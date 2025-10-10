Кметът на Варна пред съда: Аз се боря срещу корупцията, не я защитавам

Софийският градски съд решава дали да излезе на свобода кметът на Варна Благомир Коцев. Заседанието започна със забавяне, тъй като новият защитник на Коцев, адвокат Владимиров, пътуваше към столицата. Първоначалният му адвокат, Лулчева, не се яви, тъй като е заявила предварително планирано пътуване в чужбина. Въпреки предложението на прокуратурата делото да бъде отложено, обвиняемият настоя то да се проведе, информират от Нова телевизия.
Един том с 46 страници представи прокуратурата с нови доказателства. В материалите има 3 разпита, един е на човек с тайна самоличност, има и експертиза на телефон.
В мотивите за пускането на свобода защитата посочи новия разпит пред съдия на бившия зам.-кмет Диан Иванов, който вече твърди официално, че първите му показания са дадени под натиск от служители на Антикорупционната комисия.
Сред мотивите беше и вчерашното решение на Апелативния съд, с което двамата общински съветници, задържани заедно с Благомир Коцев, бяха пуснати под домашен арест с мотив, че е отпаднала необходимостта те да останат в ареста. Това можело да се приложи и към Коцев, твърди защитата.
В четвъртък съдебен състав постанови мярка "домашен арест" за варненските общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев. Тримата са обвинени за участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления.
В своя защита пред съда самият Благомир Коцев беше категоричен, че е невинен.
"Изцяло поддържам защитата си. Наистина и до ден-днешен не разбирам причината да бъда в ареста", заяви той. "Не разбирам защо съм включен в организираната престъпна група, защото не участвам в тези процедури. Делегирал съм тези задължения на зам.-кмет", допълни Коцев.
По повод забавените разрешителни, кметът на Варна направи паралел с наводненията по Черноморието: "Като гледам Елените, си мисля колко правилно сме постъпили ние". Той отново подчерта, че разрешителните не стигат до него, тъй като е делегирал правата на длъжностни лица, а до неговия кабинет достигат само големите проекти.
Кметът на Варна поиска от съда по-адекватна мярка за неотклонение, която да му позволи да бъде със семейството си
"Аз се боря срещу корупцията, не я защитавам", завърши изказването си Благомир Коцев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само 1 свидетел срещу кмета
Коментиран от #2, #3, #5
20:55 10.10.2025
2 Факт
До коментар #1 от "Само 1 свидетел срещу кмета":И като я отрязаха за нови и понеже 90 процента от тях са за Пеевски и Борисов и активираха бухалките си
20:56 10.10.2025
3 А Пеевски за 20 години е ограбил
До коментар #1 от "Само 1 свидетел срещу кмета":Българския народ с 124 милиарда а още няма за него обвинения в корупция и грабеж в колосални размери?
20:57 10.10.2025
4 САМО ДВАМА СА
20:58 10.10.2025
5 В понеделник...
До коментар #1 от "Само 1 свидетел срещу кмета":Докато Киро,Асен и Лена дават показания пред Антикорупционната комисия,депутатите на ДПС-Пеевски и няколко техни кметове протестират срещу комисията и да не се вземат предвид техните показания. Оказа се че сме подценили Пеевски. Откраднал е от народа досега не 69 милиарда а се оказва 118 милиарда според показанията. Бившия Европейски депутат Бареков със стотици подръжници е пред комисията с цел унищожаване на крадците от ДПС -Пеевски. Пеевски преминава бързо с бронираното си БМВ и хвърля пиратка към обградилите ги граждани и изчезва. Това е България.
20:59 10.10.2025
6 Преди няколко дни
21:00 10.10.2025
7 Ами
Коментиран от #8
21:03 10.10.2025
8 Хаха хаха ха
До коментар #7 от "Ами":Варненският кмет се борел срещу корупцията. И това му е грешката! Защото Ту Ту и Шиши са за корупцията.
21:11 10.10.2025
9 борец срещу лошата корупция
21:14 10.10.2025
10 жредф
21:16 10.10.2025
11 Гост
Всички обезщетения ще ги платят от джоба си, но още не са разбрали, завалийките, понеже бавно им стопля реотана..😁
21:20 10.10.2025
12 Муткурова , Пазарджик
21:25 10.10.2025
13 има много измамници
21:27 10.10.2025
14 Гечко
Коментиран от #15
21:37 10.10.2025
15 Таен свидетел
До коментар #14 от "Гечко":се страхувал от кмета, че му искал за ПУП 20 хил лева, пак го оставиха в ареста. Поръчаха го като Иванчева и вече побеснявам заради ПП-Дб, защото трябваше ония боклук мутрата да го оставят в ареста и да го разхождат като мечка из съдилищата, а те колалиция направиха с еднокнижника, а сега се гаври с тях.
Коментиран от #19
21:42 10.10.2025
16 Александър
21:42 10.10.2025
17 Баце ЕООД
21:44 10.10.2025
18 Гечко
21:45 10.10.2025
19 Ахаха
До коментар #15 от "Таен свидетел":Колалиция викаш, а? Ахахахаха
21:45 10.10.2025