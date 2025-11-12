Омбудсмънът атакува текста: Без технически преглед на колата при неплатени глоби на пътя

Който не си е платил глобите на пътя, няма да може да мине годишен технически преглед. Това е една от поправките в Закона за движението по пътищата.

Омбудсманът Велислава Делчева определи промяната като „противоконституционна“, а от бранша като „ефективен“ срещу войната на пътя.

Чрез електронна система от следващата пролет глобите ще стигат до пунктовете за годишен технически преглед.

По така приетите текстове под ударите на закона ще попадне всеки установен нарушител на пътя.

Според омбудсмана обаче промяната нарушава основни конституционни права- правото на свободно придвижване, на собственост и на труд. Общественият защитник вече атакува текста в Конституционния съд.

Аргументът на пътните експерти е ,че няма друг начин да се намали броят на катастрофите, освен да се бръкне в джоба на българина.

„Дори и да се направи най-съвършеният закон за движение по пътищата в целия свят, ако той не се спазва и ако глобите от него не бъдат налагани, чувството за безнаказаност остава. Изчаквайки да изтича по давност, това са едни пари, които не влизат в бюджета, а както всички виждате основната задача е да се напълни дупката в бюджета. И заради такива нарушители и джигити по пътя, които не си плащат задълженият, държавата почва да вдига на абсолютно всички граждани осигуровки данъци“, коментира Румен Дунев, експерт по пътна безопасност и бивш автомобилен състезател.

Ако жалбата на омбудсмана бъде преодоляна, промяната влиза в сила от май 2026 г.