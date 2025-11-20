Новини
КС разглежда искането на омбудсмана за отмяна на забраната за технически преглед при неплатени глоби

20 Ноември, 2025 16:53 4 005 34

  • технически преглед-
  • кола-
  • неплатени глоби

Според омбудсмана така разписаните промени нарушават правата на гражданите

КС разглежда искането на омбудсмана за отмяна на забраната за технически преглед при неплатени глоби - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана за установяване на противоконституционност на разпоредбата от Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, с която се забранява минаването на технически преглед с неплатени актове и фишове.

В заседанието участваха 11 конституционни съдии.

Определението е прието единодушно.

Минаването през пунктовете става с лична карта, малък талон, валидна застраховка "Гражданска отговорност" и платен годишен данък. Ако всичко това е налице, системата ни пуска и минаваме на преглед.

От 7 май догодина обаче към тези изисквания се прибавя и задължителното плащане на влезлите в сила наказателни постановления, фишове или електронни фишове на собственика, ползвателя или лицето, което представя автомобила за преглед. Ако тези задължения не са погасени - прегледът ще бъде спрян.

Според омбудсмана така разписаните промени нарушават правата на гражданите.


България
Оценка 4.8 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 одобрявам

    12 27 Отговор
    Който има глоби да ги плаща !!

    Коментиран от #3, #15, #32

    16:54 20.11.2025

  • 2 Шопо

    44 2 Отговор
    Дали са платени глобите или данъка на колата, това няма нищо общо с техническата изправност на автомобила.
    НАП си имат методи за събиране на задължения и се справят добре с това.

    Коментиран от #9

    17:00 20.11.2025

  • 3 Град Козлодуй

    45 3 Отговор

    До коментар #1 от "одобрявам":

    Повечето глоби са издадени неправомерно и подлежат на съдебен спор, който може да се проточи с месеци.
    Това означава ли че през това време колата е технически неизправна ?

    17:02 20.11.2025

  • 4 Ауто Билд

    40 2 Отговор
    Глобата е за водача , а не за автомобила .Едното няма нищо общо с другото .Дори водача да има глоби , автомобила трябва да мине прегле ,че е техничеси изправен

    Коментиран от #14

    17:07 20.11.2025

  • 5 А за

    20 2 Отговор
    Данък сграда и такса смет на празно дворно място кога ще се заемат КС и Омбудсмана да премине в данък градина или друго нещо

    17:08 20.11.2025

  • 6 ДрайвингПлежър

    26 4 Отговор
    На принципно ниво браво този път на Омбуцмана - обвързването на предоставянето на услуги с плащането или неплащането на глоби е противозаконно!

    Самото връчване на глоби от страна на КАТ по същество също е дискусионно, тй като това е прерогатив на Събирателната агенция. КАТ не е НАП, задълженията на КАТ са контрол и издаване.

    Показателно е, че родния законотворец е толкова некадърен и толкова нагъл, че повечето закони вече са противозаконни!

    Но реалността за техническия преглед е, че това е лесно заобиколимо - хващаш някой приятел с изрядни документи и платени данъци и глоби и той прекарва колата - после отивате да се черпите! И така си доволен, че пиеш едно питие с приятеля си докато си претаковал скапаната държава!

    Коментиран от #16

    17:11 20.11.2025

  • 7 Репресивни органи работят

    18 0 Отговор
    Няма пири в държавата, фалита идва.

    17:13 20.11.2025

  • 8 Перо

    22 0 Отговор
    Събирането на парите от глоби е финансов въпрос, който няма нищо общо с техническите прегледи или ограничаване правото на свободно пътуване! За по-сигурно да направят и ходенето до тоалетната само с платени глоби за да има сигурна събираемост! След като има първобитна и абсолютно неорганизирана финансова система, без никаква контролна отчетност и пълен хаос, няма да събират и глобите! Това е общ процес, който се изгражда с години, а тук нищо не е мръднало от 50-г. на миналия век! Само лобистки и мафиотски далавери и тотално пробито законодателство с безброи вратички!

    17:14 20.11.2025

  • 9 Ко каза

    17 1 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    НАП нищо нямат и затова прехвърлят задълженията си към частни фирми като пунктовете за ГТП.В НАП могат само да взимат бонуси и да се правят на страшни на дребни риби!

    17:15 20.11.2025

  • 10 Това

    2 5 Отговор
    нещо на снимката е куха лейка, като консултант нежели правен. Консултираната държавна ни голова тоже. Кремълски паразити и маргинали. Аутсайдери. Да.

    17:16 20.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Статисик

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ауто Билд":

    Същата работа като с "гражданската"- трябва да си е на водача, и размера и да зависи от неговите проявления.

    17:23 20.11.2025

  • 15 ои8уйхътгрф

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "одобрявам":

    Хипотетично:

    - имам влезли в сила глоби за 100лв. и не съм ги платил
    - пращам майка ми с колата да мине преглед, тя глоби НЯМА
    - колата успешно минава преглед...

    ЩО??? Ами щото са записали у закона да се проверява за глоби този който е в колата... С две думи- много шум за нищо..

