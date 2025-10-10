Новини
Кметът на Варна пред съда: Аз се боря срещу корупцията, не я защитавам

10 Октомври, 2025 20:45

Един том с 46 страници представи прокуратурата с нови доказателства. В материалите има 3 разпита, един е на човек с тайна самоличност, има и експертиза на телефон.

Кметът на Варна пред съда: Аз се боря срещу корупцията, не я защитавам - 1
Ани Ефремова

Софийският градски съд решава дали да излезе на свобода кметът на Варна Благомир Коцев. Заседанието започна със забавяне, тъй като новият защитник на Коцев, адвокат Владимиров, пътуваше към столицата. Първоначалният му адвокат, Лулчева, не се яви, тъй като е заявила предварително планирано пътуване в чужбина. Въпреки предложението на прокуратурата делото да бъде отложено, обвиняемият настоя то да се проведе, информират от Нова телевизия.

В мотивите за пускането на свобода защитата посочи новия разпит пред съдия на бившия зам.-кмет Диан Иванов, който вече твърди официално, че първите му показания са дадени под натиск от служители на Антикорупционната комисия.

Сред мотивите беше и вчерашното решение на Апелативния съд, с което двамата общински съветници, задържани заедно с Благомир Коцев, бяха пуснати под домашен арест с мотив, че е отпаднала необходимостта те да останат в ареста. Това можело да се приложи и към Коцев, твърди защитата.

В четвъртък съдебен състав постанови мярка "домашен арест" за варненските общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев. Тримата са обвинени за участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления.

В своя защита пред съда самият Благомир Коцев беше категоричен, че е невинен.

"Изцяло поддържам защитата си. Наистина и до ден-днешен не разбирам причината да бъда в ареста", заяви той. "Не разбирам защо съм включен в организираната престъпна група, защото не участвам в тези процедури. Делегирал съм тези задължения на зам.-кмет", допълни Коцев.

По повод забавените разрешителни, кметът на Варна направи паралел с наводненията по Черноморието: "Като гледам Елените, си мисля колко правилно сме постъпили ние". Той отново подчерта, че разрешителните не стигат до него, тъй като е делегирал правата на длъжностни лица, а до неговия кабинет достигат само големите проекти.

Кметът на Варна поиска от съда по-адекватна мярка за неотклонение, която да му позволи да бъде със семейството си

"Аз се боря срещу корупцията, не я защитавам", завърши изказването си Благомир Коцев.


  • 1 Само 1 свидетел срещу кмета

    28 4 Отговор
    Герберката спечелила за 40 милиона обществени поръчки при Портних

    Коментиран от #2, #3, #5

    20:55 10.10.2025

  • 2 Факт

    27 2 Отговор

    До коментар #1 от "Само 1 свидетел срещу кмета":

    И като я отрязаха за нови и понеже 90 процента от тях са за Пеевски и Борисов и активираха бухалките си

    20:56 10.10.2025

  • 3 А Пеевски за 20 години е ограбил

    23 0 Отговор

    До коментар #1 от "Само 1 свидетел срещу кмета":

    Българския народ с 124 милиарда а още няма за него обвинения в корупция и грабеж в колосални размери?

    20:57 10.10.2025

  • 4 САМО ДВАМА СА

    23 2 Отговор
    БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ...НЯМА ЛИ ГИ В ПАРЛАМЕНТА ДЪРЖАВАТА ЩЕ ДРЪПНЕ ЗДРАВО...И ТОВА Е ИСТИНАТА....

    20:58 10.10.2025

  • 5 В понеделник...

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "Само 1 свидетел срещу кмета":

    Докато Киро,Асен и Лена дават показания пред Антикорупционната комисия,депутатите на ДПС-Пеевски и няколко техни кметове протестират срещу комисията и да не се вземат предвид техните показания. Оказа се че сме подценили Пеевски. Откраднал е от народа досега не 69 милиарда а се оказва 118 милиарда според показанията. Бившия Европейски депутат Бареков със стотици подръжници е пред комисията с цел унищожаване на крадците от ДПС -Пеевски. Пеевски преминава бързо с бронираното си БМВ и хвърля пиратка към обградилите ги граждани и изчезва. Това е България.

    20:59 10.10.2025

  • 6 Преди няколко дни

    13 5 Отговор
    По предложение на ПП/ДБ беше внесено предложение в НС да се разследват действията и грабежа на лицето Делян Славчев Пеевски и свързаните с него десетки кухи фирми за период 20 години назад. Предимно грабежа на КТБ от които за Пеевски 4 млрд. БУЛГАРТАБАК 3,7 млрд. ББР 2,3 млрд. ЛАФКА 1,2 млрд. Предложението беше отхвърлено с гласовете против на ДПС -НОВО НАЧАЛО и въздържали се ГЕРБ ,ИТН и БСП. Нали Пеевски е чист и няма от какво да се притеснява? Защо не желае да бъде разследван? Всички останали ВЪЗРАЖДАНЕ ,МЕЧ ,ВЕЛИЧИЕ ,АПС гласуваха "ЗА".

