Петко Петков: Президентството от доста време излиза от своите конституционни рамки. НС взе правилното решение

Парламентът е взел правилно решение, като окончателно отне правомощието на президента да назначава ръководителите на специалните служби – ДАР, ДАНС и ДАТО. Това заяви изпълнителният директор на „Галъп интернешънъл“ Петко Петков в ефира на „Денят на живо“ по Nova News.

Президентството от доста време излиза от своите конституционни рамки. Ако то не беше тръгнало в тази посока, може би нямаше да се стигне до настоящата конфронтация“, коментира социологът.

По думите му конфликтът между институциите се е задълбочил и Народното събрание има пълното право да делегира избора на ръководители на ключови структури в сигурността. Според него това е част от нормалния политически процес, макар и да създава напрежение.

Петков подчерта, че конфликтите между институциите не трябва да се водят на показ, особено когато става въпрос за националната сигурност и интересите на държавата.

„Политиците често забравят това и използват институционалните сблъсъци, за да трупат лични политически дивиденти. Впоследствие обаче това им изиграва лоша шега пред избирателите“, каза още той.

Експертът беше категоричен, че ако президентът Румен Радев не беше възприел толкова открито политическа линия в позициите си, и реакциите от страна на Народното събрание нямаше да бъдат толкова остри.

Петков коментира и предложението на Делян Пеевски за закриване на Комисията за противодействие на корупцията: „Според мен мнозинството ще събере гласовете за закриването, но темата няма да бъде внесена за обсъждане веднага. Това ще стане, когато му дойде времето.“

По думите му основните политически сили – ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ – виждат в комисията неефективна структура и са съгласни, че тя трябва да бъде премахната или преструктурирана.

Петков коментира и бедствената ситуация по Черноморието след наводненията: „България вече влиза в климатични особености, при които въпросът не е дали ще има наводнения, а как държавата ще се справи с последствията от тях. Основният проблем е управлението на отпадъците, които допринасят за щетите при бедствия.“