Meteo Balkans: Наводнението в Елените е носило 15 хиляди литра вода в секунда ВИДЕО

Meteo Balkans: Наводнението в Елените е носило 15 хиляди литра вода в секунда ВИДЕО

10 Октомври, 2025 17:07 746 15

Падналите валежи за кратък период предизвикаха приливна вълна с височина около 5 метра

Meteo Balkans: Наводнението в Елените е носило 15 хиляди литра вода в секунда ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Седмица след трагедията в Елените, при която загинаха четирима души, метеоролозите от Meteo Balkans разкриха шокиращи подробности за силата на водната стихия. Учените изчислиха, че водата е блъскала курорта с дебит между 12 и 15 кубични метра в секунда - това означава между 12 хиляди и 15 хиляди литра вода всяка секунда.

За да си го представите - един стандартен плувен басейн с обем 50 кубични метра може да се напълни за малко повече от 4 секунди с такъв поток от вода, обясняват от Meteo Balkans.

Обикновено в района на Елените и Свети Влас няма големи реки. Местността се характеризира със сухи дерета и малки водни течения, които слизат от Стара планина към морето. При нормални условия водата в тях е незначителна - много под един кубичен метър в секунда.

"В района на Елените и Свети Влас дебит от 12 кубични метра в секунда е изключително голямо, дори катастрофално количество вода", посочват метеоролозите. За сравнение, средният дебит на река Искър при София е около 8 кубични метра в секунда, но при вливането си в Дунав достига над 50.

Падналите валежи за кратък период предизвикаха приливна вълна с височина около 5 метра. Според симулациите е имало няколко последователни вълни, което напълно съвпада с разказите на очевидците.

"Точното количество литри в секунда е почти невъзможно да се определи, но чрез симулации може да се даде приблизителна оценка. Именно това направихме", обясняват експертите от Meteo Balkans.

За да разберете мащаба на бедствието, ето няколко сравнения:

Дебитът от 12 кубични метра в секунда в Елените не е особено голям за голяма река, но е катастрофален за дере, което обикновено е сухо. Това е типична стойност за средно голяма река или за по-голяма река по време на лятно маловодие.

За сравнение, река Марица при Пловдив има дебит около 25 кубични метра в секунда, а Дунав при влизането си в България - над 5000.


България
  • 1 Група Съветски учени

    12 0 Отговор
    След акционерите които изпълзяха и услужливите платени медии им публикуваха Форсмажорите сега вече се вкл. тъй нареч. експерти вещи лица адвокати. Един въпрос тези имоти застраховани ли са?

    17:11 10.10.2025

  • 2 Пимпарев от Антарктида

    15 0 Отговор
    И там на пътя на реката...стената на аквапарк.Уникални сме просто...неземни!Истински евроатлантици като урсула!

    Коментиран от #10

    17:12 10.10.2025

  • 3 Карай бе

    8 0 Отговор
    У ,,Титаник" е било повече...

    17:12 10.10.2025

  • 4 Пустиняк

    10 1 Отговор
    Нема ли да им сбираме некви кинти на тия бедни орица да си възстановят хотелите?

    17:13 10.10.2025

  • 5 Питам се

    11 0 Отговор
    А колко левчета на час са влизали в джобовете на тия де са строили и продавали?

    17:15 10.10.2025

  • 6 метеоролозите от Meteo Balkans

    7 1 Отговор
    за 2 лева се продават

    17:19 10.10.2025

  • 7 Разхлабления

    7 0 Отговор
    Ще се оправим,но трябва всеки ден да има набучени на кол поне по 100 евроатлантика.Набучването да се прави публично за назидание,на всеки който би си помислил да прегърне ценностине на неолиберализма.

    17:22 10.10.2025

  • 8 Рускините от Елените

    4 0 Отговор
    се редят на опашка пред Кметство Несебър за държавни помощи!!!

    Коментиран от #11

    17:28 10.10.2025

  • 9 койдазнай

    5 0 Отговор
    Ей това в синьото, трябва да се освободи от постройки. Иначе бъдещи трагедии са неизбежни.

    17:40 10.10.2025

  • 10 Лост

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пимпарев от Антарктида":

    А още преди първия хотел нагоре сметище от отпадъци.После това сметище играе ролята на язовирна стена .След натрупването на достатъчно количество вода циреят се спуква и така може да се обясни този голям дебит вода.При следващия дъжд циреят го няма и всичко е нормално.

    17:43 10.10.2025

  • 11 Дада

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Рускините от Елените":

    Сега се връщам от кметството пълно с украинки от публичния дом "Елените" говорят на руски

    17:44 10.10.2025

  • 12 За Колко Време ?

    0 0 Отговор
    За Колко Време ?

    18:15 10.10.2025

  • 13 Това означава 15 милиона милилитра

    1 0 Отговор
    В секунда-ей сега тази цифра е плашеща.

    18:16 10.10.2025

  • 14 ганю

    0 0 Отговор
    ако имаше построен канал от железобетон изчистен
    със сечение15х5 м или 75кв.м щеше да побере реката
    и да е всичко по живо по здраво.
    как инките навремето в макчу пикчу са построили без компютри
    напоителен канал със еднаква скорост и дебит по протежението си,
    а нашите умници от европейско усвояване и далавери не стават и за слива?
    зимата пак ни изненада и дъждът,и кризата и какво ли още не
    мъка митре мъка

    18:44 10.10.2025

  • 15 Гошо

    0 0 Отговор
    Добре е че порно сайтчето разясни колко е дин кубик на племето

    18:48 10.10.2025