    21:00 10.10.2025

  • 7 Ами

    8 1 Отговор
    Тъй нареченото публично-частно "партньорство" винаги и неизменно води до корупия. Защо просто не организират едно малко общинско дружество с няколко готвачи и разносвачи на храна. Готварството не е космонавтика...в крайна сметка.

    Коментиран от #8

    21:03 10.10.2025

  • 8 Хаха хаха ха

    6 6 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    Варненският кмет се борел срещу корупцията. И това му е грешката! Защото Ту Ту и Шиши са за корупцията.

    21:11 10.10.2025

  • 9 борец срещу лошата корупция

    10 5 Отговор
    Прокуратурата е осигурила инвеститор чужденец, който е дал показания по делото "Коцев" за искани по 20 000 лв. подкуп за придвижване на всеки Подробен устройствен план (ПУП), за който кандидатства. Той се явява като таен свидетел, страхува се за живота си. Това обявиха представители на обвинението по време на новата мярка за неотклонение на варненския кмет, която тече в момента.

    21:14 10.10.2025

  • 10 жредф

    9 4 Отговор
    Доказано от прокурори лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя със свинята са откраднали поне 55 милиона лева и е образувано дело, което 8-то жуже е скрило и е освободил прокурорите. Има над 400 страници доказателства за това как са ограбени парите и как са замесени Тиквата и Шишко. Доказано. А Сараф е скрил делото. Престъпниците за правосъдие говорят и закони гласуват??? До кога??? Всичко е наобратно. Слава на Господ Иисус Христос сигналите станаха много и 2те свини ще квичат все повече.

    21:16 10.10.2025

  • 11 Гост

    4 4 Отговор
    Всеки нормален човек, работещ за една нормална държава ще бъде съсипан от байганьовската овластена Помия, която не може и не знае как в 21- ви век да имаш вода от чешмата вкъщи, защото се състои от уникални тъпунгери, дебели, ГНУСНИ, грозни, тъпи, нахални и крадливи...🤣
    Всички обезщетения ще ги платят от джоба си, но още не са разбрали, завалийките, понеже бавно им стопля реотана..😁

    21:20 10.10.2025

  • 12 Муткурова , Пазарджик

    7 4 Отговор
    Благо Коцев трябва да е на свобода , иначе съд и прокуратура трябва да излязат с официално становище защо е в ареста без обвинение ! ..Благо Коцев не е мафиот за да се пазят тайни. ..дори и да е осъществил корупционни действия . Ако е така прокуратурата трябва да арестува всички около 250 кмета на общини ...чакаме равенство ..всички кметове в ареста ..г-н пееф ...Коледо коледооо!

    21:25 10.10.2025

  • 13 има много измамници

    1 1 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Снаха е на Митко-горския. Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Тетевен внимавайте! Същата се занимава и с телефонни измами.

    21:27 10.10.2025

  • 14 Гечко

    4 1 Отговор
    Дано го пуснат човека и да се върне на поста кмет на Варна защото,както софиянци си заслужават Терзиев,така и Варналий си заслужават Благо! Пожелавам им поне няколко мандата!

    Коментиран от #15

    21:37 10.10.2025

  • 15 Таен свидетел

    0 3 Отговор

    До коментар #14 от "Гечко":

    се страхувал от кмета, че му искал за ПУП 20 хил лева, пак го оставиха в ареста. Поръчаха го като Иванчева и вече побеснявам заради ПП-Дб, защото трябваше ония боклук мутрата да го оставят в ареста и да го разхождат като мечка из съдилищата, а те колалиция направиха с еднокнижника, а сега се гаври с тях.

    Коментиран от #19

    21:42 10.10.2025

  • 16 Александър

    2 0 Отговор
    Червена отр..ка от ЧервеноЛевата смра.ь с АБпФК крадлив корен

    21:42 10.10.2025

  • 17 Баце ЕООД

    0 1 Отговор
    Не я защитаваш, така е. Практикуваш я.. А това е подсъдимо

    21:44 10.10.2025

  • 18 Гечко

    1 1 Отговор
    Дано го пуснат човека и да се върне на поста кмет на Варна защото,както софиянци си заслужават Терзиев,така и Варналий си заслужават Благо! Пожелавам им поне няколко мандата! Боклуците и задръстванията са им най-силната страна.

    21:45 10.10.2025

  • 19 Ахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Таен свидетел":

    Колалиция викаш, а? Ахахахаха

    21:45 10.10.2025

