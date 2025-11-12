Новини
Омбудсмънът атакува текста: Без технически преглед на колата при неплатени глоби на пътя

12 Ноември, 2025

Който не си е платил глобите на пътя, няма да може да мине годишен технически преглед. Това е една от поправките в Закона за движението по пътищата

Който не си е платил глобите на пътя, няма да може да мине годишен технически преглед. Това е една от поправките в Закона за движението по пътищата.

Омбудсманът Велислава Делчева определи промяната като „противоконституционна“, а от бранша като „ефективен“ срещу войната на пътя.

Чрез електронна система от следващата пролет глобите ще стигат до пунктовете за годишен технически преглед.

По така приетите текстове под ударите на закона ще попадне всеки установен нарушител на пътя.

Според омбудсмана обаче промяната нарушава основни конституционни права- правото на свободно придвижване, на собственост и на труд. Общественият защитник вече атакува текста в Конституционния съд.

Аргументът на пътните експерти е ,че няма друг начин да се намали броят на катастрофите, освен да се бръкне в джоба на българина.

„Дори и да се направи най-съвършеният закон за движение по пътищата в целия свят, ако той не се спазва и ако глобите от него не бъдат налагани, чувството за безнаказаност остава. Изчаквайки да изтича по давност, това са едни пари, които не влизат в бюджета, а както всички виждате основната задача е да се напълни дупката в бюджета. И заради такива нарушители и джигити по пътя, които не си плащат задълженият, държавата почва да вдига на абсолютно всички граждани осигуровки данъци“, коментира Румен Дунев, експерт по пътна безопасност и бивш автомобилен състезател.

Ако жалбата на омбудсмана бъде преодоляна, промяната влиза в сила от май 2026 г.


България
  • 1 Холмс

    14 1 Отговор
    Автомобилен пилот -бувл, детска учителка, партиен координатор, неуспял депутат ,ни докараха тази глупост и я защитават,като Павлик Морзов.

    22:05 12.11.2025

  • 2 Експерти и тесни специалисти

    11 4 Отговор
    Какъв експерт може да е дунев

    То всеки диванен трол тука е експрет по нещо

    Коментиран от #13

    22:08 12.11.2025

  • 3 Аман от експерти бе

    14 3 Отговор
    Във бг-то са останали само експерти на килограм затова сме на тоя хал

    22:10 12.11.2025

  • 4 Гост

    7 12 Отговор
    Омбудсманската да го 🗣️

    22:12 12.11.2025

  • 5 МПС

    12 2 Отговор
    Тоя клоун Дунев съм го виждал да мята къчове до зори в кръчмата и после да се качва пиян да кара, така че да не се прави на експерт!

    22:13 12.11.2025

  • 6 ХХХ

    21 0 Отговор
    Говори за намаляне на катастрофите, а по-долу казва, основната задача на глобите е да се напълни дупката в бюджета! И сега не разбрах, за безопасност ли става дума или за пълнене на бюджета?

    Коментиран от #12

    22:16 12.11.2025

  • 7 1488

    6 0 Отговор
    а може ли да карам без двете

    22:17 12.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Подкрепям с две ръце закона

    6 11 Отговор
    В ежедневието се старая да не правя никакви нарушения .Трябва да пазим околните участници в движението ,както и себе си.Не помня колко години не съм имал никакви нарушения и голоби от КАТ,но случило се някакво неволно нарушение от моя страна преди 3 месеца една камера ме засякла вместо с 50км/ч. минавам с 60 км/ч и получавам по поща призовка за глоба 50лв., съответно ако платя до седмица след призовката 38лв..Е платих си на същия ден и проблеми Никви.Така че нищо страшно .Като сме съвестни и спазваме законите няма проблеми.Случват се и неволни грешки ,но всички е поправимо и нищо фатално.Всжно е да се пазим едни други и да сме живи и здрави....Успех приятели , навсякъде и във всичко!!!!👍👍👍

    22:25 12.11.2025

  • 10 Правят ви луди с ГЕРБ

    14 0 Отговор
    Всичко е полиция в България!
    Абсолютен ад без да се усетите!

