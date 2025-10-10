Новини
България »
Електронни документи заменят стикерите за технически преглед на колата

Електронни документи заменят стикерите за технически преглед на колата

10 Октомври, 2025 16:40 794 7

  • технически преглед-
  • коли-
  • електронни документи

Министерството на транспорта и съобщенията предлага преминаване изцяло към електронни документи, които да удостоверяват техническата изправност на пътните превозни средства

Електронни документи заменят стикерите за технически преглед на колата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на транспорта въвежда промени, които ще улеснят шофьорите и ще намалят административната тежест

Стикерите за преминат технически преглед на автомобилите ще бъдат заменени от техен електронен аналог. Министерството на транспорта и съобщенията предлага преминаване изцяло към електронни документи, които да удостоверяват техническата изправност на пътните превозни средства.

„Край на стикерите и бюрокрацията. Вече няма нужда да лепим, късаме и пазим хартийки – всичко ще бъде в електронен формат. Това е малка, но важна крачка към модерна и дигитална държава, в която гражданите получават бързи и честни услуги,“ каза заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

Промяната е заложена в проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-32, публикуван днес за обществено обсъждане. Измененията идват след окончателното становище на Върховния административен съд, който отмени издаването на физически стикери на автомобилите.

В съответствие с европейската Директива 2014/45, хартиените документи ще бъдат заменени с електронни удостоверения. Това ще улесни трансграничните проверки и ще подобри проследимостта на извършените технически прегледи чрез единна информационна система.

За да се гарантира сигурността, при прегледите ще продължи да се използва устройство за цифрова идентификация на автомобила – чрез VIN номер, рама и километропоказател.

С промените се намалява и административната тежест за пунктовете за технически прегледи – отпада задължението за разпечатване, сканиране и съхранение на хартиени документи, както и за уведомяване на ИА „Автомобилна администрация“ при липса на стикери.

Дигитализацията на процеса ще повиши ефективността, ще съкрати времето за обслужване и ще намали риска от технически грешки.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мутер

    6 1 Отговор
    А кога ще махнем и останалите досади - стикер, полица и картонче за ГО, както и шофьорската книжка?

    16:48 10.10.2025

  • 2 Орел

    11 0 Отговор
    Стига бе, сега кой ще гушим за скъпите специални стикери?! Беше ни обяснено,че цената на прегледа е повишена заради тях. Ко прайм ся?

    Коментиран от #4

    16:52 10.10.2025

  • 3 кй87ъ6трхуй

    10 1 Отговор
    Всичко хубаво, но ми идват 2 питанки наум веднага:

    - какво се случва при срив на системата и загуба на данните да кажем за 3 месеца?
    - кой и как ще гарантира, че кола Х реално е минала ГТП при положение, че поне 10 хакера ще разбият защитата ей тъй, "за спорта"...

    Без стикери- ОК, електронна система- ОК, но издаването на хартиен документ от пункта за ГТП с поставен мокър печат и саморъчен подпис от служителя Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
    Тази година купувам кола вече рег. в страната и нотариуса иска ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да види бележката за платен данък издадена от данъчната служба и с мокър печат... Виждат на компютъра, че данъка е платен, но ПО ЗАКОН СА ДЛЪЖНИ да искат бележката...
    Интересно как хем държавата не вярва на данните в системата на данъчното и изисква нотариуса да бъде проверява някаква хартийка, а сега ще махат всякаква хартиена документация "за улеснение"- що ли сега пък аз не им вярвам, а...

    16:55 10.10.2025

  • 4 Айде сега

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Орел":

    Точно! и ДА ПОПИТАМ КОЛКО ТЪРТЕИ ЩЕ БЪДАТ СЪКРАТЕНИ, КОИТО ДО МОМЕНТА СА СЕ ЗАНИМАВАЛИ С ТАЗИ ДЕЙНОСТ?

    Коментиран от #5

    16:57 10.10.2025

  • 5 кй87ъ6трхуй

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Айде сега":

    За твой ужас НИКОЙ няма да бъде съкратен като махнат стикерите за ГТП- при печатане на има-няма 3млн. стикера годишно колкото са колите това отнема максимум 4 дни работа на печатницата която ги произвежда...

    17:01 10.10.2025

  • 6 Шаран БГ

    1 0 Отговор
    Искам си стикерчето! Ще ли ме глобява чичко полицай като нямам стикерче ?

    17:06 10.10.2025

  • 7 Правилно

    0 0 Отговор
    А защо трябва всяка година да се минава на преглед...
    Би трябвало да е на две години ,поне за леките автомобили до 15 години.

    17:15 10.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове