Електронни документи заменят стикерите за технически преглед на колата

Министерството на транспорта въвежда промени, които ще улеснят шофьорите и ще намалят административната тежест
Стикерите за преминат технически преглед на автомобилите ще бъдат заменени от техен електронен аналог. Министерството на транспорта и съобщенията предлага преминаване изцяло към електронни документи, които да удостоверяват техническата изправност на пътните превозни средства.
„Край на стикерите и бюрокрацията. Вече няма нужда да лепим, късаме и пазим хартийки – всичко ще бъде в електронен формат. Това е малка, но важна крачка към модерна и дигитална държава, в която гражданите получават бързи и честни услуги,“ каза заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.
Промяната е заложена в проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-32, публикуван днес за обществено обсъждане. Измененията идват след окончателното становище на Върховния административен съд, който отмени издаването на физически стикери на автомобилите.
В съответствие с европейската Директива 2014/45, хартиените документи ще бъдат заменени с електронни удостоверения. Това ще улесни трансграничните проверки и ще подобри проследимостта на извършените технически прегледи чрез единна информационна система.
За да се гарантира сигурността, при прегледите ще продължи да се използва устройство за цифрова идентификация на автомобила – чрез VIN номер, рама и километропоказател.
С промените се намалява и административната тежест за пунктовете за технически прегледи – отпада задължението за разпечатване, сканиране и съхранение на хартиени документи, както и за уведомяване на ИА „Автомобилна администрация“ при липса на стикери.
Дигитализацията на процеса ще повиши ефективността, ще съкрати времето за обслужване и ще намали риска от технически грешки.
1 Мутер
16:48 10.10.2025
2 Орел
Коментиран от #4
16:52 10.10.2025
3 кй87ъ6трхуй
- какво се случва при срив на системата и загуба на данните да кажем за 3 месеца?
- кой и как ще гарантира, че кола Х реално е минала ГТП при положение, че поне 10 хакера ще разбият защитата ей тъй, "за спорта"...
Без стикери- ОК, електронна система- ОК, но издаването на хартиен документ от пункта за ГТП с поставен мокър печат и саморъчен подпис от служителя Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
Тази година купувам кола вече рег. в страната и нотариуса иска ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да види бележката за платен данък издадена от данъчната служба и с мокър печат... Виждат на компютъра, че данъка е платен, но ПО ЗАКОН СА ДЛЪЖНИ да искат бележката...
Интересно как хем държавата не вярва на данните в системата на данъчното и изисква нотариуса да бъде проверява някаква хартийка, а сега ще махат всякаква хартиена документация "за улеснение"- що ли сега пък аз не им вярвам, а...
16:55 10.10.2025
4 Айде сега
До коментар #2 от "Орел":Точно! и ДА ПОПИТАМ КОЛКО ТЪРТЕИ ЩЕ БЪДАТ СЪКРАТЕНИ, КОИТО ДО МОМЕНТА СА СЕ ЗАНИМАВАЛИ С ТАЗИ ДЕЙНОСТ?
Коментиран от #5
16:57 10.10.2025
5 кй87ъ6трхуй
До коментар #4 от "Айде сега":За твой ужас НИКОЙ няма да бъде съкратен като махнат стикерите за ГТП- при печатане на има-няма 3млн. стикера годишно колкото са колите това отнема максимум 4 дни работа на печатницата която ги произвежда...
17:01 10.10.2025
6 Шаран БГ
17:06 10.10.2025
7 Правилно
Би трябвало да е на две години ,поне за леките автомобили до 15 години.
17:15 10.10.2025