    Коментиран от #34

    17:23 20.11.2025

  • 16 Хи хи

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Ти като си толкоз хитър, държавата ще те претакова ! Заслужаваш си го !!

    Коментиран от #17, #18, #20, #21, #22, #23

    17:29 20.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ои8уйхътгрф

    11 1 Отговор

    До коментар #16 от "Хи хи":

    Няма нищо хитро в случая... Законите се четат внимателно като внимавате със запетайките и точките...

    Искали едни хора да съберат едни пари, но записали в закона за глоби да се проверява този който шофира колата В МОМЕНТА... Което означава, че просто СПАЗВАЙКИ ЗАКОНА може да пратиш някой БЕЗ глоби да ти прекара колата на преглед...

    Ако тази глупост остане в закона в този си вид очаквайте към всеки пункт за ГТП да се появи услугата "шофьор без глоби под наем" за скромните 50лв. такса... Че може и за 20лв...

    17:36 20.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хи хи":

    Обърни съм към тоя дето трие да ти каже какво съм ти отговорил щото идея си нямам къде го сърби и що трие! Идиотизма почва да ми идва в повече!

    Коментиран от #24

    17:41 20.11.2025

  • 24 ои8уйхътгрф

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "ДрайвингПлежър":

    Вероятно си ползвал някоя от хилядите забранени думички които автоматично изтриват мнението

    Коментиран от #26, #30

    17:45 20.11.2025

  • 25 Леле

    1 10 Отговор
    Омбудсманът защитава некадърните шофьори. Как може да защитаваш евентуални убийци. Вместо да се търси начин недобросъвестен шофьор да бъде лишен от управлението на МПС. Този нашият омбудсман ги защитава. Срамота и позор!!!!

    Коментиран от #27

    17:52 20.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Защо Занимават КС с Глупости !

    2 2 Отговор
    Защо Занимават КС с Глупости !

    Докато !

    Много По-Важни !

    И Фрапантни Въпроси !

    Сгорчават !

    Живота !

    На Бългтарските Граждани !

    Граждани ли са Те !

    Или Роби !

    На Бойко Борисов !

    И Цялата пасмина !

    От !

    Народното Събрание !

    18:15 20.11.2025

  • 29 Ръп

    2 0 Отговор
    А дерегистрацията при липсола на Гражданска отговорност???

    18:29 20.11.2025

  • 30 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "ои8уйхътгрф":

    Проблемът е че идея си нямам коя може да е! Може да е леко цветисто, но не смятам, че нещо беше обидно.
    Тези, които подозирах ги замених и пак нещя - зарязах, модето ако иска може да покаже написаното...

    Очевидно че със скоростта с която добавят думи в тоя спусък скоро единствените възможни коментари ще са:
    АхЪ и ЪкЪ... просто е безумие! Разбирам че им пилят на главите с разни евро дивотии ама прекаленото престараване и господа не е угодно щото в крайна сметка физиката ни учи, че на всяка сила има равна и обратна по посока. Колкото повече натискат за цензура, толкова повече ще боли при отката като се върне :)

    18:29 20.11.2025

  • 31 Гошо

    1 2 Отговор
    Ганяяяя, плащай си глобите еййй, тарикат балкански
    Само искаш по перваза, пресвяткане с фарове, свирни, псувни , плащай нагльо
    70 % от вас дрипльовци изпренесохте ударени бараки от Канада и Сашт , само за да се изпуснете на седалка 2022 год.
    Уууеееее

    18:31 20.11.2025

  • 32 факт

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "одобрявам":

    има си съдебен ред за събиране на вземания, другото е рекет и чорбадилък

    20:01 20.11.2025

  • 33 Аз искам да платя

    0 0 Отговор
    За всички хора които имат глоба към кат
    Моля чакайте за отидат в НАП там поне отиват в държавата а не за закупуване на последен модел автомобили и минимални заплати на повечето неграмотно полицай. Да видим тогава как ще си изпълняват задълженията си

    20:36 20.11.2025

  • 34 Цанов

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "ои8уйхътгрф":

    Проверяват на кого е колата ,който я представя и кой я ползва по заявени документи ако има такива. Ако може и цялата рода до внучетата на 18 години. Щом е натоварен частник да върши работата на НАП / данъци / и на други частници с милиарди доходи по закон прибрани -застрахователи ,що да не върши и още работа за събиране на глоби ,такси , вземания към оператори ,детска градина , данък сграда и такса смет примерно. Пък и нали него ще съдят хората защото е отнел правото им за обжалване на глоба с 14 дневния и срок , ако им сервира ,че нямат законен автомобил ако не платят въпреки правото на обжалване . А срока когато ще ти разгледат и отговорят на обжалване или евентуално дело с КАТ е незнайно дълъг - В БТеритория сме. Нямаш преглед автомобил или ако го караш и те спрът отново ,става дебела. Престъпление. Така може да загубиш работата си ,да не можеш да обслужваш себе си ,семейство и въобще свободата да изцползваш нещо което е твоя собственост. Автомобила е превърнат в средство за рекет на политическата мафия и нейните гавази с огромните заплати. Номенклатурата събира пари от всичко.

    20:53 20.11.2025

Новини по градове:
