Омбудсмънът атакува текста: Без технически преглед на колата при неплатени глоби на пътя

Който не си е платил глобите на пътя, няма да може да мине годишен технически преглед. Това е една от поправките в Закона за движението по пътищата.
Омбудсманът Велислава Делчева определи промяната като „противоконституционна“, а от бранша като „ефективен“ срещу войната на пътя.
Чрез електронна система от следващата пролет глобите ще стигат до пунктовете за годишен технически преглед.
По така приетите текстове под ударите на закона ще попадне всеки установен нарушител на пътя.
Според омбудсмана обаче промяната нарушава основни конституционни права- правото на свободно придвижване, на собственост и на труд. Общественият защитник вече атакува текста в Конституционния съд.
Аргументът на пътните експерти е ,че няма друг начин да се намали броят на катастрофите, освен да се бръкне в джоба на българина.
„Дори и да се направи най-съвършеният закон за движение по пътищата в целия свят, ако той не се спазва и ако глобите от него не бъдат налагани, чувството за безнаказаност остава. Изчаквайки да изтича по давност, това са едни пари, които не влизат в бюджета, а както всички виждате основната задача е да се напълни дупката в бюджета. И заради такива нарушители и джигити по пътя, които не си плащат задълженият, държавата почва да вдига на абсолютно всички граждани осигуровки данъци“, коментира Румен Дунев, експерт по пътна безопасност и бивш автомобилен състезател.
Ако жалбата на омбудсмана бъде преодоляна, промяната влиза в сила от май 2026 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Холмс
22:05 12.11.2025
2 Експерти и тесни специалисти
То всеки диванен трол тука е експрет по нещо
Коментиран от #13
22:08 12.11.2025
3 Аман от експерти бе
22:10 12.11.2025
4 Гост
22:12 12.11.2025
5 МПС
22:13 12.11.2025
6 ХХХ
Коментиран от #12
22:16 12.11.2025
7 1488
22:17 12.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Подкрепям с две ръце закона
22:25 12.11.2025
10 Правят ви луди с ГЕРБ
Абсолютен ад без да се усетите!
22:27 12.11.2025
11 ООрана държава
Коментиран от #26
22:29 12.11.2025
12 Герп боклуци
До коментар #6 от "ХХХ":Пълнене на дупки.... всякакви
22:30 12.11.2025
13 Ами явно е експерт Дунев
До коментар #2 от "Експерти и тесни специалисти":Това ,че в бг всеки се мисли за най най най и не слуша специалистите си е наш национален проблем........Нали АЗ СЪМ НАЙ - ВЕЛИК......Е от там идват всичките ни беди......
22:31 12.11.2025
14 С въшки
Не можеш да служиш и на демокрацията и на държавата.
Ако имаше достатъчно пари да си платят глобите, хората щяха да ги платят и да забравят.
Коментиран от #16
22:40 12.11.2025
15 Силно разачорован от омбудсманът
Коментиран от #18
22:42 12.11.2025
16 Ако нямаха достатъчно пари
До коментар #14 от "С въшки":Да си платят глобите ,хората щяха да се стараят да не правят нарушения и съответно да им трябват пари за глоби.....
22:44 12.11.2025
17 Тези
22:45 12.11.2025
18 👍👍👍
До коментар #15 от "Силно разачорован от омбудсманът":Точно .Вярно с точките и запетайките!!!! Ако ние не се пазим един друг няма кой да ни пази.Омбудсманката вятър я вее на бяла кобила... Има едно нещо дето му се вика СЪВЕСТ!!!!!.Нямаш ли го е главата си това нещо опасен си за себе си и за околните.....
22:51 12.11.2025
19 Боздуган
22:52 12.11.2025
20 Мутата
Коментиран от #21, #22
22:58 12.11.2025
21 Хахаха
До коментар #20 от "Мутата":Ама глобата я пишат на МПС - то.....
23:00 12.11.2025
22 Ако ще
До коментар #20 от "Мутата":И филанкишията да прекарва колата на преглед като няма платен данък и глоби системата я отхвърля и преглед нанайси
Коментиран от #30
23:04 12.11.2025
23 Егати омбудсмана
Нали трябва да се събират тези глоби!
23:09 12.11.2025
24 108
Коментиран от #27
23:11 12.11.2025
25 МЪрийЪ АтЪнЪсовЪ
23:13 12.11.2025
26 108
До коментар #11 от "ООрана държава":не забравяй здравните осигуровки....
23:14 12.11.2025
27 Това е отделен въпрос
До коментар #24 от "108":Колкото по - съвестни граждани има и не допускат да им се правят глоби толкова по - сложна става задачата на тия крадливи мекерета....
23:16 12.11.2025
28 анонимен
23:16 12.11.2025
29 и кво омбудсмана по вреден от Сарафов
Но не протестираме срещу омбудсманката
която е вредна и играе срещу народа.
С атакуването на тези текстове тя подкрепя екстремистите на пътя
23:16 12.11.2025
30 Мутата
До коментар #22 от "Ако ще":Глобен е водача, а не колата. А и тя е семейна собственост.
Ферщеен.
23:23 12.11.2025