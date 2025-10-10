Meteo Balkans: Наводнението в Елените е носило 15 хиляди литра вода в секунда ВИДЕО

Седмица след трагедията в Елените, при която загинаха четирима души, метеоролозите от Meteo Balkans разкриха шокиращи подробности за силата на водната стихия. Учените изчислиха, че водата е блъскала курорта с дебит между 12 и 15 кубични метра в секунда - това означава между 12 хиляди и 15 хиляди литра вода всяка секунда.
За да си го представите - един стандартен плувен басейн с обем 50 кубични метра може да се напълни за малко повече от 4 секунди с такъв поток от вода, обясняват от Meteo Balkans.
Обикновено в района на Елените и Свети Влас няма големи реки. Местността се характеризира със сухи дерета и малки водни течения, които слизат от Стара планина към морето. При нормални условия водата в тях е незначителна - много под един кубичен метър в секунда.
"В района на Елените и Свети Влас дебит от 12 кубични метра в секунда е изключително голямо, дори катастрофално количество вода", посочват метеоролозите. За сравнение, средният дебит на река Искър при София е около 8 кубични метра в секунда, но при вливането си в Дунав достига над 50.
Падналите валежи за кратък период предизвикаха приливна вълна с височина около 5 метра. Според симулациите е имало няколко последователни вълни, което напълно съвпада с разказите на очевидците.
"Точното количество литри в секунда е почти невъзможно да се определи, но чрез симулации може да се даде приблизителна оценка. Именно това направихме", обясняват експертите от Meteo Balkans.
За да разберете мащаба на бедствието, ето няколко сравнения:
Дебитът от 12 кубични метра в секунда в Елените не е особено голям за голяма река, но е катастрофален за дере, което обикновено е сухо. Това е типична стойност за средно голяма река или за по-голяма река по време на лятно маловодие.
За сравнение, река Марица при Пловдив има дебит около 25 кубични метра в секунда, а Дунав при влизането си в България - над 5000.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Група Съветски учени
17:11 10.10.2025
2 Пимпарев от Антарктида
Коментиран от #10
17:12 10.10.2025
3 Карай бе
17:12 10.10.2025
4 Пустиняк
17:13 10.10.2025
5 Питам се
17:15 10.10.2025
6 метеоролозите от Meteo Balkans
17:19 10.10.2025
7 Разхлабления
17:22 10.10.2025
8 Рускините от Елените
Коментиран от #11
17:28 10.10.2025
9 койдазнай
17:40 10.10.2025
10 Лост
До коментар #2 от "Пимпарев от Антарктида":А още преди първия хотел нагоре сметище от отпадъци.После това сметище играе ролята на язовирна стена .След натрупването на достатъчно количество вода циреят се спуква и така може да се обясни този голям дебит вода.При следващия дъжд циреят го няма и всичко е нормално.
17:43 10.10.2025
11 Дада
До коментар #8 от "Рускините от Елените":Сега се връщам от кметството пълно с украинки от публичния дом "Елените" говорят на руски
17:44 10.10.2025
12 За Колко Време ?
18:15 10.10.2025
13 Това означава 15 милиона милилитра
18:16 10.10.2025
14 ганю
със сечение15х5 м или 75кв.м щеше да побере реката
и да е всичко по живо по здраво.
как инките навремето в макчу пикчу са построили без компютри
напоителен канал със еднаква скорост и дебит по протежението си,
а нашите умници от европейско усвояване и далавери не стават и за слива?
зимата пак ни изненада и дъждът,и кризата и какво ли още не
мъка митре мъка
18:44 10.10.2025
15 Гошо
18:48 10.10.2025