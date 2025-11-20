КС разглежда искането на омбудсмана за отмяна на забраната за технически преглед при неплатени глоби

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана за установяване на противоконституционност на разпоредбата от Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, с която се забранява минаването на технически преглед с неплатени актове и фишове.
В заседанието участваха 11 конституционни съдии.
Определението е прието единодушно.
Минаването през пунктовете става с лична карта, малък талон, валидна застраховка "Гражданска отговорност" и платен годишен данък. Ако всичко това е налице, системата ни пуска и минаваме на преглед.
От 7 май догодина обаче към тези изисквания се прибавя и задължителното плащане на влезлите в сила наказателни постановления, фишове или електронни фишове на собственика, ползвателя или лицето, което представя автомобила за преглед. Ако тези задължения не са погасени - прегледът ще бъде спрян.
Според омбудсмана така разписаните промени нарушават правата на гражданите.
1 одобрявам
Коментиран от #3, #15, #32
16:54 20.11.2025
2 Шопо
НАП си имат методи за събиране на задължения и се справят добре с това.
Коментиран от #9
17:00 20.11.2025
3 Град Козлодуй
До коментар #1 от "одобрявам":Повечето глоби са издадени неправомерно и подлежат на съдебен спор, който може да се проточи с месеци.
Това означава ли че през това време колата е технически неизправна ?
17:02 20.11.2025
4 Ауто Билд
Коментиран от #14
17:07 20.11.2025
5 А за
17:08 20.11.2025
6 ДрайвингПлежър
Самото връчване на глоби от страна на КАТ по същество също е дискусионно, тй като това е прерогатив на Събирателната агенция. КАТ не е НАП, задълженията на КАТ са контрол и издаване.
Показателно е, че родния законотворец е толкова некадърен и толкова нагъл, че повечето закони вече са противозаконни!
Но реалността за техническия преглед е, че това е лесно заобиколимо - хващаш някой приятел с изрядни документи и платени данъци и глоби и той прекарва колата - после отивате да се черпите! И така си доволен, че пиеш едно питие с приятеля си докато си претаковал скапаната държава!
Коментиран от #16
17:11 20.11.2025
7 Репресивни органи работят
17:13 20.11.2025
8 Перо
17:14 20.11.2025
9 Ко каза
До коментар #2 от "Шопо":НАП нищо нямат и затова прехвърлят задълженията си към частни фирми като пунктовете за ГТП.В НАП могат само да взимат бонуси и да се правят на страшни на дребни риби!
17:15 20.11.2025
10 Това
17:16 20.11.2025
14 Статисик
До коментар #4 от "Ауто Билд":Същата работа като с "гражданската"- трябва да си е на водача, и размера и да зависи от неговите проявления.
17:23 20.11.2025
15 ои8уйхътгрф
До коментар #1 от "одобрявам":Хипотетично:
- имам влезли в сила глоби за 100лв. и не съм ги платил
- пращам майка ми с колата да мине преглед, тя глоби НЯМА
- колата успешно минава преглед...
ЩО??? Ами щото са записали у закона да се проверява за глоби този който е в колата... С две думи- много шум за нищо..
Коментиран от #34
17:23 20.11.2025
16 Хи хи
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":Ти като си толкоз хитър, държавата ще те претакова ! Заслужаваш си го !!
Коментиран от #17, #18, #20, #21, #22, #23
17:29 20.11.2025
18 ои8уйхътгрф
До коментар #16 от "Хи хи":Няма нищо хитро в случая... Законите се четат внимателно като внимавате със запетайките и точките...
Искали едни хора да съберат едни пари, но записали в закона за глоби да се проверява този който шофира колата В МОМЕНТА... Което означава, че просто СПАЗВАЙКИ ЗАКОНА може да пратиш някой БЕЗ глоби да ти прекара колата на преглед...
Ако тази глупост остане в закона в този си вид очаквайте към всеки пункт за ГТП да се появи услугата "шофьор без глоби под наем" за скромните 50лв. такса... Че може и за 20лв...
17:36 20.11.2025
23 ДрайвингПлежър
До коментар #16 от "Хи хи":Обърни съм към тоя дето трие да ти каже какво съм ти отговорил щото идея си нямам къде го сърби и що трие! Идиотизма почва да ми идва в повече!
Коментиран от #24
17:41 20.11.2025
24 ои8уйхътгрф
До коментар #23 от "ДрайвингПлежър":Вероятно си ползвал някоя от хилядите забранени думички които автоматично изтриват мнението
Коментиран от #26, #30
17:45 20.11.2025
25 Леле
Коментиран от #27
17:52 20.11.2025
28 Защо Занимават КС с Глупости !
Докато !
Много По-Важни !
И Фрапантни Въпроси !
Сгорчават !
Живота !
На Бългтарските Граждани !
Граждани ли са Те !
Или Роби !
На Бойко Борисов !
И Цялата пасмина !
От !
Народното Събрание !
18:15 20.11.2025
29 Ръп
18:29 20.11.2025
30 ДрайвингПлежър
До коментар #24 от "ои8уйхътгрф":Проблемът е че идея си нямам коя може да е! Може да е леко цветисто, но не смятам, че нещо беше обидно.
Тези, които подозирах ги замених и пак нещя - зарязах, модето ако иска може да покаже написаното...
Очевидно че със скоростта с която добавят думи в тоя спусък скоро единствените възможни коментари ще са:
АхЪ и ЪкЪ... просто е безумие! Разбирам че им пилят на главите с разни евро дивотии ама прекаленото престараване и господа не е угодно щото в крайна сметка физиката ни учи, че на всяка сила има равна и обратна по посока. Колкото повече натискат за цензура, толкова повече ще боли при отката като се върне :)
18:29 20.11.2025
31 Гошо
Само искаш по перваза, пресвяткане с фарове, свирни, псувни , плащай нагльо
70 % от вас дрипльовци изпренесохте ударени бараки от Канада и Сашт , само за да се изпуснете на седалка 2022 год.
Уууеееее
18:31 20.11.2025
32 факт
До коментар #1 от "одобрявам":има си съдебен ред за събиране на вземания, другото е рекет и чорбадилък
20:01 20.11.2025
33 Аз искам да платя
Моля чакайте за отидат в НАП там поне отиват в държавата а не за закупуване на последен модел автомобили и минимални заплати на повечето неграмотно полицай. Да видим тогава как ще си изпълняват задълженията си
20:36 20.11.2025
34 Цанов
До коментар #15 от "ои8уйхътгрф":Проверяват на кого е колата ,който я представя и кой я ползва по заявени документи ако има такива. Ако може и цялата рода до внучетата на 18 години. Щом е натоварен частник да върши работата на НАП / данъци / и на други частници с милиарди доходи по закон прибрани -застрахователи ,що да не върши и още работа за събиране на глоби ,такси , вземания към оператори ,детска градина , данък сграда и такса смет примерно. Пък и нали него ще съдят хората защото е отнел правото им за обжалване на глоба с 14 дневния и срок , ако им сервира ,че нямат законен автомобил ако не платят въпреки правото на обжалване . А срока когато ще ти разгледат и отговорят на обжалване или евентуално дело с КАТ е незнайно дълъг - В БТеритория сме. Нямаш преглед автомобил или ако го караш и те спрът отново ,става дебела. Престъпление. Така може да загубиш работата си ,да не можеш да обслужваш себе си ,семейство и въобще свободата да изцползваш нещо което е твоя собственост. Автомобила е превърнат в средство за рекет на политическата мафия и нейните гавази с огромните заплати. Номенклатурата събира пари от всичко.
20:53 20.11.2025