    22:27 12.11.2025

  • 11 ООрана държава

    13 3 Отговор
    Типичното гербарско изнудване, не беше с данъка, после с гражданската, сега и с глобите.... До година ако не си платил парното няма да можеш да минеш технически

    Коментиран от #26

    22:29 12.11.2025

  • 12 Герп боклуци

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "ХХХ":

    Пълнене на дупки.... всякакви

    22:30 12.11.2025

  • 13 Ами явно е експерт Дунев

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Експерти и тесни специалисти":

    Това ,че в бг всеки се мисли за най най най и не слуша специалистите си е наш национален проблем........Нали АЗ СЪМ НАЙ - ВЕЛИК......Е от там идват всичките ни беди......

    22:31 12.11.2025

  • 14 С въшки

    3 1 Отговор
    държава не се гради.
    Не можеш да служиш и на демокрацията и на държавата.
    Ако имаше достатъчно пари да си платят глобите, хората щяха да ги платят и да забравят.

    Коментиран от #16

    22:40 12.11.2025

  • 15 Силно разачорован от омбудсманът

    5 12 Отговор
    Абсолютно правилен закон и абсолютно тъпа лелка омбудсман. Тази нищо не фазбира от право видно от изказването и. Война се води по пътищата и всичко са се впрегнали да постигнат намаление на загиналите чрез превенция. Тази точно наобратно. Управлението на автомобил не е право на свободно придвижване, а високорискова дейност. Затова тези престъпления по НК са общоопасни. Какво лошо има да си платиш глобите. При нотриусите сделка има ли ако не си платил задълженията. По логиката на омбудсмана да пуснат всички нарушители на ЗдвП. По некадърен омбудсман не сме имали

    Коментиран от #18

    22:42 12.11.2025

  • 16 Ако нямаха достатъчно пари

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "С въшки":

    Да си платят глобите ,хората щяха да се стараят да не правят нарушения и съответно да им трябват пари за глоби.....

    22:44 12.11.2025

  • 17 Тези

    7 1 Отговор
    Ще съсипят хората,всеки ден нови закони нови правила само и само да дерат хората,а самите те ги нарушават!

    22:45 12.11.2025

  • 18 👍👍👍

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Силно разачорован от омбудсманът":

    Точно .Вярно с точките и запетайките!!!! Ако ние не се пазим един друг няма кой да ни пази.Омбудсманката вятър я вее на бяла кобила... Има едно нещо дето му се вика СЪВЕСТ!!!!!.Нямаш ли го е главата си това нещо опасен си за себе си и за околните.....

    22:51 12.11.2025

  • 19 Боздуган

    2 0 Отговор
    Да не могат да си платят телефона. Така ще със срок месец и ще има ефект!

    22:52 12.11.2025

  • 20 Мутата

    1 0 Отговор
    Ако имам глоба прегледа ще го мине жена ми.

    Коментиран от #21, #22

    22:58 12.11.2025

  • 21 Хахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Мутата":

    Ама глобата я пишат на МПС - то.....

    23:00 12.11.2025

  • 22 Ако ще

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Мутата":

    И филанкишията да прекарва колата на преглед като няма платен данък и глоби системата я отхвърля и преглед нанайси

    Коментиран от #30

    23:04 12.11.2025

  • 23 Егати омбудсмана

    1 2 Отговор
    смотана!
    Нали трябва да се събират тези глоби!

    23:09 12.11.2025

  • 24 108

    3 0 Отговор
    Аз не разбирам как държавата си е направила бюджета по такъв начин, че разчита на глобите на гражданите , за да запълни дупките си.

    Коментиран от #27

    23:11 12.11.2025

  • 25 МЪрийЪ АтЪнЪсовЪ

    0 1 Отговор
    ОмбудсмЪнът

    23:13 12.11.2025

  • 26 108

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "ООрана държава":

    не забравяй здравните осигуровки....

    23:14 12.11.2025

  • 27 Това е отделен въпрос

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "108":

    Колкото по - съвестни граждани има и не допускат да им се правят глоби толкова по - сложна става задачата на тия крадливи мекерета....

    23:16 12.11.2025

  • 28 анонимен

    1 1 Отговор
    Омбудсманът затова ли е ? Да защитава убийците на пътя.

    23:16 12.11.2025

  • 29 и кво омбудсмана по вреден от Сарафов

    1 1 Отговор
    значи протестираме срещу Сарафов от когото нищо не зависи

    Но не протестираме срещу омбудсманката
    която е вредна и играе срещу народа.
    С атакуването на тези текстове тя подкрепя екстремистите на пътя

    23:16 12.11.2025

  • 30 Мутата

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ако ще":

    Глобен е водача, а не колата. А и тя е семейна собственост.
    Ферщеен.

    23:23 12.11.2025

