, което напълно съвпада с разказите на очевидците.

"Точното количество литри в секунда е почти невъзможно да се определи, но чрез симулации може да се даде приблизителна оценка. Именно това направихме", обясняват експертите от Meteo Balkans.

За да разберете мащаба на бедствието, ето няколко сравнения:

Дебитът от 12 кубични метра в секунда в Елените не е особено голям за голяма река, но е катастрофален за дере, което обикновено е сухо. Това е типична стойност за средно голяма река или за по-голяма река по време на лятно маловодие.

За сравнение, река Марица при Пловдив има дебит около 25 кубични метра в секунда, а Дунав при влизането си в България - над 5000.